ООН заборонила співробітникам називати війну в Україні війною

Організація Об'єднаних Націй заборонила своїм співробітникам використовувати слова "війна" або "вторгнення" для опису дій Росії в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Irish Times.

Видання ознайомилося зі змістом електронного листа від департаменту з комунікацій на адресу співробітникам ООН, який було розіслано в понеділок.

Співробітникам ООН рекомендується називати війну "конфліктом" або "військовим наступом" - незважаючи на те, що сотні мирних жителів було вбито, а два мільйони українців стали біженцями у результаті російського вторгнення.

Росія, держава-агресор, називає війну "спецоперацією". РФ влаштувала полювання на своїй території за тими громадянами, які називають бойові дії "війною".

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Крім того, співробітникам ООН заборонили використовувати український прапор в особистих або офіційних облікових записах у соціальних мережах або на веб-сайтах.

"[Використовуйте] "конфлікт" чи "військовий наступ", а не "війна" чи "вторгнення", коли йдеться про ситуацію в Україні. Не додавайте український прапор в особисті або офіційні акаунти в соціальних мережах або на веб-сайти", - йдеться у листі до співробітників

Згідно з електронним листом, така політика спрямована на уникнення "репутаційного ризику".

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"Це важливе нагадування про те, що ми, як міжнародні цивільні службовці, повинні бути об'єктивними. Існує серйозна можливість репутаційного ризику, на який нещодавно звернули увагу високопосадовці", - сказано в повідомленні.

Видання зазначило, що звернулось до ООН по коментар, однак поки його не отримало.

Як відомо, Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і має там блокуючий голос.