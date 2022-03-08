УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13901 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
47 636 193
армія РФ (13443) війна (56174) Зеленський (17387) Янукович (10406)

Янукович "по-батьківському" порадив Зеленському "за всяку ціну зупинити кровопролиття"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Янукович

Президент-утікач Віктор Янукович звернувся до чинного президента Володимира Зеленського із закликом "за всяку ціну зупинити кровопролиття".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".

"Хочу по-президентськи і навіть трохи по-батьківському звернутися до Володимира Зеленського...Я добре розумію, що у вас багато "порадників", але особисто ви зобов'язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди. На це від вас чекають в Україні, Донбасі та Росії. Вам будуть вдячні український народ та ваші партнери на Заході", - запевняє втікач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Януковича привезли в Мінськ, щоб оголосити президентом, - ЗМІ

 Зазначимо, що у зверненні Янукович повторює основні меседжі російської пропаганди про нібито звірства націоналістичних батальйонів на Донбасі під час АТО. Втім, він жодним словом не докоряє Росії, яка всіляко розпалювала конфлікт на Донбасі, а 24 лютого 2022 року відкрито вторглася на територію України.

Янукович по-батьківському порадив Зеленському за всяку ціну зупинити кровопролиття 01
Янукович по-батьківському порадив Зеленському за всяку ціну зупинити кровопролиття 02

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+143
Янукович, іди *****!
показати весь коментар
08.03.2022 09:34
+97
Янукович иди ***** вслед за руским военным кораблем..
показати весь коментар
08.03.2022 09:34
+82
Шановний Вікторе Федоровичу! Знайдіть мотузку та мило й астанавітєсь(((
показати весь коментар
08.03.2022 09:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так разве Зеленский напал на *****?
показати весь коментар
08.03.2022 09:46 Відповісти
Всех кацапов уничтожат в Украине и припиниться кровопролитие.
показати весь коментар
08.03.2022 09:46 Відповісти
сцук, верни сп*зженные в Украине бабки и лезь на йолку НАХ!
показати весь коментар
08.03.2022 09:46 Відповісти
Ах тыж *****! За любую цену?Тварь.
показати весь коментар
08.03.2022 09:46 Відповісти
Ну, если у рф в ход уже пошли всякие януковичи, со своей старой пластинкой "астанавитесь", значит дела у них полный швах.
показати весь коментар
08.03.2022 09:47 Відповісти
Я навіть не читав цієї новини, а відразу - пішов він на "руССкий военный корабль"!
показати весь коментар
08.03.2022 09:47 Відповісти
...Вітя...''пливі за карабльом''....
показати весь коментар
08.03.2022 09:47 Відповісти
Грохните этого ворюгу шапок-ушанок и предателя Украины продавшегося Путину за 3 млрд дол , которые янукович, вместе со своими сыновьями ворюгами, вывез в россию на самосвалах и вертолётах!! ***** гаражный!!
показати весь коментар
08.03.2022 09:47 Відповісти
Бугагага!!!
показати весь коментар
08.03.2022 09:47 Відповісти
Вилізло падло, зрадник і ворюга! Кончене, нема слів, щоб назвати те, що воно зробило з Україною! Гори в аду!
показати весь коментар
08.03.2022 09:47 Відповісти
У тебя, тварь, нет родины, ты ее предал ! Как ты смеешь подписываться "Президент Украины" ведь даже свой жопе не хазяин. У тебя есть только одна возможность не быть расстрелянным как пособник военного преступника. Убей плешивого, только это тебя спасет от смерти, но посидеть придется даже в этом случае.
показати весь коментар
08.03.2022 09:48 Відповісти
******* ***********, кто-то у тебя тупого ****** совета просил? Иди гандон дырявый вслед за сРуцьким кораблем.
показати весь коментар
08.03.2022 09:49 Відповісти
Мабуть у ***..а все дуже погано,якщо він достав цього ідіота.
показати весь коментар
08.03.2022 09:49 Відповісти
От тільки півня єнакіївського ще не слухали
показати весь коментар
08.03.2022 09:49 Відповісти
Белорус януковощь, ми не потребуемо твоїх порад.
показати весь коментар
08.03.2022 09:50 Відповісти
мушу зауважити: януовоч - не білорус. Саме такі призвіща у сербських переселенців в Україну за часів катерини-шлюхи. Та й генетика схожа (по морді суджу). Звичайно ж - це давно вже не чисті серби. адже скільки років минуло.
показати весь коментар
08.03.2022 10:46 Відповісти
Хфедорович, поц лягетивный, ты че совсем охерел?! Тебя народ ждет с большим нетерпением но в качестве парашника на одной из зон!!!!!
показати весь коментар
08.03.2022 09:50 Відповісти
Маючи такого "атца" безрукий би зав"язав ногами петлю й повісився.
показати весь коментар
08.03.2022 09:51 Відповісти
1. Я уверен на 1000000000000000% что Янык не смог бы и 1 предложения сам написать. Он и в лучшие годы был *********, а тут такие речи....

