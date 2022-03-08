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Китай призвал Россию и Украину к переговорам

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Китай призвал Россию и Украину к переговорам

Китай приветствует все дипломатические усилия, способствующие политическому урегулированию в Украине и призывает Россию и Украину продолжить переговорный процесс, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы призываем Россию и Украину сохранять приверженность общему направлению политического урегулирования и прийти к согласованному решению, которое учитывало бы законные интересы обеих сторон и способствовало крепкому миру и безопасности в Европе", - сказал дипломат на заседании СБ ООН.

Он подчеркнул: "самое главное сейчас – снизить уровень напряженности, избежать жертв среди гражданского населения, активизировать дипломатические усилия и как можно скорее вернуться на путь политического урегулирования".

Также читайте: Китай готов стать посредником между Россией и Украиной, - Ван И

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+31
Перша умова-припинення вогню і вивід всієї російськоі армії з УКРАЇНИ!
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08.03.2022 04:40
+25
Ми на своїй землі,і наші ЗСУ боронять свої домівки,у Китая дурні забаганки, хай своїх дітей віддає на поругу кацапам ,якщо такі миролюбні.
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08.03.2022 04:58
+22
Какой мир, если у нас начинается контрнаступление? Вот ********** до границы - тогда можно говорить о мире и возмещении ущерба.
А Китай бы подсуетился - на Урале бы с ними мы и встретились...
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08.03.2022 04:56
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Перша умова-припинення вогню і вивід всієї російськоі армії з УКРАЇНИ!
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08.03.2022 04:40 Ответить



0

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08.03.2022 04:45 Ответить
К утру уже и ботинок за контрольный пакет не дадут. Но можно поменять на бобровый капкан. Мясо ондатры и бобра вполне съедобное. Можно у симоньян спросить, она подтвердит.
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08.03.2022 04:49 Ответить
Китайцы хитросделанные , идите на х…й!
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08.03.2022 10:24 Ответить
а это мысль! Можно арахамию послать на переговоры. Ну, скажем, к жириновскому, например....
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08.03.2022 04:45 Ответить
Жириновский побулькивает дыхательной трубкой в ковидной реанимации насколько я знаю. То есть на переговоры не пойдет своим ходом ,разве что к Кобзону на концерт
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08.03.2022 05:11 Ответить
Кто там чем будет булькать - это никак не повлияет на результаты переговоров.
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08.03.2022 05:18 Ответить
Жириновський вже всіх налякав, а зокрема Америку. Він запевняв, що мають таку зброю, що може трохи зсунути нашу Землю з осі на короткий час, і тоді Америка і Захід підуть під воду... Тож, яо не таке страшне.
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08.03.2022 08:42 Ответить
Путин в бункере плохо слышит.
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08.03.2022 04:47 Ответить
китай надо слать на йух...они хуже дешевых придорожных шалав... рвать надо с ними отношения и устанавливать отношения с Тайванем... будет намного больше пользы...
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08.03.2022 04:49 Ответить
Згоден на 100%,Китай ще ті падлюки і крадії технологій і індивідуальної власності
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08.03.2022 07:42 Ответить
І що потім??? Ну давай, продовжуй...
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08.03.2022 09:21 Ответить
Коротко

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.

