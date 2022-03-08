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Янукович "по-отцовски" посоветовал Зеленскому "любой ценой остановить кровопролитие"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Янукович

Президент-беглец Виктор Янукович обратился к действующему президенту Владимиру Зеленскому с призывом "любой ценой остановить кровопролитие".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Хочу по-президентски и даже немного по-отцовски обратиться к Владимиру Зеленскому... Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе", - уверяет беглец.

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Отметим, что в обращении Янукович повторяет основные месседжи российской пропаганды о якобы зверствах националистических батальонов на Донбассе во время АТО. Впрочем, он ни словом не упрекает Россию, которая всячески разжигала конфликт на Донбассе, а 24 февраля 2022 года открыто вторглась на территорию Украины.

Янукович по-отцовски посоветовал Зеленскому любой ценой остановить кровопролитие 01
Янукович по-отцовски посоветовал Зеленскому любой ценой остановить кровопролитие 02
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Топ комментарии
+143
Янукович, іди *****!
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08.03.2022 09:34
+97
Янукович иди ***** вслед за руским военным кораблем..
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08.03.2022 09:34
+82
Шановний Вікторе Федоровичу! Знайдіть мотузку та мило й астанавітєсь(((
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08.03.2022 09:35
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Страница 2 из 2
Так разве Зеленский напал на *****?
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08.03.2022 09:46 Ответить
Всех кацапов уничтожат в Украине и припиниться кровопролитие.
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08.03.2022 09:46 Ответить
сцук, верни сп*зженные в Украине бабки и лезь на йолку НАХ!
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08.03.2022 09:46 Ответить
Ах тыж *****! За любую цену?Тварь.
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08.03.2022 09:46 Ответить
Ну, если у рф в ход уже пошли всякие януковичи, со своей старой пластинкой "астанавитесь", значит дела у них полный швах.
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08.03.2022 09:47 Ответить
Я навіть не читав цієї новини, а відразу - пішов він на "руССкий военный корабль"!
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08.03.2022 09:47 Ответить
...Вітя...''пливі за карабльом''....
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08.03.2022 09:47 Ответить
Грохните этого ворюгу шапок-ушанок и предателя Украины продавшегося Путину за 3 млрд дол , которые янукович, вместе со своими сыновьями ворюгами, вывез в россию на самосвалах и вертолётах!! ***** гаражный!!
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08.03.2022 09:47 Ответить
Бугагага!!!
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08.03.2022 09:47 Ответить
Вилізло падло, зрадник і ворюга! Кончене, нема слів, щоб назвати те, що воно зробило з Україною! Гори в аду!
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08.03.2022 09:47 Ответить
У тебя, тварь, нет родины, ты ее предал ! Как ты смеешь подписываться "Президент Украины" ведь даже свой жопе не хазяин. У тебя есть только одна возможность не быть расстрелянным как пособник военного преступника. Убей плешивого, только это тебя спасет от смерти, но посидеть придется даже в этом случае.
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08.03.2022 09:48 Ответить
******* ***********, кто-то у тебя тупого ****** совета просил? Иди гандон дырявый вслед за сРуцьким кораблем.
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08.03.2022 09:49 Ответить
Мабуть у ***..а все дуже погано,якщо він достав цього ідіота.
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08.03.2022 09:49 Ответить
От тільки півня єнакіївського ще не слухали
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08.03.2022 09:49 Ответить
Белорус януковощь, ми не потребуемо твоїх порад.
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08.03.2022 09:50 Ответить
мушу зауважити: януовоч - не білорус. Саме такі призвіща у сербських переселенців в Україну за часів катерини-шлюхи. Та й генетика схожа (по морді суджу). Звичайно ж - це давно вже не чисті серби. адже скільки років минуло.
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08.03.2022 10:46 Ответить
Хфедорович, поц лягетивный, ты че совсем охерел?! Тебя народ ждет с большим нетерпением но в качестве парашника на одной из зон!!!!!
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08.03.2022 09:50 Ответить
Маючи такого "атца" безрукий би зав"язав ногами петлю й повісився.
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08.03.2022 09:51 Ответить
1. Я уверен на 1000000000000000% что Янык не смог бы и 1 предложения сам написать. Он и в лучшие годы был *********, а тут такие речи....

