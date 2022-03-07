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Росія напала на Україну, щоб не було війни, – Лавров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія напала на Україну, щоб не було війни, – Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров оприлюднив чергову версію Кремля, навіщо Володимир Путін напав на Україну, нова причина – "зупинити будь-яку війну".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда із посиланням на заяву Лаврова у твіттері МЗС Росії

"Мета російської спеціальної військової операції зупинити будь-яку війну, яка могла б розгорнутися на території України або могла б початися звідти", - зазначено в заяві.

Це нове пояснення російської агресії. Ще 25 лютого Лавров виправдовував розв'язання війни "звільненням українців від гніту". А трохи пізніше, 2 березня, була заява, що дії РФ покликані "визначити конкретні види ударних озброєнь" в Україні.

Читайте також: Бербок - Лаврову: "Ви можете обманювати себе, але не маєте дурити інші народи та свій власний"
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Топ коментарі
+149
******* лошадь
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07.03.2022 21:27
+105
Оруэл в а*уе.
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07.03.2022 21:28
+72
из блога Невзорова интересный пост: Президент РФ Владимир Путин поручил начальнику контрольно-ревизионного
управления Администрации президента Дмитрию Шалькову, начальнику
Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину,
Генеральному прокурору Игорю Краснову и первому заместителю
директора ФСБ Сергею Королёву провести тщательную проверку средств,
выделяемых на подрывную деятельность в Украине и формирование
«пятой колонны» в 2014-2022 годах. Под подозрение в хищении
средств попадают люди, отвечавшие за украинское направление:
* бывший помощник президента Владислав Сурков,
* бывший руководитель управления по культурным и общественным
* связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов,
* его преемник на этом посту Игорь Маслов,
* начальник 5-й Службы ФСБ генерал Сергей Беседа,
* глава Россотрудничества Евгений Примаков,
* бывшие кураторы украинского направления при Минэкономразвития
Михаил Бабич и Яна Лантратова,
* нынешний министр иностранных дел Абхазии финал Ардзинба и другие.

Считается, что данная группа лиц «освоила» около 5 млрд долларов,
полностью провалив всю работу и скармливая Путину откровенную
дезинформацию, на основе которой он и принял решение вводить войска.
Выделяемые средства якобы шли на финансирование сети пророссийских
активистов, организацию круглых столов, агитационную работу, а на
самом деле попросту разворовывались.
Путин откровенно верил, что потраченные средства пошли на
создание мощной сети оппозиционно настроенных лиц, которые только
и ждали время, когда придут русские и освободят их из-под гнета
«фашистов». В сознании Путина существовали инициативные группы по
созданию новых «народных республик», агентура в среде националистов
и т.д.
Данная новость - особо тревожный сигнал для Виктора Мсдведчука,
который, «освоил» на те же цели не менее 1 млрд долларов.
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07.03.2022 21:28
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"А Ватсон без трубки уже не мог..."
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08.03.2022 02:32 Відповісти
Украина победив в этой войне проведет демилитаризацию и денацификацию параши, в результате чего она развалится и мир свободно вздохнет! Эту раковую опухоль можно вырезать только оперативным путем, к сожалению пролив свою кровь! Слава Украине!
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08.03.2022 01:02 Відповісти
Сдохни!!! Анафема лаврову!!!
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08.03.2022 02:04 Відповісти
Загнанных лошадей пристреливают.. А этот конь точно загнанный..
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08.03.2022 02:51 Відповісти
В цього падли місце#2 в камері біля *****

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08.03.2022 03:49 Відповісти
Лаврова треба вбити, щоб він не помер.
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08.03.2022 05:09 Відповісти
за язык надо повесить.брыхливое чмо.
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08.03.2022 05:40 Відповісти
Не треба вбивати Лаврова! Його треба берегти до нового Нюрнберзького суду, а потім "повісити за шию, доки не помре"
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08.03.2022 05:59 Відповісти
Він покінчить життя самогубством - помре від передозу.
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08.03.2022 07:00 Відповісти
Удивительно. Столько лет выродок цинично мелет всякий бред.

