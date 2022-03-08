Російські окупанти розстріляли авто з пенсіонерами під Києвом. ВIДЕО 18+
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Російські окупанти розстріляли автомобіль з пенсіонерами неподалік селища Макарів (Київська область).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На кадрах видно, як бордовий "Деу Ланос" зупиняється перед знаком "Стоп" на перехресті. У цей момент на перехресті рухається ворожа техніка, яка їде в протилежний бік. Однак одна бойова машина піхоти (БМП) зупиняється та двічі з гармати відкриває вогонь по легковому автомобілю з мирними мешканцями.
"Ці під#раси розстріляли інвалідську машину. Знак висить інваліди. Дідусь років за 70, і бабуся. Два старика їхали додому. Їх в упор стоячих на знак "Стоп"... Вони запинились і їх розстріляли. Тварюки російські. Це просто повний п#здець! Суки! Тварі!", - говорять очевидці трагедії.
Топ коментарі
+72 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар08.03.2022 15:33
+55 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар08.03.2022 15:35
+52 Larissa Kora 56c14f78
показати весь коментар08.03.2022 15:37
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КАЦАПИ розпочали війну, КАЦАПИ вбивають, 60% КАЦАПІВ схвалюють бомбардування житлових масивів, КАЦАПИ ненавидять українців.
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Та й рашисска армія тільки з цивільними й вміє воювати.
ото і війна ця - помста за власне рабство - як це хтось може бути вільним? тільки причину вони не там шукають, бо причина - у них всередині.
Вбивайте роSSіянських загарбників, бо це не люди!!!