2. Жертвенник *****.... Скажи спасибо, что тебя, ****** не успели словить.

3. ***** ты набожный, ****
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08.03.2022 09:52 Ответить
Він же сам казав, що коли тікав, то його машину обстріляли з-зовні й обісрали з-середини.
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08.03.2022 09:59 Ответить
О , пеньково-віночне чучало проснулось...Вилізло з болотяних московитських ******...
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08.03.2022 09:52 Ответить
Неплохо бы его все же, как то заманить в Украину... ну ииии стрельнуть...
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08.03.2022 09:52 Ответить
Боже яке кончене !!!
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08.03.2022 09:53 Ответить
Дайте нам цю падлу ми його підвісим на Майдані.
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08.03.2022 09:53 Ответить
Так?-https://youtu.be/mPk50SewJfI
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08.03.2022 09:53 Ответить
"Прекратите бессмьісленное братоубийственное кровопролитие!"

гитлер британцам во время Битвьі за Британию
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08.03.2022 09:55 Ответить
Саид, увидишь Януковича, - не трогай его, он мой!
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08.03.2022 09:55 Ответить
"Ахрєнеть"! Людина, що відкрила російським "гопникам" зі зброєю шлях в Україну і спровокувала багаторічну війну, закликає до миру і дає "поради"!!!
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08.03.2022 09:56 Ответить
ОВОЧ - цим все сказано.
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08.03.2022 09:57 Ответить
Знаєте, якась відраза навіть коментувати висер цього "опущеного" пуйлом.
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08.03.2022 12:09 Ответить
***, они б ещё Ленина подняли со своими "порадами"
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08.03.2022 09:57 Ответить
тупий засранець, рецедивіст і урка - бандюкович, щось радить.... в дупу ху..лу свої поради встав і обов,язково язиком... він ще "радить" по "президентськи" чмо ти смердюче, обосрана свинособака кацапська, пашел ти нах...й!
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08.03.2022 09:58 Ответить
Мразь
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08.03.2022 09:59 Ответить
Намагаються перевести стріли з ***** на Зеленського
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08.03.2022 09:59 Ответить
Они с первого дня это делали. Они же все значки повесили "За мир".
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08.03.2022 10:02 Ответить
з таким батьком- найкраще бути сиротою в інтернаті....
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08.03.2022 09:59 Ответить
А ну скажи: "Паляниця", чучело промосковське.
КРОВ'Ю Б ТИ СРАВ, КАЛІКА!

