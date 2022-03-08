США запрещают весь импорт российской нефти, газа и энергии, - Байден
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Соединенные Штаты Америки вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа.
Об этом в своем выступлении заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
"Мы запрещаем весь импорт российской нефти, газа и энергии. Это значит, что российская нефть больше не будет приниматься в портах США", – подчеркнул Байден.
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Топ комментарии
+95 Володимир Шевченко 805b5da6
показать весь комментарий08.03.2022 18:38
+77 kuba
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+76 Василий СПРУТ
показать весь комментарий08.03.2022 18:40
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А 75% одобрило это потому- что во-1-х разница в цене не большая- 4 доллара вместо 3. Во-2-х это лишь временно. Арабы уже согласились увеличить добычу. Кроме того- у США и своей нефти хоть залейся- онп дорбывают больше России. Тут почти вчсе мелкие уже пробуренные скважины позатыкали- а крупные и ваообще запрещено законом протыкать.
А во-2-х- Байден пообещал компенсацию за эту небольшую разницу в цене.
Жопа будет, но не сразу.
А остальные пока что полностью не отказались- ищут замену. Но тоже отказываются одна за другой.
Нужно еще поляков с их самолетами дожать
Naidi na tube poslednij interviu perebežčika Šveca.
"Санкции нам помогут встать с колен" = ОК, вставайте.
Россия пыталась спастись- продапть свой стратегический золотой резерв. Но нет- никто не купил!
Теперь все..
Просто там было какое-то соображение удобства- некоторые НПЗ были настроены на более тяжёлую нефть. Но это не критично- лишь бы сама нефть была.
В прошлый раз США позатыкали почти все свои мелкие уже пробуренные скважины- нефтяники были недовольны. Зря трудились, деньги туда всадили- а потом им запретили добывать!
Всё это можно моментально открыть- но не открывают же.
А пока что они вам послали германскую версию Спайков- лучших в мире ПТУР - и я не думаю- что они хуже израильских. Немцы там что-то заменили своим- но не хуже же? И вообще- у Спайков поражаемость 98% что ли- 1 ракета- 1 танк.
https://voca.ro/1enwi9BWZuVf
и миллионов долларов.
сша запретили 20 млн баррелей.
********=159 литра,или 1/6 тонны
20 млн х 12 / 6 = 40 млн
40 / 171 = 0,23
мирных жителей под гостепелем "асвавабидели" видите ли вывели
и "украинские неонацисты" не давали вывести
и так на всех направлениях
только где то на "границе днр" наконец то освободились от нацистов
да блин, кафка плачет
всех этих авкторов репортажей в тюрьму
Вся жизнь его - великий труд.
И государственные блага,
Хоть постепенно, но растут.
слава *****, теперь россияне заживит )
этих кидаров нужно реально доводить до состояния Сев. Кора и держать их в этом состоянии всегда !
поляки выбрали реформы, вступили в НАТО и купили Петриоты за где-то 2,5 млрд. долл.
дорого ?
а Крадивныцтво не дорого ?
А от МОСКВА (без СВІФТ, ВІЗА, більшості західних марок та брендів) ПЕРЕТВОРИТЬСЯ НА ВЕЛИКУ РАГУЛЯТНЮ, В СЕЛО БЕЗ СІЛЬРАДИ))))) І це не може тішити ...
Щоб ніякий дурень на цьому не піарився.
Яка гарна новина 😀
Мене не полишає думка що як би Порох був би президентом і ЗСУ були сильні як ніколи, то і нападу кацапів ніякого б не було. Отака собі думка, бо воює ЗСУ і народ України і воюють бо не мають вибору - перемогти або стати кацапськими рабами. Звісно це гарно що Кацапія горить і розсипається, але жертв зі сторони України багато, після Перемоги України треба бути проаналізувати як це все сталось.