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война (46615) Зеленский (16498) Кропивницкий (Кировоград) (503) ОГА (2375)

Зеленский сменил главу Кировоградской ОГА. На эту должность назначен мэр Кропивницкого

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Владимир Зеленский уволил Марию Черную с должности главы Кировоградской ОГА. Указ об этом, датированный 7 марта, опубликован на сайте главы государства. Причина увольнения в документе не указана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Следующим решением Зеленский назначил на этот пост Андрея Райковича. Бывший глава Кропивницкого, 65-летний Андрей Райкович на своей странице в Facebook обратился к жителям Кировоградской области:

"Во время войны, героической борьбы нашего народа с российским агрессором за свою землю, за свою свободу, за мир в Европе, это доверие и эта ответственность умножается почти на миллион. Потому что столько нас в центре Украины. Я оперативно принимаю управление областью. Главное – оборона границ, потому что вражеские колонны уже пытались ворваться на Кировоградщину."


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Топ комментарии
+7
Над главкомом Залужным могут сгуститься тучи. Причиной проблем стать может, несмотря ни на что, глава Офиса президента Андрей Ермак.

Вчера, с целью пиара, Ермак с съемочной групой конторы Миши Подоляка, приехал в ставку генерала Залужного. Однако самого Залужного на месте не было, его замещал генерал Муженко, экс-начальник Генштаба, отправленный в отставку в унизительной форме сразу после прихода Зеленского к власти.

Не имеющий ни малейшего питета к главе ОП, Муженко по своему деликатно, но по-военному емко, пояснил Ермаку что заниматься его пиаром армия времени не имеет, после чего Муженко посоветовал Ермаку отправиться следом за русским военным кораблем.

Взбешенный Ермак бросился звонить Залужному, но тот посмеиваясь посоветовал главе ОП прислушаться к советам старого генерала. Одним словом, уехал Ермак, не солоно хлебавши.

Зная как реагирует Ермак на любое не приклонение перед своей персоной, можно быть уверенным, в уши Зеленского сейчас начнуть вдувать потоки грязи о Залужном. Такого Ермак не простит.

А война? Да какая может быть война если Ермака послали?

Печерский холм
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08.03.2022 13:21
+2
Причину звільнення в документі не вказано.
И то верно. Зачем украинцам во время войны знать про предателей и балбесов ...
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08.03.2022 13:13
+2
Мабуть не змогла сказати: "Кропивницькі паляниці..." 😉
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08.03.2022 13:19
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Причину звільнення в документі не вказано.
И то верно. Зачем украинцам во время войны знать про предателей и балбесов ...
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08.03.2022 13:13 Ответить
Тем более должна была быть указана причина и приняты соответствующие меры к предателю другим в назидание.Чтоб эти уроды сами покидали свои посты и должностья а не занимались саботажом и вредительством.
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08.03.2022 13:21 Ответить
Это был сарказм, если что ...
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08.03.2022 13:24 Ответить
Мабуть не змогла сказати: "Кропивницькі паляниці..." 😉
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08.03.2022 13:19 Ответить
Над главкомом Залужным могут сгуститься тучи. Причиной проблем стать может, несмотря ни на что, глава Офиса президента Андрей Ермак.

Вчера, с целью пиара, Ермак с съемочной групой конторы Миши Подоляка, приехал в ставку генерала Залужного. Однако самого Залужного на месте не было, его замещал генерал Муженко, экс-начальник Генштаба, отправленный в отставку в унизительной форме сразу после прихода Зеленского к власти.

Не имеющий ни малейшего питета к главе ОП, Муженко по своему деликатно, но по-военному емко, пояснил Ермаку что заниматься его пиаром армия времени не имеет, после чего Муженко посоветовал Ермаку отправиться следом за русским военным кораблем.

Взбешенный Ермак бросился звонить Залужному, но тот посмеиваясь посоветовал главе ОП прислушаться к советам старого генерала. Одним словом, уехал Ермак, не солоно хлебавши.

Зная как реагирует Ермак на любое не приклонение перед своей персоной, можно быть уверенным, в уши Зеленского сейчас начнуть вдувать потоки грязи о Залужном. Такого Ермак не простит.

А война? Да какая может быть война если Ермака послали?

Печерский холм
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08.03.2022 13:21 Ответить
Откуда инфа? Бабушки возле подъезда говорят?
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08.03.2022 13:26 Ответить
"Одним словом, уехал Ермак" по указанному маршруту....
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08.03.2022 13:29 Ответить
в перші дні війни я писав шо необхідно було ставити поряд з головами міст військових.як не як хоть якась дисципліна
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08.03.2022 13:24 Ответить
среди военных тоже есть разные сволочи. Вспомните Крым
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08.03.2022 14:41 Ответить
Капитан Очевидность? ***
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08.03.2022 15:17 Ответить
 
 