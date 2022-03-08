Китай закликав Росію та Україну до переговорів
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Китай вітає всі дипломатичні зусилля, які сприяють політичному врегулюванню в Україні, і закликає Росію та Україну продовжити переговорний процес, заявив постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми закликаємо Росію та Україну зберігати прихильність до загального напряму політичного врегулювання та дійти до узгодженого рішення, яке враховувало б законні інтереси обох сторін і сприяло міцному миру та безпеці в Європі", - сказав дипломат на засіданні РБ ООН.
Він наголосив: "найголовніше зараз - знизити рівень напруженості, уникнути жертв серед цивільного населення, активізувати дипломатичні зусилля і якнайшвидше повернутися на шлях політичного врегулювання".
Топ коментарі
+31 Myroslav Hrabovsky
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям.
А Китай бы подсуетился - на Урале бы с ними мы и встретились...
Ну і радьте ж Путіну, щоб не нападав, гниль!
Но мы еще помним переговоры "Минск".
хоть что то полезное будет
хотя не, тогда у них ресурсов нахаляву много станет
а теперь пиарятся..
китайцы наоборот подстёгивади кабаева напасть на Украину.. китаезы такая же орда и фашистская диктатура, как и раша..
пусть теперь не вякают..