Зеленский сменил главу Кировоградской ОГА. На эту должность назначен мэр Кропивницкого
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Владимир Зеленский уволил Марию Черную с должности главы Кировоградской ОГА. Указ об этом, датированный 7 марта, опубликован на сайте главы государства. Причина увольнения в документе не указана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Следующим решением Зеленский назначил на этот пост Андрея Райковича. Бывший глава Кропивницкого, 65-летний Андрей Райкович на своей странице в Facebook обратился к жителям Кировоградской области:
"Во время войны, героической борьбы нашего народа с российским агрессором за свою землю, за свою свободу, за мир в Европе, это доверие и эта ответственность умножается почти на миллион. Потому что столько нас в центре Украины. Я оперативно принимаю управление областью. Главное – оборона границ, потому что вражеские колонны уже пытались ворваться на Кировоградщину."
Пожалуйста, подождите...
И то верно. Зачем украинцам во время войны знать про предателей и балбесов ...
Вчера, с целью пиара, Ермак с съемочной групой конторы Миши Подоляка, приехал в ставку генерала Залужного. Однако самого Залужного на месте не было, его замещал генерал Муженко, экс-начальник Генштаба, отправленный в отставку в унизительной форме сразу после прихода Зеленского к власти.
Не имеющий ни малейшего питета к главе ОП, Муженко по своему деликатно, но по-военному емко, пояснил Ермаку что заниматься его пиаром армия времени не имеет, после чего Муженко посоветовал Ермаку отправиться следом за русским военным кораблем.
Взбешенный Ермак бросился звонить Залужному, но тот посмеиваясь посоветовал главе ОП прислушаться к советам старого генерала. Одним словом, уехал Ермак, не солоно хлебавши.
Зная как реагирует Ермак на любое не приклонение перед своей персоной, можно быть уверенным, в уши Зеленского сейчас начнуть вдувать потоки грязи о Залужном. Такого Ермак не простит.
А война? Да какая может быть война если Ермака послали?
Печерский холм