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Российские оккупанты расстреляли авто с пенсионерами под Киевом. ВИДЕО 18+

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты расстреляли автомобиль с пенсионерами вблизи поселка Макаров (Киевская область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, как бордовый "Дэу Ланос" останавливается перед знаком "Стоп" на перекрестке. В этот момент на перекрестке движется вражеская техника, которая едет в противоположную сторону. Однако, одна боевая машина пехоты (БМП) останавливается и дважды из пушки открывает огонь по легковому автомобилю с мирными жителями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка выложила список военных преступников из флота России, обстреливающих города Украины ракетами. СПИСОК

"Эти пид#расы расстреляли инвалидскую машину. Висит знак "инвалиды". Дедушка лет за 70, и бабушка. Два старика ехали домой. Их в упор, стоящих на знак "Стоп"... Они остановились и их расстреляли. Твари русские. Это просто полный п#здец! С#ки! Животные!", - говорят очевидцы трагедии.
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Топ комментарии
+72
А мы пленных кормим, женевские конвеции соблюдаем. Добрые *****. Пока пленных на кол не начнут сажать живьем, так и будет.
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08.03.2022 15:33
+55
У нас народ ещё не осознаёт, с какой ДИЧЬЮ мы столкнулись, поэтому и играемся в альтруизм
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08.03.2022 15:35
+52
Більше нікому не хочеться чайком з пиріжечками "синка" пригостити?! Скільки можна бути наївними - це фашисти, сюди прийшли вбивати, грабувати, заробляти на нашій крові.
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08.03.2022 15:37
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"Лікарня як секретна база НАТО": в Ізюмі окупанти знищили приймальне відділення, де були люди.
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08.03.2022 15:31 Ответить
Повідомлення про захоплення російськими загарбниками Ізюму не відповідає дійсності, - Арестович Джерело: https://censor.net/ua/n3322806... ?...
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08.03.2022 15:43 Ответить
Захоплення міста і артобстріл міста - не одне й те саме.
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08.03.2022 19:04 Ответить
А мы пленных кормим, женевские конвеции соблюдаем. Добрые *****. Пока пленных на кол не начнут сажать живьем, так и будет.
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08.03.2022 15:33 Ответить
У нас народ ещё не осознаёт, с какой ДИЧЬЮ мы столкнулись, поэтому и играемся в альтруизм
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08.03.2022 15:35 Ответить
В Афгані та Чечні знали, як спілкуватись із кацапами - різали їм голови, як баранам. Козломорді там сралися від кожного шелесту в кущах.
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08.03.2022 15:45 Ответить
Так это может и были всё те же чеченцы, которые этих людей расстреляли. жестокие выродки
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08.03.2022 16:08 Ответить
Ви задрали з чеченцями! Наче вони повсюду.
КАЦАПИ розпочали війну, КАЦАПИ вбивають, 60% КАЦАПІВ схвалюють бомбардування житлових масивів, КАЦАПИ ненавидять українців.
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08.03.2022 16:47 Ответить
Чеченці розповідали, що також спочатку брали полонених і берегли їх, як зараз ми. Бошки їм різати почали пізніше, коли побачили, як ці мерзоти цинічно вбивають мирних, а потрапивши в полон намагаються відбрехатись.
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08.03.2022 17:03 Ответить
Хватит брать пленных.
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08.03.2022 15:55 Ответить
Согласно международной конвенции, там прописано, что с ПЛЕННЫМИ ОБЯЗАНО обращаться гуманно, НО где прописано, что кто-то ОБЯЗАН брать пленных?!!
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09.03.2022 00:19 Ответить
им наверное всем очередную партию боярышника с коноплей привезли-вообще уже крыша сьезжает
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08.03.2022 15:33 Ответить
Резать им их тупые бараньи бошки и отправлять новой почтой их свиномамкам. Только так
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08.03.2022 15:34 Ответить
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ К ПЕКЛІ...
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08.03.2022 15:35 Ответить
Чи їм боятися Пекла після смерті, якщо вони народжуються в Пекло...
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08.03.2022 15:42 Ответить
вони народились у першому колі пекла і мали шанс.
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08.03.2022 22:24 Ответить
начну орать, если еще услышу о пленных живодерах
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08.03.2022 15:35 Ответить
Більше нікому не хочеться чайком з пиріжечками "синка" пригостити?! Скільки можна бути наївними - це фашисти, сюди прийшли вбивати, грабувати, заробляти на нашій крові.
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08.03.2022 15:37 Ответить
Пригостити можна...якщо у чайок чи у пиріжечкі щось подмішати на кшалт отрути для щурів...
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08.03.2022 19:05 Ответить
