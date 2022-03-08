НАТО несет ответственность за нераспространение эскалации за пределы Украины, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический союз несет ответственность за нераспространение эскалации за пределы Украины. Однако он предупредил, что ситуация может выйти из-под контроля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazeteduvar.
"Мы отвечаем за то, чтобы эскалация не распространилась за пределы Украины, но ситуация может выйти из-под контроля", – заявил Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что Североатлантический союз будет защищать своих союзников.
"Мы будем защищать каждый квадратный сантиметр территории союзных стран в случае сценария распространения конфликта на страны-члены НАТО", – добавил Столтенберг.
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+65 Папєрєднік
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Кстати, а какие обязательства НАТО, не выполнила конкретно перед Италией? А как италия выполняет свои обязательства в НАТО?
"Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что не обещал увеличить расходы на оборону после того, как президент США Дональд Трамп заявил об обещании лидеров НАТО увеличить финансирование.
Об этом сообщает Reuters.
"Италия унаследовала обязательства перед НАТО по расходам, обязательства, которые мы не меняли, поэтому никаких увеличений расходов", - сказал Конте.
"Сегодня мы не предлагали дополнительных взносов с учетом того, что было решено в прошлом", - добавил он.
Италия пока тратит 1% от ВВП на оборону, в то время как цель, установленная на саммите в Уэльсе в 2014 году, составляет 2%."
Теперь натовским странам надо на коленях просить, чтоб Украина вошла в состав нато, а Украина должна вьіставлять требования.
Иди за корабликом.
Но ведь ты сделал то-же, что и страны НАТО, помог с беженцами и деньгами. Но ведь ты не прикажешь своим детям и соседям идти в Украину с оружием, сражаться против *****? Так в чём причина ненависти к "оборонному" союзу НАТО, чей устав прямо запрещает те акции, о которых просит Зе? Цель - подставить НАТО?
Близкий родственник пошел воевать за свою страну сам. Про соседа-украинца узнал, что он в "отпуске". Кабьі не мое полное отстутствие боевого опьіта, сломанньіе химиотерапией легкие и ноги, и невозможность оставить жену - я бьіл бьі с ним. Хиленькое оправдание, знаю - потому помогаю деньгами и приемом беженцев.
Русский военньій тролль - иди *****.
Вы ведь прекрасно поняли, что я хотел сказать, НАТО - организация оборонная, они не имеют права вступать в конфликт. Далее, для того чтоб сделать то, о чем просит Зе, необходимо изменить устав НАТО - такого не будет. Для этого существует ООН, пожалуйста, не путайте эти две организации.
И ещё, когда немцы поднимали бабло на пару с Газпромом, финансируя людоедский режим, у вас - не болело? А ведь в пределах одной страны этот вопрос решить было легче, чем в блоке из 30 держав, из которых часть прокацапская.
A kak pel, kak dushevno , nekotorije azh poverili.
razve ti ne znajesh, kak tam pastor govoril, brehnja , rusnja ne ljudi.
Правильне формулювання: щоб ескалація не поширилася за межі Московії
ми не в нато які ***** притензії?
Психопат і терорист Путін погрожує ядерною зброєю в разі будь-якого втручання НАТО у війну. І у мене немає жодних сумнівів, що це падло може її використати. Звичайно, воно буде знищене ударом у відповідь. Проте буде знищений і весь світ. Загине цивілізація, і іншої у Всесвіті, схоже, немає...
Це неправедливо? Жорстоко?
Зараз складна обстановка на півдні країни. Захоплено кілька невеликих міст, в оперативному оточенні Маріуполь. То давайте знімемо оборону з Києва і кинемо на Маріуполь.
Не можна? Не можна! Бо відкриємо ворогу столицю, і втратимо і її, і Маріуполь.
НАТО допомагає Україні. Допомога значна. Проте вступати в безпосереднє військове зіткнення з країною-ядерним терористом НАТО не має права.
Якщо вони бояться шантажу путіна, то нахіба вони потрібні? Завтра той карлик з бугкеру скаже, що Польща це "ісконна руская зємля" і вони здадуть і її і так само всіх по черзі. Якщо б НАТО було не клубом сексуальних меншин по інтерсам, а віськово-політичною організацією то вони б приймали рішення, а колпалися пальцем в носі одне в одного.
А у світі, де в цей момент виведено в максимальну бойову готовність десятки тисяч ядерних боєголовок, все значно-значно складніше.
Тоді НАТО буде зобов'язоне втрутитись.
Так може краще надати максимальну допомогу Україні сьогодні, щоб не воювати з Мордором завтра????