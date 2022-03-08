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Китай закликав Росію та Україну до переговорів

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Китай закликав Росію та Україну до переговорів

Китай вітає всі дипломатичні зусилля, які сприяють політичному врегулюванню в Україні, і закликає Росію та Україну продовжити переговорний процес, заявив постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо Росію та Україну зберігати прихильність до загального напряму політичного врегулювання та дійти до узгодженого рішення, яке враховувало б законні інтереси обох сторін і сприяло міцному миру та безпеці в Європі", - сказав дипломат на засіданні РБ ООН.

Він наголосив: "найголовніше зараз - знизити рівень напруженості, уникнути жертв серед цивільного населення, активізувати дипломатичні зусилля і якнайшвидше повернутися на шлях політичного врегулювання".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Перша умова-припинення вогню і вивід всієї російськоі армії з УКРАЇНИ!
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08.03.2022 04:40
+25
Ми на своїй землі,і наші ЗСУ боронять свої домівки,у Китая дурні забаганки, хай своїх дітей віддає на поругу кацапам ,якщо такі миролюбні.
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08.03.2022 04:58
+22
Какой мир, если у нас начинается контрнаступление? Вот ********** до границы - тогда можно говорить о мире и возмещении ущерба.
А Китай бы подсуетился - на Урале бы с ними мы и встретились...
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08.03.2022 04:56
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Перша умова-припинення вогню і вивід всієї російськоі армії з УКРАЇНИ!
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08.03.2022 04:40 Відповісти



0

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08.03.2022 04:45 Відповісти
К утру уже и ботинок за контрольный пакет не дадут. Но можно поменять на бобровый капкан. Мясо ондатры и бобра вполне съедобное. Можно у симоньян спросить, она подтвердит.
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08.03.2022 04:49 Відповісти
Китайцы хитросделанные , идите на х…й!
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08.03.2022 10:24 Відповісти
а это мысль! Можно арахамию послать на переговоры. Ну, скажем, к жириновскому, например....
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08.03.2022 04:45 Відповісти
Жириновский побулькивает дыхательной трубкой в ковидной реанимации насколько я знаю. То есть на переговоры не пойдет своим ходом ,разве что к Кобзону на концерт
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08.03.2022 05:11 Відповісти
Кто там чем будет булькать - это никак не повлияет на результаты переговоров.
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08.03.2022 05:18 Відповісти
Жириновський вже всіх налякав, а зокрема Америку. Він запевняв, що мають таку зброю, що може трохи зсунути нашу Землю з осі на короткий час, і тоді Америка і Захід підуть під воду... Тож, яо не таке страшне.
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08.03.2022 08:42 Відповісти
Путин в бункере плохо слышит.
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08.03.2022 04:47 Відповісти
китай надо слать на йух...они хуже дешевых придорожных шалав... рвать надо с ними отношения и устанавливать отношения с Тайванем... будет намного больше пользы...
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08.03.2022 04:49 Відповісти
Згоден на 100%,Китай ще ті падлюки і крадії технологій і індивідуальної власності
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08.03.2022 07:42 Відповісти
І що потім??? Ну давай, продовжуй...
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08.03.2022 09:21 Відповісти
Коротко

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.

