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НАТО несет ответственность за нераспространение эскалации за пределы Украины, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

НАТО несет ответственность за нераспространение эскалации за пределы Украины, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический союз несет ответственность за нераспространение эскалации за пределы Украины. Однако он предупредил, что ситуация может выйти из-под контроля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazeteduvar.

"Мы отвечаем за то, чтобы эскалация не распространилась за пределы Украины, но ситуация может выйти из-под контроля", – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что Североатлантический союз будет защищать своих союзников.

"Мы будем защищать каждый квадратный сантиметр территории союзных стран в случае сценария распространения конфликта на страны-члены НАТО", – добавил Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - НАТО: "Я не знаю, кого вы можете защитить, и способны ли вы защитить свои страны"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+65
Імпотентний блок, імпотентна Європа.
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08.03.2022 14:58
+31
Неужели никто из них не учил историю первой половины 20ого века? Как можно быть такими тупыми
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08.03.2022 14:59
+28
Когда кацапы потопили эстонское судно в Черном море что-то не было слышно даже озабоченности! Нато импотентно-голубое сборище, такое же как и сам столтенберг!!!! Ему я бы не доверил руководить даже детским хором а не то что военным блоком.
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08.03.2022 15:02
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Понятно, вы как Зе - "пасиму ми ни НАТО"
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08.03.2022 16:20 Ответить
Италия - НАТО, но и здесь все иронические к нему относятся наблюдая за актуальными событиями А Зеля - что, рвёт глотку за Украину!
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08.03.2022 16:24 Ответить
"Италия - НАТО" - это та страна, любое решение которой может заблокировать Орбан?
Кстати, а какие обязательства НАТО, не выполнила конкретно перед Италией? А как италия выполняет свои обязательства в НАТО?

"Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что не обещал увеличить расходы на оборону после того, как президент США Дональд Трамп заявил об обещании лидеров НАТО увеличить финансирование.

Об этом сообщает Reuters.

"Италия унаследовала обязательства перед НАТО по расходам, обязательства, которые мы не меняли, поэтому никаких увеличений расходов", - сказал Конте.

"Сегодня мы не предлагали дополнительных взносов с учетом того, что было решено в прошлом", - добавил он.

Италия пока тратит 1% от ВВП на оборону, в то время как цель, установленная на саммите в Уэльсе в 2014 году, составляет 2%."
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08.03.2022 16:35 Ответить
Конте досвистелся, что его ушли преждевременно, даже если он и был поставлен временно. Как раз нынешний премьер Draghi ***** задницы не лижет. Если помните при Дональде было много споров, что Германия не желала вкладывать в НАТО. так вот, чтоб вы поняли - экономика даже развитых стран не резиновая : выложат в милитаризацию - экономика пострадает. Европа выбирала вкладывать в экономику, и как один из пунктов её программы - сотрудничать с мордором. Это я вашему упрёку, что Зеля дороги строил. Никто не предусмотрен, что ***** после 2 лет в бункере башкой тронется. Это нормально - жить и надеяться на жизнь /мир.
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08.03.2022 16:45 Ответить
"Европа выбирала вкладывать в экономику" - от это поворот Напомню, до Украины были -Молдавия, Чечня, Грузия, ну и по мелочи ишо. Только вот в чём дело, это было далеко и не у вас. А у Зе, было здесь и сейчас - аннексия Крыма (вооружённая, и под угрозой ЯО, да) - вот в этом такая маааленькая разница. Ну эт как у вас отжали Сицилию, и ишо ННР организовали в Неаполе, а вы так яйки почесали - и организовали "Великую Модернизацию Пиццерий". Не?
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08.03.2022 17:18 Ответить
А ты можешь писать без этих жёлтых рож - смацлов. А потом - " у Зели была аннексия Крыма...". Прямо поэт.
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08.03.2022 17:26 Ответить
Ну что, цель путина достигнута. нато - уничтожено. В Афганистане лоханулись - ну то ладно, там шайтан знает что, восток - дело тонкое. В Украине - лоханулись по полной.

Теперь натовским странам надо на коленях просить, чтоб Украина вошла в состав нато, а Украина должна вьіставлять требования.
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08.03.2022 15:19 Ответить
"Ну что, цель путина достигнута." - нет. Вы сейчас над этим работаете. Ведь ваша цель - найти повод для отказа Украиной курса в НАТО. В принципе, что кацы от Зе и требуют. Не так ли?
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08.03.2022 15:31 Ответить
Слушай, я 100 тис гривень перевел Украине - треть всего накопленного. Подал заявку на прием беженцев в с'емной квартире, за дополнительную плату. Кровати уже купил.

