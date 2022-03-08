Янукович "по-отцовски" посоветовал Зеленскому "любой ценой остановить кровопролитие"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент-беглец Виктор Янукович обратился к действующему президенту Владимиру Зеленскому с призывом "любой ценой остановить кровопролитие".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Хочу по-президентски и даже немного по-отцовски обратиться к Владимиру Зеленскому... Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе", - уверяет беглец.
Отметим, что в обращении Янукович повторяет основные месседжи российской пропаганды о якобы зверствах националистических батальонов на Донбассе во время АТО. Впрочем, он ни словом не упрекает Россию, которая всячески разжигала конфликт на Донбассе, а 24 февраля 2022 года открыто вторглась на территорию Украины.
Пожалуйста, подождите...
2. Жертвенник *****.... Скажи спасибо, что тебя, ****** не успели словить.
3. ***** ты набожный, ****
гитлер британцам во время Битвьі за Британию
КРОВ'Ю Б ТИ СРАВ, КАЛІКА!
Слава Україні! - Героям Слава!
Или скрепы в жопе не позволяют?
Да Овощ, мы за ценой не постоим, заплатите суки за все.
Но пока застрял в позе раком.
Під...гнійний.
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Під Києвом обстріляли автобус який евакуював людей
Поранений водій
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Слава нації
Смерть москалям
Миротворці - це ми. Ті що захищають Україну від полчищ вбивць і мародерів. Ті, що продовжують працювати на забезпечення суспільства їжею, одягом та іншими необхідними для життя речами. Мир ціною рабства - це не мир, це пряме заохочення до розростання війни. Але що тобі - гниді московській розказувати? Як був карним злочинцем (уголовником), так ним і залишився. Не вийшло з тебе державника. НЕ по сєньке шапка.
янукович іди на хер!!
Когда это ***** будет советы Главкому давать.
Это какое то зазеркалье! Один заявляет, что они устроили войну, что бы не было войны, другой что Зеленский должен решить.