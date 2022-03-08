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Косметика Estee Lauder зникне з Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відомі бренди краси продовжують покидати ринок країни-агресора.

Виробник косметики Estee Lauder повністю припинить продажі в Росії, закриє магазини та припинить постачання своєї продукції російським рітейлерам. Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт компанії.

"Після того, як минулого тижня ми призупинили бізнес-інвестиції та ініціативи компаній Estée Lauder у Росії, ми також вирішили призупинити всю комерційну діяльність у РФ, у тому числі закрити всі магазини, якими ми володіємо та керуємо, а також сайти наших брендів та поставки в будь-який із наших роздрібних продавців у Росії", – йдеться у повідомленні.

Компанія сконцентрувалася на допомозі своїм співробітникам в Україні та всім українцям.

"Estée Lauder спустошена трагічним вторгненням Росії до України. Ми підтримуємо всіх тих, хто страждає, включаючи наших співробітників, їхні сім'ї та народ України. Компанія продовжує робити значні кроки для підтримки безпеки наших співробітників в Україні, включаючи збереження всіх компенсацій, підтримання регулярного зв'язку, а також пропозицію допомоги у переїзді тим, хто вибере цей захід підтримки", – йдеться у повідомленні.

Благодійний фонд компаній Estée Lauder уже надав 1 мільйон доларів на надання допомоги в Україні.

Також читайте: Компанія-власник Pampers, Always і Fairy скорочує діяльність в Росії
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Топ коментарі
+4
Нічого! Хай використовують "натурпродукт" - сажу, борошно і буряковий сік!
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08.03.2022 10:08
+4
Будете сміяться: Років двадцять тому дав зошит з "прописами" своєї бабці-травниці одній "русскаязичной" (жалілася на постійні болі в шлунку - не допомагали ліки) А там в "прописі" - перелік трав лікарських і дозування Вона виписала рецепт Зустрічаю її місяців через два Так дякувала! Сказала:
- Только пить противно было!
- Ну а что Вы хотели? Лекарство же!
- Нет Там же "коровяк" входит Так я себя "переломить не смогла и не брала свежий из-под коровы, а засохший - на лугу!
Я насилу втримався, щоб не зареготать - у "прописі" дійсно є "коров"як" Але це не коров"яче гімно, а "пелюстки коров"яку" - лікарської рослини!!!
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08.03.2022 10:56
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Своєю кров'ю вони будуть мазатися ! 😡
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08.03.2022 10:07 Відповісти
Я крашу губы гуталином,я обожаю черный цвет.
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08.03.2022 09:58 Відповісти
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08.03.2022 10:05 Відповісти
Косметика помогает русским женщинам не пугать окружающих своей естественной красотой.
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08.03.2022 10:07 Відповісти
Краще б зникла росія.
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08.03.2022 10:07 Відповісти
Нічого! Хай використовують "натурпродукт" - сажу, борошно і буряковий сік!
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08.03.2022 10:08 Відповісти
у них есть материал якутского скульптора, простигосподи. пусть приспосабливаются масочки делать уже сейчас, а то скоро и навоз жрать будут
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08.03.2022 10:17 Відповісти
Будете сміяться: Років двадцять тому дав зошит з "прописами" своєї бабці-травниці одній "русскаязичной" (жалілася на постійні болі в шлунку - не допомагали ліки) А там в "прописі" - перелік трав лікарських і дозування Вона виписала рецепт Зустрічаю її місяців через два Так дякувала! Сказала:
- Только пить противно было!
- Ну а что Вы хотели? Лекарство же!
- Нет Там же "коровяк" входит Так я себя "переломить не смогла и не брала свежий из-под коровы, а засохший - на лугу!
Я насилу втримався, щоб не зареготать - у "прописі" дійсно є "коров"як" Але це не коров"яче гімно, а "пелюстки коров"яку" - лікарської рослини!!!
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08.03.2022 10:56 Відповісти
Яр, тримайтеся. Бережи Боже вас і ваше неймовірне затишне місто!
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08.03.2022 10:59 Відповісти
Дочка кілька днів варить по 10 літрів супу і борщу хлопцям на передову Написала тільки що: "М"ясо сусід варить зараз, а я зажарку для супу зробила Завтра тільки картоплю вкинуть з крупою, додать зажарку і готово!"
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08.03.2022 11:29 Відповісти
згорів сарай гори і хата, чи не так, мокшанє?
це ще похоронки навіть не почали толком вас радувати.
коротше, нотуйте грошв на закупівлю додаткових мішків
скоро 45 000 закінчаться
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08.03.2022 10:08 Відповісти
Это фигня, пока бояра не исчезнет из продажи кацапам пофиг
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08.03.2022 10:08 Відповісти
Подумаешь, потеря. Вернутся снова к свекле и кокошникам.
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08.03.2022 10:09 Відповісти
 
 