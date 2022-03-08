Росія погрожує припинити постачання газу до Європи
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У РФ заявили нібито європейські політики своїми заявами підштовхують Росію припинити постачати газ до Європи.
Віце-прем'єр уряду РФ Олександр Новак заявив 7 березня, що Росія може відповісти на заборону роботи газопроводу "Північний потік - 2" зупинкою роботи "Північного потоку - 1". Про це повідомляє Гордон із посиланням на "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.
"Ми розуміємо, що у зв'язку з необґрунтованими звинуваченнями на адресу Росії щодо енергетичної кризи в Європі та запровадження заборони щодо "Північного потоку – 2", у нас є повне право ухвалити "дзеркальне" рішення та накласти ембарго на прокачування газу через газопровід "Північний" потік – 1", який сьогодні завантажений на максимальному рівні 100%", – наголосив він.
Новак додав, що Росія поки що такого рішення не ухвалює, "хоча європейські політики своїми заявами та звинуваченнями на адресу Росії до цього підштовхують".
Bloomberg наголошує, що ця заява пролунала після дня сильних коливань на європейських газових ринках, коли ціни в якийсь момент зросли майже на 80% через побоювання перебоїв із постачаннями з Росії.
Як зазначає ВВС, ЄС отримує приблизно 40% свого газу та 30% своєї нафти з Росії, і в нього немає варіантів легкої заміни у разі перебоїв із поставками.
Водночас на тлі вторгнення РФ в Україну в ЄС заявили про розробку плану, щоб швидко позбутися залежності від російської нафти та газу.
Будь ласка, зачекайте...
Мы больше не хотим оставлять решение этой проблемы нашим детям.
Мы теперь хотим решить её сами.
Всем миром.
Сейчас.
А значит - да, разрушенные русские города. Да, бомбардировки Москвы. Да, экономический коллапс и нефть в обмен на продовольствие. Да, жареная собачатина в бочках на Тверской и вооруженные алкоголики на блок-постах Моховой. Да, исчезающие на подвалах граждане. Простые слесари и водители автобусов. Да, чудовищная ошибка. Да, банды беспризорников, республика ШКИД и у кошки четыре ноги.
Весь тот полный ******, который вы годами устраивали Украине - и вообще всем по периметру - а в последние десять дней даже и его перевели на новый уровень, должен теперь придти к вам. С Иловайском. С обстрелом мирных коридоров для эвакуации под Мариуполем. С бомбардировками Харькова. С гуманитарной катастрофой в Волновахе. С толпами детей в эвакуационных эшелонах на вокзалах. С новрожденными в метро во время воздушной тревоги.
Всё это должно придти в ваши города.
В ваши дома. В ваши квартиры.
В ваши подвалы под завалами ваших домов и квартир.
Вы. Должны. Пережить. Всё это. Сами.
Чтобы «николи знову» сами каленым железом выжигали на своих окнах каждый год 22.02.
Чтобы на лбу у себя выжигали. Сами.
Иначе не бывает. Иначе не дойдет.
Извините, такова се ля вя. - Бабчєнко
Зараз у рядових кацапів немає мотивації воювати в Україні - то Бабченко аж з штанів лізе, щоб їм цієї мотивації надати!
Ви розумієте, що мобілізаційний потенціал РФ - 25 міліонів військовозобов'язаних чоловіків? І що якщо ми будемо трощити їх міста - це вже вони будуть воювати за Батьківщину і це вже в них будуть черги добровольців у військомати?
К чему это писать, даже если это есть в планах? Чтобы что? Мотивировать кацапов идти в военкоматы?
Очень мерзкая, очень прагматичная со стороньі запада перспектива.
И главное же: никогда такого не было и вот - опять...
Покаже своє єство.
Вчора німці заявили, що не можуть без кацапської нафти і газу.
Нині Кацапстан буде (вдавати) шантаж, на котрий німці погодяться і ще щось пуйлу захочуть дати в подарунок.
Китаю гнати газ? Так у Китая теж не безмежні ємкості. Вони закупили те, що їх потрібно на рік, більше не закуплять. Ну і так далі.
Тому хай вони свою газову трубу, разом з газом, засунуть собі в ...
А як відносно "закритого неба" над Україною?
Кажуть, шо саме противне - це чекати і доганяти.
- А шо, поїзд вже уйшов?
- Так.
- Давно?
- А яка вже різниця...
- Доктор сделайте мне кастрацию.
- Вы что, с ума сошли ?
- Делайте, вам говорят !
Сделал, моет руки и спрашивает:
- Скажите, зачем вам это было нужно ?
Тот, натягивая штаны:
- Понимаете, доктор, я женюсь на еврейке, а это у них принято.
- Так, может быть вы имели в виду обрезание ?
- А я как сказал ?