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США запрещают весь импорт российской нефти, газа и энергии, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

США запрещают весь импорт российской нефти, газа и энергии, - Байден

Соединенные Штаты Америки вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа.

Об этом в своем выступлении заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Мы запрещаем весь импорт российской нефти, газа и энергии. Это значит, что российская нефть больше не будет приниматься в портах США", – подчеркнул Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нефтегазовый гигант Shell полностью останавливает покупку нефти из России: "Мы допустили ошибку и нам жаль"
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Топ комментарии
+95
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08.03.2022 18:38
+77
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08.03.2022 18:38
+76
Байден-- ДЯКУЮ
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08.03.2022 18:40
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ого- русне звезда
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08.03.2022 18:38 Ответить
Байден-- ДЯКУЮ
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08.03.2022 18:40 Ответить
Дові русню, дядя Джо!
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08.03.2022 19:24 Ответить
Это не Байден, а американский народ, 75% которого проголосовали за эмбарго и заставили администрацию сделать это. Народ, который прекрасно знает, что после этого наши цены на топливо взлетят ЕЩЁ выше. И тем не менее. Хочешь оставаться у власти? Слушай, ****, народ! Здесь это так работает.
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08.03.2022 23:03 Ответить
Да нет. Это не импульсивные действия- а очередной виток закручиваемой удавки, согласованный со всеми остальными странами.

А 75% одобрило это потому- что во-1-х разница в цене не большая- 4 доллара вместо 3. Во-2-х это лишь временно. Арабы уже согласились увеличить добычу. Кроме того- у США и своей нефти хоть залейся- онп дорбывают больше России. Тут почти вчсе мелкие уже пробуренные скважины позатыкали- а крупные и ваообще запрещено законом протыкать.

А во-2-х- Байден пообещал компенсацию за эту небольшую разницу в цене.
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09.03.2022 00:04 Ответить
Движется но пока нет, ждём Британию. А вот что скажет Европа?
Жопа будет, но не сразу.
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08.03.2022 19:10 Ответить
В Европе тоже многие страны отказались от российской нефти- та же Англия. Некоторым странам она вообще не нужна- они её сами экспортируют- Румыния к примеру, Норвегия и тд.

А остальные пока что полностью не отказались- ищут замену. Но тоже отказываются одна за другой.
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09.03.2022 00:11 Ответить
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08.03.2022 18:38 Ответить
У него билеты на кобзона.
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08.03.2022 18:41 Ответить
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08.03.2022 18:48 Ответить
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08.03.2022 19:59 Ответить
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08.03.2022 18:38 Ответить
операция депутинизация
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08.03.2022 18:45 Ответить
Дерусификация и депутлеризация
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08.03.2022 19:22 Ответить
шанс для Венесуэлы и Ирана.
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08.03.2022 18:39 Ответить
Дякуємо, Джо!
Нужно еще поляков с их самолетами дожать
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08.03.2022 18:39 Ответить
ničiogo žžatj ne treba. Vsio užo v procese.
Naidi na tube poslednij interviu perebežčika Šveca.
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08.03.2022 19:59 Ответить
.......ну вот, долго не мусолили.......ЕС, когда раздуплитесь?.....
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08.03.2022 18:39 Ответить
Теперь еще золото заблокируйте...и винторогие пенсионеры в паРаше будут аплодировать ***** стоя...
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08.03.2022 18:39 Ответить
nepoverish, no budet, oni takije.Jesli pomnish sankciji protiv korupcionerov, tak stada svoih zhivodjorov rvanula zashchistjatj zapretiv svoim sirotam imetj buduishchego.
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08.03.2022 18:54 Ответить
Не будуть. Ні вони, ні ці. На жаль...

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08.03.2022 19:10 Ответить
Навіщо викладати пропаганду, яку ми ще з 14го знаємо?
"Санкции нам помогут встать с колен" = ОК, вставайте.
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08.03.2022 19:47 Ответить
vstatj (vernee opustitsia) s kolen v koleno-loktevuju...
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08.03.2022 20:02 Ответить
УЖЕ США заблокировали российское золото- вчера.

