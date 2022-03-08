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Косметика Estee Lauder исчезнет из России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Известные бренды красоты продолжают покидать рынок страны-агрессора.

Производитель косметики Estee Lauder полностью прекратит продажи в России, закроет магазины и прекратит поставки продукции российским ритейлерам. Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сайт компании.

"После того как на прошлой неделе мы приостановили бизнес-инвестиции и инициативы компаний Estée Lauder в России, мы также решили приостановить всю коммерческую деятельность в РФ, в том числе закрыть все магазины, которыми мы владеем и управляем, а также сайты наших брендов и поставки в любой из наших розничных продавцов в России", – говорится в сообщении.

Компания сконцентрировалась на помощи своим сотрудникам в Украине и всем украинским.

"Estée Lauder опустошена трагическим вторжением России в Украину. Мы поддерживаем всех страдающих, включая наших сотрудников, их семьи и народ Украины. Компания продолжает делать значительные шаги для поддержания безопасности наших сотрудников в Украине, включая сохранение всех компенсаций, поддержание регулярной связи, а также предложения помощи в переезде тем, кто этого захочет", – говорится в сообщении.

Благотворительный фонд компании Estée Lauder уже выделил 1 миллион долларов на оказание помощи в Украине.

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Топ комментарии
+4
Нічого! Хай використовують "натурпродукт" - сажу, борошно і буряковий сік!
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08.03.2022 10:08
+4
Будете сміяться: Років двадцять тому дав зошит з "прописами" своєї бабці-травниці одній "русскаязичной" (жалілася на постійні болі в шлунку - не допомагали ліки) А там в "прописі" - перелік трав лікарських і дозування Вона виписала рецепт Зустрічаю її місяців через два Так дякувала! Сказала:
- Только пить противно было!
- Ну а что Вы хотели? Лекарство же!
- Нет Там же "коровяк" входит Так я себя "переломить не смогла и не брала свежий из-под коровы, а засохший - на лугу!
Я насилу втримався, щоб не зареготать - у "прописі" дійсно є "коров"як" Але це не коров"яче гімно, а "пелюстки коров"яку" - лікарської рослини!!!
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08.03.2022 10:56
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Своєю кров'ю вони будуть мазатися ! 😡
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08.03.2022 10:07 Ответить
Я крашу губы гуталином,я обожаю черный цвет.
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08.03.2022 09:58 Ответить
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08.03.2022 10:05 Ответить
Косметика помогает русским женщинам не пугать окружающих своей естественной красотой.
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08.03.2022 10:07 Ответить
Краще б зникла росія.
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08.03.2022 10:07 Ответить
Нічого! Хай використовують "натурпродукт" - сажу, борошно і буряковий сік!
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08.03.2022 10:08 Ответить
у них есть материал якутского скульптора, простигосподи. пусть приспосабливаются масочки делать уже сейчас, а то скоро и навоз жрать будут
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08.03.2022 10:17 Ответить
Будете сміяться: Років двадцять тому дав зошит з "прописами" своєї бабці-травниці одній "русскаязичной" (жалілася на постійні болі в шлунку - не допомагали ліки) А там в "прописі" - перелік трав лікарських і дозування Вона виписала рецепт Зустрічаю її місяців через два Так дякувала! Сказала:
- Только пить противно было!
- Ну а что Вы хотели? Лекарство же!
- Нет Там же "коровяк" входит Так я себя "переломить не смогла и не брала свежий из-под коровы, а засохший - на лугу!
Я насилу втримався, щоб не зареготать - у "прописі" дійсно є "коров"як" Але це не коров"яче гімно, а "пелюстки коров"яку" - лікарської рослини!!!
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08.03.2022 10:56 Ответить
Яр, тримайтеся. Бережи Боже вас і ваше неймовірне затишне місто!
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08.03.2022 10:59 Ответить
Дочка кілька днів варить по 10 літрів супу і борщу хлопцям на передову Написала тільки що: "М"ясо сусід варить зараз, а я зажарку для супу зробила Завтра тільки картоплю вкинуть з крупою, додать зажарку і готово!"
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08.03.2022 11:29 Ответить
згорів сарай гори і хата, чи не так, мокшанє?
це ще похоронки навіть не почали толком вас радувати.
коротше, нотуйте грошв на закупівлю додаткових мішків
скоро 45 000 закінчаться
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08.03.2022 10:08 Ответить
Это фигня, пока бояра не исчезнет из продажи кацапам пофиг
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08.03.2022 10:08 Ответить
Подумаешь, потеря. Вернутся снова к свекле и кокошникам.
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08.03.2022 10:09 Ответить
 
 