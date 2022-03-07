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На Чернігівщині російські офіцери викидають документи та тікають

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Чернігівській області російські офіцери викидають свої документи та втікають додому.

Про це  повідомили у групі Оперативного командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Офіцери однієї з "найсильніших армій світу" такі хоробрі, що в населених пунктах в зоні відповідальності підрозділів оперативного командування "Північ" викидують документи і тікають в свою нєпобєдімую страну. І це вже роблять офіцери!", - йдеться в повідомленні.

"Настав час наших єгерів та партизанів. Ми добре всі пам'ятаємо, що Чернігівщина - КРАЙ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ!!! Вірте в своїх захисників!", - зазначили військові.

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Як повідомили місцеві жителі на Чернігівщині коресопнденту Цензор.НЕТ, російські війська в деяких селах зізнаються, що не хочуть воювати і ховаються від бойових дій.
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Топ коментарі
+33
Боже, бережи єдину,
рідну нашу Україну.
Порятуй нас від біди,
перемогу нам пошли.
Дай свободи, миру всім,
збережи захисників
і додому хай вони
повертаються живі.
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07.03.2022 17:44
+26
Очима блим губами плям.
А ближче підійде.. скотина.
навіть зарізити..не жаль
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07.03.2022 17:49
+19
Отак подивишся здаля
На москаля .
Не наче справді він людина.
О......
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07.03.2022 17:47
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Боже, бережи єдину,
рідну нашу Україну.
Порятуй нас від біди,
перемогу нам пошли.
Дай свободи, миру всім,
збережи захисників
і додому хай вони
повертаються живі.
показати весь коментар
07.03.2022 17:44 Відповісти
Отак подивишся здаля
На москаля .
Не наче справді він людина.
О......
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07.03.2022 17:47 Відповісти
Очима блим губами плям.
А ближче підійде.. скотина.
навіть зарізити..не жаль
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07.03.2022 17:49 Відповісти
...зарізати...
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07.03.2022 18:16 Відповісти
Хотели в туалет да не смогли растегнуть пуговичку.
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07.03.2022 17:47 Відповісти
За рубль діють в морду, а за посвідчення офіцера- кулю. Це все, що залишилося від "величі" рашки.
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07.03.2022 17:47 Відповісти
........сафари, однако..... можно приглашать толстосумов из ЕС и иже......
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07.03.2022 17:48 Відповісти
Це бізнес-ідея?
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07.03.2022 17:49 Відповісти
.....так.....
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07.03.2022 17:50 Відповісти
В плен только не берите, пусть бегут
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07.03.2022 17:48 Відповісти
Який плєн, тільки куля.
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07.03.2022 18:07 Відповісти
Не стоило светить. Пусть по-тихому сваливают, не начиная стрелять.
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07.03.2022 17:48 Відповісти
Поясніть.
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07.03.2022 17:49 Відповісти
політруки читають цензор а тут бац документики...ай яй...треба зробити для цапів лазєйку не попасти під трибунал дизертируючи...хай та орда посипеться
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07.03.2022 18:00 Відповісти
Та НАЧХАТИ на безголових царів. А трибунал їх чекає, як тільки спіймають в рашці без документів. Про політруків- пореготав.
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07.03.2022 18:02 Відповісти
максимум самоволка ніякого трибуналу...для трибуналу треба воєнний стан
а про політруків реготати не треба
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07.03.2022 18:44 Відповісти
.
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07.03.2022 18:52 Відповісти
Там у них "виховні" функції виконують феесбешники.
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07.03.2022 18:57 Відповісти
Російський окупант без документів вже не окупант?
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07.03.2022 17:51 Відповісти
Він особа без документів в зоні бойових дій.
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07.03.2022 17:53 Відповісти
