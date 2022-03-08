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Россия угрожает прекратить поставки газа в Европу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Россия угрожает прекратить поставки газа в Европу

В РФ заявили, что европейские политики своими заявлениями подталкивают Россию прекратить поставлять газ в Европу.

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил 7 марта, что Россия может ответить на запрет работы газопровода "Северный поток – 2" остановкой работы "Северного потока – 1". Об этом сообщает Гордон со ссылкой на Интерфакс, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России по энергетическому кризису в Европе и введение запрета на "Северный поток – 2", у нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод" Северный поток - 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%", - подчеркнул он.

Новак добавил, что Россия пока такого решения не принимает, "хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России к этому подталкивают".

Bloomberg отмечает, что это заявление прозвучало после дня сильных колебаний на европейских газовых рынках, когда цены в какой-то момент выросли почти на 80% из-за опасений перебоев с поставками из России.

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Как отмечает BBC, ЕС получает примерно 40% своего газа и 30% своей нефти из России, и у него нет вариантов легкой замены в случае перебоев с поставками.

В то же время, на фоне вторжения РФ в Украину в ЕС заявили о разработке плана, который позволит быстро избавиться от зависимости от российской нефти и газа.
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Топ комментарии
+85
...Потому что украинская армия выдает России сейчас ******** с такой скоростью и таким количеством, что у мира появился реальный шанс закончить с этим государственным недообразованием уже в этой серии.
Мы больше не хотим оставлять решение этой проблемы нашим детям.
Мы теперь хотим решить её сами.
Всем миром.
Сейчас.

А значит - да, разрушенные русские города. Да, бомбардировки Москвы. Да, экономический коллапс и нефть в обмен на продовольствие. Да, жареная собачатина в бочках на Тверской и вооруженные алкоголики на блок-постах Моховой. Да, исчезающие на подвалах граждане. Простые слесари и водители автобусов. Да, чудовищная ошибка. Да, банды беспризорников, республика ШКИД и у кошки четыре ноги.
Весь тот полный ******, который вы годами устраивали Украине - и вообще всем по периметру - а в последние десять дней даже и его перевели на новый уровень, должен теперь придти к вам. С Иловайском. С обстрелом мирных коридоров для эвакуации под Мариуполем. С бомбардировками Харькова. С гуманитарной катастрофой в Волновахе. С толпами детей в эвакуационных эшелонах на вокзалах. С новрожденными в метро во время воздушной тревоги.
Всё это должно придти в ваши города.
В ваши дома. В ваши квартиры.
В ваши подвалы под завалами ваших домов и квартир.
Вы. Должны. Пережить. Всё это. Сами.
Чтобы «николи знову» сами каленым железом выжигали на своих окнах каждый год 22.02.
Чтобы на лбу у себя выжигали. Сами.
Иначе не бывает. Иначе не дойдет.
Извините, такова се ля вя. - Бабчєнко
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08.03.2022 10:31
+50
Русскій ванючій газ - іді нах#й !
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08.03.2022 10:31
+41
Чекаємо з нетерпінням
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08.03.2022 10:31
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Чекаємо з нетерпінням
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08.03.2022 10:31 Ответить
пусть закольцуют трубу в шайтанате и гоняют свой газ по кругу идиоты
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08.03.2022 10:32 Ответить
***** в дупу закачають той газ. Весна надворі, це ще не проблема, а за півроку в рашкабаді буде новий поплавок в кремлі
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08.03.2022 14:08 Ответить
Русскій ванючій газ - іді нах#й !
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08.03.2022 10:31 Ответить
Прапор в руки)))
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08.03.2022 10:31 Ответить
Та пір'я в дупу. )
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08.03.2022 11:22 Ответить
...Потому что украинская армия выдает России сейчас ******** с такой скоростью и таким количеством, что у мира появился реальный шанс закончить с этим государственным недообразованием уже в этой серии.
Мы больше не хотим оставлять решение этой проблемы нашим детям.
Мы теперь хотим решить её сами.
Всем миром.
Сейчас.

