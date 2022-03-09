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Путіну не вдасться перемогти Україну, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путіну не вдасться перемогти Україну, - Байден

Президент Росії Володимир Путін ніколи не зможе захопити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, впевненість у цьому висловив президент США Джо Байден.

"Україна ніколи не буде захоплена Путіним. Він може захопити одне місто, але він не зможе захопити всю країну", – заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден закликав Конгрес виділити 12 млрд доларів для допомоги Україні

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+36
И мы того же мнения. Но с бесполетной зоной наша уверенность в этом будет еще больше...
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08.03.2022 19:16
+19
Сподіваюсь, що Байден підтримає свої слова дією.
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08.03.2022 19:17
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08.03.2022 19:15 Відповісти
"Трупи, ноги, тулуби", - розгромлена під Харковом колона російських військ.

коментарі до цього відео закриті, тому коментую:

український Lego - збери окупанта докупи
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08.03.2022 19:33 Відповісти
Йой. Аж лячно робиться: ану як ті... умєртвія візьмуть й оживуть? Нє, треба зав'язувати із п'ятими героями. Принаймні проти ночі. Принаймні, грати на карті без некромантів.
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09.03.2022 04:51 Відповісти
Не зовсім. Що значить "захопити одне місто"? Тобто одне місто - не той масштаб, щоб діяти жорстко?
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08.03.2022 19:25 Відповісти
Rostyslav Komarnytsky

"Що значить "захопити одне місто"?"
Значить, що набагато більше ніж декілька міст та декілька десятків меньших населенних пунктів не вийде. Невже не зрозуміло?
Подивитись особисто повну промову, щоб не писати маячню - ніяк?
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08.03.2022 19:39 Відповісти
Не можу "подивитися особисто". Бо Байден у Америці, а я - в Україні.
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08.03.2022 20:50 Відповісти
А телебачення, смартфон, ПК не працюють? Майже у всіх новинах було та на різних ресурсах...
відмазка не зарахована.
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08.03.2022 21:10 Відповісти
Так мова ж про "особисто". Нє?
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08.03.2022 21:12 Відповісти
он что то знает..... наверняка.
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08.03.2022 19:31 Відповісти
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08.03.2022 19:16 Відповісти
И мы того же мнения. Но с бесполетной зоной наша уверенность в этом будет еще больше...
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08.03.2022 19:16 Відповісти
І як будуть працювати Байрактари, наприклад? Наша авіація? І, на перспективу, що далі? Колись же його відкривати треба буде - а у кацапні повний та поновлений запас літаків та ракет, чудово, правда? ППО нам потрібне і літаки, а не закрите небо!
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08.03.2022 20:32 Відповісти
Сподіваюсь, що Байден підтримає свої слова дією.
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08.03.2022 19:17 Відповісти
Таки так, але з вашою та Божою допомогою.
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08.03.2022 19:18 Відповісти
тепер аби нашефсё не почало свою гру... в *****-гляделкі.... і не погодилося на *****-хотелкі
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08.03.2022 19:20 Відповісти
Вже почало. Нафталі "в дєлє".
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08.03.2022 19:30 Відповісти
Мені здається, що за це можна не хвилюватися зараз. Як буде далі - будєм пасматрєть.
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08.03.2022 23:08 Відповісти
можливо... але остання фраза "я охолов до НАТО" мене якось збентежила...
не слід дорікати тому хто помагає (хоча я сам волаю про "закрите небо"...та я можу це собі дозволити, а він - ні... не тому що я таке-сяке ))) а тому що він має фільтрувати кожне слово і навіть думку - бо іноді від цього залежить життя мільйонів...тим паче у такий страшний час)
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08.03.2022 23:23 Відповісти
А для цього є національний контроль проти капітуляції. І оскільки воєнний час, то цього разу обійдеться без демонстрацій під ОП - зробити усе можна тихо, ефективно і за законами воєнного часу... тобто 🤡 може взагалі охолонути... до температури оточуючої середи ( )... до того ж Блінкен на щось товсто натякнув...
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09.03.2022 04:26 Відповісти
Дідько його знає... Як на мене, хай краще Бубочка житиме. Принаймні, до чергової заміни спікера на когось притомного. Бо якось моторошно уявити оте... вгодоване непорозуміння в якості тимчасового виконувача обов'язків.
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09.03.2022 06:37 Відповісти
Коливан
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09.03.2022 11:40 Відповісти
Ща Зеленский ему ответит.
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08.03.2022 19:18 Відповісти
Они постоянно на связи, Зе- уже не такой уставший, как раньше, уже бодрый, значить все идет по плану.
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09.03.2022 02:06 Відповісти
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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08.03.2022 19:18 Відповісти
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08.03.2022 19:18 Відповісти
12 ярдов,може туда водет то что даст возможность закрыть небо нам самим...
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08.03.2022 19:19 Відповісти
Конечно, пацан сказал - пацан сделал!Но ,что если в этом городе родные и близкие?И в любом случае Украинцы?
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08.03.2022 19:21 Відповісти
ось що потрібно розуміти про імпотентне ООН - "
ООН рекомендує своїм співробітникам називати війну в Україні "конфліктом""
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08.03.2022 19:22 Відповісти
Уже опровергли. Не забывай про информационную войну и дезинформацию
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08.03.2022 19:26 Відповісти
Он не виноват размещено было здесь на цензоре
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08.03.2022 21:20 Відповісти
Читай, якщо вмієш.
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08.03.2022 19:27 Відповісти
На США и британцах держатся идеи Западного мира. Иначе какой-нибудь бахтентрахтенбургер из нижней саксонии уже давно был бы задворками рашистской уродины.
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08.03.2022 19:24 Відповісти
Он что-то знает, чего другим знать пока не обязательно.
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08.03.2022 19:25 Відповісти
Пока что его слова сбываются, причем достаточно точно.
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08.03.2022 19:28 Відповісти
Exactly. Дуже багато чого знає. І це дає трохи надії.
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08.03.2022 19:32 Відповісти
👍👍👍👍👍👍❤️❤️❤️❤️🥷🥷🥷🥷Байдену респект и уважуха!!!!
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08.03.2022 19:26 Відповісти
нарешті чую справжнього президента США
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08.03.2022 19:30 Відповісти
Сказал не сказал, без рояля ***** оркам и точка.
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08.03.2022 19:30 Відповісти
Однозначно ! И это не обсудается.
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08.03.2022 19:39 Відповісти
Коли буде перемога, вимагаю від презедента виконати свій коронний номер !
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09.03.2022 03:12 Відповісти
Я це і без Байдена знав, та все одно дякую
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08.03.2022 19:31 Відповісти
Япония заявила, что южные "Курилы" это их суверенная
https://m.youtube.com/watch?v=jDKuqTIQB-I
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08.03.2022 19:33 Відповісти
исторически исконная !!!!
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08.03.2022 20:01 Відповісти
Поплигала ********* купиною... (кац. "пошла пязда по кочкам")
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09.03.2022 04:36 Відповісти
НАТО вже дають поради КОМПЕТЕНТНІ фахівці закривати небо на дільницях для вивезення цивільних повітряним транспортом, вони мають такий досвід
А також необхідно невідомо і закріпити небо над Західною Україною де зараз посольства. Але це дипломатія. Потрібен профі, а не істерик -відпускник
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08.03.2022 19:33 Відповісти
Net, ***** ne zahvatit, on boitsia visunutj nos iz bunkera. Jeshcho boleje, rusnja laptenogoje etoo ne sdelajet, no opasnostj o sdachi po predateljstvu oslika - eto neljzia izkljuchitj.
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08.03.2022 19:38 Відповісти
Байден на всi 100 % бендерiвець
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08.03.2022 19:41 Відповісти
Джо ты прав, но лучше помогай нам больше
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08.03.2022 19:47 Відповісти
Птуристи 93-тьої ОМБр розбили велику російську колону https://youtu.be/MkZPu7uqbzY
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08.03.2022 19:51 Відповісти
Если Джо даст в каждую хату по Джавелину, будет намного проще!
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08.03.2022 19:58 Відповісти
вже надійшло 20 000 протитанкових ракет та 2 000 стінгерів