Це було прогнозовано, що орки після кількох днів невдач, мочачись в штани, почнуть "ваєвать" з безбройними
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08.03.2022 15:38 Ответить
Тотальный террор. Развешивание кацапов на деревьях, их головы на оградах вдоль дорог. Иначе с этой дикой поганью нельзя.
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08.03.2022 15:39 Ответить
Да, это в первые дни... тупо расстреляли машину из 30 мм автоматической пушки. мрази
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08.03.2022 15:40 Ответить
Продолжайте дальше брать пленных и вытирать им сопли и званить маме чтобы их забрала с учений
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08.03.2022 15:42 Ответить
ВБИВАТИ! вбивати всюди де побачиш мацкалячу мразоту!!! Жодного жалю до рашистів!!!
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08.03.2022 15:42 Ответить
Гитлер просто мальчик на фоне путинского скота...
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08.03.2022 15:43 Ответить
Пару таких екіпажів показово на відео роздерти машинами на частини - іншим буде наука...
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08.03.2022 15:45 Ответить
кацапські неллюди, доки живий останній росіянин в світі нічого доброго не буде
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08.03.2022 15:45 Ответить
Уважаемые вебмастера, владельцы сайтов! Устанавливайте STOP WAR WIDGET на свои сайты, это приблизит мир в Украине!
https://100widgets.com/others/253-stopwar-widget.html
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08.03.2022 15:45 Ответить
в плен тварей не брать
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08.03.2022 15:46 Ответить
Шакали!
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08.03.2022 15:52 Ответить
этож видно , что ПРИСТРЕЛИВАЮТСЯ -- ТРЕНИРУЮТСЯ !!! сцыкуны так и ДЕЛАЮТ !!!! а мы их ПЛЕННЫХ заставляем раскаиваться )))) им пох....... !!! его ВЫПУСТЯТ , в след. раз в Украину ПРИДЕТ его сын или внук !!! прекращайте это ****,,,,,,,,, во !!! или не показывайте !!!!
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08.03.2022 15:56 Ответить
На *** их в плен брать .Расстреливать в спину и головы отрезать!!!
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08.03.2022 16:06 Ответить
Бравые солдаты параши... Все что могут это убивать безоружных, а когда им дают звёзды, то сразу сдаются и начинают хныкать об учениях. Топ 1 рейтинга самой лживой, никчемной и безпринципной армии мира. Да и не армия это, а банда головорезов и безмозглых орков. Надеюсь этот пид@# , что стреляли уже гниют в украинской земле.
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08.03.2022 16:10 Ответить
"Армия убийц и мародёров". В этом лним поднаторели. Сначала Чечня, Грузия, Сирия, а снйчас Украина.
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08.03.2022 16:34 Ответить
Им страху и ужасу за каждым кустом бЕндеровский суслик с птуром мерещится. Плевали они на всех , им только собственные задницы ценны и важны.
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08.03.2022 16:42 Ответить
Орки,в плен не брать пидоров!
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08.03.2022 16:45 Ответить
Это те кто хором поют что мама забери меня... Не верьте ***** тварям мразоте ..... Это у них последний шанс попадания в плен говорить не знал....
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08.03.2022 17:02 Ответить
******...
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08.03.2022 17:04 Ответить
Гуманізм наших громадян та військовослужбовців повинен мати певну "межу"... Після цього відео багато з нас зроблять належні висновки - назавжди. По - перше : немає "нетричетних " до цього вбивства росіян...По друге - робимо свою справу, але не все варто знімати й викладати у мережі..Дотримуємся ж Женєвської конвенції ....
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08.03.2022 17:29 Ответить
Тем нашим гражданам которые берут их в плен и их кормят надо садить сутки напролет показывать эти видео!
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08.03.2022 17:34 Ответить
Твари кацапские! 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
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08.03.2022 17:48 Ответить
ну, і як після такого їх в полон брати і шкодувати? ге
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08.03.2022 18:49 Ответить
Вони перелякані. Нлавів та Джавелінів бояться до всрачки , тому будуть розстрілювати усе що бачать.
Та й рашисска армія тільки з цивільними й вміє воювати.
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08.03.2022 22:20 Ответить
шоб ви здохли, фашистюри!!!
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09.03.2022 01:49 Ответить
це правда - вони шалено бояться всього, що рухається або і не рухається. у всієї рашки - рабське світобачення, в них генетична паранойя, що "барин их накажет" - тут одночасно страх і ненависть при повному раболєпіі.
ото і війна ця - помста за власне рабство - як це хтось може бути вільним? тільки причину вони не там шукають, бо причина - у них всередині.
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09.03.2022 01:56 Ответить
А це ж чиїсь батьки, чиїсь дід з бабою, чиїсь брат з сестрою...
Вбивайте роSSіянських загарбників, бо це не люди!!!
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09.03.2022 09:19 Ответить
 
 