Войска РФ начали агитационную пропаганду среди жителей Бердянска, - СБУ. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты распространяют среди мирного населения листовки, в которых говорится о необходимости присоединения Украины к составу Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на телеграм-канал Запорожской ОВА.
"Знаем, что вы умны и все понимаете, но СБУ просит жителей Бердянска и всей Украины НЕ ВЕРИТЬ в распространение этой информации и доверять только официальным источникам! Враг теряет свои силы и позиции, и пытается сеять панику!"
Продолжаем доверять ВСУ! - комментируют в Запорожской ОВА.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, в текстах листовок говорится о якобы борьбе войск РФ против национальных группировок, в частности полка "Азов". Они говорят о необходимости денацификации Украины и дискредитируют ВСУ. На листочках А4 утверждают, что именно Вооруженные силы Украины наносили артиллерийские удары по мирному населению города 28 февраля.
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Симферополь, 8 марта. Крыминформ. Заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская совместно с бойцами Росгвардии доставила гуманитарную помощь жителям Херсонской области. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
руки дрожат от злости
паек сжуют, а осадочек против окупантов никуда не денется - херсонцы помнят сытые мирные времена и, самое главное !!!, они украинцы
треба перекласти це кідрастам із НАТИ англійською, написати на папірці на засунути у вуха
не мєльтєши!
час працює на Україну
мало того, шо они там все реально *********, так они этим фейковым гавном пытаются украинцев накормить. звиздец.
у них и так шансов никаких, а с таким подходом к оккупированному населению им ваще *****.
вони вже витратили міліарди доларів тільки сурковим-медведчукам.
дивлячись на масові і неочікувані навіть для нас і, мабуть, самих херсонців мітинги по всій Тавріі, мріяти про приєднання її до рашки можеть лише ідіоти.
Россия - страна-эталон лжи.
ПЛАТІТЬ СВОЇМ ЦАРЬКАМ СВОЄЮ КРОВ'Ю!
СЛАВА УКРАЇНІ ВІЛЬНІЙ!
ПАТАЛОГІЧНІ БРЕХУНИ, ЗДОБРЮЙТЕ ЗЕМЛЮ!