Иди за корабликом.
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08.03.2022 15:36 Ответить
Спасибо от чистого сердца. Без *******.
Но ведь ты сделал то-же, что и страны НАТО, помог с беженцами и деньгами. Но ведь ты не прикажешь своим детям и соседям идти в Украину с оружием, сражаться против *****? Так в чём причина ненависти к "оборонному" союзу НАТО, чей устав прямо запрещает те акции, о которых просит Зе? Цель - подставить НАТО?
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08.03.2022 15:46 Ответить
Детей нет. Те деньги, что отдал в Украину, должньі бьіли пойти на долгожданного ребенка. Теперь опять откладьівается, может - навсегда.

Близкий родственник пошел воевать за свою страну сам. Про соседа-украинца узнал, что он в "отпуске". Кабьі не мое полное отстутствие боевого опьіта, сломанньіе химиотерапией легкие и ноги, и невозможность оставить жену - я бьіл бьі с ним. Хиленькое оправдание, знаю - потому помогаю деньгами и приемом беженцев.

Русский военньій тролль - иди *****.
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08.03.2022 15:53 Ответить
"Русский военньій тролль - иди *****." - постараюсь не воспринимать на свой счёт. Всё-таки как Киевлянин, понимаю шо у всех нервы
Вы ведь прекрасно поняли, что я хотел сказать, НАТО - организация оборонная, они не имеют права вступать в конфликт. Далее, для того чтоб сделать то, о чем просит Зе, необходимо изменить устав НАТО - такого не будет. Для этого существует ООН, пожалуйста, не путайте эти две организации.
И ещё, когда немцы поднимали бабло на пару с Газпромом, финансируя людоедский режим, у вас - не болело? А ведь в пределах одной страны этот вопрос решить было легче, чем в блоке из 30 держав, из которых часть прокацапская.
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08.03.2022 16:07 Ответить
Болело. Потому я вьіходил за Україну с 2014. Помогал еще с тех пор. Даже когда сам жил вообще полулегально - помогал. Помогал притом, что у меня еще бьіл российский паспорт, виза - только при наличии работьі, и, окажись я на "истоической родине" - скорее всего оказался бьі там в автозаке. Как только получил немецкий паспорт - голосовал за зеленьіх, потому что они единственньіе открьіто вьіступали против северного потока, открьіто говорили, что єто - инструмент давления россии на Украину. И если вьі помните, наша Анналена, которая теперь навсегда запомнится желанием забюрократить отключение свифт и прием Украиньі в ЄС, незадолго до начала войньі попьіталась забюрократить и северньій поток - чего я, собственно, от нее и ждал. Но Анналену я кагбе понимаю - єто просто политик, которая не знает другого способа борьбьі кроме бюрократии, и в условиях внезапного глобального кризиса она не перестроилась.
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08.03.2022 16:22 Ответить
rasseiskij pasport, prokololsia skotinjaka.
A kak pel, kak dushevno , nekotorije azh poverili.
razve ti ne znajesh, kak tam pastor govoril, brehnja , rusnja ne ljudi.
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08.03.2022 16:55 Ответить
Я бьі тебе об'яснил, брехуну норвежскому, почему тьі дурак, но не до тебя сейчас. А пастор - все правильно сказал.
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08.03.2022 17:43 Ответить
Наша хата с краю и двери у нас открыты... может для ни и ***** не *****?
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08.03.2022 15:19 Ответить
ВСЕИ СТРАНАМ! НИКОГДА, НЕОТДАВАЙТЕ НИКАКОЕ ОРУЖИЕ!!! УКРАИНА ОТДАЛА ЯДЕРНОЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ НАЛИЦО
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08.03.2022 15:20 Ответить
ВСЕИ СТРАНАМ! НИКОГДА, НЕОТДАВАЙТЕ РОССИИ НИКАКОЕ ОРУЖИЕ!!! УКРАИНА ОТДАЛА РОССИИ ЯДЕРНОЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ НАЛИЦО
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08.03.2022 15:30 Ответить
хай поширюеться iм на нас насрати то чого ми маемо переживати