2. Жертвенник *****.... Скажи спасибо, что тебя, ****** не успели словить.

3. ***** ты набожный, ****
показати весь коментар
08.03.2022 09:52 Відповісти
Він же сам казав, що коли тікав, то його машину обстріляли з-зовні й обісрали з-середини.
показати весь коментар
08.03.2022 09:59 Відповісти
О , пеньково-віночне чучало проснулось...Вилізло з болотяних московитських ******...
показати весь коментар
08.03.2022 09:52 Відповісти
Неплохо бы его все же, как то заманить в Украину... ну ииии стрельнуть...
показати весь коментар
08.03.2022 09:52 Відповісти
Боже яке кончене !!!
показати весь коментар
08.03.2022 09:53 Відповісти
Дайте нам цю падлу ми його підвісим на Майдані.
показати весь коментар
08.03.2022 09:53 Відповісти
Так?-https://youtu.be/mPk50SewJfI
показати весь коментар
08.03.2022 09:53 Відповісти
"Прекратите бессмьісленное братоубийственное кровопролитие!"

гитлер британцам во время Битвьі за Британию
показати весь коментар
08.03.2022 09:55 Відповісти
Саид, увидишь Януковича, - не трогай его, он мой!
показати весь коментар
08.03.2022 09:55 Відповісти
"Ахрєнеть"! Людина, що відкрила російським "гопникам" зі зброєю шлях в Україну і спровокувала багаторічну війну, закликає до миру і дає "поради"!!!
показати весь коментар
08.03.2022 09:56 Відповісти
ОВОЧ - цим все сказано.
показати весь коментар
08.03.2022 09:57 Відповісти
Знаєте, якась відраза навіть коментувати висер цього "опущеного" пуйлом.
показати весь коментар
08.03.2022 12:09 Відповісти
***, они б ещё Ленина подняли со своими "порадами"
показати весь коментар
08.03.2022 09:57 Відповісти
тупий засранець, рецедивіст і урка - бандюкович, щось радить.... в дупу ху..лу свої поради встав і обов,язково язиком... він ще "радить" по "президентськи" чмо ти смердюче, обосрана свинособака кацапська, пашел ти нах...й!
показати весь коментар
08.03.2022 09:58 Відповісти
Мразь
показати весь коментар
08.03.2022 09:59 Відповісти
Намагаються перевести стріли з ***** на Зеленського
показати весь коментар
08.03.2022 09:59 Відповісти
Они с первого дня это делали. Они же все значки повесили "За мир".
показати весь коментар
08.03.2022 10:02 Відповісти
з таким батьком- найкраще бути сиротою в інтернаті....
показати весь коментар
08.03.2022 09:59 Відповісти
А ну скажи: "Паляниця", чучело промосковське.
КРОВ'Ю Б ТИ СРАВ, КАЛІКА!

