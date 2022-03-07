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Новости Война в Украине
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В Черниговской области российские офицеры выбрасывают документы и убегают

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Черниговской области российские офицеры выбрасывают свои документы и убегают домой.

Об этом сообщили в группе Оперативного командования "Північ", информирует Цензор.НЕТ.

"Офицеры одной из "сильнейших армий мира" так храбры, что в населенных пунктах в зоне ответственности подразделений оперативного командования "Північ" выбрасывают документы и убегают в свою непобедимую страну. И это уже делают офицеры!", - говорится в сообщении.

"Настало время наших егерей и партизан. Мы хорошо все помним, что Черниговщина - КРАЙ ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ!!! Верьте в своих защитников!", - отметили военные.

Также читайте: Не обращайте внимания на токсичные фамилии типа Янукович, Бойко, Мураев. Все будет так, как нужно Украине, - Подоляк перед переговорами с РФ

Как сообщили местные жители на Черниговщине корреспонденту Цензор.НЕТ, российские войска в некоторых селах признаются, что не хотят воевать и скрываются от боевых действий.
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Топ комментарии
+33
Боже, бережи єдину,
рідну нашу Україну.
Порятуй нас від біди,
перемогу нам пошли.
Дай свободи, миру всім,
збережи захисників
і додому хай вони
повертаються живі.
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07.03.2022 17:44
+26
Очима блим губами плям.
А ближче підійде.. скотина.
навіть зарізити..не жаль
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07.03.2022 17:49
+19
Отак подивишся здаля
На москаля .
Не наче справді він людина.
О......
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07.03.2022 17:47
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Сортировать:
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Боже, бережи єдину,
рідну нашу Україну.
Порятуй нас від біди,
перемогу нам пошли.
Дай свободи, миру всім,
збережи захисників
і додому хай вони
повертаються живі.
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07.03.2022 17:44 Ответить
Отак подивишся здаля
На москаля .
Не наче справді він людина.
О......
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07.03.2022 17:47 Ответить
Очима блим губами плям.
А ближче підійде.. скотина.
навіть зарізити..не жаль
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07.03.2022 17:49 Ответить
...зарізати...
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07.03.2022 18:16 Ответить
Хотели в туалет да не смогли растегнуть пуговичку.
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07.03.2022 17:47 Ответить
За рубль діють в морду, а за посвідчення офіцера- кулю. Це все, що залишилося від "величі" рашки.
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07.03.2022 17:47 Ответить
........сафари, однако..... можно приглашать толстосумов из ЕС и иже......
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07.03.2022 17:48 Ответить
Це бізнес-ідея?
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07.03.2022 17:49 Ответить
.....так.....
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07.03.2022 17:50 Ответить
В плен только не берите, пусть бегут
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07.03.2022 17:48 Ответить
Який плєн, тільки куля.
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07.03.2022 18:07 Ответить
Не стоило светить. Пусть по-тихому сваливают, не начиная стрелять.
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07.03.2022 17:48 Ответить
Поясніть.
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07.03.2022 17:49 Ответить
політруки читають цензор а тут бац документики...ай яй...треба зробити для цапів лазєйку не попасти під трибунал дизертируючи...хай та орда посипеться
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07.03.2022 18:00 Ответить
Та НАЧХАТИ на безголових царів. А трибунал їх чекає, як тільки спіймають в рашці без документів. Про політруків- пореготав.
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07.03.2022 18:02 Ответить
максимум самоволка ніякого трибуналу...для трибуналу треба воєнний стан
а про політруків реготати не треба
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07.03.2022 18:44 Ответить
.
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07.03.2022 18:52 Ответить
Там у них "виховні" функції виконують феесбешники.
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07.03.2022 18:57 Ответить
Російський окупант без документів вже не окупант?