Слава Україні! - Героям Слава!
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08.03.2022 10:01 Ответить
Іди ***** кончена потвора! Це з тебе все почалося.
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08.03.2022 10:01 Ответить
АСТАНАВИТЕСЬ
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08.03.2022 10:02 Ответить
Пусть порадыть ************* за будь яку цину ( вывод войск россии со всех оккупированных территорий выплаты компенсаций млрд на 500 и лет на 50 репарации в виде бесплатных ресурсов в Украину) зупиныты войну. И война прекратится.
Или скрепы в жопе не позволяют?
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08.03.2022 10:03 Ответить
а його думку в нашій країні хтось взагалі приймає
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08.03.2022 10:04 Ответить
Яныковоч уже сгнить давно должен, а оно ещё мычит что-то..
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08.03.2022 10:06 Ответить
За всяку ціну?
Да Овощ, мы за ценой не постоим, заплатите суки за все.
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08.03.2022 10:06 Ответить
Вони там усі наркомани
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08.03.2022 10:07 Ответить
Почему эта гнида не порекомендовала сипать в ростов?
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08.03.2022 10:08 Ответить
Хочешь помочь? в штрафбат. Искупи кровью, на передовую в харьков
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08.03.2022 10:09 Ответить
кому это дерьмо здесь нужно?!
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08.03.2022 10:13 Ответить
С колен все встает.
Но пока застрял в позе раком.
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08.03.2022 10:10 Ответить
овощ мнит себя королем в изгнании. оно отказалось от власти! ога-ога, *********** ночью, но не забыло прихватить грузовички с казной . а золотой батон просто в чемодан не влез фантастика! даже помойные голуби ржут
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08.03.2022 10:12 Ответить
О, попаша вилiз.
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08.03.2022 10:15 Ответить
О! Петух закукарекал
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08.03.2022 10:16 Ответить
Висуваемо куйла на пост президента росії.
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08.03.2022 10:16 Ответить
а слабо пуйлу таке порадити, президент-у"обок?
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08.03.2022 10:17 Ответить
*****, я проблевался....
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08.03.2022 10:18 Ответить
Ссорі
Під...гнійний.
...
Під Києвом обстріляли автобус який евакуював людей
Поранений водій
...
Слава нації
Смерть москалям
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08.03.2022 10:19 Ответить
Дедушке с половыми признаками бабушки лучше воздержаться от выражения профеССорских мыслей
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08.03.2022 10:20 Ответить
так скільки йому присудили=13 років =срок розпочинається тільки коли ти, яник-пдрс-риго-собака,сядеш в тюрягу в Україні. а поки що соси у путлєра
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08.03.2022 10:21 Ответить
щось не чути батьківських порад від януковича путіну
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08.03.2022 10:21 Ответить
яник пдрс, після нашої Перемоги всіх риго аналів пдрсів відправимо до тебе пдрс ригівського
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08.03.2022 10:23 Ответить
Ця гнида ще щось там радить. Теж мені віруючий найшовся. За не вкради забув? Як твоя сімейка із регіональною братією розкрадала бюджет - забув? Як до оборони з ласки кремля призначив москалів - забув? І в 2014 році вони ж твоєї подачі захопили Крим і частину Донбасу.
Миротворці - це ми. Ті що захищають Україну від полчищ вбивць і мародерів. Ті, що продовжують працювати на забезпечення суспільства їжею, одягом та іншими необхідними для життя речами. Мир ціною рабства - це не мир, це пряме заохочення до розростання війни. Але що тобі - гниді московській розказувати? Як був карним злочинцем (уголовником), так ним і залишився. Не вийшло з тебе державника. НЕ по сєньке шапка.
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08.03.2022 10:28 Ответить
Це хто такій?
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08.03.2022 10:29 Ответить
Это террористы. Выполните требования фашистов и разоружитесь, а за это русские уроды перестанут убивать женщин, детей и стариков по ночам? Сволочи!!! Но убьют всех защитников Украины. Лучше тогда умереть в бою, уже столько жертв среди мирного населения...
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08.03.2022 10:34 Ответить
Ох и мразь єтот ЯнукОвощ!!!! И єто мягко сказано
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08.03.2022 10:36 Ответить
У Януковича є можливiсть вмерти, як герой. Вiн повинен вбити своїх "охоронцiв", захопити контроль над лiтаком, та спрямувати його на кремль.
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08.03.2022 10:36 Ответить
НЕТ СЛОВ….»любой ценой «он в 2014 году спровоцировал кровопролитие в Украине,и «любой ценой»он сбежал из страны ,предал ее…В каком же жалком и безисходном состоянии находится раша и»пу»,чтобы дать указания этому предателю написать эту послание.Они там ,в своём виртуальном мире ,вообще сошли с ума..
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08.03.2022 10:39 Ответить
Ти зрадник, не тобі давати поради.
янукович іди на хер!!
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08.03.2022 10:41 Ответить
Если он так волнуется за Украину , пусть приезжает, вступает в тероборону и лично воюет с Россией! Потому что это именно ОН виноват в том , что у нас уже 8 лет война , именно он сдал нас *****!
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08.03.2022 10:41 Ответить
Опущеный что то попутал
Когда это ***** будет советы Главкому давать.
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08.03.2022 10:42 Ответить
На палубі рускава ваєннава корабля з'явилася знайома постать яка іде *****!
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08.03.2022 10:50 Ответить
Готов заплатить любую цену - пусть на взлётной полосе перед русскими бомбардировщиками встанет! Легко просить о жертве других.
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08.03.2022 11:01 Ответить
Украина ни на кого не нападала. Была нейтральным государством. Имела будапештские гарантии, отказалась от третьего в мире ядерного арсенала, имела небольшую и довольно слабо вооруженную армию, отменила призыв, предоставило Крыму автономию, продлила аренды базы в Севастополе.. что мы еще не сделали ради мира. ( если так.. то пускай Хфедорович ( тварь уголовная) в голос с заявит что СССР ( Великобритания и т.д.) должны были "для мира" капитулировать перед Гитлером если не в 1939-1941 году то уж в 1942 точно.
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08.03.2022 11:01 Ответить
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08.03.2022 11:02 Ответить
Это Зеленский должен остановить?!! От **** продажная! А к своему другу -рашенфашисту он не хочет обратится? Еще смеет хайло открывать, гопник навозный. Всплыло дерьмо донецкое, вдруг откуда не возьмись.