Россия пыталась спастись- продапть свой стратегический золотой резерв. Но нет- никто не купил!
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09.03.2022 00:14 Ответить
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08.03.2022 18:41 Ответить
Навіть не сумнівався в США, вони багато роблять зараз для нас, ми навіть не знаєм і 50%
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08.03.2022 18:41 Ответить
Не знаю... Но импорт США нефти из россии составляет всего 5% их импорта. Много ли это?
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08.03.2022 18:43 Ответить
Не мало...Плюс к этому там нефтяные терминалы куда сливалась нефть...а потом продавалась на бирже и вывозилась...
Теперь все..
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08.03.2022 18:45 Ответить
даже в статье написано 8
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08.03.2022 18:47 Ответить
Не заметила. Раньше читала, что 5.
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08.03.2022 18:49 Ответить
Але для кацапів це було 30% їх імпорту, тобто третину свого імпорту вони вже втратили.
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08.03.2022 18:51 Ответить
Импорта или все таки экспорта?
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08.03.2022 18:56 Ответить
Так, експорту, звичайно.
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08.03.2022 20:16 Ответить
Не неси чушь!! Ты хочешь сказать что 25млн барелей это 30 процентов их экспорта?? В 21ом году рассия экспортировала 1300-1400 млн барелей. Так что эти 25млн капля в море. Вот если ЕС откажется тогда будет норм
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08.03.2022 19:01 Ответить
25 млн барелей в месяц,в год 300 млн. Как то не совсем капля в море
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08.03.2022 19:12 Ответить
17 млрд. долларов.
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08.03.2022 18:52 Ответить
Тут даже не запрет нефти важен-а главное "ТОКСИЧНОСТЬ ПОКУПКИ НЕФТИ У РФ" и теперь многие фирмы и концерны мира трижды подумают -покупать ли им "КРОВАВУЮ НЕФТЬ" и подпасть под вторичный многомиллиардный штраф от какого то крупного американского банка
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08.03.2022 18:53 Ответить
В США нефти хоть залейся- они её добывают больше России.

Просто там было какое-то соображение удобства- некоторые НПЗ были настроены на более тяжёлую нефть. Но это не критично- лишь бы сама нефть была.

В прошлый раз США позатыкали почти все свои мелкие уже пробуренные скважины- нефтяники были недовольны. Зря трудились, деньги туда всадили- а потом им запретили добывать!

Всё это можно моментально открыть- но не открывают же.
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09.03.2022 00:21 Ответить
Імпорт російської нафти, газу та енергії йде вслід за російським кораблем!
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08.03.2022 18:43 Ответить
всеж таки !!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.03.2022 18:44 Ответить
Москаляка одержав фітіляку від дядечка Джо
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08.03.2022 18:45 Ответить
Не переживайте за немчуру- они знают что делают. Когда найдут другую нефть- тоже откажутся.

А пока что они вам послали германскую версию Спайков- лучших в мире ПТУР - и я не думаю- что они хуже израильских. Немцы там что-то заменили своим- но не хуже же? И вообще- у Спайков поражаемость 98% что ли- 1 ракета- 1 танк.

https://voca.ro/1enwi9BWZuVf
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09.03.2022 00:34 Ответить
В немчура будет продолжать оплачивать геноцид украинцев.
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08.03.2022 18:47 Ответить
Немчурины яйца на стадии закрепления в слесарных тисках.
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08.03.2022 18:51 Ответить
Написали що теж позбудуться імпорту енергоресурсів, тільки начебто до кінця року.
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08.03.2022 18:52 Ответить
Байден ще трошки гвинтик у лещатах на півоберта зробить і будуть завтра готові. Вони починали відмовки з 2025 року.
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08.03.2022 19:02 Ответить
а ну тогда у нас куча времени конечно...
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08.03.2022 22:02 Ответить
Ну хоч так
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08.03.2022 18:49 Ответить
Смотрите, не всё перемога....США крупнейший ЭКСПОРТЁР нефти, они и так её не импортировали из параши, имитация санкций на фоне нежелания закрыть наше небо...включайте свои мозги, это политические игры.
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08.03.2022 18:50 Ответить
Судя по всему тебе включить нечего...по причине отсутствия мозгов...
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08.03.2022 18:53 Ответить
8% от американского рынка - это дохху ища - и нефти,
и миллионов долларов.
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08.03.2022 18:54 Ответить
8 процентов импорта это много???это полтора(!!!) процента экспорта рассии за 21ый год. Они за 21ый год экспортировали 1300 млн барелей, а США отказалась от 20😑 Основные потребители ЕС и Азия. Вот если они откажутся то это существенно ударит по рашке
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08.03.2022 19:07 Ответить
США подали пример, теперь можно нагибать Германию и Европу.
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08.03.2022 19:09 Ответить
20 в месяц,ты читать что ли не умеешь?
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08.03.2022 19:13 Ответить
Чувак, ну где мозги а где ты? ))))
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08.03.2022 18:59 Ответить
Это мы давно ждали!
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08.03.2022 18:52 Ответить
Гуд.
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08.03.2022 18:52 Ответить
👍👍👍👍👍
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08.03.2022 18:55 Ответить
россия в 2021 экспортровала 171 млн тонн.
сша запретили 20 млн баррелей.
********=159 литра,или 1/6 тонны
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08.03.2022 18:57 Ответить
Где-то 23%
20 млн х 12 / 6 = 40 млн
40 / 171 = 0,23
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08.03.2022 19:32 Ответить
Это серьёзно. Признаю, не верил до последнего. Респект!
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08.03.2022 18:58 Ответить
На выборах 2024 я буду голосовать за Джо Байдкна. .
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08.03.2022 18:58 Ответить
эти уроды охренели
мирных жителей под гостепелем "асвавабидели" видите ли вывели
и "украинские неонацисты" не давали вывести
и так на всех направлениях
только где то на "границе днр" наконец то освободились от нацистов
да блин, кафка плачет
всех этих авкторов репортажей в тюрьму
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08.03.2022 18:59 Ответить
русский корабль с русской нефтью, иди нх.
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08.03.2022 19:02 Ответить
Владимир Путин - он трудяга:
Вся жизнь его - великий труд.
И государственные блага,
Хоть постепенно, но растут.

