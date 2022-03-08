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Війська РФ розпочали агітаційну пропаганду серед мешканців Бердянська - СБУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти розповсюджують серед мирного населення листівки, в яких йдеться про необхідність приєднання України до складу Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на телеграм-канал Запорізької ОВА.

"Знаємо, що ви розумні та все розумієте, але СБУ просить жителів Бердянська та всієї України НЕ ВІРИТИ у поширення цієї інформації та довіряти лише офіційним джерелам! Ворог втрачає свої сили та позиції та намагається посіяти паніку!
Продовжуємо довіряти ЗСУ!" - коментують у Запорізькій ОВА. 

Війська РФ розпочали агітаційну пропаганду серед мешканців Бердянська - СБУ 01

Війська РФ розпочали агітаційну пропаганду серед мешканців Бердянська - СБУ 02
Війська РФ розпочали агітаційну пропаганду серед мешканців Бердянська - СБУ 03
Війська РФ розпочали агітаційну пропаганду серед мешканців Бердянська - СБУ 04

Як повідомили у прес-службі СБУ, в текстах зазначених листівок йдеться про нібито боротьбу військ РФ проти національних угруповань, зокрема полку "Азов". Вони говорять про необхідність денацифікації України та дискредитують ЗСУ. Листочки А4 стверджують, що саме Збройні сили України завдавали артилерійських ударів по мирному населенню міста 28 лютого.

Також читайте: Бердянська радіостанція "Азовська хвиля" захоплена російськими військовими

 
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Топ коментарі
+38
Там где кацапстана, там гной
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08.03.2022 14:53
+27
Це не можливо читати ,якщо бидло фашисти в парашії розуміють про ще йде мова ,то ми бачимо тільки набір тексту де все змішалося до купи , наші сусіди напевно генетично відсталі якщо такими текстами щось хочуть донести до нашої нації.
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08.03.2022 14:55
+24
Убейте эту мразь!

Симферополь, 8 марта. Крыминформ. Заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская совместно с бойцами Росгвардии доставила гуманитарную помощь жителям Херсонской области. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
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08.03.2022 14:53
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Там где кацапстана, там гной
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08.03.2022 14:53 Відповісти
И как успехи? Есть желающие?
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08.03.2022 14:53 Відповісти
А в чём желающие? Я это говно немного недочитал... О чём там?
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08.03.2022 15:10 Відповісти
Про приєднання України до Росії. Буквально.
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08.03.2022 15:16 Відповісти
Подивись 3 нижні речення жирним шрифтом - там все сказано.
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08.03.2022 15:17 Відповісти
Убейте эту мразь!

Симферополь, 8 марта. Крыминформ. Заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская совместно с бойцами Росгвардии доставила гуманитарную помощь жителям Херсонской области. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
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08.03.2022 14:53 Відповісти
Та мне только лоботимию надо сделать, чтоб я на это согласилась.
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08.03.2022 14:54 Відповісти
*лоботомию

руки дрожат от злости
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08.03.2022 14:55 Відповісти
Когда тебя за рукав будут дёргать голодные дети ты всё сделаешь, и без лоботомии.
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08.03.2022 15:17 Відповісти
что сделают ?
паек сжуют, а осадочек против окупантов никуда не денется - херсонцы помнят сытые мирные времена и, самое главное !!!, они украинцы
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08.03.2022 15:23 Відповісти
Думаете, рашисты устроят голодомор в Бердянске?
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08.03.2022 16:23 Відповісти
Во всяком случае пока что на оккупированные территории поставок продовольствия не осуществляется.
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08.03.2022 16:39 Відповісти
Да, информационная война сейчас даже важнее реальной. Потому что солдат уже проиграл если в голове допустил мысль о капитуляции.
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08.03.2022 14:54 Відповісти
Гебельспропоганда в дії...Дзюськи вам!
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08.03.2022 14:54 Відповісти
Це не можливо читати ,якщо бидло фашисти в парашії розуміють про ще йде мова ,то ми бачимо тільки набір тексту де все змішалося до купи , наші сусіди напевно генетично відсталі якщо такими текстами щось хочуть донести до нашої нації.
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08.03.2022 14:55 Відповісти
«Україна відхилила заявку НАТО про вступ до Миколаївської тероборони».
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08.03.2022 14:55 Відповісти
зачьот !

