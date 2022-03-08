США запрещают весь импорт российской нефти, газа и энергии, - Байден

Соединенные Штаты Америки вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа.

Об этом в своем выступлении заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Мы запрещаем весь импорт российской нефти, газа и энергии. Это значит, что российская нефть больше не будет приниматься в портах США", – подчеркнул Байден.

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