Это какое то зазеркалье! Один заявляет, что они устроили войну, что бы не было войны, другой что Зеленский должен решить.
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08.03.2022 11:09 Ответить
Нешановний хведорович, ти ж будь послідовним. Бреши та ************. Ти ж тікав, за твоїми словами, бо боявся що "внука хотели люстрировать", ворюга ти тупоголова. Сцикуном був сцикуном і залишився.
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08.03.2022 11:09 Ответить
Этот опущенный ***** еще жив? Это явная недоработка наших спецслужб.
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08.03.2022 11:10 Ответить
Вот именно этим ("остановить кровопролитие") сейчас активно и занимается наша армия. Причем не просто остановить, а остановить навсегда. Простая причинно-следственная сязь есть русский мир - есть кровопролитие, нет русского мира - нет кровопролития.
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08.03.2022 11:16 Ответить
Этого гнойного ****** Овоща еще ожидает суд.
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08.03.2022 11:17 Ответить
Будемо воювати не "до останнього украінця", а "до останнього рАсіянина". Слава Україні
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08.03.2022 11:20 Ответить
Да стукните его яйцом или по яйцам. Пусть заглохнет, овощ!
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08.03.2022 11:21 Ответить
Та він і так стукнутий вінком!
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08.03.2022 12:15 Ответить
От же тварь **********
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08.03.2022 11:29 Ответить
Вітя... Ну ти поняв... (пішов на ксуй)...
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08.03.2022 11:48 Ответить
для нашого кнура-цей текст недосяжний
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08.03.2022 11:54 Ответить
Астанавитесь! Тут война, серьёзным надо быть, а я не могу прекратить смеяться. Достать из нафталина Янукевича…степень их упоротости не поддаётся исчислению)
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08.03.2022 12:09 Ответить
праффессор астанавітєсь!
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08.03.2022 12:37 Ответить
Нє, ми вже Януковича не хочемо, нам Лєніна оживляйте, він хоч Україну придумав. А яника хіба толєрантно, по частинам, спочатку голову, потім ноги, а під кінець можна і сраку.
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08.03.2022 12:41 Ответить
Що ви кажете, Віктор Федорович? Щось я погано чую. Прошу підійть ближче і скажіть на вухо. ЗЕЛЕНСЬКИЙ В.О.
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08.03.2022 13:09 Ответить
Зима кончилась, популяция на россии перестала носить шапки, овощ заскучал и решил напомнить о себе.
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08.03.2022 14:33 Ответить
слабоумный, кто ему тексты пишет.
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08.03.2022 15:25 Ответить
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