треба перекласти це кідрастам із НАТИ англійською, написати на папірці на засунути у вуха
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08.03.2022 15:11 Відповісти
Пытаются сломать людей морально, своими ядовитыми языками.
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08.03.2022 14:55 Відповісти
Россия - не пустое слово, Россия - это вечна, мерзлота и безнадёга, это боль и страдания. Никто после содеянного не думает о России хорошо, надолго.
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08.03.2022 14:56 Відповісти
Конотопські відьми таки починають діяти

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08.03.2022 14:57 Відповісти
Тримаю кулаки за них
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08.03.2022 15:12 Відповісти
Хлопці коли буде контрнаступ?
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08.03.2022 14:57 Відповісти
коли асвальт Крадівництва переробимо на зброю і остаточно посваримося з НАТО

не мєльтєши!
час працює на Україну
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08.03.2022 15:04 Відповісти
що воно курить падло тупе таке писати
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08.03.2022 14:58 Відповісти
Выпускайте такое в рулонах и без текста!
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08.03.2022 14:58 Відповісти
Виникає лишень одне питання -- хто такі ці "МЬІ"?????????
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08.03.2022 14:58 Відповісти
На півдні москалі легко просувалися.Занадто легко.
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08.03.2022 14:59 Відповісти
шозахню я начал читать и так и не осилил.
мало того, шо они там все реально *********, так они этим фейковым гавном пытаются украинцев накормить. звиздец.

у них и так шансов никаких, а с таким подходом к оккупированному населению им ваще *****.
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08.03.2022 14:59 Відповісти
А представь мне здесь это читать , думал это я нихрена не смог понять в этом бреде , кацапы действительно дауны которых понять невозможно . Интернет буквально урывками ,через раздачу у кого ловит .
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08.03.2022 16:22 Відповісти
И обратите внимание - ни одной рашистской фамилии в тексте. Только "мы" да "власти". Боятся Гааги, фашисты.
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08.03.2022 16:26 Відповісти
"деверсионно-", "креминогенной", "не законными" - мля, мне их русскому языку учить?!
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08.03.2022 15:00 Відповісти
"Це поки,мешканці Бердянська,ми не завезли кийки,щити і шокери"..
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08.03.2022 15:00 Відповісти
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08.03.2022 15:02 Відповісти
рашиські ідіоти!
вони вже витратили міліарди доларів тільки сурковим-медведчукам.
дивлячись на масові і неочікувані навіть для нас і, мабуть, самих херсонців мітинги по всій Тавріі, мріяти про приєднання її до рашки можеть лише ідіоти.
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08.03.2022 15:02 Відповісти
Свинособаки почему -то думают, что этот шизофренический бред, придуманный наркоманами, кому-то интересен...
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08.03.2022 15:05 Відповісти
Дебілкуваті вони їй Богу. Спочатку пишуть " ми.." ( а хто "ми"), а потім "игнорирование руководством города и района..считаю ( хто ця особа, що "считаю") преступным", а дал хе..я хремля- про обстріли ЗСУ і т.д. ну шо казати- кризис жанра
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08.03.2022 15:06 Відповісти
Да они даже простейшие слова пишут "сашипками", это просто смех вызывает.
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08.03.2022 15:19 Відповісти
Чому на цих листівках немає посилання на руський корабель?
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08.03.2022 15:09 Відповісти
Кто "тут" будет эту ленту читать? Я до Радонежский Илья Крымскович дочитал и хватит
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08.03.2022 15:09 Відповісти
Италия - страна-эталон искусств. Германия - страна-эталон механики. Япония - страна-эталон самобытности. Украина - страна-эталон стойкости.
Россия - страна-эталон лжи.
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08.03.2022 15:14 Відповісти
+ феерического долбойобства, судя по записке, которая не подписана
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08.03.2022 15:25 Відповісти
МИ, ТО МИКОЛА 2-Й!
ПЛАТІТЬ СВОЇМ ЦАРЬКАМ СВОЄЮ КРОВ'Ю!
СЛАВА УКРАЇНІ ВІЛЬНІЙ!
ПАТАЛОГІЧНІ БРЕХУНИ, ЗДОБРЮЙТЕ ЗЕМЛЮ!
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08.03.2022 15:14 Відповісти
дЭбилы... Много текста!!! так не работает на массу!!!
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08.03.2022 15:23 Відповісти
Почему документ не державною мовою? Это филькина грамота! Могу такую же написать за 5 минут. PS Даже лучше.
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08.03.2022 15:23 Відповісти
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08.03.2022 15:45 Відповісти
А "товарщи" тут при чем? Хоть бы как-то придумали красивее. А то точно совком пахнет.
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08.03.2022 15:47 Відповісти
Господи шо за бред, я даже до конца не дочитал , переворачивание фактов с ног на голову , все в стиле Совка, махрового. ***** ,как это уже надоело , и это в 21-м веке . А если у меня ,из - за краснопузых , бабушки были в конц. Лагерях , а дед ,один расстрелян, другой в плен попал , Карл ,из- за того ,что не выдали оружия . Так, как мне быть, я не подхожу под ,эти категории, таких тоже было пол страны
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08.03.2022 16:54 Відповісти
 
 