УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14164 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
44 407 168
агресія (1183) ООН (2758)

ООН заборонила співробітникам називати війну в Україні війною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ООН заборонила співробітникам називати війну в Україні війною

Організація Об'єднаних Націй заборонила своїм співробітникам використовувати слова "війна" або "вторгнення" для опису дій Росії в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Irish Times.

Видання ознайомилося зі змістом електронного листа від департаменту з комунікацій на адресу співробітникам ООН, який було розіслано в понеділок.

Співробітникам ООН рекомендується називати війну "конфліктом" або "військовим наступом" - незважаючи на те, що сотні мирних жителів було вбито, а два мільйони українців стали біженцями у результаті російського вторгнення.

Росія, держава-агресор, називає війну "спецоперацією". РФ влаштувала полювання на своїй території за тими громадянами, які називають бойові дії "війною".

Читайте також: Кількість біженців з України зросла до 2 мільйонів, – ООН

Крім того, співробітникам ООН заборонили використовувати український прапор в особистих або офіційних облікових записах у соціальних мережах або на веб-сайтах.

"[Використовуйте] "конфлікт" чи "військовий наступ", а не "війна" чи "вторгнення", коли йдеться про ситуацію в Україні. Не додавайте український прапор в особисті або офіційні акаунти в соціальних мережах або на веб-сайти", - йдеться у листі до співробітників

Згідно з електронним листом, така політика спрямована на уникнення "репутаційного ризику".

Читайте також: ООН направила до Росії експертів для обговорення гуманітарних коридорів в Україні

"Це важливе нагадування про те, що ми, як міжнародні цивільні службовці, повинні бути об'єктивними. Існує серйозна можливість репутаційного ризику, на який нещодавно звернули увагу високопосадовці", - сказано в повідомленні.

Видання зазначило, що звернулось до ООН по коментар, однак поки його не отримало.

Як відомо, Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і має там блокуючий голос.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+104
********* организация. и у них там есть генсек гомосек...
показати весь коментар
08.03.2022 17:30
+78
***** такое ООН???
показати весь коментар
08.03.2022 17:30
+51
Эта гавно-контора уже пробивает очередное дно. Надо их из замечательного Нью-Йорка и уютненькой Женевы десантировать в Харьков на "экскурсию". ДЛБы
показати весь коментар
08.03.2022 17:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А нахера це ООН взагалі існує,воно ж нічого взагалі не вирішує
показати весь коментар
08.03.2022 17:59 Відповісти
Конфликт?? Ахренеть!
Скоро начнут называть "гражданской войной"?
показати весь коментар
08.03.2022 18:00 Відповісти
ООН смотрю сильно хочет повторить судьбу Лиги Наций.
показати весь коментар
08.03.2022 18:00 Відповісти
ООН давно под КНР . Они его выкупили давно. Говорить о правах человека там бессмысленно.
показати весь коментар
08.03.2022 18:00 Відповісти
Ця організація "рога і копита" помножила себе на нуль. Сцикливі бюрократи. Оон це лишень була форма поноволення США європейських демократичних країн. Фініта ля комедія
показати весь коментар
08.03.2022 18:01 Відповісти
Історія як відомо завжди йде по спіралі(яку дехто сприймає за коло). Ця наскрізь прогнила інституція після НАШОЇ ПЕРЕМОГИ щезне як та "ліга націй", і на обломках цього оон буде створена нова структура з новими функціями та повноваженнями(де не буде "прававєта" **********). Геополітична карта світу ВЖЕ ПОЧАЛА змінюватись, і після остаточного розпаду рашистської недоімперії вона зазнає КАРДИНАЛЬНИХ змін. І повірте(хоч зараз це звучить трохи фантастично) : Україна буде В АВАНГАРДІ цих змін! І голос нашої країни🇺🇦 буде не менш значущим на міжнародній політичній арені аніж голос США, КНР, ЄС чи інших теперішніх "важковаговиків"!
показати весь коментар
08.03.2022 18:01 Відповісти
Я Вас підтримаю в цьому питанні, і люто плюсую, бо Україна є і буде одна з найкращих і провідних країн світу!
показати весь коментар
08.03.2022 19:08 Відповісти
Они там ***...сь? Напишите там, кто может в соцсетях.

