Російські окупанти розстріляли авто з пенсіонерами під Києвом. ВIДЕО 18+

Російські окупанти розстріляли автомобіль з пенсіонерами неподалік селища Макарів (Київська область).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, як бордовий "Деу Ланос" зупиняється перед знаком "Стоп" на перехресті. У цей момент на перехресті рухається ворожа техніка, яка їде в протилежний бік. Однак одна бойова машина піхоти (БМП) зупиняється та двічі з гармати відкриває вогонь по легковому автомобілю з мирними мешканцями.

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"Ці під#раси розстріляли інвалідську машину. Знак висить інваліди. Дідусь років за 70, і бабуся. Два старика їхали додому. Їх в упор стоячих на знак "Стоп"... Вони запинились і їх розстріляли. Тварюки російські. Це просто повний п#здець! Суки! Тварі!", - говорять очевидці трагедії.