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07.03.2022 17:51 Ответить
Він особа без документів в зоні бойових дій.
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07.03.2022 17:53 Ответить
Він їхав на навчання....?
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07.03.2022 18:34 Ответить
Та й з під Сум тікаюь.
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07.03.2022 17:53 Ответить
от як ідентифікувати покидька без документів тай ще коли мовчить і виглядає як людина. ??? це мародерами з навичками вбивць
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07.03.2022 17:56 Ответить
Елементарно ідентифікується. Короткий екзамен з української мови.
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07.03.2022 18:05 Ответить
і москаля нема, немає москаля! немає ніх.я лише сама сира земля!
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07.03.2022 17:57 Ответить
ну зачем єти сведения в СМИ распростанять?
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07.03.2022 17:58 Ответить
А що вам не подобається?
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07.03.2022 18:03 Ответить
Персональніе данніе врага ето вопрос спецслужб.
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07.03.2022 18:09 Ответить
Розберися з буквами. Чи ти також на ходу бєгом строчиш?
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07.03.2022 18:14 Ответить
Не меліть дурниць, я вас прошу...
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07.03.2022 18:19 Ответить
Щоб кацапи ще більше тікали до свого упиря.
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07.03.2022 18:12 Ответить
Не можна дозволяти їм втекти. Він військовий злочинець і має бути покараним.
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07.03.2022 18:21 Ответить
Покараний він може бути тільки кулею!
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07.03.2022 18:23 Ответить
Агов, вояки диванні (до яких відношу і себе), невже ви думаєте, шо наші брати-воїни захисники і патріоти яі взяли в руки зброю щоб захистити нас не знають краще ситуацію і не розуміють як поводитися з окупантом ? Краще народжуймо в своїх головах дійсно щось ділове і корисне для перемоги. Слава Україні !
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07.03.2022 18:39 Ответить
Ти вираз "вояки диванні" краще не вживай, бо це плювок в усіх, хто тут є.
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07.03.2022 18:55 Ответить
кацапы не лезьте вы туда, Я там служил, это край украинских мазохистов, вам там будет плохо
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07.03.2022 18:02 Ответить
А ІХ ПУТЬ НА ЛАПАТНУЮ БАЛАЛАЙНЮ МОЖНА ОТСЛЄДІТЬ ПА ГАВНУ КАТОРОЄ ВИПАДАЛО ІЗ КАЦАПСКІХ АБОСРАНИХ ПАРТОК...
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07.03.2022 18:03 Ответить
Рассіянєєє...
Афіцееерии...
Тьфу, ***
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07.03.2022 18:06 Ответить
Випадково натрапив на факт поведінки Карбишева у 1941 році, через це його імені вже не згадують, Один з офіцерів штабу на третій день війни побачив його в цивільному сільському одязі, а коли спитав, куди, той відповів зі штабом не виберемось. Однак не пройшов фільтрацію, не зміг довести, що він місцевий житель, деревенский білорус. А штаб таки вийшов. Так і тут, ходу. Документи в кущі, там якось відбрешемся. АК за що його заморозили ? генерали в полоні сиділи окремо. Карбишев вів розмови із своїм лагерним другом -генералом НКВД, а той виявився лагерним донощиком і його здав за пайку.
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07.03.2022 18:08 Ответить
Добре що здаються, добре що втікають, попутного вітру в куприк. Думаю що ті що втекли будуть переховуватися від своїх і це гарно.
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07.03.2022 18:42 Ответить
Мужні , нескорені … гордість розпирає за вас !!! Сльози течуть рікою і невимовна біль за те, що чужинці, яких ніхто не кликав, сподіваються на свої порядки та панування .. . Тримаймося разом!! Слава Україні !!!

https://www.facebook.com/troitske.city/videos/5166070693416193
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07.03.2022 18:12 Ответить
Це ж скільки невпізнанних "підсніжніків" будуть знаходитися в наших лісах!
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07.03.2022 18:59 Ответить
Кацапоиды умеют воевать только с гражданскими или прячась за гражданскими. В Катюжанке кацапы поставили свои танки практически в каждом дворе частного дома чтобы их не разбомбили.
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07.03.2022 19:07 Ответить
Учився в Катюжанці в 88 році . Гарне село ,ліс . Поліський край
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07.03.2022 20:04 Ответить
 
 