за цим не засохне
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08.03.2022 20:02 Відповісти
Так то воно так, але як дістати колони бронетехніки глибоко в тилу ворога?
Це питання мене дуже турбує. Там люди страждають сильно. Потрібно якось їх вибивати з тих територій
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08.03.2022 20:15 Відповісти
Не журіться, друже. У нас хороший головнокомандувач (не плутати з верховним!) і досвідчені вмотивовані солдати. Вони справляться. Хай не за кілька днів - орків бо ще задохолєри. Але на все свій час.
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09.03.2022 05:51 Відповісти
Джо спасибо за помощь!!!
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08.03.2022 20:13 Відповісти
Это все до начала войны знали. Даже некоторые россияне.
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08.03.2022 22:03 Відповісти
Ты, дебил, иди в паРашу свой словесный мусор неси
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09.03.2022 01:03 Відповісти
РАССКАЖИ КАК ТЫ СОСЁШЬ СТОЯ НА КОЛЕНЯХ !?)
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09.03.2022 03:46 Відповісти
Кацапа, іди *****. (с)
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09.03.2022 05:43 Відповісти
Доброе утро, Джозеф!
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09.03.2022 00:54 Відповісти
Дякую, Джо!
Пишу тебе из восточноевропейской глубинки, о которой ты бы с удовольствием не знал, но она все еще существует)))
Вы там с военной помощью, стратегическими решениями или адскими санкциями не спешите, ок? Как пишут российские военные эксперты, Чечню они взяли за 15дней, а Вы, те США Ирак за месяц и на у Украину у рашистов есть еще три недели просто по их планам - пройтись по разгромленным музеям, собрать наворованное и отвезти домой, порезвиться на охоте и погонять хохлов. Вон Януковича уже для политических заявлений подвезли - призывает Астанавица.
У нас все хорошо, бомбят с двух сторон, всюду напряженные человечки с автоматами и очереди в пустых магазинах. Сколько продержимся, незнаю, но говорят, мы уже победили.
Все будет окРуина и Запад нам поможет!
Я сочувствую вашей обеспокоенности, мне жаль, что вас потревожил.
Боже, бомбилизируй Америку!
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09.03.2022 00:56 Відповісти
Диви-но ся! Кацапа, а так багато букв знає! Нє, ***** якось невдобно посилати. Що ж робити? Во! Придумав: кацапа, відтрахай себе шваброю.
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09.03.2022 05:46 Відповісти
Россия страна профан, страна лузер.
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09.03.2022 02:03 Відповісти
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09.03.2022 03:44 Відповісти
 
 