А значит - да, разрушенные русские города. Да, бомбардировки Москвы. Да, экономический коллапс и нефть в обмен на продовольствие. Да, жареная собачатина в бочках на Тверской и вооруженные алкоголики на блок-постах Моховой. Да, исчезающие на подвалах граждане. Простые слесари и водители автобусов. Да, чудовищная ошибка. Да, банды беспризорников, республика ШКИД и у кошки четыре ноги.
Весь тот полный ******, который вы годами устраивали Украине - и вообще всем по периметру - а в последние десять дней даже и его перевели на новый уровень, должен теперь придти к вам. С Иловайском. С обстрелом мирных коридоров для эвакуации под Мариуполем. С бомбардировками Харькова. С гуманитарной катастрофой в Волновахе. С толпами детей в эвакуационных эшелонах на вокзалах. С новрожденными в метро во время воздушной тревоги.
Всё это должно придти в ваши города.
В ваши дома. В ваши квартиры.
В ваши подвалы под завалами ваших домов и квартир.
Вы. Должны. Пережить. Всё это. Сами.
Чтобы «николи знову» сами каленым железом выжигали на своих окнах каждый год 22.02.
Чтобы на лбу у себя выжигали. Сами.
Иначе не бывает. Иначе не дойдет.
Извините, такова се ля вя. - Бабчєнко
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08.03.2022 10:31 Ответить
Интересно, сколькими десятками тысяч украинцев Бабченко готов пожерствовать ради того, чтобы разрушить "русские города" и зачем он пишет всю эту ахинею, подыгрывающую кацапской пропаганде?
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08.03.2022 10:53 Ответить
мабуть тому що так воно має бути, інашке ця проблема перенесеться в часі на майбутні покоління. Толєрастії зараз нема місця
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08.03.2022 11:04 Ответить
Не можна недооцінювати ворога!
Зараз у рядових кацапів немає мотивації воювати в Україні - то Бабченко аж з штанів лізе, щоб їм цієї мотивації надати!
Ви розумієте, що мобілізаційний потенціал РФ - 25 міліонів військовозобов'язаних чоловіків? І що якщо ми будемо трощити їх міста - це вже вони будуть воювати за Батьківщину і це вже в них будуть черги добровольців у військомати?
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08.03.2022 11:12 Ответить
А кто сказал, что без жертв удастся одолеть Мордор раз и навсегда? Всем так или иначе придется пойти на это. Украинцам, ЕС, американцам. Всем. Еще неделю назад об эмбарго на нефть-газ и речи не шло, боялись платить высокой ценой на бензин и газ. Сейчас это уже почти реальность. Потом дойдет, что и воевать с Мордором - тоже жизненная необходимость.
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08.03.2022 11:10 Ответить
ЕС и американцы, как и казахи не имеют никакого желания воевать с РФ, тем более- на ее территории. Украинцы могут победить РФ на своей земле и обязательно победят, но украинцы не могут захватить РФ - нас просто шапками закидают, тк их банально в разы больше и на своей земле у них уже будет мотивация воевать!
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08.03.2022 11:15 Ответить
Бабченко и не имел в виду, что Украина будет захватывать РФ, насколько я понял. Это вообще гипотетическая и отдаленная перспектива. Просто у нормального цивилизованного мира другого выхода нет. Эту проблему надо решать раз и навсегда
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08.03.2022 11:20 Ответить
"А значит - да, разрушенные русские города. Да, бомбардировки Москвы."

К чему это писать, даже если это есть в планах? Чтобы что? Мотивировать кацапов идти в военкоматы?
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08.03.2022 11:36 Ответить
Вангует Бабченко, как обычно. Почти все его прогнозы сбываются. Насчет мотивации орков думаю не стоит сильно волноваться. Там своих симонянш и скабеевых для этого хватает. 24 часа в сутки мотивируют.
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08.03.2022 11:41 Ответить
Можете не сомневаться - симонянши со скабеевыми подобные высказывания используют в пропаганде на 100%.
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08.03.2022 11:52 Ответить
Как-будто без Бабченко они не найдут или не выдумают что-то, чтобы промыть мозги своей зомби-аудитории
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08.03.2022 12:02 Ответить
В том-то и дело, что им приходится выдумывать, а тут - такие подарки - и выдумывать ничего не нужно - и пруфы есть, что мол не врут.
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08.03.2022 12:17 Ответить
тамошним зомбакам так уж нужны пруфы?
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08.03.2022 12:24 Ответить
Кому-то нужны, кому-то нет. Это как дополнительное подтверждение правоты для них.
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08.03.2022 12:49 Ответить
Чого ти передчасно всераєшся?
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08.03.2022 11:51 Ответить
Мені шкода життів українського народу, якими можуть оплачуватись подбібні висери. А тобі ні?
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08.03.2022 11:53 Ответить
Не обязательно. В прошльій раз мородор сдох в Афганистане, притом что бьіл куда мощнее и куда менее зависим от остального мира, и потерял уже меньше солдат и ресурсов за 10 лет чем в Україне за 10 суток. Єто политика сдерживания, которую запад вел во времена холодной войньі.