Война́ - конфликт между политическими образованиями - государствами, племенами, политическими группировками и так далее, - происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами.
Как правило, война является средством навязывания противнику своей воли. Один субъект политики пытается силой изменить поведение другого, заставить его отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию и другое.
показати весь коментар
08.03.2022 18:02 Відповісти
Думаю что это фейк. Но все равно делать в этой организации нечего
показати весь коментар
08.03.2022 18:03 Відповісти
Censoru sleduet glubže preveriatj novosti iz somnitelhnyx istočnikov.
Riuzge banditen tolkajut svoju tuftu xitro, - čerez nepytnye zapadnye istočniki, kotoryx daljše podxvatyvajut drugie... Takže uže bylo neskoljko dnei nazad s samoliotami, kotoryx "uže ne dast" Polša.
Mexanizm takogo obdurivanija na jutube pozavčera razjasnil Švec, byvšyj GBist, nynče "pindoss".
показати весь коментар
08.03.2022 19:49 Відповісти
Согласен. Что это за "Айриш Таймс", на который ссылается "Европейская правда"?
показати весь коментар
08.03.2022 22:09 Відповісти
чому так воняє від цієї нікчемної, нікому не потрібної організації?
показати весь коментар
08.03.2022 18:03 Відповісти
Це що якийсь прикол!?
показати весь коментар
08.03.2022 18:03 Відповісти
Ніт, це звичайний ФЕЙК.
показати весь коментар
08.03.2022 18:05 Відповісти
Організація обеспокоєних націй... Юнеско вже здохло, здохне і оон.
показати весь коментар
08.03.2022 18:04 Відповісти
ООН закончит тем же чем закончила лига наций.
показати весь коментар
08.03.2022 18:04 Відповісти
А не пошла бы эта ООН,туда куда пошел ордынский корабль.
показати весь коментар
08.03.2022 18:05 Відповісти
Че за ***** , они там вообще офигели , На хер это ООН , зборище продажных дебилов и полезных идиотов . ООН идёт туда же, куда и руский корабль . Это же звиздец ,как они, ***** бояться. После победы в Жопу это ООН . Как у нас поступили
показати весь коментар
08.03.2022 18:05 Відповісти
Получается ООН поддерживает российских фашистов и анонсированый новый Геноцид украинцев?

Это просто жесть! Даже Лига Наций были порядочнее и исключили СССР и Германию из Лиги Наций.

