Россия угрожает прекратить поставки газа в Европу

В РФ заявили, что европейские политики своими заявлениями подталкивают Россию прекратить поставлять газ в Европу.

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил 7 марта, что Россия может ответить на запрет работы газопровода "Северный поток – 2" остановкой работы "Северного потока – 1". Об этом сообщает Гордон со ссылкой на Интерфакс, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России по энергетическому кризису в Европе и введение запрета на "Северный поток – 2", у нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод" Северный поток - 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%", - подчеркнул он.

Новак добавил, что Россия пока такого решения не принимает, "хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России к этому подталкивают".

Bloomberg отмечает, что это заявление прозвучало после дня сильных колебаний на европейских газовых рынках, когда цены в какой-то момент выросли почти на 80% из-за опасений перебоев с поставками из России.

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Как отмечает BBC, ЕС получает примерно 40% своего газа и 30% своей нефти из России, и у него нет вариантов легкой замены в случае перебоев с поставками.

В то же время, на фоне вторжения РФ в Украину в ЕС заявили о разработке плана, который позволит быстро избавиться от зависимости от российской нефти и газа.