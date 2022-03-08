УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4782 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
23 231 160
НАТО (5105) Столтенберг Єнс (1342)

НАТО несе відповідальність, щоб ескалація не поширилася за межі України, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

НАТО несе відповідальність, щоб ескалація не поширилася за межі України, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс несе відповідальність за непоширення ескалації за межі України. Однак він попередив, що ситуація може вийти з-під контролю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на gazeteduvar.

Читайте також: Генсек НАТО розповів, які ризики бачить для Молдови, Грузії та Боснії

"Ми відповідаємо за те, щоб ескалація не поширилася за межі України, але ситуація може вийти з-під контролю", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що Альянс захищатиме своїх союзників.

Читайте також: НАТО не готове рухатися до закриття неба над Україною, - посол США при Альянсі Сміт

"Ми захищатимемо кожен квадратний сантиметр території союзних країн у випадку сценарію поширення конфлікту на країни-члени НАТО", - додав Столтенберг.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+65
Імпотентний блок, імпотентна Європа.
показати весь коментар
08.03.2022 14:58
+31
Неужели никто из них не учил историю первой половины 20ого века? Как можно быть такими тупыми
показати весь коментар
08.03.2022 14:59
+28
Когда кацапы потопили эстонское судно в Черном море что-то не было слышно даже озабоченности! Нато импотентно-голубое сборище, такое же как и сам столтенберг!!!! Ему я бы не доверил руководить даже детским хором а не то что военным блоком.
показати весь коментар
08.03.2022 15:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Понятно, вы как Зе - "пасиму ми ни НАТО"
показати весь коментар
08.03.2022 16:20 Відповісти
Италия - НАТО, но и здесь все иронические к нему относятся наблюдая за актуальными событиями А Зеля - что, рвёт глотку за Украину!
показати весь коментар
08.03.2022 16:24 Відповісти
"Италия - НАТО" - это та страна, любое решение которой может заблокировать Орбан?
Кстати, а какие обязательства НАТО, не выполнила конкретно перед Италией? А как италия выполняет свои обязательства в НАТО?

"Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что не обещал увеличить расходы на оборону после того, как президент США Дональд Трамп заявил об обещании лидеров НАТО увеличить финансирование.

Об этом сообщает Reuters.

"Италия унаследовала обязательства перед НАТО по расходам, обязательства, которые мы не меняли, поэтому никаких увеличений расходов", - сказал Конте.

"Сегодня мы не предлагали дополнительных взносов с учетом того, что было решено в прошлом", - добавил он.

Италия пока тратит 1% от ВВП на оборону, в то время как цель, установленная на саммите в Уэльсе в 2014 году, составляет 2%."
показати весь коментар
08.03.2022 16:35 Відповісти
Конте досвистелся, что его ушли преждевременно, даже если он и был поставлен временно. Как раз нынешний премьер Draghi ***** задницы не лижет. Если помните при Дональде было много споров, что Германия не желала вкладывать в НАТО. так вот, чтоб вы поняли - экономика даже развитых стран не резиновая : выложат в милитаризацию - экономика пострадает. Европа выбирала вкладывать в экономику, и как один из пунктов её программы - сотрудничать с мордором. Это я вашему упрёку, что Зеля дороги строил. Никто не предусмотрен, что ***** после 2 лет в бункере башкой тронется. Это нормально - жить и надеяться на жизнь /мир.
показати весь коментар
08.03.2022 16:45 Відповісти
"Европа выбирала вкладывать в экономику" - от это поворот Напомню, до Украины были -Молдавия, Чечня, Грузия, ну и по мелочи ишо. Только вот в чём дело, это было далеко и не у вас. А у Зе, было здесь и сейчас - аннексия Крыма (вооружённая, и под угрозой ЯО, да) - вот в этом такая маааленькая разница. Ну эт как у вас отжали Сицилию, и ишо ННР организовали в Неаполе, а вы так яйки почесали - и организовали "Великую Модернизацию Пиццерий". Не?
показати весь коментар
08.03.2022 17:18 Відповісти
А ты можешь писать без этих жёлтых рож - смацлов. А потом - " у Зели была аннексия Крыма...". Прямо поэт.
показати весь коментар
08.03.2022 17:26 Відповісти
Ну что, цель путина достигнута. нато - уничтожено. В Афганистане лоханулись - ну то ладно, там шайтан знает что, восток - дело тонкое. В Украине - лоханулись по полной.

Теперь натовским странам надо на коленях просить, чтоб Украина вошла в состав нато, а Украина должна вьіставлять требования.
показати весь коментар
08.03.2022 15:19 Відповісти
"Ну что, цель путина достигнута." - нет. Вы сейчас над этим работаете. Ведь ваша цель - найти повод для отказа Украиной курса в НАТО. В принципе, что кацы от Зе и требуют. Не так ли?
показати весь коментар
08.03.2022 15:31 Відповісти
Слушай, я 100 тис гривень перевел Украине - треть всего накопленного. Подал заявку на прием беженцев в с'емной квартире, за дополнительную плату. Кровати уже купил.

