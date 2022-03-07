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Скоро буде 200-им: за долар вже просять 150 рублів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Курс рубля 7 березня обвалився по відношенню до долара та євро до рекордних позначок.

Про це свідчать дані позабіржового ринку Forex, які наводить Економічна правда, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ввечері долар коштував 150 рублів, євро торгувався по 164,5 руб. За добу євро та долар зміцнилися по відношенню до рубля на 22-23%.

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4 березня Банк Росії знизив офіційні курси долара та євро до 105,8124 та 116,5312 руб. відповідно, повідомлялося, що вони діятимуть із 5 березня.

ЦБ призупинив торги на всіх ринках Московської біржі до 9 березня.
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Топ коментарі
+42
Кацапи самі собі своїми руками задвухсотили свій обісраний рубль
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07.03.2022 18:05
+37
200м - гарна цифра, але в данному випадку очiкую 300.
шоб вiдсосалы в тракториста.
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07.03.2022 18:05
+34
Скоро за рупель будут бить морду...и возможно ногами...
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07.03.2022 18:04
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150 чого ?!??
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07.03.2022 18:03 Відповісти
Ржублів. 😜
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07.03.2022 18:04 Відповісти
😂
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07.03.2022 18:04 Відповісти
фублів
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07.03.2022 18:04 Відповісти
боліварів
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07.03.2022 18:09 Відповісти
Срублів)
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07.03.2022 18:19 Відповісти
Скоро за рупель будут бить морду...и возможно ногами...
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07.03.2022 18:04 Відповісти
і може навіть ногами власника рублів...
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07.03.2022 18:05 Відповісти
Кацапи самі собі своїми руками задвухсотили свій обісраний рубль
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07.03.2022 18:05 Відповісти
все це херня, пацани.
реальних торгів немає вже 4 дні
якшо почнуться, от тоді буде смішно!!!!!
смерть підарасам!!!!!!!!!!!!!
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07.03.2022 18:09 Відповісти
200м - гарна цифра, але в данному випадку очiкую 300.
шоб вiдсосалы в тракториста.
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07.03.2022 18:05 Відповісти
Так не буває. Якщо буде 300 то через хвилину буде 330 .
Вони навіть не вспіють понюхати ******
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07.03.2022 18:15 Відповісти
Не у тракториста а в артиста)( так шуткують зараз в Пітері, доларів по 300 карлік відсоси у артіста
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07.03.2022 18:20 Відповісти
Скоро отпевать будем.
Да здравствует дефолт!
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07.03.2022 18:06 Відповісти
До 16.03 раша має сплати якусь суму за держзобов'язаннями (не має значення, яку саме). Шансів виплати у них жодного. Такої суми у звр вже немає.
16.03 - раша офіційно буде визнано країною-банкрутом (іншими словами , це називається "дефолт")
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07.03.2022 19:16 Відповісти
рубль - груз 200
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07.03.2022 18:07 Відповісти
что самое интересное, так это то, что параша даже не может рубли напечатать: краска, бумага, защитная лента, станки - все импортное. я думаю, что скоро напечатают купоны. причем печатать будут для каждой независимой провинции отдельно. это я к тому, что развалится рашка. или кто-то думает, что кадировцы обосранные будут за бесплатно ***** поддерживать?
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07.03.2022 18:11 Відповісти
Здобули, дебіли.
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07.03.2022 18:07 Відповісти
А я вам казав.
"Доллар двести и один,
Мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане,
Что б вы сдохли все мокшане".
А починав з 70 дерев'яних. Надіюсь на цьому животворящі санкції не зупиняється.
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07.03.2022 18:09 Відповісти
Головне не в тому , скільки рублів коштуватиме долар, а скільки рублів коштуватиме гривня! Коли 1грн коштувптимн понад 10 ржублів, то москалів не лише припинять стріляти, а просто тікатимуть в Україну за хлібом!
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07.03.2022 19:19 Відповісти
В 2014г доллар стоил 30 рублей .
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07.03.2022 19:28 Відповісти
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07.03.2022 18:10 Відповісти
скоро придется к рублю логарифмическую шкалу применять ))))
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07.03.2022 18:16 Відповісти
Bozhena Rynska

Водитель наш предрекает пиндык Америке, потому что по таким ценам доллары никто не будет покупать, и они обанкротятся, эти американцы. (С)

))))))
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07.03.2022 18:11 Відповісти
"Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду." - Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
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07.03.2022 18:12 Відповісти
Сподіваюсь кацапи на 200 не зупиняться, попереду ще скільки чудових чисел.
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07.03.2022 18:12 Відповісти
Как выразилась армянская бобриха Симонян ..... жили без айфона , проживём и без Парижа . И правильно ! Мухосранск с петухом из дерьма возле телефонной будки самое то , что нужно тупорылому кацапу .
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07.03.2022 18:13 Відповісти
на бинансе usdt/rub 125 сейчас, это значит что в реальности +30% = под 160
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07.03.2022 18:13 Відповісти
Нова пэрэмога орков)
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07.03.2022 18:15 Відповісти
Хохма 90-х:
- Сколько рублей стоит доллар?
- Доллар стоит фунт рублей.
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07.03.2022 18:17 Відповісти
какой там был курс ***** к гривне до начала войны в 14м году?
25 копеек?
ну разве не красота ли?
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07.03.2022 18:18 Відповісти
в максимуме рубль доходил до 0,43 в обменник я видел когда то
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07.03.2022 18:21 Відповісти
Летит в пи@ду даже при закрытой бирже! НУЖЕН ПРОРЫВ как говорит главный DUREX страны!
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07.03.2022 18:20 Відповісти
Вже у росіян зарплата 200$.
Це вдвічі менше, ніж у українців.
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07.03.2022 18:21 Відповісти
а в Лугандонцев 50 баксов
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07.03.2022 20:21 Відповісти
пишут что в рашке теперь только на черном рынке можно купить ненавистные доллары. Скоро в раше на юани перейдут. Надеюсь бульбофюрер тоже в приятном ожидании.
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07.03.2022 18:23 Відповісти
На чорному долар вже кілька діб коштує 250 сраних.
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07.03.2022 18:39 Відповісти
м. Баштанка, Миколаївська область. Орда не дорахувалася трьох "панцирників" вартістю по 20 мільйонів доларів кожен.

https://t.me/operativnoZSU/11916
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07.03.2022 18:26 Відповісти
рубль дна не имеет.

ДЕМУРА.
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07.03.2022 18:26 Відповісти
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07.03.2022 18:30 Відповісти
Торги на форексе утром в понедельник открыли и ... сразу закрыли. Потому что менее чем за 5 минут USD/RUB прыгнула со 105 до 157. Т.е. IRL за поребриком в обменниках либо ваще нет баксом, либо его ценник гораздо выше. Торги на биржах закрыты до среды и не факт, что они откроются, потому что может возникнуть парадокс -- отрицательные значения индексов) Back in USSR. Который, как мы знаем уже почил в бозе.
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07.03.2022 18:42 Відповісти
я не удивлюсь если в рашке доллар запретят
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07.03.2022 18:46 Відповісти
За долар будуть давати 60 коп. Або 15 років.
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07.03.2022 19:10 Відповісти
На чёрном рынке наличка торгуется 250 рублей за доллар. Где то на глаза попадалось. А так его там не купишь
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07.03.2022 19:21 Відповісти
пора на россии вводить криминальную ответственность за владение вражеским долларом
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07.03.2022 20:27 Відповісти
 
 