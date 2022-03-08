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Путину не удастся победить Украину, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Путину не удастся победить Украину, - Байден

Президент России Владимир Путин никогда не сможет захватить Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уверенность в этом выразил президент США Джо Байден.

"Украина никогда не будет захвачена Путиным. Он может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну", – заявил он.

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Топ комментарии
+36
И мы того же мнения. Но с бесполетной зоной наша уверенность в этом будет еще больше...
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08.03.2022 19:16
+19
Сподіваюсь, що Байден підтримає свої слова дією.
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08.03.2022 19:17
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08.03.2022 19:15 Ответить
"Трупи, ноги, тулуби", - розгромлена під Харковом колона російських військ.

коментарі до цього відео закриті, тому коментую:

український Lego - збери окупанта докупи
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08.03.2022 19:33 Ответить
Йой. Аж лячно робиться: ану як ті... умєртвія візьмуть й оживуть? Нє, треба зав'язувати із п'ятими героями. Принаймні проти ночі. Принаймні, грати на карті без некромантів.
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09.03.2022 04:51 Ответить
Не зовсім. Що значить "захопити одне місто"? Тобто одне місто - не той масштаб, щоб діяти жорстко?
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08.03.2022 19:25 Ответить
Rostyslav Komarnytsky

"Що значить "захопити одне місто"?"
Значить, що набагато більше ніж декілька міст та декілька десятків меньших населенних пунктів не вийде. Невже не зрозуміло?
Подивитись особисто повну промову, щоб не писати маячню - ніяк?
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08.03.2022 19:39 Ответить
Не можу "подивитися особисто". Бо Байден у Америці, а я - в Україні.
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08.03.2022 20:50 Ответить
А телебачення, смартфон, ПК не працюють? Майже у всіх новинах було та на різних ресурсах...
відмазка не зарахована.
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08.03.2022 21:10 Ответить
Так мова ж про "особисто". Нє?
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08.03.2022 21:12 Ответить
он что то знает..... наверняка.
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08.03.2022 19:31 Ответить
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08.03.2022 19:16 Ответить
И мы того же мнения. Но с бесполетной зоной наша уверенность в этом будет еще больше...
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08.03.2022 19:16 Ответить
І як будуть працювати Байрактари, наприклад? Наша авіація? І, на перспективу, що далі? Колись же його відкривати треба буде - а у кацапні повний та поновлений запас літаків та ракет, чудово, правда? ППО нам потрібне і літаки, а не закрите небо!
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08.03.2022 20:32 Ответить
Сподіваюсь, що Байден підтримає свої слова дією.
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08.03.2022 19:17 Ответить
Таки так, але з вашою та Божою допомогою.
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08.03.2022 19:18 Ответить
тепер аби нашефсё не почало свою гру... в *****-гляделкі.... і не погодилося на *****-хотелкі
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08.03.2022 19:20 Ответить
Вже почало. Нафталі "в дєлє".
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08.03.2022 19:30 Ответить
Мені здається, що за це можна не хвилюватися зараз. Як буде далі - будєм пасматрєть.
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08.03.2022 23:08 Ответить
можливо... але остання фраза "я охолов до НАТО" мене якось збентежила...
не слід дорікати тому хто помагає (хоча я сам волаю про "закрите небо"...та я можу це собі дозволити, а він - ні... не тому що я таке-сяке ))) а тому що він має фільтрувати кожне слово і навіть думку - бо іноді від цього залежить життя мільйонів...тим паче у такий страшний час)
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08.03.2022 23:23 Ответить
А для цього є національний контроль проти капітуляції. І оскільки воєнний час, то цього разу обійдеться без демонстрацій під ОП - зробити усе можна тихо, ефективно і за законами воєнного часу... тобто 🤡 може взагалі охолонути... до температури оточуючої середи ( )... до того ж Блінкен на щось товсто натякнув...
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09.03.2022 04:26 Ответить
Дідько його знає... Як на мене, хай краще Бубочка житиме. Принаймні, до чергової заміни спікера на когось притомного. Бо якось моторошно уявити оте... вгодоване непорозуміння в якості тимчасового виконувача обов'язків.
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09.03.2022 06:37 Ответить
Коливан
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09.03.2022 11:40 Ответить
Ща Зеленский ему ответит.
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08.03.2022 19:18 Ответить
Они постоянно на связи, Зе- уже не такой уставший, как раньше, уже бодрый, значить все идет по плану.
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09.03.2022 02:06 Ответить
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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08.03.2022 19:18 Ответить
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08.03.2022 19:18 Ответить
12 ярдов,може туда водет то что даст возможность закрыть небо нам самим...
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08.03.2022 19:19 Ответить
Конечно, пацан сказал - пацан сделал!Но ,что если в этом городе родные и близкие?И в любом случае Украинцы?
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08.03.2022 19:21 Ответить
ось що потрібно розуміти про імпотентне ООН - "
ООН рекомендує своїм співробітникам називати війну в Україні "конфліктом""
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08.03.2022 19:22 Ответить
Уже опровергли. Не забывай про информационную войну и дезинформацию
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08.03.2022 19:26 Ответить
Он не виноват размещено было здесь на цензоре
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08.03.2022 21:20 Ответить
Читай, якщо вмієш.
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08.03.2022 19:27 Ответить
На США и британцах держатся идеи Западного мира. Иначе какой-нибудь бахтентрахтенбургер из нижней саксонии уже давно был бы задворками рашистской уродины.
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08.03.2022 19:24 Ответить
Он что-то знает, чего другим знать пока не обязательно.
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08.03.2022 19:25 Ответить
Пока что его слова сбываются, причем достаточно точно.
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08.03.2022 19:28 Ответить
Exactly. Дуже багато чого знає. І це дає трохи надії.
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08.03.2022 19:32 Ответить
👍👍👍👍👍👍❤️❤️❤️❤️🥷🥷🥷🥷Байдену респект и уважуха!!!!
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08.03.2022 19:26 Ответить
нарешті чую справжнього президента США
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08.03.2022 19:30 Ответить
Сказал не сказал, без рояля ***** оркам и точка.
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08.03.2022 19:30 Ответить
Однозначно ! И это не обсудается.
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08.03.2022 19:39 Ответить
Коли буде перемога, вимагаю від презедента виконати свій коронний номер !
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09.03.2022 03:12 Ответить
Я це і без Байдена знав, та все одно дякую
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08.03.2022 19:31 Ответить
Япония заявила, что южные "Курилы" это их суверенная
https://m.youtube.com/watch?v=jDKuqTIQB-I
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08.03.2022 19:33 Ответить
исторически исконная !!!!
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08.03.2022 20:01 Ответить
Поплигала ********* купиною... (кац. "пошла пязда по кочкам")
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09.03.2022 04:36 Ответить
НАТО вже дають поради КОМПЕТЕНТНІ фахівці закривати небо на дільницях для вивезення цивільних повітряним транспортом, вони мають такий досвід
А також необхідно невідомо і закріпити небо над Західною Україною де зараз посольства. Але це дипломатія. Потрібен профі, а не істерик -відпускник
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08.03.2022 19:33 Ответить
Net, ***** ne zahvatit, on boitsia visunutj nos iz bunkera. Jeshcho boleje, rusnja laptenogoje etoo ne sdelajet, no opasnostj o sdachi po predateljstvu oslika - eto neljzia izkljuchitj.
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08.03.2022 19:38 Ответить
Байден на всi 100 % бендерiвець
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08.03.2022 19:41 Ответить
Джо ты прав, но лучше помогай нам больше
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08.03.2022 19:47 Ответить
Птуристи 93-тьої ОМБр розбили велику російську колону https://youtu.be/MkZPu7uqbzY
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08.03.2022 19:51 Ответить
Если Джо даст в каждую хату по Джавелину, будет намного проще!
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08.03.2022 19:58 Ответить
вже надійшло 20 000 протитанкових ракет та 2 000 стінгерів

