Косметика Estee Lauder исчезнет из России
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Известные бренды красоты продолжают покидать рынок страны-агрессора.
Производитель косметики Estee Lauder полностью прекратит продажи в России, закроет магазины и прекратит поставки продукции российским ритейлерам. Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сайт компании.
"После того как на прошлой неделе мы приостановили бизнес-инвестиции и инициативы компаний Estée Lauder в России, мы также решили приостановить всю коммерческую деятельность в РФ, в том числе закрыть все магазины, которыми мы владеем и управляем, а также сайты наших брендов и поставки в любой из наших розничных продавцов в России", – говорится в сообщении.
Компания сконцентрировалась на помощи своим сотрудникам в Украине и всем украинским.
"Estée Lauder опустошена трагическим вторжением России в Украину. Мы поддерживаем всех страдающих, включая наших сотрудников, их семьи и народ Украины. Компания продолжает делать значительные шаги для поддержания безопасности наших сотрудников в Украине, включая сохранение всех компенсаций, поддержание регулярной связи, а также предложения помощи в переезде тем, кто этого захочет", – говорится в сообщении.
Благотворительный фонд компании Estée Lauder уже выделил 1 миллион долларов на оказание помощи в Украине.
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- Только пить противно было!
- Ну а что Вы хотели? Лекарство же!
- Нет Там же "коровяк" входит Так я себя "переломить не смогла и не брала свежий из-под коровы, а засохший - на лугу!
Я насилу втримався, щоб не зареготать - у "прописі" дійсно є "коров"як" Але це не коров"яче гімно, а "пелюстки коров"яку" - лікарської рослини!!!
це ще похоронки навіть не почали толком вас радувати.
коротше, нотуйте грошв на закупівлю додаткових мішків
скоро 45 000 закінчаться