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08.03.2022 15:21 Ответить
ну и нахера нам такое нато?
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08.03.2022 15:22 Ответить
А що нам треба?
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08.03.2022 15:30 Ответить
Нато обіsrалоsь vоняє sтрахом перед пyтлером
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08.03.2022 15:24 Ответить
НАТО винне в тому що не вкладали кошти в озброєення, НАТО винне що "не надо нагнетать панику, скоро майовки, шашлички", НАТО винне - "нужно просто перестать стелять"
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08.03.2022 15:27 Ответить
Та що не так з людською цивілізацією - генсек головного оборонного союзу ідіот. Так ескалація пошириться якщо далі жувати соплі і чекати.
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08.03.2022 15:28 Ответить
"генсек головного оборонного союзу" - не принимает решения вступать в войну, или нет. Жаль, что вы не в курсе.
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08.03.2022 15:33 Ответить
Ніхіба собі, тобто якщо ми атакуємо Ростов, то НАТО на нас нападе по такій логіці?
Правильне формулювання: щоб ескалація не поширилася за межі Московії
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08.03.2022 15:29 Ответить
Нет. Они не хотят дать повод психу, ******* по странам НАТО. Странное желание, правда?
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08.03.2022 15:35 Ответить
😁
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08.03.2022 16:09 Ответить
треба шмальнути російськими трофейними градами по Польщі хай НАТО вже включається
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08.03.2022 15:29 Ответить
Ну, і нахєра нам вступати в цей імпотентний нінащо не годний блок? Взноси сдавати і боронити їх, бувай що???.
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08.03.2022 15:30 Ответить
На початку дев'яностих я особисто чув, як один казав, чому нам не треба вступати у НАТО - бо як тільки ми вступимо у НАТО, то Америка відразу відправить в Україну 20 мільйонів негрів для "апладатварєнія украінскіх женщін". І він не жартував.
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08.03.2022 15:36 Ответить
От НАТО Украине нужны только развед данные о месторасположении Крыса и как его детаризировать. Нужны дрг глубоко в тылу врага. Не будет Крыса - не будет войны! Что непонятного? Самолёты и ПВО вы получите, стройте подземные аэродромы не тяните, времени для этого 10-14 дней!
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08.03.2022 15:32 Ответить
"стройте подземные аэродромы"
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08.03.2022 15:40 Ответить
Имеется ввиду защищённые стоянки для самолётов.
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08.03.2022 15:55 Ответить
Таких не существует. Или вы капониры имеете в виду? Так это и так всегда делалось. А защиты ВПП не существует, кроме ПВО.
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08.03.2022 15:58 Ответить
Да,только ещё с подземной частью, подъемники как на авианосцах, отремонтировать ВВП - это не проблема, беда потерять самолет
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08.03.2022 16:15 Ответить
Здец! Постоянное перебазирование рулит, или вам напомнить работу ваших томагавков по "защищённым" аэродромам?
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08.03.2022 16:19 Ответить
Искандеры два раза в одно и тоже место не попадут, поэтому вероятность пробить бетонную перегородку подземного уровня допустимо мала!
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08.03.2022 16:28 Ответить
по ходу зеля і ко стелять соломку,захід і так нам допомагає.а вони істерять
ми не в нато які ***** притензії?
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08.03.2022 15:32 Ответить
Мудаки
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08.03.2022 15:45 Ответить
Мої діти воюють, тому мені важко казати те, що я скажу.

