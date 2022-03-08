Косметика Estee Lauder зникне з Росії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Відомі бренди краси продовжують покидати ринок країни-агресора.
Виробник косметики Estee Lauder повністю припинить продажі в Росії, закриє магазини та припинить постачання своєї продукції російським рітейлерам. Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт компанії.
"Після того, як минулого тижня ми призупинили бізнес-інвестиції та ініціативи компаній Estée Lauder у Росії, ми також вирішили призупинити всю комерційну діяльність у РФ, у тому числі закрити всі магазини, якими ми володіємо та керуємо, а також сайти наших брендів та поставки в будь-який із наших роздрібних продавців у Росії", – йдеться у повідомленні.
Компанія сконцентрувалася на допомозі своїм співробітникам в Україні та всім українцям.
"Estée Lauder спустошена трагічним вторгненням Росії до України. Ми підтримуємо всіх тих, хто страждає, включаючи наших співробітників, їхні сім'ї та народ України. Компанія продовжує робити значні кроки для підтримки безпеки наших співробітників в Україні, включаючи збереження всіх компенсацій, підтримання регулярного зв'язку, а також пропозицію допомоги у переїзді тим, хто вибере цей захід підтримки", – йдеться у повідомленні.
Благодійний фонд компаній Estée Lauder уже надав 1 мільйон доларів на надання допомоги в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
- Только пить противно было!
- Ну а что Вы хотели? Лекарство же!
- Нет Там же "коровяк" входит Так я себя "переломить не смогла и не брала свежий из-под коровы, а засохший - на лугу!
Я насилу втримався, щоб не зареготать - у "прописі" дійсно є "коров"як" Але це не коров"яче гімно, а "пелюстки коров"яку" - лікарської рослини!!!
це ще похоронки навіть не почали толком вас радувати.
коротше, нотуйте грошв на закупівлю додаткових мішків
скоро 45 000 закінчаться