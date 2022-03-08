Косметика Estee Lauder исчезнет из России

Известные бренды красоты продолжают покидать рынок страны-агрессора.

Производитель косметики Estee Lauder полностью прекратит продажи в России, закроет магазины и прекратит поставки продукции российским ритейлерам. Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сайт компании.

"После того как на прошлой неделе мы приостановили бизнес-инвестиции и инициативы компаний Estée Lauder в России, мы также решили приостановить всю коммерческую деятельность в РФ, в том числе закрыть все магазины, которыми мы владеем и управляем, а также сайты наших брендов и поставки в любой из наших розничных продавцов в России", – говорится в сообщении.

Компания сконцентрировалась на помощи своим сотрудникам в Украине и всем украинским.

"Estée Lauder опустошена трагическим вторжением России в Украину. Мы поддерживаем всех страдающих, включая наших сотрудников, их семьи и народ Украины. Компания продолжает делать значительные шаги для поддержания безопасности наших сотрудников в Украине, включая сохранение всех компенсаций, поддержание регулярной связи, а также предложения помощи в переезде тем, кто этого захочет", – говорится в сообщении.

Благотворительный фонд компании Estée Lauder уже выделил 1 миллион долларов на оказание помощи в Украине.

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