за цим не засохне
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08.03.2022 20:02 Ответить
Так то воно так, але як дістати колони бронетехніки глибоко в тилу ворога?
Це питання мене дуже турбує. Там люди страждають сильно. Потрібно якось їх вибивати з тих територій
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08.03.2022 20:15 Ответить
Не журіться, друже. У нас хороший головнокомандувач (не плутати з верховним!) і досвідчені вмотивовані солдати. Вони справляться. Хай не за кілька днів - орків бо ще задохолєри. Але на все свій час.
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09.03.2022 05:51 Ответить
Джо спасибо за помощь!!!
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08.03.2022 20:13 Ответить
Это все до начала войны знали. Даже некоторые россияне.
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08.03.2022 22:03 Ответить
Ты, дебил, иди в паРашу свой словесный мусор неси
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09.03.2022 01:03 Ответить
РАССКАЖИ КАК ТЫ СОСЁШЬ СТОЯ НА КОЛЕНЯХ !?)
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09.03.2022 03:46 Ответить
Кацапа, іди *****. (с)
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09.03.2022 05:43 Ответить
Доброе утро, Джозеф!
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09.03.2022 00:54 Ответить
Дякую, Джо!
Пишу тебе из восточноевропейской глубинки, о которой ты бы с удовольствием не знал, но она все еще существует)))
Вы там с военной помощью, стратегическими решениями или адскими санкциями не спешите, ок? Как пишут российские военные эксперты, Чечню они взяли за 15дней, а Вы, те США Ирак за месяц и на у Украину у рашистов есть еще три недели просто по их планам - пройтись по разгромленным музеям, собрать наворованное и отвезти домой, порезвиться на охоте и погонять хохлов. Вон Януковича уже для политических заявлений подвезли - призывает Астанавица.
У нас все хорошо, бомбят с двух сторон, всюду напряженные человечки с автоматами и очереди в пустых магазинах. Сколько продержимся, незнаю, но говорят, мы уже победили.
Все будет окРуина и Запад нам поможет!
Я сочувствую вашей обеспокоенности, мне жаль, что вас потревожил.
Боже, бомбилизируй Америку!
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09.03.2022 00:56 Ответить
Диви-но ся! Кацапа, а так багато букв знає! Нє, ***** якось невдобно посилати. Що ж робити? Во! Придумав: кацапа, відтрахай себе шваброю.
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09.03.2022 05:46 Ответить
Россия страна профан, страна лузер.
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09.03.2022 02:03 Ответить
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09.03.2022 03:44 Ответить
 
 