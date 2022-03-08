Россия угрожает прекратить поставки газа в Европу
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В РФ заявили, что европейские политики своими заявлениями подталкивают Россию прекратить поставлять газ в Европу.
Вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил 7 марта, что Россия может ответить на запрет работы газопровода "Северный поток – 2" остановкой работы "Северного потока – 1". Об этом сообщает Гордон со ссылкой на Интерфакс, передает Цензор.НЕТ.
"Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России по энергетическому кризису в Европе и введение запрета на "Северный поток – 2", у нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод" Северный поток - 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%", - подчеркнул он.
Новак добавил, что Россия пока такого решения не принимает, "хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России к этому подталкивают".
Bloomberg отмечает, что это заявление прозвучало после дня сильных колебаний на европейских газовых рынках, когда цены в какой-то момент выросли почти на 80% из-за опасений перебоев с поставками из России.
Как отмечает BBC, ЕС получает примерно 40% своего газа и 30% своей нефти из России, и у него нет вариантов легкой замены в случае перебоев с поставками.
В то же время, на фоне вторжения РФ в Украину в ЕС заявили о разработке плана, который позволит быстро избавиться от зависимости от российской нефти и газа.
Пожалуйста, подождите...
Мы больше не хотим оставлять решение этой проблемы нашим детям.
Мы теперь хотим решить её сами.
Всем миром.
Сейчас.
А значит - да, разрушенные русские города. Да, бомбардировки Москвы. Да, экономический коллапс и нефть в обмен на продовольствие. Да, жареная собачатина в бочках на Тверской и вооруженные алкоголики на блок-постах Моховой. Да, исчезающие на подвалах граждане. Простые слесари и водители автобусов. Да, чудовищная ошибка. Да, банды беспризорников, республика ШКИД и у кошки четыре ноги.
Весь тот полный ******, который вы годами устраивали Украине - и вообще всем по периметру - а в последние десять дней даже и его перевели на новый уровень, должен теперь придти к вам. С Иловайском. С обстрелом мирных коридоров для эвакуации под Мариуполем. С бомбардировками Харькова. С гуманитарной катастрофой в Волновахе. С толпами детей в эвакуационных эшелонах на вокзалах. С новрожденными в метро во время воздушной тревоги.
Всё это должно придти в ваши города.
В ваши дома. В ваши квартиры.
В ваши подвалы под завалами ваших домов и квартир.
Вы. Должны. Пережить. Всё это. Сами.
Чтобы «николи знову» сами каленым железом выжигали на своих окнах каждый год 22.02.
Чтобы на лбу у себя выжигали. Сами.
Иначе не бывает. Иначе не дойдет.
Извините, такова се ля вя. - Бабчєнко
Зараз у рядових кацапів немає мотивації воювати в Україні - то Бабченко аж з штанів лізе, щоб їм цієї мотивації надати!
Ви розумієте, що мобілізаційний потенціал РФ - 25 міліонів військовозобов'язаних чоловіків? І що якщо ми будемо трощити їх міста - це вже вони будуть воювати за Батьківщину і це вже в них будуть черги добровольців у військомати?
К чему это писать, даже если это есть в планах? Чтобы что? Мотивировать кацапов идти в военкоматы?
Очень мерзкая, очень прагматичная со стороньі запада перспектива.
И главное же: никогда такого не было и вот - опять...
Покаже своє єство.
Вчора німці заявили, що не можуть без кацапської нафти і газу.
Нині Кацапстан буде (вдавати) шантаж, на котрий німці погодяться і ще щось пуйлу захочуть дати в подарунок.
Китаю гнати газ? Так у Китая теж не безмежні ємкості. Вони закупили те, що їх потрібно на рік, більше не закуплять. Ну і так далі.
Тому хай вони свою газову трубу, разом з газом, засунуть собі в ...
А як відносно "закритого неба" над Україною?
Кажуть, шо саме противне - це чекати і доганяти.
- А шо, поїзд вже уйшов?
- Так.
- Давно?
- А яка вже різниця...
- Доктор сделайте мне кастрацию.
- Вы что, с ума сошли ?
- Делайте, вам говорят !
Сделал, моет руки и спрашивает:
- Скажите, зачем вам это было нужно ?
Тот, натягивая штаны:
- Понимаете, доктор, я женюсь на еврейке, а это у них принято.
- Так, может быть вы имели в виду обрезание ?
- А я как сказал ?