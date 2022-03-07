18 412 49
Скоро будет 200-ым: за доллар уже просят 150 рублей
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Курс рубля 7 марта обвалился по отношению к доллару и евро к рекордным отметкам.
Об этом свидетельствуют данные внебиржевого рынка Forex, которые приводит Экономическая правда, сообщает Цензор.НЕТ.
Вечером доллар стоил 150 рублей, евро торговался по 164,5 руб. За сутки евро и доллар укрепились по отношению к рублю на 22-23%.
4 марта Банк России снизил официальные курсы доллара и евро до 105,8124 и 116,5312 руб. соответственно, сообщалось, что они будут действовать с 5 марта.
ЦБ приостановил торги на всех рынках столичной биржи до 9 марта.
Топ комментарии
+42 K Raze
показать весь комментарий07.03.2022 18:05
+37 ex_ukrweb
показать весь комментарий07.03.2022 18:05
+34 Привет
показать весь комментарий07.03.2022 18:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
реальних торгів немає вже 4 дні
якшо почнуться, от тоді буде смішно!!!!!
смерть підарасам!!!!!!!!!!!!!
шоб вiдсосалы в тракториста.
Вони навіть не вспіють понюхати ******
Да здравствует дефолт!
16.03 - раша офіційно буде визнано країною-банкрутом (іншими словами , це називається "дефолт")
"Доллар двести и один,
Мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане,
Что б вы сдохли все мокшане".
А починав з 70 дерев'яних. Надіюсь на цьому животворящі санкції не зупиняється.
Водитель наш предрекает пиндык Америке, потому что по таким ценам доллары никто не будет покупать, и они обанкротятся, эти американцы. (С)
))))))
- Сколько рублей стоит доллар?
- Доллар стоит фунт рублей.
25 копеек?
ну разве не красота ли?
Це вдвічі менше, ніж у українців.
https://t.me/operativnoZSU/11916
ДЕМУРА.