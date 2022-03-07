Росія напала на Україну, щоб не було війни, – Лавров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС Росії Сергій Лавров оприлюднив чергову версію Кремля, навіщо Володимир Путін напав на Україну, нова причина – "зупинити будь-яку війну".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда із посиланням на заяву Лаврова у твіттері МЗС Росії
"Мета російської спеціальної військової операції зупинити будь-яку війну, яка могла б розгорнутися на території України або могла б початися звідти", - зазначено в заяві.
Це нове пояснення російської агресії. Ще 25 лютого Лавров виправдовував розв'язання війни "звільненням українців від гніту". А трохи пізніше, 2 березня, була заява, що дії РФ покликані "визначити конкретні види ударних озброєнь" в Україні.
Топ коментарі
+149 ex_ukrweb
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+105 Anatoliy A 006b9dda
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+72 Микола Бабич f1f90c47
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А мир слушает, и.... ничего. и тишина.