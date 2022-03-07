В Черниговской области российские офицеры выбрасывают документы и убегают
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Черниговской области российские офицеры выбрасывают свои документы и убегают домой.
Об этом сообщили в группе Оперативного командования "Північ", информирует Цензор.НЕТ.
"Офицеры одной из "сильнейших армий мира" так храбры, что в населенных пунктах в зоне ответственности подразделений оперативного командования "Північ" выбрасывают документы и убегают в свою непобедимую страну. И это уже делают офицеры!", - говорится в сообщении.
"Настало время наших егерей и партизан. Мы хорошо все помним, что Черниговщина - КРАЙ ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ!!! Верьте в своих защитников!", - отметили военные.
Как сообщили местные жители на Черниговщине корреспонденту Цензор.НЕТ, российские войска в некоторых селах признаются, что не хотят воевать и скрываются от боевых действий.
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рідну нашу Україну.
Порятуй нас від біди,
перемогу нам пошли.
Дай свободи, миру всім,
збережи захисників
і додому хай вони
повертаються живі.
На москаля .
Не наче справді він людина.
О......
А ближче підійде.. скотина.
навіть зарізити..не жаль
а про політруків реготати не треба
Афіцееерии...
Тьфу, ***
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