Это конец Человечества если дошли до такого!
показати весь коментар
08.03.2022 18:06 Відповісти
Да блин ФЕЙК это!! От нас фашераша именно этого и хочет - чтобы мы начали сраться с нашими же союзниками!!!
показати весь коментар
08.03.2022 18:11 Відповісти
надеюсь что это деза.
показати весь коментар
08.03.2022 18:17 Відповісти
...ООН как организация, показала, что они ***** не нужны, т.к. ничего не могут решать. в трудные минуты, только языком чесать....!!
показати весь коментар
08.03.2022 18:07 Відповісти
Нечего и удивляться, параша давно купила всех там с потрохами. ООН нужно ликвидировать и создать другую независимую организацию.
показати весь коментар
08.03.2022 18:07 Відповісти
Очередной кацапский фейк....
показати весь коментар
08.03.2022 18:08 Відповісти
ООН давно ни на что не влияет. Импотенты продажные.
показати весь коментар
08.03.2022 18:09 Відповісти
Путин войну не объявлял, оон не признает войны - значит у нас тут какие-то террористы. Закрывайте небо от террористов. ***** не пикнет.
показати весь коментар
08.03.2022 18:10 Відповісти
Та чому би і ні.Адже ООН сама розуміє що їхня місія ще закінчилась із розвалом СССР але їм так хочеться нічого не робити а зарплату отримувати і не хилу.Ось вони і звиваються як вужі на петельні.
показати весь коментар
08.03.2022 18:12 Відповісти
ООН - то нікому не потрібна організація, збіговисько нікому не подрібних проституток.
показати весь коментар
08.03.2022 18:12 Відповісти
"Це важливе нагадування про те, що ми, як міжнародні цивільні службовці, повинні бути об'єктивними. Існує серйозна можливість репутаційного ризику, на який нещодавно звернули увагу високопосадовці", - сказано в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3322886
Оце саме в точку: репутаційний ризик вочевидь. Називати чорне білим, а біле чорним - втрата будь-якої репутації. Ця ялова оон після перемоги над ерефією має бути розпущена. Тим більше, що саме ерефія не є її засновником. А союзу вже як три десятиліття немає.
показати весь коментар
08.03.2022 18:13 Відповісти
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що ООН нібито заборонила персоналу називати "війною" вторгнення Росії до України. Він закликав Організацію негайно спростувати такі заяви, якщо вони є неправдивими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС у Twitter.
показати весь коментар
08.03.2022 18:13 Відповісти
ООН створили щоб не допустити війну. 24.02.2022 русня поставила жирний хрест на цій організації почавши повномаштабну війну і ця організація виявилася повністю недієздатною.
показати весь коментар
08.03.2022 18:14 Відповісти
Кулеба вже спитав що це за фігня, чи ООН вирішила вдатися до риторики кремлядей чи це фейк
Чекаємо на відаповідь ООН Кулебі)
показати весь коментар
08.03.2022 18:16 Відповісти
А Трамп три года назад предупреждал и говорил, что ООН и НАТО - это бесполезные и никчемные организации...
показати весь коментар
08.03.2022 18:16 Відповісти
Це той самий ліпший друг расєї трамп ?
показати весь коментар
08.03.2022 18:21 Відповісти
В цьому вся суть цієї нікому не потрібної паразитичної абсолютно імпотентної структури.
показати весь коментар
08.03.2022 18:16 Відповісти
Піда.ы епучие....Девченки наши сегодня должны были корпоратив в честь 8 марта гулять, но ВОЙНА...
показати весь коментар
08.03.2022 18:17 Відповісти
лицемерные ублюдки. оон превратилась в контору "Рога и копыта". Назвать войну войной они не могут, потому что тогда надо гнать парашу в шею. А так "спец. операция" и подлецы в ООН умывают руки
показати весь коментар
08.03.2022 18:18 Відповісти
Добро пожаловать в клуб.
Теперь Украина и ее нив чем не повинный народ в полной мере испытает на себе лицемерие и продажность этой организации.
Как испытывает это Израиль.
Но вы выстоите.
ООН- продажные подонки и шлюхи от них ничего не зависит.
Слава Украине!!!!
показати весь коментар
08.03.2022 18:18 Відповісти
Да ну не рассказывай!