Слава нації
Смерть москалям.
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08.03.2022 04:50 Відповісти
Какой мир, если у нас начинается контрнаступление? Вот ********** до границы - тогда можно говорить о мире и возмещении ущерба.
А Китай бы подсуетился - на Урале бы с ними мы и встретились...
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08.03.2022 04:56 Відповісти
До границы с Китаем!
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08.03.2022 07:25 Відповісти
Ми на своїй землі,і наші ЗСУ боронять свої домівки,у Китая дурні забаганки, хай своїх дітей віддає на поругу кацапам ,якщо такі миролюбні.
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08.03.2022 04:58 Відповісти
Хвілософи вузкоокі, радять вони!
Ну і радьте ж Путіну, щоб не нападав, гниль!
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08.03.2022 05:19 Відповісти
Узкоглазі, беріть Сибір поки ми тут воюем.
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08.03.2022 05:20 Відповісти
Він має росію закликати припинити війну, а не "до переговорів".
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08.03.2022 05:30 Відповісти
диктаторы идите *****
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08.03.2022 06:03 Відповісти
Зачем Китаю крохотный Тайвань, если он может сейчас себе всю Сибирь оттяпать?
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08.03.2022 06:27 Відповісти
В сибири электронику не производят.Нах им та сибирь.
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08.03.2022 06:51 Відповісти
Головне зараз, цю кремлівську сатану, що закидає нас трупами своїх солдат, для того, щоб вони скаженіли, як це було і завжди в їх історії, давити до кінця, що вони не стягнули останні резерви з усієї московії.
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08.03.2022 06:32 Відповісти
Китайці дуже хитрожопі, саме вони є найбільш зацікавленими у розпалюванні цієї війни . Ще з 2014 року. Назагал я більш ніж впевнений що агенти Китаю у керівництві росії роздмухували та підтримували цей процесс весь час. Те саме колись робив Сталін з Гітлером: допомагав всіляко щоби зробити з нього агрессора щоб потім вдарити у спини і стати "визволителем"європи.
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08.03.2022 06:34 Відповісти
Нах идте,желтомордые. Не надо этого обобщенного балабольства. Лучше заставьте своих лапотных вассалов прекратить агрессию.
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08.03.2022 06:42 Відповісти
Хіба вони не в курсі, що переговори вже йдуть? Три раунди минуло, щоправда безрезультатно.
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08.03.2022 06:55 Відповісти
Китайці воювали за більшовиків проти нас з 1918 Це така сама козлота як і кацапердія
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08.03.2022 07:01 Відповісти
Комуняки ідіть на х#й , такі самі садисти як і рашисти
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08.03.2022 07:14 Відповісти
Дурака включил. Типа они не знали о том, что ***** полезет в Украину. А теперь голбей мира из себя изображают. Это при том, что сами постоянно Тайваню угрожают вторжением, пацифисты херовы...
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08.03.2022 07:20 Відповісти
Только с Тайванем у вас неудачный пример.
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08.03.2022 15:48 Відповісти
Уже!
Но мы еще помним переговоры "Минск".
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08.03.2022 07:26 Відповісти
захватите сибирь пока армия вся в украине
хоть что то полезное будет
хотя не, тогда у них ресурсов нахаляву много станет
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08.03.2022 07:43 Відповісти
китаезы могли остановить войну, но не сделали этого..
а теперь пиарятся..
китайцы наоборот подстёгивади кабаева напасть на Украину.. китаезы такая же орда и фашистская диктатура, как и раша..
пусть теперь не вякают..
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08.03.2022 08:08 Відповісти
Законньіх интересов РФ в Украине нет и бьіть не может . Китайцьі лукавят ...
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08.03.2022 08:09 Відповісти
История свидетельствует, что переговоры с рашкой должны быть как в басне "Волк на псарне".
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08.03.2022 08:10 Відповісти
максимум что могут китайцы это предлагать купить сибирь, в трудное время аляску продали за долл, китайцы куплят за рубли
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08.03.2022 08:36 Відповісти
Полный запрет на экспорт зерновых в Китай. Это был бы правильный ответ на призыв узкоглазых пидоров
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08.03.2022 08:37 Відповісти
Навіщо наші ходять в Білорусь на ті переговори, якщо знають, що під час їхніх теревень завжди інтенсивні бомбардування?! Поки вони там годинами ходять околяса, руйнуються міста і села, та гинуть люди.
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08.03.2022 08:49 Відповісти
"Китай призвал Россию и Украину...", а сам буде ловити рибку в мутній воді. Так Китай, ти хто?

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08.03.2022 10:27 Відповісти
Перемовини вже ведуться просто Китай хоче заморозити війну на теперішньому єтапі коли з дня на день ЗСУ буде в змозі перейти в контрнаступ і вибивати ворога із української землі.Видно без ***** тут не обійшлось.
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08.03.2022 10:41 Відповісти
 
 