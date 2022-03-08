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ООН запретила сотрудникам называть войну в Украине войной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ООН запретила сотрудникам называть войну в Украине войной

Организация Объединенных Наций запретила своим сотрудникам использовать слова "война" или "вторжение" для описания действий России в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Irish Times.

Издание ознакомилось с содержанием электронного письма от департамента по коммуникациям в адрес сотрудников ООН, котороое было разослано в понедельник.

Сотрудникам ООН рекомендуется называть войну "конфликтом" или "военным наступлением" - несмотря на то, что сотни мирных жителей были убиты, а два миллиона украинцев стали беженцами в результате российского вторжения.

Россия, государство-агрессор, называет войну "спецоперацией". РФ устроила охоту на своей территории за теми гражданами, которые называют боевые действия "войной".

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Кроме того, сотрудникам ООН запретили использовать украинский флаг в личных или официальных аккаунтах в социальных сетях или на веб-сайтах.

"[Используйте] "конфликт" или "военное наступление", а не "война" или "вторжение", когда речь идет о ситуации в Украине. Не добавляйте украинский флаг в личные или официальные аккаунты в социальных сетях или на веб-сайты", - говорится в письме к сотрудникам.

Согласно электронному письму, такая политика направлена ​​на избежание "репутационного риска".

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"Это важное напоминание о том, что мы, как международные гражданские служащие, должны быть объективными. Существует серьезная возможность репутационного риска, на который недавно обратили внимание чиновники", - говорится в сообщении.

Издание отметило, что обратилось в ООН за комментарием, однако пока его не получило.

Как известно, Россия является постоянным членом Совбеза ООН и имеет там блокирующий голос.
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Топ комментарии
+104
********* организация. и у них там есть генсек гомосек...
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08.03.2022 17:30
+78
***** такое ООН???
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08.03.2022 17:30
+51
Эта гавно-контора уже пробивает очередное дно. Надо их из замечательного Нью-Йорка и уютненькой Женевы десантировать в Харьков на "экскурсию". ДЛБы
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08.03.2022 17:31
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А нахера це ООН взагалі існує,воно ж нічого взагалі не вирішує
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08.03.2022 17:59 Ответить
Конфликт?? Ахренеть!
Скоро начнут называть "гражданской войной"?
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08.03.2022 18:00 Ответить
ООН смотрю сильно хочет повторить судьбу Лиги Наций.
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08.03.2022 18:00 Ответить
ООН давно под КНР . Они его выкупили давно. Говорить о правах человека там бессмысленно.
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08.03.2022 18:00 Ответить
Ця організація "рога і копита" помножила себе на нуль. Сцикливі бюрократи. Оон це лишень була форма поноволення США європейських демократичних країн. Фініта ля комедія
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08.03.2022 18:01 Ответить
Історія як відомо завжди йде по спіралі(яку дехто сприймає за коло). Ця наскрізь прогнила інституція після НАШОЇ ПЕРЕМОГИ щезне як та "ліга націй", і на обломках цього оон буде створена нова структура з новими функціями та повноваженнями(де не буде "прававєта" **********). Геополітична карта світу ВЖЕ ПОЧАЛА змінюватись, і після остаточного розпаду рашистської недоімперії вона зазнає КАРДИНАЛЬНИХ змін. І повірте(хоч зараз це звучить трохи фантастично) : Україна буде В АВАНГАРДІ цих змін! І голос нашої країни🇺🇦 буде не менш значущим на міжнародній політичній арені аніж голос США, КНР, ЄС чи інших теперішніх "важковаговиків"!
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08.03.2022 18:01 Ответить
Я Вас підтримаю в цьому питанні, і люто плюсую, бо Україна є і буде одна з найкращих і провідних країн світу!
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08.03.2022 19:08 Ответить
Они там ***...сь? Напишите там, кто может в соцсетях.

Война́ - конфликт между политическими образованиями - государствами, племенами, политическими группировками и так далее, - происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами.
Как правило, война является средством навязывания противнику своей воли. Один субъект политики пытается силой изменить поведение другого, заставить его отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию и другое.
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08.03.2022 18:02 Ответить
Думаю что это фейк. Но все равно делать в этой организации нечего
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08.03.2022 18:03 Ответить
Censoru sleduet glubže preveriatj novosti iz somnitelhnyx istočnikov.
Riuzge banditen tolkajut svoju tuftu xitro, - čerez nepytnye zapadnye istočniki, kotoryx daljše podxvatyvajut drugie... Takže uže bylo neskoljko dnei nazad s samoliotami, kotoryx "uže ne dast" Polša.
Mexanizm takogo obdurivanija na jutube pozavčera razjasnil Švec, byvšyj GBist, nynče "pindoss".
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08.03.2022 19:49 Ответить
Согласен. Что это за "Айриш Таймс", на который ссылается "Европейская правда"?
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08.03.2022 22:09 Ответить
чому так воняє від цієї нікчемної, нікому не потрібної організації?
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08.03.2022 18:03 Ответить
Це що якийсь прикол!?
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08.03.2022 18:03 Ответить
Ніт, це звичайний ФЕЙК.
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08.03.2022 18:05 Ответить
Організація обеспокоєних націй... Юнеско вже здохло, здохне і оон.
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08.03.2022 18:04 Ответить
ООН закончит тем же чем закончила лига наций.
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08.03.2022 18:04 Ответить
А не пошла бы эта ООН,туда куда пошел ордынский корабль.
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08.03.2022 18:05 Ответить
Че за ***** , они там вообще офигели , На хер это ООН , зборище продажных дебилов и полезных идиотов . ООН идёт туда же, куда и руский корабль . Это же звиздец ,как они, ***** бояться. После победы в Жопу это ООН . Как у нас поступили
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08.03.2022 18:05 Ответить
Получается ООН поддерживает российских фашистов и анонсированый новый Геноцид украинцев?