Израиль под полным колпаком, вообще несравнимые вещи с Украиной
показати весь коментар
08.03.2022 18:22 Відповісти
И Украина будет под колпаком
Израиль прошел через такие же муки, если не хуже.
Колпак каждый себе строит сам, в войнах, крови и муках.
Украина сейчас через подобное проходит
показати весь коментар
08.03.2022 18:25 Відповісти
Проститутки.
показати весь коментар
08.03.2022 18:22 Відповісти
именно ооновские ******** гнобили Израиль все годы с начала основания!и вся ооновская шваль прогибалась перед ссср сначала а потом перед рашкой и прочими террористическими режимами!УКРАИНЕ надо послать оон ***** с её уродами!
показати весь коментар
08.03.2022 18:22 Відповісти
Тысячи погибших, разгром городов, миллионы беженцев, гибнут женщины и дети это "спецоперация"?! Рашенфашисты просто расстреливают гражданских. Во имя чего? Что бы загнать украинцев в фашистскую орду?
Убивайте агрессора где только можно и как можно! ГовноООН пляшет под дудку ордынцев, ПНХ.
показати весь коментар
08.03.2022 18:25 Відповісти
Когда гитлеровские фашисты напали на СССР то была война, когда ордынские фашисты напали на Украину то это просто "вторжение", "спецоперация". Это какое то зазеркалье. То что в орды крыша поехала навсегда не удивляет, но то что в ООН крышу перекосило, непостежимо.
показати весь коментар
08.03.2022 18:38 Відповісти
И ООН и НАТО прогнили.Украине там делать нечего.
показати весь коментар
08.03.2022 18:25 Відповісти
У вас этой репутации давно уже нет. ООН глупая ни на что не влияющая паразитическая организация.
показати весь коментар
08.03.2022 18:27 Відповісти
Це фейк, раша агонізує із останніх сил.
показати весь коментар
08.03.2022 18:28 Відповісти
За Україну треба ВБИВАТИ. Ане вмирати.
показати весь коментар
08.03.2022 18:40 Відповісти
Продажні шкурні щурі..ось що таке сьогоднішній ООН (((
показати весь коментар
08.03.2022 18:36 Відповісти
петухи конченные. сказать больше нечего
показати весь коментар
08.03.2022 18:36 Відповісти
Розкаркались тут:добре ,що ***** признав ,майже через 3 роки....а зараз почались сепаратні перемовини (Ізраїль) і ще невідомо під яку кремлівську мафію укладе Велику Україну чергова кучма.....А Ви, воїни не тільки повинні громити ворога а й тримати "наперсточників" з вилами в сраці: а то чечні вже віддали Київ,Одесу марків хоче і все таке інші....Тому й ООН не вірить цій владі...
показати весь коментар
08.03.2022 18:38 Відповісти
Если(!!!) это правда, то это лютый звиздец 😡😡
показати весь коментар
08.03.2022 18:43 Відповісти
С яйцами там давно никого нет. Только с капустой...
показати весь коментар
08.03.2022 18:45 Відповісти
Отбой, зрадоёбы! Команда принять пищу и оправиться)))
показати весь коментар
08.03.2022 18:46 Відповісти
Настільки війна 2022 показала хто є ху....
показати весь коментар
08.03.2022 18:53 Відповісти
ООН та ваші марионетки ідіть на ***!
показати весь коментар
08.03.2022 18:56 Відповісти
СЦЫКУНЫ и демагоги вот если бы так скажем для урока почувствовали бы какое "приятное" ощущение от взрыва 500кг авиабомбы бомбы в 350 метрах от себя, когда разбиваются куча окон во всем квартале, ломает шифер в частных домах и есть жертвы , изменили бы мнение сразу и безоговорочно и называли бы войну войной , так приезжайте посетите,да и памперсы не забудьте
Создаётся мнение, что вами управляют из кремля и бункера
показати весь коментар
08.03.2022 18:56 Відповісти
3,14дори! Це все що я можу сказати про цю організацію.
показати весь коментар
08.03.2022 19:38 Відповісти
Генассамблея принял резолюция о агрессии россии, оон будет руководствоватся этим, поэтому это фейк, не думал на цензоре столько тупых
показати весь коментар
08.03.2022 19:48 Відповісти
Они взаправду ох...ли. Давно считаю ООН преступной организацией. Она одна из тех, кто способствовал войне в Украине. Зажравшиеся твари, купленные Кремлём.
показати весь коментар
08.03.2022 20:54 Відповісти
кацапы потратили последние деньги на подкуп оон?
показати весь коментар
08.03.2022 20:58 Відповісти
А какую собственно функцию выполняет ООН? Зачем оно надо , если неспособно даже назвать войну войной? Может оно и 2 мировую назовет спецоперацией Гитлера по решению демографических проблем Германии? А первую мировую предлагаю назвать спецоперацией по наказанию виновных в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда ! Чем отличается эта война от всех прошлых?
показати весь коментар
08.03.2022 22:42 Відповісти
Речник ООН Стефан Дюжаррік визнав, що електронний лист надіслано, але заперечив, що це була офіційна політика. «Я не заперечую дійсність цього листа, але його не можна вважати офіційною політикою щодо персоналу», - сказав він The Irish Times.
У пізнішому електронному листі, надісланому співробітникам ООН у вівторок вранці, який також побачила The Irish Times, говориться, що мовну політику щодо України було оновлено, щоб скасувати початкові вказівки та дозволити використання «війни» та «вторгнення».

https://www.irishtimes.com/news/world/united-nations-advises-staff-against-using-war-or-invasion-regarding-ukraine-1.4821438
показати весь коментар
09.03.2022 02:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 