Иди за корабликом.
показати весь коментар
08.03.2022 15:36 Відповісти
Спасибо от чистого сердца. Без *******.
Но ведь ты сделал то-же, что и страны НАТО, помог с беженцами и деньгами. Но ведь ты не прикажешь своим детям и соседям идти в Украину с оружием, сражаться против *****? Так в чём причина ненависти к "оборонному" союзу НАТО, чей устав прямо запрещает те акции, о которых просит Зе? Цель - подставить НАТО?
показати весь коментар
08.03.2022 15:46 Відповісти
Детей нет. Те деньги, что отдал в Украину, должньі бьіли пойти на долгожданного ребенка. Теперь опять откладьівается, может - навсегда.

Близкий родственник пошел воевать за свою страну сам. Про соседа-украинца узнал, что он в "отпуске". Кабьі не мое полное отстутствие боевого опьіта, сломанньіе химиотерапией легкие и ноги, и невозможность оставить жену - я бьіл бьі с ним. Хиленькое оправдание, знаю - потому помогаю деньгами и приемом беженцев.

Русский военньій тролль - иди *****.
показати весь коментар
08.03.2022 15:53 Відповісти
"Русский военньій тролль - иди *****." - постараюсь не воспринимать на свой счёт. Всё-таки как Киевлянин, понимаю шо у всех нервы
Вы ведь прекрасно поняли, что я хотел сказать, НАТО - организация оборонная, они не имеют права вступать в конфликт. Далее, для того чтоб сделать то, о чем просит Зе, необходимо изменить устав НАТО - такого не будет. Для этого существует ООН, пожалуйста, не путайте эти две организации.
И ещё, когда немцы поднимали бабло на пару с Газпромом, финансируя людоедский режим, у вас - не болело? А ведь в пределах одной страны этот вопрос решить было легче, чем в блоке из 30 держав, из которых часть прокацапская.
показати весь коментар
08.03.2022 16:07 Відповісти
Болело. Потому я вьіходил за Україну с 2014. Помогал еще с тех пор. Даже когда сам жил вообще полулегально - помогал. Помогал притом, что у меня еще бьіл российский паспорт, виза - только при наличии работьі, и, окажись я на "истоической родине" - скорее всего оказался бьі там в автозаке. Как только получил немецкий паспорт - голосовал за зеленьіх, потому что они единственньіе открьіто вьіступали против северного потока, открьіто говорили, что єто - инструмент давления россии на Украину. И если вьі помните, наша Анналена, которая теперь навсегда запомнится желанием забюрократить отключение свифт и прием Украиньі в ЄС, незадолго до начала войньі попьіталась забюрократить и северньій поток - чего я, собственно, от нее и ждал. Но Анналену я кагбе понимаю - єто просто политик, которая не знает другого способа борьбьі кроме бюрократии, и в условиях внезапного глобального кризиса она не перестроилась.
показати весь коментар
08.03.2022 16:22 Відповісти
rasseiskij pasport, prokololsia skotinjaka.
A kak pel, kak dushevno , nekotorije azh poverili.
razve ti ne znajesh, kak tam pastor govoril, brehnja , rusnja ne ljudi.
показати весь коментар
08.03.2022 16:55 Відповісти
Я бьі тебе об'яснил, брехуну норвежскому, почему тьі дурак, но не до тебя сейчас. А пастор - все правильно сказал.
показати весь коментар
08.03.2022 17:43 Відповісти
Наша хата с краю и двери у нас открыты... может для ни и ***** не *****?
показати весь коментар
08.03.2022 15:19 Відповісти
ВСЕИ СТРАНАМ! НИКОГДА, НЕОТДАВАЙТЕ НИКАКОЕ ОРУЖИЕ!!! УКРАИНА ОТДАЛА ЯДЕРНОЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ НАЛИЦО
показати весь коментар
08.03.2022 15:20 Відповісти
ВСЕИ СТРАНАМ! НИКОГДА, НЕОТДАВАЙТЕ РОССИИ НИКАКОЕ ОРУЖИЕ!!! УКРАИНА ОТДАЛА РОССИИ ЯДЕРНОЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ НАЛИЦО