слава *****, теперь россияне заживит )
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08.03.2022 19:03 Ответить
Макдональдсы все им закройте! Пускай лопухи жруть, как в КНДР!
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08.03.2022 19:04 Ответить
Наоборот, откройте новые, и травите тварей.
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08.03.2022 19:10 Ответить
"щи да каша - пища наша", а квас вместо пепси-колы

этих кидаров нужно реально доводить до состояния Сев. Кора и держать их в этом состоянии всегда !
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08.03.2022 19:21 Ответить
Америка!!!! Пожалуйста,дайте нам мощные системы ПВО
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08.03.2022 19:06 Ответить
купи !

поляки выбрали реформы, вступили в НАТО и купили Петриоты за где-то 2,5 млрд. долл.

дорого ?
а Крадивныцтво не дорого ?
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08.03.2022 19:23 Ответить
По-суті...Омск, Томск, Барнаул клали на ці санкції, Там москалі, як ходили на дирки в туалєтні будки на вулиці, так і будуть ходити....



А от МОСКВА (без СВІФТ, ВІЗА, більшості західних марок та брендів) ПЕРЕТВОРИТЬСЯ НА ВЕЛИКУ РАГУЛЯТНЮ, В СЕЛО БЕЗ СІЛЬРАДИ))))) І це не може тішити ...
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08.03.2022 19:11 Ответить
Кстати, самые крупные залежи нефти в мире не на рахе, не в Саудовской Аравии, а в Венесуэле. Которая сейчас под американскими санкциями. Американцы сейчас запросто снимут санкции с Венесуэлы, и потерю рашкиной нефти в мире со временем никто не заметит. да и Венесуэлу вместо помойки превратят в новый Дубай.
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08.03.2022 19:24 Ответить
Сьогодні якраз була інформація - що США вже ведуть переговори з Венесуелою і Іраном про заміну рос. нафти нафтою з цих країн.
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08.03.2022 19:29 Ответить
Молодці. Тепер би ще дали нам ППО і літаки - і ціни б їм не було.
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08.03.2022 19:27 Ответить
Якщо вони і дадуть, то мовчки.
Щоб ніякий дурень на цьому не піарився.
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08.03.2022 20:07 Ответить
США забороняють весь імпорт російської нафти, газу та енергії, - Байден Джерело: https://censor.net/ua/n3322907
Яка гарна новина 😀
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08.03.2022 20:28 Ответить
Расія - давай дасвіданія
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08.03.2022 20:48 Ответить
Наконец, Джо проснулся.
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08.03.2022 20:55 Ответить
Рідкісно гарна і оптимістична новина.
Мене не полишає думка що як би Порох був би президентом і ЗСУ були сильні як ніколи, то і нападу кацапів ніякого б не було. Отака собі думка, бо воює ЗСУ і народ України і воюють бо не мають вибору - перемогти або стати кацапськими рабами. Звісно це гарно що Кацапія горить і розсипається, але жертв зі сторони України багато, після Перемоги України треба бути проаналізувати як це все сталось.
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08.03.2022 22:26 Ответить
Готов платить 3 евро за литр в Европе, лишь бы на параше сосали писю.
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09.03.2022 01:15 Ответить
 
 