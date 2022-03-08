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Войска РФ начали агитационную пропаганду среди жителей Бердянска, - СБУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты распространяют среди мирного населения листовки, в которых говорится о необходимости присоединения Украины к составу Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на телеграм-канал Запорожской ОВА.

"Знаем, что вы умны и все понимаете, но СБУ просит жителей Бердянска и всей Украины НЕ ВЕРИТЬ в распространение этой информации и доверять только официальным источникам! Враг теряет свои силы и позиции, и пытается сеять панику!"
Продолжаем доверять ВСУ! - комментируют в Запорожской ОВА.

Войска РФ начали агитационную пропаганду среди жителей Бердянска, - СБУ 01

Войска РФ начали агитационную пропаганду среди жителей Бердянска, - СБУ 02
Войска РФ начали агитационную пропаганду среди жителей Бердянска, - СБУ 03
Войска РФ начали агитационную пропаганду среди жителей Бердянска, - СБУ 04

Как сообщили в пресс-службе СБУ, в текстах листовок говорится о якобы борьбе войск РФ против национальных группировок, в частности полка "Азов". Они говорят о необходимости денацификации Украины и дискредитируют ВСУ. На листочках А4 утверждают, что именно Вооруженные силы Украины наносили артиллерийские удары по мирному населению города 28 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бердянская радиостанция "Азовская волна" захвачена российскими военными


 
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Топ комментарии
+38
Там где кацапстана, там гной
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08.03.2022 14:53
+27
Це не можливо читати ,якщо бидло фашисти в парашії розуміють про ще йде мова ,то ми бачимо тільки набір тексту де все змішалося до купи , наші сусіди напевно генетично відсталі якщо такими текстами щось хочуть донести до нашої нації.
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08.03.2022 14:55
+24
Убейте эту мразь!

Симферополь, 8 марта. Крыминформ. Заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская совместно с бойцами Росгвардии доставила гуманитарную помощь жителям Херсонской области. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
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08.03.2022 14:53
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Там где кацапстана, там гной
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08.03.2022 14:53 Ответить
И как успехи? Есть желающие?
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08.03.2022 14:53 Ответить
А в чём желающие? Я это говно немного недочитал... О чём там?
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08.03.2022 15:10 Ответить
Про приєднання України до Росії. Буквально.
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08.03.2022 15:16 Ответить
Подивись 3 нижні речення жирним шрифтом - там все сказано.
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08.03.2022 15:17 Ответить
Убейте эту мразь!

Симферополь, 8 марта. Крыминформ. Заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская совместно с бойцами Росгвардии доставила гуманитарную помощь жителям Херсонской области. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
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08.03.2022 14:53 Ответить
Та мне только лоботимию надо сделать, чтоб я на это согласилась.
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08.03.2022 14:54 Ответить
*лоботомию

руки дрожат от злости
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08.03.2022 14:55 Ответить
Когда тебя за рукав будут дёргать голодные дети ты всё сделаешь, и без лоботомии.
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08.03.2022 15:17 Ответить
что сделают ?
паек сжуют, а осадочек против окупантов никуда не денется - херсонцы помнят сытые мирные времена и, самое главное !!!, они украинцы
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08.03.2022 15:23 Ответить
Думаете, рашисты устроят голодомор в Бердянске?
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08.03.2022 16:23 Ответить
Во всяком случае пока что на оккупированные территории поставок продовольствия не осуществляется.
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08.03.2022 16:39 Ответить
Да, информационная война сейчас даже важнее реальной. Потому что солдат уже проиграл если в голове допустил мысль о капитуляции.
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08.03.2022 14:54 Ответить
Гебельспропоганда в дії...Дзюськи вам!
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08.03.2022 14:54 Ответить
Це не можливо читати ,якщо бидло фашисти в парашії розуміють про ще йде мова ,то ми бачимо тільки набір тексту де все змішалося до купи , наші сусіди напевно генетично відсталі якщо такими текстами щось хочуть донести до нашої нації.
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08.03.2022 14:55 Ответить
«Україна відхилила заявку НАТО про вступ до Миколаївської тероборони».
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08.03.2022 14:55 Ответить
зачьот !