Слава Україні! - Героям Слава!
показати весь коментар
08.03.2022 10:01 Відповісти
Іди ***** кончена потвора! Це з тебе все почалося.
показати весь коментар
08.03.2022 10:01 Відповісти
АСТАНАВИТЕСЬ
показати весь коментар
08.03.2022 10:02 Відповісти
Пусть порадыть ************* за будь яку цину ( вывод войск россии со всех оккупированных территорий выплаты компенсаций млрд на 500 и лет на 50 репарации в виде бесплатных ресурсов в Украину) зупиныты войну. И война прекратится.
Или скрепы в жопе не позволяют?
показати весь коментар
08.03.2022 10:03 Відповісти
а його думку в нашій країні хтось взагалі приймає
показати весь коментар
08.03.2022 10:04 Відповісти
Яныковоч уже сгнить давно должен, а оно ещё мычит что-то..
показати весь коментар
08.03.2022 10:06 Відповісти
За всяку ціну?
Да Овощ, мы за ценой не постоим, заплатите суки за все.
показати весь коментар
08.03.2022 10:06 Відповісти
Вони там усі наркомани
показати весь коментар
08.03.2022 10:07 Відповісти
Почему эта гнида не порекомендовала сипать в ростов?
показати весь коментар
08.03.2022 10:08 Відповісти
Хочешь помочь? в штрафбат. Искупи кровью, на передовую в харьков
показати весь коментар
08.03.2022 10:09 Відповісти
кому это дерьмо здесь нужно?!
показати весь коментар
08.03.2022 10:13 Відповісти
С колен все встает.
Но пока застрял в позе раком.
показати весь коментар
08.03.2022 10:10 Відповісти
овощ мнит себя королем в изгнании. оно отказалось от власти! ога-ога, *********** ночью, но не забыло прихватить грузовички с казной . а золотой батон просто в чемодан не влез фантастика! даже помойные голуби ржут
показати весь коментар
08.03.2022 10:12 Відповісти
О, попаша вилiз.
показати весь коментар
08.03.2022 10:15 Відповісти
О! Петух закукарекал
показати весь коментар
08.03.2022 10:16 Відповісти
Висуваемо куйла на пост президента росії.
показати весь коментар
08.03.2022 10:16 Відповісти
а слабо пуйлу таке порадити, президент-у"обок?
показати весь коментар
08.03.2022 10:17 Відповісти
*****, я проблевался....
показати весь коментар
08.03.2022 10:18 Відповісти
Ссорі
Під...гнійний.
...
Під Києвом обстріляли автобус який евакуював людей
Поранений водій
...
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
08.03.2022 10:19 Відповісти
Дедушке с половыми признаками бабушки лучше воздержаться от выражения профеССорских мыслей
показати весь коментар
08.03.2022 10:20 Відповісти
так скільки йому присудили=13 років =срок розпочинається тільки коли ти, яник-пдрс-риго-собака,сядеш в тюрягу в Україні. а поки що соси у путлєра
показати весь коментар
08.03.2022 10:21 Відповісти
щось не чути батьківських порад від януковича путіну
показати весь коментар
08.03.2022 10:21 Відповісти
яник пдрс, після нашої Перемоги всіх риго аналів пдрсів відправимо до тебе пдрс ригівського
показати весь коментар
08.03.2022 10:23 Відповісти
Ця гнида ще щось там радить. Теж мені віруючий найшовся. За не вкради забув? Як твоя сімейка із регіональною братією розкрадала бюджет - забув? Як до оборони з ласки кремля призначив москалів - забув? І в 2014 році вони ж твоєї подачі захопили Крим і частину Донбасу.
Миротворці - це ми. Ті що захищають Україну від полчищ вбивць і мародерів. Ті, що продовжують працювати на забезпечення суспільства їжею, одягом та іншими необхідними для життя речами. Мир ціною рабства - це не мир, це пряме заохочення до розростання війни. Але що тобі - гниді московській розказувати? Як був карним злочинцем (уголовником), так ним і залишився. Не вийшло з тебе державника. НЕ по сєньке шапка.
показати весь коментар
08.03.2022 10:28 Відповісти
Це хто такій?
показати весь коментар
08.03.2022 10:29 Відповісти
Это террористы. Выполните требования фашистов и разоружитесь, а за это русские уроды перестанут убивать женщин, детей и стариков по ночам? Сволочи!!! Но убьют всех защитников Украины. Лучше тогда умереть в бою, уже столько жертв среди мирного населения...
показати весь коментар
08.03.2022 10:34 Відповісти
Ох и мразь єтот ЯнукОвощ!!!! И єто мягко сказано
показати весь коментар
08.03.2022 10:36 Відповісти
У Януковича є можливiсть вмерти, як герой. Вiн повинен вбити своїх "охоронцiв", захопити контроль над лiтаком, та спрямувати його на кремль.
показати весь коментар
08.03.2022 10:36 Відповісти
НЕТ СЛОВ….»любой ценой «он в 2014 году спровоцировал кровопролитие в Украине,и «любой ценой»он сбежал из страны ,предал ее…В каком же жалком и безисходном состоянии находится раша и»пу»,чтобы дать указания этому предателю написать эту послание.Они там ,в своём виртуальном мире ,вообще сошли с ума..
показати весь коментар
08.03.2022 10:39 Відповісти
Ти зрадник, не тобі давати поради.
янукович іди на хер!!
показати весь коментар
08.03.2022 10:41 Відповісти
Если он так волнуется за Украину , пусть приезжает, вступает в тероборону и лично воюет с Россией! Потому что это именно ОН виноват в том , что у нас уже 8 лет война , именно он сдал нас *****!
показати весь коментар
08.03.2022 10:41 Відповісти
Опущеный что то попутал
Когда это ***** будет советы Главкому давать.
показати весь коментар
08.03.2022 10:42 Відповісти
На палубі рускава ваєннава корабля з'явилася знайома постать яка іде *****!
показати весь коментар
08.03.2022 10:50 Відповісти
Готов заплатить любую цену - пусть на взлётной полосе перед русскими бомбардировщиками встанет! Легко просить о жертве других.
показати весь коментар
08.03.2022 11:01 Відповісти
Украина ни на кого не нападала. Была нейтральным государством. Имела будапештские гарантии, отказалась от третьего в мире ядерного арсенала, имела небольшую и довольно слабо вооруженную армию, отменила призыв, предоставило Крыму автономию, продлила аренды базы в Севастополе.. что мы еще не сделали ради мира. ( если так.. то пускай Хфедорович ( тварь уголовная) в голос с заявит что СССР ( Великобритания и т.д.) должны были "для мира" капитулировать перед Гитлером если не в 1939-1941 году то уж в 1942 точно.
показати весь коментар
08.03.2022 11:01 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2022 11:02 Відповісти
Это Зеленский должен остановить?!! От **** продажная! А к своему другу -рашенфашисту он не хочет обратится? Еще смеет хайло открывать, гопник навозный. Всплыло дерьмо донецкое, вдруг откуда не возьмись.