Він їхав на навчання....?
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07.03.2022 18:34 Відповісти
Та й з під Сум тікаюь.
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07.03.2022 17:53 Відповісти
от як ідентифікувати покидька без документів тай ще коли мовчить і виглядає як людина. ??? це мародерами з навичками вбивць
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07.03.2022 17:56 Відповісти
Елементарно ідентифікується. Короткий екзамен з української мови.
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07.03.2022 18:05 Відповісти
і москаля нема, немає москаля! немає ніх.я лише сама сира земля!
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07.03.2022 17:57 Відповісти
ну зачем єти сведения в СМИ распростанять?
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07.03.2022 17:58 Відповісти
А що вам не подобається?
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07.03.2022 18:03 Відповісти
Персональніе данніе врага ето вопрос спецслужб.
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07.03.2022 18:09 Відповісти
Розберися з буквами. Чи ти також на ходу бєгом строчиш?
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07.03.2022 18:14 Відповісти
Не меліть дурниць, я вас прошу...
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07.03.2022 18:19 Відповісти
Щоб кацапи ще більше тікали до свого упиря.
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07.03.2022 18:12 Відповісти
Не можна дозволяти їм втекти. Він військовий злочинець і має бути покараним.
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07.03.2022 18:21 Відповісти
Покараний він може бути тільки кулею!
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07.03.2022 18:23 Відповісти
Агов, вояки диванні (до яких відношу і себе), невже ви думаєте, шо наші брати-воїни захисники і патріоти яі взяли в руки зброю щоб захистити нас не знають краще ситуацію і не розуміють як поводитися з окупантом ? Краще народжуймо в своїх головах дійсно щось ділове і корисне для перемоги. Слава Україні !
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07.03.2022 18:39 Відповісти
Ти вираз "вояки диванні" краще не вживай, бо це плювок в усіх, хто тут є.
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07.03.2022 18:55 Відповісти
кацапы не лезьте вы туда, Я там служил, это край украинских мазохистов, вам там будет плохо
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07.03.2022 18:02 Відповісти
А ІХ ПУТЬ НА ЛАПАТНУЮ БАЛАЛАЙНЮ МОЖНА ОТСЛЄДІТЬ ПА ГАВНУ КАТОРОЄ ВИПАДАЛО ІЗ КАЦАПСКІХ АБОСРАНИХ ПАРТОК...
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07.03.2022 18:03 Відповісти
Рассіянєєє...
Афіцееерии...
Тьфу, ***
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07.03.2022 18:06 Відповісти
Випадково натрапив на факт поведінки Карбишева у 1941 році, через це його імені вже не згадують, Один з офіцерів штабу на третій день війни побачив його в цивільному сільському одязі, а коли спитав, куди, той відповів зі штабом не виберемось. Однак не пройшов фільтрацію, не зміг довести, що він місцевий житель, деревенский білорус. А штаб таки вийшов. Так і тут, ходу. Документи в кущі, там якось відбрешемся. АК за що його заморозили ? генерали в полоні сиділи окремо. Карбишев вів розмови із своїм лагерним другом -генералом НКВД, а той виявився лагерним донощиком і його здав за пайку.
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07.03.2022 18:08 Відповісти
Добре що здаються, добре що втікають, попутного вітру в куприк. Думаю що ті що втекли будуть переховуватися від своїх і це гарно.
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07.03.2022 18:42 Відповісти
Мужні , нескорені … гордість розпирає за вас !!! Сльози течуть рікою і невимовна біль за те, що чужинці, яких ніхто не кликав, сподіваються на свої порядки та панування .. . Тримаймося разом!! Слава Україні !!!

https://www.facebook.com/troitske.city/videos/5166070693416193
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07.03.2022 18:12 Відповісти
Це ж скільки невпізнанних "підсніжніків" будуть знаходитися в наших лісах!
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07.03.2022 18:59 Відповісти
Кацапоиды умеют воевать только с гражданскими или прячась за гражданскими. В Катюжанке кацапы поставили свои танки практически в каждом дворе частного дома чтобы их не разбомбили.
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07.03.2022 19:07 Відповісти
Учився в Катюжанці в 88 році . Гарне село ,ліс . Поліський край
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07.03.2022 20:04 Відповісти
 
 