треба перекласти це кідрастам із НАТИ англійською, написати на папірці на засунути у вуха
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08.03.2022 15:11 Ответить
Пытаются сломать людей морально, своими ядовитыми языками.
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08.03.2022 14:55 Ответить
Россия - не пустое слово, Россия - это вечна, мерзлота и безнадёга, это боль и страдания. Никто после содеянного не думает о России хорошо, надолго.
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08.03.2022 14:56 Ответить
Конотопські відьми таки починають діяти

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08.03.2022 14:57 Ответить
Тримаю кулаки за них
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08.03.2022 15:12 Ответить
Хлопці коли буде контрнаступ?
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08.03.2022 14:57 Ответить
коли асвальт Крадівництва переробимо на зброю і остаточно посваримося з НАТО

не мєльтєши!
час працює на Україну
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08.03.2022 15:04 Ответить
що воно курить падло тупе таке писати
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08.03.2022 14:58 Ответить
Выпускайте такое в рулонах и без текста!
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08.03.2022 14:58 Ответить
Виникає лишень одне питання -- хто такі ці "МЬІ"?????????
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08.03.2022 14:58 Ответить
На півдні москалі легко просувалися.Занадто легко.
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08.03.2022 14:59 Ответить
шозахню я начал читать и так и не осилил.
мало того, шо они там все реально *********, так они этим фейковым гавном пытаются украинцев накормить. звиздец.

у них и так шансов никаких, а с таким подходом к оккупированному населению им ваще *****.
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08.03.2022 14:59 Ответить
А представь мне здесь это читать , думал это я нихрена не смог понять в этом бреде , кацапы действительно дауны которых понять невозможно . Интернет буквально урывками ,через раздачу у кого ловит .
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08.03.2022 16:22 Ответить
И обратите внимание - ни одной рашистской фамилии в тексте. Только "мы" да "власти". Боятся Гааги, фашисты.
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08.03.2022 16:26 Ответить
"деверсионно-", "креминогенной", "не законными" - мля, мне их русскому языку учить?!
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08.03.2022 15:00 Ответить
"Це поки,мешканці Бердянська,ми не завезли кийки,щити і шокери"..
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08.03.2022 15:00 Ответить
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08.03.2022 15:02 Ответить
рашиські ідіоти!
вони вже витратили міліарди доларів тільки сурковим-медведчукам.
дивлячись на масові і неочікувані навіть для нас і, мабуть, самих херсонців мітинги по всій Тавріі, мріяти про приєднання її до рашки можеть лише ідіоти.
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08.03.2022 15:02 Ответить
Свинособаки почему -то думают, что этот шизофренический бред, придуманный наркоманами, кому-то интересен...
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08.03.2022 15:05 Ответить
Дебілкуваті вони їй Богу. Спочатку пишуть " ми.." ( а хто "ми"), а потім "игнорирование руководством города и района..считаю ( хто ця особа, що "считаю") преступным", а дал хе..я хремля- про обстріли ЗСУ і т.д. ну шо казати- кризис жанра
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08.03.2022 15:06 Ответить
Да они даже простейшие слова пишут "сашипками", это просто смех вызывает.
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08.03.2022 15:19 Ответить
Чому на цих листівках немає посилання на руський корабель?
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08.03.2022 15:09 Ответить
Кто "тут" будет эту ленту читать? Я до Радонежский Илья Крымскович дочитал и хватит
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08.03.2022 15:09 Ответить
Италия - страна-эталон искусств. Германия - страна-эталон механики. Япония - страна-эталон самобытности. Украина - страна-эталон стойкости.
Россия - страна-эталон лжи.
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08.03.2022 15:14 Ответить
+ феерического долбойобства, судя по записке, которая не подписана
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08.03.2022 15:25 Ответить
МИ, ТО МИКОЛА 2-Й!
ПЛАТІТЬ СВОЇМ ЦАРЬКАМ СВОЄЮ КРОВ'Ю!
СЛАВА УКРАЇНІ ВІЛЬНІЙ!
ПАТАЛОГІЧНІ БРЕХУНИ, ЗДОБРЮЙТЕ ЗЕМЛЮ!
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08.03.2022 15:14 Ответить
дЭбилы... Много текста!!! так не работает на массу!!!
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08.03.2022 15:23 Ответить
Почему документ не державною мовою? Это филькина грамота! Могу такую же написать за 5 минут. PS Даже лучше.
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08.03.2022 15:23 Ответить
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08.03.2022 15:45 Ответить
А "товарщи" тут при чем? Хоть бы как-то придумали красивее. А то точно совком пахнет.
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08.03.2022 15:47 Ответить
Господи шо за бред, я даже до конца не дочитал , переворачивание фактов с ног на голову , все в стиле Совка, махрового. ***** ,как это уже надоело , и это в 21-м веке . А если у меня ,из - за краснопузых , бабушки были в конц. Лагерях , а дед ,один расстрелян, другой в плен попал , Карл ,из- за того ,что не выдали оружия . Так, как мне быть, я не подхожу под ,эти категории, таких тоже было пол страны
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08.03.2022 16:54 Ответить
 
 