Это просто жесть! Даже Лига Наций были порядочнее и исключили СССР и Германию из Лиги Наций.

Это конец Человечества если дошли до такого!
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08.03.2022 18:06 Ответить
Да блин ФЕЙК это!! От нас фашераша именно этого и хочет - чтобы мы начали сраться с нашими же союзниками!!!
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08.03.2022 18:11 Ответить
надеюсь что это деза.
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08.03.2022 18:17 Ответить
...ООН как организация, показала, что они ***** не нужны, т.к. ничего не могут решать. в трудные минуты, только языком чесать....!!
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08.03.2022 18:07 Ответить
Нечего и удивляться, параша давно купила всех там с потрохами. ООН нужно ликвидировать и создать другую независимую организацию.
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08.03.2022 18:07 Ответить
Очередной кацапский фейк....
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08.03.2022 18:08 Ответить
ООН давно ни на что не влияет. Импотенты продажные.
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08.03.2022 18:09 Ответить
Путин войну не объявлял, оон не признает войны - значит у нас тут какие-то террористы. Закрывайте небо от террористов. ***** не пикнет.
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08.03.2022 18:10 Ответить
Та чому би і ні.Адже ООН сама розуміє що їхня місія ще закінчилась із розвалом СССР але їм так хочеться нічого не робити а зарплату отримувати і не хилу.Ось вони і звиваються як вужі на петельні.
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08.03.2022 18:12 Ответить
ООН - то нікому не потрібна організація, збіговисько нікому не подрібних проституток.
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08.03.2022 18:12 Ответить
"Це важливе нагадування про те, що ми, як міжнародні цивільні службовці, повинні бути об'єктивними. Існує серйозна можливість репутаційного ризику, на який нещодавно звернули увагу високопосадовці", - сказано в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3322886
Оце саме в точку: репутаційний ризик вочевидь. Називати чорне білим, а біле чорним - втрата будь-якої репутації. Ця ялова оон після перемоги над ерефією має бути розпущена. Тим більше, що саме ерефія не є її засновником. А союзу вже як три десятиліття немає.
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08.03.2022 18:13 Ответить
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що ООН нібито заборонила персоналу називати "війною" вторгнення Росії до України. Він закликав Організацію негайно спростувати такі заяви, якщо вони є неправдивими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС у Twitter.
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08.03.2022 18:13 Ответить
ООН створили щоб не допустити війну. 24.02.2022 русня поставила жирний хрест на цій організації почавши повномаштабну війну і ця організація виявилася повністю недієздатною.
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08.03.2022 18:14 Ответить
Кулеба вже спитав що це за фігня, чи ООН вирішила вдатися до риторики кремлядей чи це фейк
Чекаємо на відаповідь ООН Кулебі)
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08.03.2022 18:16 Ответить
А Трамп три года назад предупреждал и говорил, что ООН и НАТО - это бесполезные и никчемные организации...
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08.03.2022 18:16 Ответить
Це той самий ліпший друг расєї трамп ?
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08.03.2022 18:21 Ответить
В цьому вся суть цієї нікому не потрібної паразитичної абсолютно імпотентної структури.
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08.03.2022 18:16 Ответить
Піда.ы епучие....Девченки наши сегодня должны были корпоратив в честь 8 марта гулять, но ВОЙНА...
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08.03.2022 18:17 Ответить
лицемерные ублюдки. оон превратилась в контору "Рога и копыта". Назвать войну войной они не могут, потому что тогда надо гнать парашу в шею. А так "спец. операция" и подлецы в ООН умывают руки
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08.03.2022 18:18 Ответить
Добро пожаловать в клуб.
Теперь Украина и ее нив чем не повинный народ в полной мере испытает на себе лицемерие и продажность этой организации.
Как испытывает это Израиль.
Но вы выстоите.
ООН- продажные подонки и шлюхи от них ничего не зависит.
Слава Украине!!!!
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08.03.2022 18:18 Ответить
Да ну не рассказывай!