А мир слушает, и.... ничего. и тишина.
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08.03.2022 06:29 Відповісти
"Бороться за мир", чтоб камня на камне не осталось и "спасать" убивая "освобождаемых" - это все методы тиранов и узурпаторов, прикрывающихся мессианством религии или утопической идеалогии, обычно недалёких и умственно убогих!
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08.03.2022 06:32 Відповісти
Інквізиція воскресла на васт-очнай старане!
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30.05.2022 13:18 Відповісти
эту тварь надо повесить как рибентропа вместе с шойгу . генштабом . всей шоблой госдумы и ***** последнего провести на эшафот мимо трупов его ..соратников..
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08.03.2022 06:47 Відповісти
Одвічні мокшанські завивання: "битва за воссоединение", "война против развязывания войны", "можем повторить" і т.і.
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08.03.2022 06:58 Відповісти
чтобы тебя *******, и твоего х. уйла, черти в аду, в ротярник ******!
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08.03.2022 07:00 Відповісти
Это вы виноваты, что я насрал вам под дверью, Это вы не дали мне бумажку. ****, ублюдок конченый.
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08.03.2022 07:08 Відповісти
Эти слова не перемножить,не поделить,тут даже мысль отсутствует,ветер.
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08.03.2022 08:13 Відповісти
Вот что кокс делает.
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08.03.2022 08:16 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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08.03.2022 08:26 Відповісти
нападении нацистской Германии на СССР, Германия совершила нападение на СССР в 1941 году для того, чтобы обезопасить себя от потенциальной угрозы со стороны Советского Союза[1][2].
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08.03.2022 08:27 Відповісти
сорок лет назад рональд рейган назвал совок империей зла . за эти годы нихуя не изменилось --- рф как правонаступниця ссср продолжает убивать детей . женщин . стариков --- чечня . молдова . грузия . сирия . африка . УКРАИНА --- сколько горя . крови и слез принес на эту планету путин-***** . а биомасса в рф продолжает одобрямс ***** . империя зла продолжает кровавую жатву на нашей земле --- у меня много родичей в рф . я наполовину русский . Я ПРОКЛИНАЮ ВСЕХ СВОИХ РОДИЧЕЙ ДО СЕДЬМОГО КОЛЕНА ЗА ТО ЧТО ОНИ 25 ЛЕТ ГОЛОСУЮТ ЗА КРОВАВОГО ВУРДАЛАКА ПУТИНА-***** --- ЭТО БЛАГОДАРЯ РОСИЙСКОЙ БИОМАССЕ ГИБНУТ НАШИ ДЕТИ --- НЕ БУДЕТ ВАМ ПРОЩЕНИЯ НА СОТНИ ЛЕТ ---- РОСИЙСКАЯ БИОМАССА БУДЬТЕ ВЫ ВСЕ ПРОКЛЯТЫ --- АМИНЬ
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08.03.2022 08:27 Відповісти
Я тоже наполовину русский, и я и мать ненавидим это быдло! Убийцы детей! М
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08.03.2022 11:04 Відповісти
падаль,сдохни вместе со своим фюрером!!
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08.03.2022 09:01 Відповісти
Сумасшедший ублюдок...
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08.03.2022 09:09 Відповісти
Бог ти мой. Замятин с Оруєлом щас в гробах как пропеллері вертятся. Но они писали антиутопии. Боже никогда не думал, что антиутопию буду видеть наяву. Пускай все, что сказал Войнович в Москве 2042 будет происходить у них сегодня. Чтоб они сдавали вторичній продукт (дерьмо) и его же жрали...
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08.03.2022 10:42 Відповісти
Мразь рашистская! Повесить эту тварюку!!!
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08.03.2022 14:39 Відповісти
Я насрал вам на стол чтобы не было дерьма
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08.03.2022 20:13 Відповісти
Что он несёт
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08.03.2022 22:01 Відповісти
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