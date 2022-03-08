Війська РФ розпочали агітаційну пропаганду серед мешканців Бердянська - СБУ. ФОТО
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Окупанти розповсюджують серед мирного населення листівки, в яких йдеться про необхідність приєднання України до складу Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на телеграм-канал Запорізької ОВА.
"Знаємо, що ви розумні та все розумієте, але СБУ просить жителів Бердянська та всієї України НЕ ВІРИТИ у поширення цієї інформації та довіряти лише офіційним джерелам! Ворог втрачає свої сили та позиції та намагається посіяти паніку!
Продовжуємо довіряти ЗСУ!" - коментують у Запорізькій ОВА.
Як повідомили у прес-службі СБУ, в текстах зазначених листівок йдеться про нібито боротьбу військ РФ проти національних угруповань, зокрема полку "Азов". Вони говорять про необхідність денацифікації України та дискредитують ЗСУ. Листочки А4 стверджують, що саме Збройні сили України завдавали артилерійських ударів по мирному населенню міста 28 лютого.
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Симферополь, 8 марта. Крыминформ. Заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская совместно с бойцами Росгвардии доставила гуманитарную помощь жителям Херсонской области. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
руки дрожат от злости
паек сжуют, а осадочек против окупантов никуда не денется - херсонцы помнят сытые мирные времена и, самое главное !!!, они украинцы
треба перекласти це кідрастам із НАТИ англійською, написати на папірці на засунути у вуха
не мєльтєши!
час працює на Україну
мало того, шо они там все реально *********, так они этим фейковым гавном пытаются украинцев накормить. звиздец.
у них и так шансов никаких, а с таким подходом к оккупированному населению им ваще *****.
вони вже витратили міліарди доларів тільки сурковим-медведчукам.
дивлячись на масові і неочікувані навіть для нас і, мабуть, самих херсонців мітинги по всій Тавріі, мріяти про приєднання її до рашки можеть лише ідіоти.
Россия - страна-эталон лжи.
ПЛАТІТЬ СВОЇМ ЦАРЬКАМ СВОЄЮ КРОВ'Ю!
СЛАВА УКРАЇНІ ВІЛЬНІЙ!
ПАТАЛОГІЧНІ БРЕХУНИ, ЗДОБРЮЙТЕ ЗЕМЛЮ!