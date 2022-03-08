ООН запретила сотрудникам называть войну в Украине войной
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Организация Объединенных Наций запретила своим сотрудникам использовать слова "война" или "вторжение" для описания действий России в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Irish Times.
Издание ознакомилось с содержанием электронного письма от департамента по коммуникациям в адрес сотрудников ООН, котороое было разослано в понедельник.
Сотрудникам ООН рекомендуется называть войну "конфликтом" или "военным наступлением" - несмотря на то, что сотни мирных жителей были убиты, а два миллиона украинцев стали беженцами в результате российского вторжения.
Россия, государство-агрессор, называет войну "спецоперацией". РФ устроила охоту на своей территории за теми гражданами, которые называют боевые действия "войной".
Кроме того, сотрудникам ООН запретили использовать украинский флаг в личных или официальных аккаунтах в социальных сетях или на веб-сайтах.
"[Используйте] "конфликт" или "военное наступление", а не "война" или "вторжение", когда речь идет о ситуации в Украине. Не добавляйте украинский флаг в личные или официальные аккаунты в социальных сетях или на веб-сайты", - говорится в письме к сотрудникам.
Согласно электронному письму, такая политика направлена на избежание "репутационного риска".
"Это важное напоминание о том, что мы, как международные гражданские служащие, должны быть объективными. Существует серьезная возможность репутационного риска, на который недавно обратили внимание чиновники", - говорится в сообщении.
Издание отметило, что обратилось в ООН за комментарием, однако пока его не получило.
Как известно, Россия является постоянным членом Совбеза ООН и имеет там блокирующий голос.
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Скоро начнут называть "гражданской войной"?
Война́ - конфликт между политическими образованиями - государствами, племенами, политическими группировками и так далее, - происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами.
Как правило, война является средством навязывания противнику своей воли. Один субъект политики пытается силой изменить поведение другого, заставить его отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию и другое.
Riuzge banditen tolkajut svoju tuftu xitro, - čerez nepytnye zapadnye istočniki, kotoryx daljše podxvatyvajut drugie... Takže uže bylo neskoljko dnei nazad s samoliotami, kotoryx "uže ne dast" Polša.
Mexanizm takogo obdurivanija na jutube pozavčera razjasnil Švec, byvšyj GBist, nynče "pindoss".
Это просто жесть! Даже Лига Наций были порядочнее и исключили СССР и Германию из Лиги Наций.
Это конец Человечества если дошли до такого!
Оце саме в точку: репутаційний ризик вочевидь. Називати чорне білим, а біле чорним - втрата будь-якої репутації. Ця ялова оон після перемоги над ерефією має бути розпущена. Тим більше, що саме ерефія не є її засновником. А союзу вже як три десятиліття немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС у Twitter.
Чекаємо на відаповідь ООН Кулебі)
Теперь Украина и ее нив чем не повинный народ в полной мере испытает на себе лицемерие и продажность этой организации.
Как испытывает это Израиль.
Но вы выстоите.
ООН- продажные подонки и шлюхи от них ничего не зависит.
Слава Украине!!!!
Израиль под полным колпаком, вообще несравнимые вещи с Украиной
Израиль прошел через такие же муки, если не хуже.
Колпак каждый себе строит сам, в войнах, крови и муках.
Украина сейчас через подобное проходит
Убивайте агрессора где только можно и как можно! ГовноООН пляшет под дудку ордынцев, ПНХ.
Создаётся мнение, что вами управляют из кремля и бункера
У пізнішому електронному листі, надісланому співробітникам ООН у вівторок вранці, який також побачила The Irish Times, говориться, що мовну політику щодо України було оновлено, щоб скасувати початкові вказівки та дозволити використання «війни» та «вторгнення».
https://www.irishtimes.com/news/world/united-nations-advises-staff-against-using-war-or-invasion-regarding-ukraine-1.4821438