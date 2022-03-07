Россия напала на Украину, чтобы не было войны, – Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров обнародовал очередную версию Кремля, зачем Владимир Путин напал на Украину, новая причина – "остановить любую войну".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление Лаврова в твиттере МИД России.

"Цель российской специальной военной операции остановить любую войну, которая могла бы развернуться на территории Украины или могла бы начаться оттуда", - говорится в заявлении.

Это новое объяснение российской агрессии. Еще 25 февраля Лавров оправдывал развязывание войны "освобождением украинцев от гнета". А чуть позже, 2 марта, было заявление, что действия РФ призваны "определить конкретные виды ударных вооружений" в Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Представители Евросоюза вышли из зала во время выступления Лаврова на конференции ООН по разоружению. ВИДЕО