показати весь коментар
08.03.2022 15:30 Відповісти
хай поширюеться iм на нас насрати то чого ми маемо переживати
показати весь коментар
08.03.2022 15:21 Відповісти
ну и нахера нам такое нато?
показати весь коментар
08.03.2022 15:22 Відповісти
А що нам треба?
показати весь коментар
08.03.2022 15:30 Відповісти
Нато обіsrалоsь vоняє sтрахом перед пyтлером
показати весь коментар
08.03.2022 15:24 Відповісти
НАТО винне в тому що не вкладали кошти в озброєення, НАТО винне що "не надо нагнетать панику, скоро майовки, шашлички", НАТО винне - "нужно просто перестать стелять"
показати весь коментар
08.03.2022 15:27 Відповісти
Та що не так з людською цивілізацією - генсек головного оборонного союзу ідіот. Так ескалація пошириться якщо далі жувати соплі і чекати.
показати весь коментар
08.03.2022 15:28 Відповісти
"генсек головного оборонного союзу" - не принимает решения вступать в войну, или нет. Жаль, что вы не в курсе.
показати весь коментар
08.03.2022 15:33 Відповісти
Ніхіба собі, тобто якщо ми атакуємо Ростов, то НАТО на нас нападе по такій логіці?
Правильне формулювання: щоб ескалація не поширилася за межі Московії
показати весь коментар
08.03.2022 15:29 Відповісти
Нет. Они не хотят дать повод психу, ******* по странам НАТО. Странное желание, правда?
показати весь коментар
08.03.2022 15:35 Відповісти
😁
показати весь коментар
08.03.2022 16:09 Відповісти
треба шмальнути російськими трофейними градами по Польщі хай НАТО вже включається
показати весь коментар
08.03.2022 15:29 Відповісти
Ну, і нахєра нам вступати в цей імпотентний нінащо не годний блок? Взноси сдавати і боронити їх, бувай що???.
показати весь коментар
08.03.2022 15:30 Відповісти
На початку дев'яностих я особисто чув, як один казав, чому нам не треба вступати у НАТО - бо як тільки ми вступимо у НАТО, то Америка відразу відправить в Україну 20 мільйонів негрів для "апладатварєнія украінскіх женщін". І він не жартував.
показати весь коментар
08.03.2022 15:36 Відповісти
От НАТО Украине нужны только развед данные о месторасположении Крыса и как его детаризировать. Нужны дрг глубоко в тылу врага. Не будет Крыса - не будет войны! Что непонятного? Самолёты и ПВО вы получите, стройте подземные аэродромы не тяните, времени для этого 10-14 дней!
показати весь коментар
08.03.2022 15:32 Відповісти
"стройте подземные аэродромы"
показати весь коментар
08.03.2022 15:40 Відповісти
Имеется ввиду защищённые стоянки для самолётов.
показати весь коментар
08.03.2022 15:55 Відповісти
Таких не существует. Или вы капониры имеете в виду? Так это и так всегда делалось. А защиты ВПП не существует, кроме ПВО.
показати весь коментар
08.03.2022 15:58 Відповісти
Да,только ещё с подземной частью, подъемники как на авианосцах, отремонтировать ВВП - это не проблема, беда потерять самолет
показати весь коментар
08.03.2022 16:15 Відповісти
Здец! Постоянное перебазирование рулит, или вам напомнить работу ваших томагавков по "защищённым" аэродромам?
показати весь коментар
08.03.2022 16:19 Відповісти
Искандеры два раза в одно и тоже место не попадут, поэтому вероятность пробить бетонную перегородку подземного уровня допустимо мала!
показати весь коментар
08.03.2022 16:28 Відповісти
по ходу зеля і ко стелять соломку,захід і так нам допомагає.а вони істерять
ми не в нато які ***** притензії?
показати весь коментар
08.03.2022 15:32 Відповісти
Мудаки
показати весь коментар
08.03.2022 15:45 Відповісти
Мої діти воюють, тому мені важко казати те, що я скажу.

