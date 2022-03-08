Путину не удастся победить Украину, - Байден

Президент России Владимир Путин никогда не сможет захватить Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уверенность в этом выразил президент США Джо Байден.

"Украина никогда не будет захвачена Путиным. Он может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну", – заявил он.

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