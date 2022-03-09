Путіну не вдасться перемогти Україну, - Байден

Президент Росії Володимир Путін ніколи не зможе захопити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, впевненість у цьому висловив президент США Джо Байден.

"Україна ніколи не буде захоплена Путіним. Він може захопити одне місто, але він не зможе захопити всю країну", – заявив він.

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