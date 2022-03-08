Янукович "по-батьківському" порадив Зеленському "за всяку ціну зупинити кровопролиття"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент-утікач Віктор Янукович звернувся до чинного президента Володимира Зеленського із закликом "за всяку ціну зупинити кровопролиття".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".
"Хочу по-президентськи і навіть трохи по-батьківському звернутися до Володимира Зеленського...Я добре розумію, що у вас багато "порадників", але особисто ви зобов'язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди. На це від вас чекають в Україні, Донбасі та Росії. Вам будуть вдячні український народ та ваші партнери на Заході", - запевняє втікач.
Зазначимо, що у зверненні Янукович повторює основні меседжі російської пропаганди про нібито звірства націоналістичних батальйонів на Донбасі під час АТО. Втім, він жодним словом не докоряє Росії, яка всіляко розпалювала конфлікт на Донбасі, а 24 лютого 2022 року відкрито вторглася на територію України.
Будь ласка, зачекайте...
2. Жертвенник *****.... Скажи спасибо, что тебя, ****** не успели словить.
3. ***** ты набожный, ****
гитлер британцам во время Битвьі за Британию
КРОВ'Ю Б ТИ СРАВ, КАЛІКА!
Слава Україні! - Героям Слава!
Или скрепы в жопе не позволяют?
Да Овощ, мы за ценой не постоим, заплатите суки за все.
Но пока застрял в позе раком.
Під...гнійний.
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Під Києвом обстріляли автобус який евакуював людей
Поранений водій
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Слава нації
Смерть москалям
Миротворці - це ми. Ті що захищають Україну від полчищ вбивць і мародерів. Ті, що продовжують працювати на забезпечення суспільства їжею, одягом та іншими необхідними для життя речами. Мир ціною рабства - це не мир, це пряме заохочення до розростання війни. Але що тобі - гниді московській розказувати? Як був карним злочинцем (уголовником), так ним і залишився. Не вийшло з тебе державника. НЕ по сєньке шапка.
янукович іди на хер!!
Когда это ***** будет советы Главкому давать.
Это какое то зазеркалье! Один заявляет, что они устроили войну, что бы не было войны, другой что Зеленский должен решить.