Психопат і терорист Путін погрожує ядерною зброєю в разі будь-якого втручання НАТО у війну. І у мене немає жодних сумнівів, що це падло може її використати. Звичайно, воно буде знищене ударом у відповідь. Проте буде знищений і весь світ. Загине цивілізація, і іншої у Всесвіті, схоже, немає...
Це неправедливо? Жорстоко?
Зараз складна обстановка на півдні країни. Захоплено кілька невеликих міст, в оперативному оточенні Маріуполь. То давайте знімемо оборону з Києва і кинемо на Маріуполь.
Не можна? Не можна! Бо відкриємо ворогу столицю, і втратимо і її, і Маріуполь.
НАТО допомагає Україні. Допомога значна. Проте вступати в безпосереднє військове зіткнення з країною-ядерним терористом НАТО не має права.
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08.03.2022 15:47 Ответить
Яка допомога? Налили відро солярки? Хай залиють її собі в пащеку. Зеленський правильно сказав , що НАТО це ні про що. Якби там була допомога то з уст його б такі слова не лунали. А я думаю, хто-хто, а він це знає краще за вас з нами.
Якщо вони бояться шантажу путіна, то нахіба вони потрібні? Завтра той карлик з бугкеру скаже, що Польща це "ісконна руская зємля" і вони здадуть і її і так само всіх по черзі. Якщо б НАТО було не клубом сексуальних меншин по інтерсам, а віськово-політичною організацією то вони б приймали рішення, а колпалися пальцем в носі одне в одного.
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08.03.2022 15:52 Ответить
Це слова сільського парубка, який зі штахетиною в руках б'ється "за дівчат" біля клубу з п'яними парубками з сусіднього села.
А у світі, де в цей момент виведено в максимальну бойову готовність десятки тисяч ядерних боєголовок, все значно-значно складніше.
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08.03.2022 20:34 Ответить
Це типу, ця підарня північно-атлантична може щей допомогти раші добити Україну, щоб нічого ніде не поширилось. Нікчеми, сцикуни, зрадники, балаболи... Ви курва-матір, себе захистити не ладні, зборище підарасів у "красівай формє"!!!
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08.03.2022 15:48 Ответить
Але якщо впаде Україна, то завтра путін нападе на Балтію.
Тоді НАТО буде зобов'язоне втрутитись.
Так може краще надати максимальну допомогу Україні сьогодні, щоб не воювати з Мордором завтра????
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08.03.2022 15:53 Ответить
У них как видно другая философия..»лучше отдать Украину на растерзание ,ею пожертвовать,чтобы он не напал на страны НАТО…таким образом они хотят уберечь свою шкуру..это не мои мысли..на Западе действительно ,завуалировано такая мысль заучит.
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08.03.2022 15:59 Ответить
Не понимаю ЗАЧЕМ ПОВТОРЯТЬ ОДНО И ТО ЖЕ…ВСЕ УЖЕ ДАВНО ПОНЯЛИ-КТО ЕСТЬ КТО..Если нечего нового сказать ,то нужно просто промолчать,а не искать оправдания ..своего трусливого поведения..
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08.03.2022 15:56 Ответить
"Ми відповідаємо за те, щоб ескалація не поширилася за межі України, але ситуація може вийти з-під контролю", - заявив Столтенберг - НАТО ніколи не буде відповідати перед міжнародним трибуналом, але смерть кожного громадянина України від рашистських бомб і ракет вже зараз кличе НАТО до відповідальності ,за співучасть у винищенні рашистом українського народу.Чи наважився б рашистський вбивця напасти на Україну, коли б за місяць чи два до рашистського нападу НАТО .США І ЄС не одноразово за'являли -"У разі російської агресії ми закриємо українське небо від бомбових і ракетних ударів рашиста"???
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08.03.2022 15:57 Ответить
Уважала и восхищалась Столтенбергом до войны. Теперь... пфу на него и его НАТО. Его уровень как и его организации опустился до уровня Путина. Мусорный уровень и слабость. Украина оказалась сильнее.
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08.03.2022 15:57 Ответить
NATO- No Action Only Talk
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08.03.2022 16:00 Ответить
Не здивуюся, якщо НАТО завтра сдасть путіну "нових" членів , щоб захистити "старих"
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08.03.2022 16:04 Ответить
Я тоже не удивлюсь. Наоборот, если б до берлинской стены рашисты отобрали, не пожалел бы.
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08.03.2022 16:14 Ответить
В тому і проблема, що нато захищає не цінності західної цивілізації, а квадратні сантіметри. Свою головну війну, ту задля якої нато створювалось, воно воювати не хоче.
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08.03.2022 16:13 Ответить
Бла-бла-бла... Сцикливі геї.
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08.03.2022 16:18 Ответить
США, Великобритания,Канада,Турция,Австралия,Япония, Украина. Это военный союз после распада РФ. Уже сейчас понятно что Европа это трусливая обуза и не может больше ассоциироваться с военными союзами.😎
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08.03.2022 16:36 Ответить
+ Япония
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08.03.2022 16:47 Ответить
tak Japonija togda dva raza?
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08.03.2022 16:56 Ответить
Китайці сидять з боку і тихо прозрівють!!! Друга за силою армія світу розчинилась як мильна бульбашка, а потужний військовий блок НАТО виявився купкою перестрашених, російською мильною бульбашкою, нінащо нездатних імпотентів. Сумно констатувати але світ чекають важкі часи.
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08.03.2022 17:19 Ответить
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