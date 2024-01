Польша передает свои МИГ-29 Украине

Польские власти готовы передать Украине все свои самолеты Миг-29

"Власти Республики Польша после консультаций между Президентом и Правительством готовы немедленно и бесплатно разместить все свои самолеты МИГ-29 на авиабазу Рамштайн и передать их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши, сообщает Цензор.НЕТ .

В то же время Польша просит США предоставить им б/у самолеты с соответствующими оперативными возможностями.

Poland is "ready to deploy – immediately and free of charge – all their MIG-29 jets to the Rammstein Air Base and place them at the disposal of the USG.



Poland requests the U.S. to provide us with used aircraft with corresponding operational capabilities." https://t.co/kY9NIZEpz1