Слава нації
Смерть москалям.
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08.03.2022 04:50 Ответить
Какой мир, если у нас начинается контрнаступление? Вот ********** до границы - тогда можно говорить о мире и возмещении ущерба.
А Китай бы подсуетился - на Урале бы с ними мы и встретились...
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08.03.2022 04:56 Ответить
До границы с Китаем!
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08.03.2022 07:25 Ответить
Ми на своїй землі,і наші ЗСУ боронять свої домівки,у Китая дурні забаганки, хай своїх дітей віддає на поругу кацапам ,якщо такі миролюбні.
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08.03.2022 04:58 Ответить
Хвілософи вузкоокі, радять вони!
Ну і радьте ж Путіну, щоб не нападав, гниль!
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08.03.2022 05:19 Ответить
Узкоглазі, беріть Сибір поки ми тут воюем.
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08.03.2022 05:20 Ответить
Він має росію закликати припинити війну, а не "до переговорів".
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08.03.2022 05:30 Ответить
диктаторы идите *****
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08.03.2022 06:03 Ответить
Зачем Китаю крохотный Тайвань, если он может сейчас себе всю Сибирь оттяпать?
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08.03.2022 06:27 Ответить
В сибири электронику не производят.Нах им та сибирь.
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08.03.2022 06:51 Ответить
Головне зараз, цю кремлівську сатану, що закидає нас трупами своїх солдат, для того, щоб вони скаженіли, як це було і завжди в їх історії, давити до кінця, що вони не стягнули останні резерви з усієї московії.
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08.03.2022 06:32 Ответить
Китайці дуже хитрожопі, саме вони є найбільш зацікавленими у розпалюванні цієї війни . Ще з 2014 року. Назагал я більш ніж впевнений що агенти Китаю у керівництві росії роздмухували та підтримували цей процесс весь час. Те саме колись робив Сталін з Гітлером: допомагав всіляко щоби зробити з нього агрессора щоб потім вдарити у спини і стати "визволителем"європи.
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08.03.2022 06:34 Ответить
Нах идте,желтомордые. Не надо этого обобщенного балабольства. Лучше заставьте своих лапотных вассалов прекратить агрессию.
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08.03.2022 06:42 Ответить
Хіба вони не в курсі, що переговори вже йдуть? Три раунди минуло, щоправда безрезультатно.
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08.03.2022 06:55 Ответить
Китайці воювали за більшовиків проти нас з 1918 Це така сама козлота як і кацапердія
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08.03.2022 07:01 Ответить
Комуняки ідіть на х#й , такі самі садисти як і рашисти
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08.03.2022 07:14 Ответить
Дурака включил. Типа они не знали о том, что ***** полезет в Украину. А теперь голбей мира из себя изображают. Это при том, что сами постоянно Тайваню угрожают вторжением, пацифисты херовы...
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08.03.2022 07:20 Ответить
Только с Тайванем у вас неудачный пример.
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08.03.2022 15:48 Ответить
Уже!
Но мы еще помним переговоры "Минск".
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08.03.2022 07:26 Ответить
захватите сибирь пока армия вся в украине
хоть что то полезное будет
хотя не, тогда у них ресурсов нахаляву много станет
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08.03.2022 07:43 Ответить
китаезы могли остановить войну, но не сделали этого..
а теперь пиарятся..
китайцы наоборот подстёгивади кабаева напасть на Украину.. китаезы такая же орда и фашистская диктатура, как и раша..
пусть теперь не вякают..
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08.03.2022 08:08 Ответить
Законньіх интересов РФ в Украине нет и бьіть не может . Китайцьі лукавят ...
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08.03.2022 08:09 Ответить
История свидетельствует, что переговоры с рашкой должны быть как в басне "Волк на псарне".
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08.03.2022 08:10 Ответить
максимум что могут китайцы это предлагать купить сибирь, в трудное время аляску продали за долл, китайцы куплят за рубли
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08.03.2022 08:36 Ответить
Полный запрет на экспорт зерновых в Китай. Это был бы правильный ответ на призыв узкоглазых пидоров
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08.03.2022 08:37 Ответить
Навіщо наші ходять в Білорусь на ті переговори, якщо знають, що під час їхніх теревень завжди інтенсивні бомбардування?! Поки вони там годинами ходять околяса, руйнуються міста і села, та гинуть люди.
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08.03.2022 08:49 Ответить
"Китай призвал Россию и Украину...", а сам буде ловити рибку в мутній воді. Так Китай, ти хто?

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08.03.2022 10:27 Ответить
Перемовини вже ведуться просто Китай хоче заморозити війну на теперішньому єтапі коли з дня на день ЗСУ буде в змозі перейти в контрнаступ і вибивати ворога із української землі.Видно без ***** тут не обійшлось.
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08.03.2022 10:41 Ответить
 
 