Очень мерзкая, очень прагматичная со стороньі запада перспектива.
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08.03.2022 11:23 Ответить
Скажу больше: во время Первой Мировой, Германия не отступила ни по одному фронту, в 1918 возобновила наступление на Париж. И все равно потеряла кучу территорий, в частности отжатьіе в 1871 Єльзас и Лотарингию. Ее союзница Австрия - та вообще из здоровенной империи от Адриатики и до Львіва превратилась в маленькую горную страну с на тот момент 4м по величине городом земли в виде Веньі, которую нечем просто стало кормить. Если кто видел немой фильм "Безрадостньій переулок" с молодой Гретой Гарбо - ну, вот, теперь и в москве так, похоже, будет.
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08.03.2022 11:34 Ответить
Нахера захоплювати мордор? Виженемо з України і нехай там западуться собі
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08.03.2022 14:09 Ответить
горіть у пеклі москалі
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08.03.2022 10:32 Ответить
Как только Европа сказала ,что у неё пока нет альтернативы русскогодля газа,раша сразу же нашла пункт -давления…
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08.03.2022 10:32 Ответить
Європа сказала, що до кінця цього року вона зменшить споживання кацапського газу зі 170 до 115 млд куб. За наступні декілька років повністю відмовиться. Якщо врахувати, що європа фактично одноосібний споживач кацапского газу, то кацапські виродки самі собі петлю на шию вішають
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08.03.2022 10:37 Ответить
Ну тоді літаки НАТО : Ми летимо до вас !!!
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08.03.2022 10:32 Ответить
Ванька-дурачок як завжди стріляє собі в ногу аби інші його боялись
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08.03.2022 10:32 Ответить
Ага, давай, отключай. Кацапия останеться вообще без валюты.
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08.03.2022 10:32 Ответить
Ну і що Європа? Заспокоїться і відміне санкції?
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08.03.2022 10:32 Ответить
Ой как неожиданно! "Чисто бизнес" внезапно оказался таки политическим инструментом!

