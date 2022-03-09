Путіну не вдасться перемогти Україну, - Байден
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Росії Володимир Путін ніколи не зможе захопити Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, впевненість у цьому висловив президент США Джо Байден.
"Україна ніколи не буде захоплена Путіним. Він може захопити одне місто, але він не зможе захопити всю країну", – заявив він.
Топ коментарі
+36 Randall Flag da70119e
показати весь коментар08.03.2022 19:16
+19 Иван Сирко 69da2360
показати весь коментар08.03.2022 19:17
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коментарі до цього відео закриті, тому коментую:
український Lego - збери окупанта докупи
"Що значить "захопити одне місто"?"
Значить, що набагато більше ніж декілька міст та декілька десятків меньших населенних пунктів не вийде. Невже не зрозуміло?
Подивитись особисто повну промову, щоб не писати маячню - ніяк?
відмазка не зарахована.
не слід дорікати тому хто помагає (хоча я сам волаю про "закрите небо"...та я можу це собі дозволити, а він - ні... не тому що я таке-сяке ))) а тому що він має фільтрувати кожне слово і навіть думку - бо іноді від цього залежить життя мільйонів...тим паче у такий страшний час)
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям.
ООН рекомендує своїм співробітникам називати війну в Україні "конфліктом""
https://m.youtube.com/watch?v=jDKuqTIQB-I
А також необхідно невідомо і закріпити небо над Західною Україною де зараз посольства. Але це дипломатія. Потрібен профі, а не істерик -відпускник
за цим не засохне
Це питання мене дуже турбує. Там люди страждають сильно. Потрібно якось їх вибивати з тих територій
Пишу тебе из восточноевропейской глубинки, о которой ты бы с удовольствием не знал, но она все еще существует)))
Вы там с военной помощью, стратегическими решениями или адскими санкциями не спешите, ок? Как пишут российские военные эксперты, Чечню они взяли за 15дней, а Вы, те США Ирак за месяц и на у Украину у рашистов есть еще три недели просто по их планам - пройтись по разгромленным музеям, собрать наворованное и отвезти домой, порезвиться на охоте и погонять хохлов. Вон Януковича уже для политических заявлений подвезли - призывает Астанавица.
У нас все хорошо, бомбят с двух сторон, всюду напряженные человечки с автоматами и очереди в пустых магазинах. Сколько продержимся, незнаю, но говорят, мы уже победили.
Все будет окРуина и Запад нам поможет!
Я сочувствую вашей обеспокоенности, мне жаль, что вас потревожил.
Боже, бомбилизируй Америку!