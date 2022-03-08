ООН заборонила співробітникам називати війну в Україні війною
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Організація Об'єднаних Націй заборонила своїм співробітникам використовувати слова "війна" або "вторгнення" для опису дій Росії в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Irish Times.
Видання ознайомилося зі змістом електронного листа від департаменту з комунікацій на адресу співробітникам ООН, який було розіслано в понеділок.
Співробітникам ООН рекомендується називати війну "конфліктом" або "військовим наступом" - незважаючи на те, що сотні мирних жителів було вбито, а два мільйони українців стали біженцями у результаті російського вторгнення.
Росія, держава-агресор, називає війну "спецоперацією". РФ влаштувала полювання на своїй території за тими громадянами, які називають бойові дії "війною".
Крім того, співробітникам ООН заборонили використовувати український прапор в особистих або офіційних облікових записах у соціальних мережах або на веб-сайтах.
"[Використовуйте] "конфлікт" чи "військовий наступ", а не "війна" чи "вторгнення", коли йдеться про ситуацію в Україні. Не додавайте український прапор в особисті або офіційні акаунти в соціальних мережах або на веб-сайти", - йдеться у листі до співробітників
Згідно з електронним листом, така політика спрямована на уникнення "репутаційного ризику".
"Це важливе нагадування про те, що ми, як міжнародні цивільні службовці, повинні бути об'єктивними. Існує серйозна можливість репутаційного ризику, на який нещодавно звернули увагу високопосадовці", - сказано в повідомленні.
Видання зазначило, що звернулось до ООН по коментар, однак поки його не отримало.
Як відомо, Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і має там блокуючий голос.
Будь ласка, зачекайте...
Скоро начнут называть "гражданской войной"?
Война́ - конфликт между политическими образованиями - государствами, племенами, политическими группировками и так далее, - происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами.
Как правило, война является средством навязывания противнику своей воли. Один субъект политики пытается силой изменить поведение другого, заставить его отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию и другое.
Riuzge banditen tolkajut svoju tuftu xitro, - čerez nepytnye zapadnye istočniki, kotoryx daljše podxvatyvajut drugie... Takže uže bylo neskoljko dnei nazad s samoliotami, kotoryx "uže ne dast" Polša.
Mexanizm takogo obdurivanija na jutube pozavčera razjasnil Švec, byvšyj GBist, nynče "pindoss".
Это просто жесть! Даже Лига Наций были порядочнее и исключили СССР и Германию из Лиги Наций.
Это конец Человечества если дошли до такого!
Оце саме в точку: репутаційний ризик вочевидь. Називати чорне білим, а біле чорним - втрата будь-якої репутації. Ця ялова оон після перемоги над ерефією має бути розпущена. Тим більше, що саме ерефія не є її засновником. А союзу вже як три десятиліття немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС у Twitter.
Чекаємо на відаповідь ООН Кулебі)
Теперь Украина и ее нив чем не повинный народ в полной мере испытает на себе лицемерие и продажность этой организации.
Как испытывает это Израиль.
Но вы выстоите.
ООН- продажные подонки и шлюхи от них ничего не зависит.
Слава Украине!!!!
Израиль под полным колпаком, вообще несравнимые вещи с Украиной
Израиль прошел через такие же муки, если не хуже.
Колпак каждый себе строит сам, в войнах, крови и муках.
Украина сейчас через подобное проходит
Убивайте агрессора где только можно и как можно! ГовноООН пляшет под дудку ордынцев, ПНХ.
Создаётся мнение, что вами управляют из кремля и бункера
У пізнішому електронному листі, надісланому співробітникам ООН у вівторок вранці, який також побачила The Irish Times, говориться, що мовну політику щодо України було оновлено, щоб скасувати початкові вказівки та дозволити використання «війни» та «вторгнення».
https://www.irishtimes.com/news/world/united-nations-advises-staff-against-using-war-or-invasion-regarding-ukraine-1.4821438