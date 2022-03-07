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Скоро буде 200-им: за долар вже просять 150 рублів
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Курс рубля 7 березня обвалився по відношенню до долара та євро до рекордних позначок.
Про це свідчать дані позабіржового ринку Forex, які наводить Економічна правда, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ввечері долар коштував 150 рублів, євро торгувався по 164,5 руб. За добу євро та долар зміцнилися по відношенню до рубля на 22-23%.
4 березня Банк Росії знизив офіційні курси долара та євро до 105,8124 та 116,5312 руб. відповідно, повідомлялося, що вони діятимуть із 5 березня.
ЦБ призупинив торги на всіх ринках Московської біржі до 9 березня.
Топ коментарі
+42 K Raze
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+37 ex_ukrweb
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+34 Привет
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реальних торгів немає вже 4 дні
якшо почнуться, от тоді буде смішно!!!!!
смерть підарасам!!!!!!!!!!!!!
шоб вiдсосалы в тракториста.
Вони навіть не вспіють понюхати ******
Да здравствует дефолт!
16.03 - раша офіційно буде визнано країною-банкрутом (іншими словами , це називається "дефолт")
"Доллар двести и один,
Мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане,
Что б вы сдохли все мокшане".
А починав з 70 дерев'яних. Надіюсь на цьому животворящі санкції не зупиняється.
Водитель наш предрекает пиндык Америке, потому что по таким ценам доллары никто не будет покупать, и они обанкротятся, эти американцы. (С)
))))))
- Сколько рублей стоит доллар?
- Доллар стоит фунт рублей.
25 копеек?
ну разве не красота ли?
Це вдвічі менше, ніж у українців.
https://t.me/operativnoZSU/11916
ДЕМУРА.