И главное же: никогда такого не было и вот - опять...
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08.03.2022 10:33 Ответить
Закривайте, лапті!
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08.03.2022 10:33 Ответить
Дафффай паРаша .
Покаже своє єство.
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08.03.2022 10:34 Ответить
Так это же чудесно! Перекрывайте. Если эти тупые заявляют, что им без парашенского газа никак, то пусть им его параша и отключает...
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08.03.2022 10:34 Ответить
Ну так вперед
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08.03.2022 10:34 Ответить
Очікувано.
Вчора німці заявили, що не можуть без кацапської нафти і газу.
Нині Кацапстан буде (вдавати) шантаж, на котрий німці погодяться і ще щось пуйлу захочуть дати в подарунок.
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08.03.2022 10:34 Ответить
*** ті німці відсмокчуть.
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08.03.2022 10:38 Ответить
Нічого в них не вийде. Точка неповернення вже пройдена. русню чекає занепад і розпад країни, а Європа поступово знайде альтернативу цим енергоресурсам
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08.03.2022 10:48 Ответить
Пуйло проведи газ своим рабам на мокшанских болотах и твери
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08.03.2022 10:36 Ответить
Ну не хочуть перекривати небо, нехай в сраку мерзнуть. Визід у них один, допомогти звалити путіна.
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08.03.2022 10:36 Ответить
"Хуже не будет" (с)
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08.03.2022 10:37 Ответить
Хіба так просто перестати подавати газ? Куди ж його дівати? Як заглушити родовища? Зрозуміло що це не враз робиться але що потім буде?
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08.03.2022 10:38 Ответить
Это тупые отмазки для европейского населения с целью отмены санкций для фашистов.
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08.03.2022 10:41 Ответить
Поживём -увидим..Европа много чего обещает ,а потом передумывает..
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08.03.2022 10:41 Ответить
Единственно правильное решение...
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08.03.2022 10:41 Ответить
цілком очікувано, якщо росія буде в повній фінансовій блокаді, то їй не буде резону продавати газ до Європи, адже толку з цієї продажі, коли валюту не можна використовувати на закупівлю товарів. З іншого боку, вже зараз потрібно думати нам де той газ брати, бо свого видобутку навряд чи хватить.
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08.03.2022 10:41 Ответить
Якщо вишки бойка працюватимуть на Україну, а не на росію, то нам газу хватить!
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08.03.2022 10:47 Ответить
Якщо....
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08.03.2022 10:55 Ответить
В обмін на їжу
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08.03.2022 11:02 Ответить
Если европейцы дадут слабину, завтра северный поток будет уже внутри рашки.
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08.03.2022 10:42 Ответить
Тупі москалі так нічого і не зрозуміли, тому кожний їх наступний крок- це черговий постріл в ногу.
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08.03.2022 10:46 Ответить
Доцацкались бургери з рашистами.
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08.03.2022 10:47 Ответить
Давно пора. Пусть ищут альтернативные источники и слазят с иглы недоРосии
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08.03.2022 10:51 Ответить
Хай ця крута Німеччина ставить сонячні панелі, які вона заставляла нас ставити і знищувати українську енергетику.
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08.03.2022 10:52 Ответить
росія ніколи не перекриє газ , тому що ціна на нього сягає понад усі логічні уявлення , це може і повинна зробити сама Європа , тому що кошти від продажу ідуть на війну у центрі тієї самої Європи і подальше затягування блокування усіх фінансових джерел ********* тільки продовжує війну !
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08.03.2022 10:53 Ответить
І от вони перестали подавати газ.... І шо? Куди вони дінуть свої потужності, видобутий й видобуваний постійний газ? А це десятки тисяч зомбокацапів які хочуть бухати й кормити своїх п'яних жінок із такими ж дітьми-дегенератами. А це заповнені до верху емкості для зберіганні палива. А це - зупинка видобутку газу, відсутність амортизаційних потужностей західного виробництва.
Китаю гнати газ? Так у Китая теж не безмежні ємкості. Вони закупили те, що їх потрібно на рік, більше не закуплять. Ну і так далі.
Тому хай вони свою газову трубу, разом з газом, засунуть собі в ...
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08.03.2022 10:54 Ответить
Московія погрожує? Її погрози нічого не варті після війни проти України 2014-2022 років. В останньому своєму екстазі вона зубами вп'ялася в Україну намагаючись розірвати її територію, вирвати серце України -Київ і знищити її повністю. Згине московія, Україна житиме. Європа й без вонючого російського газу проживе. Слава Україні!
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08.03.2022 10:55 Ответить
Как бы не закончилась война в Украине. К ноябрю 2022 Европе нужно искать замену российскому газу.. или хотя бы выходить из ее зависимости.. сократив именно российский газ раза в три.. четыре... Понятно что будет не просто.. Но кому сейчас легко.. Иначе Европа будет очередным заложником, обреченным на поражение.
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08.03.2022 10:55 Ответить
А гроші де вони тоді будуть брати?
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08.03.2022 10:55 Ответить
Реверс газа. Путлеру в бункер
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08.03.2022 10:57 Ответить
Ну шо, пані Меркель, догралися, курви німецькі!
А як відносно "закритого неба" над Україною?
Кажуть, шо саме противне - це чекати і доганяти.
- А шо, поїзд вже уйшов?
- Так.
- Давно?
- А яка вже різниця...
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08.03.2022 10:57 Ответить
Кстати да. Куда то старая шлюха пропала.
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08.03.2022 11:39 Ответить
Газ і нафта все що потрібно з цієї бензоколонки, нафту по такій ціні знайдуться охочу продавати, а газ з середини весни перестане бути настільки потрібним, а далі будуть самі його пропонувати як одну із умов заключення миру, ще й в обмін на їжу, ліки...
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08.03.2022 11:04 Ответить
шо, ви ніхатітє брать наш газ?! так ми вам єго нє дадім!!!

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08.03.2022 11:07 Ответить
Газ-это не оружие, говорили кацапы. Ножки буша - нефть. Вот ближайшее будущее.
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08.03.2022 11:17 Ответить
К врачу в кабинет вбегает молодой мужчина:
- Доктор сделайте мне кастрацию.
- Вы что, с ума сошли ?
- Делайте, вам говорят !
Сделал, моет руки и спрашивает:
- Скажите, зачем вам это было нужно ?
Тот, натягивая штаны:
- Понимаете, доктор, я женюсь на еврейке, а это у них принято.
- Так, может быть вы имели в виду обрезание ?
- А я как сказал ?
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08.03.2022 11:26 Ответить
Він дурачек зовсім,даже в часи Брежнєва,гнали газ в Європу))
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08.03.2022 11:29 Ответить
Россия угрожает перестать брать у Европы деньги на жизнь.
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08.03.2022 11:47 Ответить
А Меркель заявляла, что СП-2 экономический проект, врала, подставила Германию капитально
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08.03.2022 12:25 Ответить
Она отрабатывала бабло!
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08.03.2022 12:45 Ответить
Давайте, это только поможет быстро избавиться Европе от нефте-газовой зависимости и коррупции!
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08.03.2022 12:43 Ответить
Это даже не мололотком себе по медебейцалам.а сразу топором.
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08.03.2022 13:24 Ответить
 
 