Израиль под полным колпаком, вообще несравнимые вещи с Украиной
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08.03.2022 18:22 Ответить
И Украина будет под колпаком
Израиль прошел через такие же муки, если не хуже.
Колпак каждый себе строит сам, в войнах, крови и муках.
Украина сейчас через подобное проходит
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08.03.2022 18:25 Ответить
Проститутки.
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08.03.2022 18:22 Ответить
именно ооновские ******** гнобили Израиль все годы с начала основания!и вся ооновская шваль прогибалась перед ссср сначала а потом перед рашкой и прочими террористическими режимами!УКРАИНЕ надо послать оон ***** с её уродами!
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08.03.2022 18:22 Ответить
Тысячи погибших, разгром городов, миллионы беженцев, гибнут женщины и дети это "спецоперация"?! Рашенфашисты просто расстреливают гражданских. Во имя чего? Что бы загнать украинцев в фашистскую орду?
Убивайте агрессора где только можно и как можно! ГовноООН пляшет под дудку ордынцев, ПНХ.
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08.03.2022 18:25 Ответить
Когда гитлеровские фашисты напали на СССР то была война, когда ордынские фашисты напали на Украину то это просто "вторжение", "спецоперация". Это какое то зазеркалье. То что в орды крыша поехала навсегда не удивляет, но то что в ООН крышу перекосило, непостежимо.
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08.03.2022 18:38 Ответить
И ООН и НАТО прогнили.Украине там делать нечего.
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08.03.2022 18:25 Ответить
У вас этой репутации давно уже нет. ООН глупая ни на что не влияющая паразитическая организация.
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08.03.2022 18:27 Ответить
Це фейк, раша агонізує із останніх сил.
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08.03.2022 18:28 Ответить
За Україну треба ВБИВАТИ. Ане вмирати.
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08.03.2022 18:40 Ответить
Продажні шкурні щурі..ось що таке сьогоднішній ООН (((
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08.03.2022 18:36 Ответить
петухи конченные. сказать больше нечего
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08.03.2022 18:36 Ответить
Розкаркались тут:добре ,що ***** признав ,майже через 3 роки....а зараз почались сепаратні перемовини (Ізраїль) і ще невідомо під яку кремлівську мафію укладе Велику Україну чергова кучма.....А Ви, воїни не тільки повинні громити ворога а й тримати "наперсточників" з вилами в сраці: а то чечні вже віддали Київ,Одесу марків хоче і все таке інші....Тому й ООН не вірить цій владі...
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08.03.2022 18:38 Ответить
Если(!!!) это правда, то это лютый звиздец 😡😡
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08.03.2022 18:43 Ответить
С яйцами там давно никого нет. Только с капустой...
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08.03.2022 18:45 Ответить
Отбой, зрадоёбы! Команда принять пищу и оправиться)))
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08.03.2022 18:46 Ответить
Настільки війна 2022 показала хто є ху....
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08.03.2022 18:53 Ответить
ООН та ваші марионетки ідіть на ***!
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08.03.2022 18:56 Ответить
СЦЫКУНЫ и демагоги вот если бы так скажем для урока почувствовали бы какое "приятное" ощущение от взрыва 500кг авиабомбы бомбы в 350 метрах от себя, когда разбиваются куча окон во всем квартале, ломает шифер в частных домах и есть жертвы , изменили бы мнение сразу и безоговорочно и называли бы войну войной , так приезжайте посетите,да и памперсы не забудьте
Создаётся мнение, что вами управляют из кремля и бункера
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08.03.2022 18:56 Ответить
3,14дори! Це все що я можу сказати про цю організацію.
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08.03.2022 19:38 Ответить
Генассамблея принял резолюция о агрессии россии, оон будет руководствоватся этим, поэтому это фейк, не думал на цензоре столько тупых
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08.03.2022 19:48 Ответить
Они взаправду ох...ли. Давно считаю ООН преступной организацией. Она одна из тех, кто способствовал войне в Украине. Зажравшиеся твари, купленные Кремлём.
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08.03.2022 20:54 Ответить
кацапы потратили последние деньги на подкуп оон?
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08.03.2022 20:58 Ответить
А какую собственно функцию выполняет ООН? Зачем оно надо , если неспособно даже назвать войну войной? Может оно и 2 мировую назовет спецоперацией Гитлера по решению демографических проблем Германии? А первую мировую предлагаю назвать спецоперацией по наказанию виновных в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда ! Чем отличается эта война от всех прошлых?
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08.03.2022 22:42 Ответить
Речник ООН Стефан Дюжаррік визнав, що електронний лист надіслано, але заперечив, що це була офіційна політика. «Я не заперечую дійсність цього листа, але його не можна вважати офіційною політикою щодо персоналу», - сказав він The Irish Times.
У пізнішому електронному листі, надісланому співробітникам ООН у вівторок вранці, який також побачила The Irish Times, говориться, що мовну політику щодо України було оновлено, щоб скасувати початкові вказівки та дозволити використання «війни» та «вторгнення».

https://www.irishtimes.com/news/world/united-nations-advises-staff-against-using-war-or-invasion-regarding-ukraine-1.4821438
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09.03.2022 02:34 Ответить
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