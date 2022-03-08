Зеленський змінив голову Кіровоградської ОДА. На цю посаду призначено мера Кропивницького
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Володимир Зеленський звільнив Марію Чорну з посади голови Кіровоградської ОДА. Указ про це, датований 7 березня, опубліковано на сайті глави держави. Причину звільнення в документі не вказано.
Про це повідомяє Цензор.НЕТ.
Наступним рішенням Зеленський призначив на цю посаду Андрія Райковича. Колишній голова Кропивницького, 65-річний Андрій Райкович на своїй сторінці у Facebook звернувся до мешканців Кіровоградької області:
"У час війни, героїчної боротьби нашого народу з російським агресором за свою землю, за свою свободу, за мир у Європі ця довіра і ця відповідальність множиться майже на мільйон. Бо стільки нас у центрі України. Я оперативно приймаю управління областю. Головне - оборона кордонів, бо ворожі колони вже намагалися вдертися на Кіровоградщину."
Будь ласка, зачекайте...
И то верно. Зачем украинцам во время войны знать про предателей и балбесов ...
Вчера, с целью пиара, Ермак с съемочной групой конторы Миши Подоляка, приехал в ставку генерала Залужного. Однако самого Залужного на месте не было, его замещал генерал Муженко, экс-начальник Генштаба, отправленный в отставку в унизительной форме сразу после прихода Зеленского к власти.
Не имеющий ни малейшего питета к главе ОП, Муженко по своему деликатно, но по-военному емко, пояснил Ермаку что заниматься его пиаром армия времени не имеет, после чего Муженко посоветовал Ермаку отправиться следом за русским военным кораблем.
Взбешенный Ермак бросился звонить Залужному, но тот посмеиваясь посоветовал главе ОП прислушаться к советам старого генерала. Одним словом, уехал Ермак, не солоно хлебавши.
Зная как реагирует Ермак на любое не приклонение перед своей персоной, можно быть уверенным, в уши Зеленского сейчас начнуть вдувать потоки грязи о Залужном. Такого Ермак не простит.
А война? Да какая может быть война если Ермака послали?
Печерский холм