Психопат і терорист Путін погрожує ядерною зброєю в разі будь-якого втручання НАТО у війну. І у мене немає жодних сумнівів, що це падло може її використати. Звичайно, воно буде знищене ударом у відповідь. Проте буде знищений і весь світ. Загине цивілізація, і іншої у Всесвіті, схоже, немає...
Це неправедливо? Жорстоко?
Зараз складна обстановка на півдні країни. Захоплено кілька невеликих міст, в оперативному оточенні Маріуполь. То давайте знімемо оборону з Києва і кинемо на Маріуполь.
Не можна? Не можна! Бо відкриємо ворогу столицю, і втратимо і її, і Маріуполь.
НАТО допомагає Україні. Допомога значна. Проте вступати в безпосереднє військове зіткнення з країною-ядерним терористом НАТО не має права.
показати весь коментар
08.03.2022 15:47 Відповісти
Яка допомога? Налили відро солярки? Хай залиють її собі в пащеку. Зеленський правильно сказав , що НАТО це ні про що. Якби там була допомога то з уст його б такі слова не лунали. А я думаю, хто-хто, а він це знає краще за вас з нами.
Якщо вони бояться шантажу путіна, то нахіба вони потрібні? Завтра той карлик з бугкеру скаже, що Польща це "ісконна руская зємля" і вони здадуть і її і так само всіх по черзі. Якщо б НАТО було не клубом сексуальних меншин по інтерсам, а віськово-політичною організацією то вони б приймали рішення, а колпалися пальцем в носі одне в одного.
показати весь коментар
08.03.2022 15:52 Відповісти
Це слова сільського парубка, який зі штахетиною в руках б'ється "за дівчат" біля клубу з п'яними парубками з сусіднього села.
А у світі, де в цей момент виведено в максимальну бойову готовність десятки тисяч ядерних боєголовок, все значно-значно складніше.
показати весь коментар
08.03.2022 20:34 Відповісти
Це типу, ця підарня північно-атлантична може щей допомогти раші добити Україну, щоб нічого ніде не поширилось. Нікчеми, сцикуни, зрадники, балаболи... Ви курва-матір, себе захистити не ладні, зборище підарасів у "красівай формє"!!!
показати весь коментар
08.03.2022 15:48 Відповісти
Але якщо впаде Україна, то завтра путін нападе на Балтію.
Тоді НАТО буде зобов'язоне втрутитись.
Так може краще надати максимальну допомогу Україні сьогодні, щоб не воювати з Мордором завтра????
показати весь коментар
08.03.2022 15:53 Відповісти
У них как видно другая философия..»лучше отдать Украину на растерзание ,ею пожертвовать,чтобы он не напал на страны НАТО…таким образом они хотят уберечь свою шкуру..это не мои мысли..на Западе действительно ,завуалировано такая мысль заучит.
показати весь коментар
08.03.2022 15:59 Відповісти
Не понимаю ЗАЧЕМ ПОВТОРЯТЬ ОДНО И ТО ЖЕ…ВСЕ УЖЕ ДАВНО ПОНЯЛИ-КТО ЕСТЬ КТО..Если нечего нового сказать ,то нужно просто промолчать,а не искать оправдания ..своего трусливого поведения..
показати весь коментар
08.03.2022 15:56 Відповісти
"Ми відповідаємо за те, щоб ескалація не поширилася за межі України, але ситуація може вийти з-під контролю", - заявив Столтенберг - НАТО ніколи не буде відповідати перед міжнародним трибуналом, але смерть кожного громадянина України від рашистських бомб і ракет вже зараз кличе НАТО до відповідальності ,за співучасть у винищенні рашистом українського народу.Чи наважився б рашистський вбивця напасти на Україну, коли б за місяць чи два до рашистського нападу НАТО .США І ЄС не одноразово за'являли -"У разі російської агресії ми закриємо українське небо від бомбових і ракетних ударів рашиста"???
показати весь коментар
08.03.2022 15:57 Відповісти
Уважала и восхищалась Столтенбергом до войны. Теперь... пфу на него и его НАТО. Его уровень как и его организации опустился до уровня Путина. Мусорный уровень и слабость. Украина оказалась сильнее.
показати весь коментар
08.03.2022 15:57 Відповісти
NATO- No Action Only Talk
показати весь коментар
08.03.2022 16:00 Відповісти
Не здивуюся, якщо НАТО завтра сдасть путіну "нових" членів , щоб захистити "старих"
показати весь коментар
08.03.2022 16:04 Відповісти
Я тоже не удивлюсь. Наоборот, если б до берлинской стены рашисты отобрали, не пожалел бы.
показати весь коментар
08.03.2022 16:14 Відповісти
В тому і проблема, що нато захищає не цінності західної цивілізації, а квадратні сантіметри. Свою головну війну, ту задля якої нато створювалось, воно воювати не хоче.
показати весь коментар
08.03.2022 16:13 Відповісти
Бла-бла-бла... Сцикливі геї.
показати весь коментар
08.03.2022 16:18 Відповісти
США, Великобритания,Канада,Турция,Австралия,Япония, Украина. Это военный союз после распада РФ. Уже сейчас понятно что Европа это трусливая обуза и не может больше ассоциироваться с военными союзами.😎
показати весь коментар
08.03.2022 16:36 Відповісти
+ Япония
показати весь коментар
08.03.2022 16:47 Відповісти
tak Japonija togda dva raza?
показати весь коментар
08.03.2022 16:56 Відповісти
Китайці сидять з боку і тихо прозрівють!!! Друга за силою армія світу розчинилась як мильна бульбашка, а потужний військовий блок НАТО виявився купкою перестрашених, російською мильною бульбашкою, нінащо нездатних імпотентів. Сумно констатувати але світ чекають важкі часи.
показати весь коментар
08.03.2022 17:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 