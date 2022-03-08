Косметика Estee Lauder зникне з Росії

Відомі бренди краси продовжують покидати ринок країни-агресора.

Виробник косметики Estee Lauder повністю припинить продажі в Росії, закриє магазини та припинить постачання своєї продукції російським рітейлерам. Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт компанії.

"Після того, як минулого тижня ми призупинили бізнес-інвестиції та ініціативи компаній Estée Lauder у Росії, ми також вирішили призупинити всю комерційну діяльність у РФ, у тому числі закрити всі магазини, якими ми володіємо та керуємо, а також сайти наших брендів та поставки в будь-який із наших роздрібних продавців у Росії", – йдеться у повідомленні.

Компанія сконцентрувалася на допомозі своїм співробітникам в Україні та всім українцям.

"Estée Lauder спустошена трагічним вторгненням Росії до України. Ми підтримуємо всіх тих, хто страждає, включаючи наших співробітників, їхні сім'ї та народ України. Компанія продовжує робити значні кроки для підтримки безпеки наших співробітників в Україні, включаючи збереження всіх компенсацій, підтримання регулярного зв'язку, а також пропозицію допомоги у переїзді тим, хто вибере цей захід підтримки", – йдеться у повідомленні.

Благодійний фонд компаній Estée Lauder уже надав 1 мільйон доларів на надання допомоги в Україні.

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