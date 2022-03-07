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Новости Война в Украине
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война (46566) Россия (91205) курс рубля (6)

Скоро будет 200-ым: за доллар уже просят 150 рублей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Курс рубля 7 марта обвалился по отношению к доллару и евро к рекордным отметкам.

Об этом свидетельствуют данные внебиржевого рынка Forex, которые приводит Экономическая правда, сообщает Цензор.НЕТ.

Вечером доллар стоил 150 рублей, евро торговался по 164,5 руб. За сутки евро и доллар укрепились по отношению к рублю на 22-23%.

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4 марта Банк России снизил официальные курсы доллара и евро до 105,8124 и 116,5312 руб. соответственно, сообщалось, что они будут действовать с 5 марта.

ЦБ приостановил торги на всех рынках столичной биржи до 9 марта.
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Топ комментарии
+42
Кацапи самі собі своїми руками задвухсотили свій обісраний рубль
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07.03.2022 18:05
+37
200м - гарна цифра, але в данному випадку очiкую 300.
шоб вiдсосалы в тракториста.
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07.03.2022 18:05
+34
Скоро за рупель будут бить морду...и возможно ногами...
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07.03.2022 18:04
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150 чого ?!??
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07.03.2022 18:03 Ответить
Ржублів. 😜
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07.03.2022 18:04 Ответить
😂
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07.03.2022 18:04 Ответить
фублів
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07.03.2022 18:04 Ответить
боліварів
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07.03.2022 18:09 Ответить
Срублів)
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07.03.2022 18:19 Ответить
Скоро за рупель будут бить морду...и возможно ногами...
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07.03.2022 18:04 Ответить
і може навіть ногами власника рублів...
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07.03.2022 18:05 Ответить
Кацапи самі собі своїми руками задвухсотили свій обісраний рубль
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07.03.2022 18:05 Ответить
все це херня, пацани.
реальних торгів немає вже 4 дні
якшо почнуться, от тоді буде смішно!!!!!
смерть підарасам!!!!!!!!!!!!!
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07.03.2022 18:09 Ответить
200м - гарна цифра, але в данному випадку очiкую 300.
шоб вiдсосалы в тракториста.
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07.03.2022 18:05 Ответить
Так не буває. Якщо буде 300 то через хвилину буде 330 .
Вони навіть не вспіють понюхати ******
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07.03.2022 18:15 Ответить
Не у тракториста а в артиста)( так шуткують зараз в Пітері, доларів по 300 карлік відсоси у артіста
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07.03.2022 18:20 Ответить
Скоро отпевать будем.
Да здравствует дефолт!
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07.03.2022 18:06 Ответить
До 16.03 раша має сплати якусь суму за держзобов'язаннями (не має значення, яку саме). Шансів виплати у них жодного. Такої суми у звр вже немає.
16.03 - раша офіційно буде визнано країною-банкрутом (іншими словами , це називається "дефолт")
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07.03.2022 19:16 Ответить
рубль - груз 200
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07.03.2022 18:07 Ответить
что самое интересное, так это то, что параша даже не может рубли напечатать: краска, бумага, защитная лента, станки - все импортное. я думаю, что скоро напечатают купоны. причем печатать будут для каждой независимой провинции отдельно. это я к тому, что развалится рашка. или кто-то думает, что кадировцы обосранные будут за бесплатно ***** поддерживать?
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07.03.2022 18:11 Ответить
Здобули, дебіли.
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07.03.2022 18:07 Ответить
А я вам казав.
"Доллар двести и один,
Мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане,
Что б вы сдохли все мокшане".
А починав з 70 дерев'яних. Надіюсь на цьому животворящі санкції не зупиняється.
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07.03.2022 18:09 Ответить
Головне не в тому , скільки рублів коштуватиме долар, а скільки рублів коштуватиме гривня! Коли 1грн коштувптимн понад 10 ржублів, то москалів не лише припинять стріляти, а просто тікатимуть в Україну за хлібом!
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07.03.2022 19:19 Ответить
В 2014г доллар стоил 30 рублей .
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07.03.2022 19:28 Ответить
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07.03.2022 18:10 Ответить
скоро придется к рублю логарифмическую шкалу применять ))))
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07.03.2022 18:16 Ответить
Bozhena Rynska

Водитель наш предрекает пиндык Америке, потому что по таким ценам доллары никто не будет покупать, и они обанкротятся, эти американцы. (С)

))))))
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07.03.2022 18:11 Ответить
"Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду." - Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
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07.03.2022 18:12 Ответить
Сподіваюсь кацапи на 200 не зупиняться, попереду ще скільки чудових чисел.
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07.03.2022 18:12 Ответить
Как выразилась армянская бобриха Симонян ..... жили без айфона , проживём и без Парижа . И правильно ! Мухосранск с петухом из дерьма возле телефонной будки самое то , что нужно тупорылому кацапу .
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07.03.2022 18:13 Ответить
на бинансе usdt/rub 125 сейчас, это значит что в реальности +30% = под 160
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07.03.2022 18:13 Ответить
Нова пэрэмога орков)
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07.03.2022 18:15 Ответить
Хохма 90-х:
- Сколько рублей стоит доллар?
- Доллар стоит фунт рублей.
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07.03.2022 18:17 Ответить
какой там был курс ***** к гривне до начала войны в 14м году?
25 копеек?
ну разве не красота ли?
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07.03.2022 18:18 Ответить
в максимуме рубль доходил до 0,43 в обменник я видел когда то
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07.03.2022 18:21 Ответить
Летит в пи@ду даже при закрытой бирже! НУЖЕН ПРОРЫВ как говорит главный DUREX страны!
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07.03.2022 18:20 Ответить
Вже у росіян зарплата 200$.
Це вдвічі менше, ніж у українців.
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07.03.2022 18:21 Ответить
а в Лугандонцев 50 баксов
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07.03.2022 20:21 Ответить
пишут что в рашке теперь только на черном рынке можно купить ненавистные доллары. Скоро в раше на юани перейдут. Надеюсь бульбофюрер тоже в приятном ожидании.
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07.03.2022 18:23 Ответить
На чорному долар вже кілька діб коштує 250 сраних.
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07.03.2022 18:39 Ответить
м. Баштанка, Миколаївська область. Орда не дорахувалася трьох "панцирників" вартістю по 20 мільйонів доларів кожен.

https://t.me/operativnoZSU/11916
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07.03.2022 18:26 Ответить
рубль дна не имеет.

ДЕМУРА.
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07.03.2022 18:26 Ответить
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07.03.2022 18:30 Ответить
Торги на форексе утром в понедельник открыли и ... сразу закрыли. Потому что менее чем за 5 минут USD/RUB прыгнула со 105 до 157. Т.е. IRL за поребриком в обменниках либо ваще нет баксом, либо его ценник гораздо выше. Торги на биржах закрыты до среды и не факт, что они откроются, потому что может возникнуть парадокс -- отрицательные значения индексов) Back in USSR. Который, как мы знаем уже почил в бозе.
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07.03.2022 18:42 Ответить
я не удивлюсь если в рашке доллар запретят
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07.03.2022 18:46 Ответить
За долар будуть давати 60 коп. Або 15 років.
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07.03.2022 19:10 Ответить
На чёрном рынке наличка торгуется 250 рублей за доллар. Где то на глаза попадалось. А так его там не купишь
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07.03.2022 19:21 Ответить
пора на россии вводить криминальную ответственность за владение вражеским долларом
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07.03.2022 20:27 Ответить
 
 