Это какое то зазеркалье! Один заявляет, что они устроили войну, что бы не было войны, другой что Зеленский должен решить.
показати весь коментар
08.03.2022 11:09 Відповісти
Нешановний хведорович, ти ж будь послідовним. Бреши та ************. Ти ж тікав, за твоїми словами, бо боявся що "внука хотели люстрировать", ворюга ти тупоголова. Сцикуном був сцикуном і залишився.
показати весь коментар
08.03.2022 11:09 Відповісти
Этот опущенный ***** еще жив? Это явная недоработка наших спецслужб.
показати весь коментар
08.03.2022 11:10 Відповісти
Вот именно этим ("остановить кровопролитие") сейчас активно и занимается наша армия. Причем не просто остановить, а остановить навсегда. Простая причинно-следственная сязь есть русский мир - есть кровопролитие, нет русского мира - нет кровопролития.
показати весь коментар
08.03.2022 11:16 Відповісти
Этого гнойного ****** Овоща еще ожидает суд.
показати весь коментар
08.03.2022 11:17 Відповісти
Будемо воювати не "до останнього украінця", а "до останнього рАсіянина". Слава Україні
показати весь коментар
08.03.2022 11:20 Відповісти
Да стукните его яйцом или по яйцам. Пусть заглохнет, овощ!
показати весь коментар
08.03.2022 11:21 Відповісти
Та він і так стукнутий вінком!
показати весь коментар
08.03.2022 12:15 Відповісти
От же тварь **********
показати весь коментар
08.03.2022 11:29 Відповісти
Вітя... Ну ти поняв... (пішов на ксуй)...
показати весь коментар
08.03.2022 11:48 Відповісти
для нашого кнура-цей текст недосяжний
показати весь коментар
08.03.2022 11:54 Відповісти
Астанавитесь! Тут война, серьёзным надо быть, а я не могу прекратить смеяться. Достать из нафталина Янукевича…степень их упоротости не поддаётся исчислению)
показати весь коментар
08.03.2022 12:09 Відповісти
праффессор астанавітєсь!
показати весь коментар
08.03.2022 12:37 Відповісти
Нє, ми вже Януковича не хочемо, нам Лєніна оживляйте, він хоч Україну придумав. А яника хіба толєрантно, по частинам, спочатку голову, потім ноги, а під кінець можна і сраку.
показати весь коментар
08.03.2022 12:41 Відповісти
Що ви кажете, Віктор Федорович? Щось я погано чую. Прошу підійть ближче і скажіть на вухо. ЗЕЛЕНСЬКИЙ В.О.
показати весь коментар
08.03.2022 13:09 Відповісти
Зима кончилась, популяция на россии перестала носить шапки, овощ заскучал и решил напомнить о себе.
показати весь коментар
08.03.2022 14:33 Відповісти
слабоумный, кто ему тексты пишет.
показати весь коментар
08.03.2022 15:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 