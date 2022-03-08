Польша передает свои МИГ-29 Украине

Польские власти готовы передать Украине все свои самолеты Миг-29

"Власти Республики Польша после консультаций между Президентом и Правительством готовы немедленно и бесплатно разместить все свои самолеты МИГ-29 на авиабазу Рамштайн и передать их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши, сообщает Цензор.НЕТ .

В то же время Польша просит США предоставить им б/у самолеты с соответствующими оперативными возможностями.

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Poland is "ready to deploy – immediately and free of charge – all their MIG-29 jets to the Rammstein Air Base and place them at the disposal of the USG.



Poland requests the U.S. to provide us with used aircraft with corresponding operational capabilities." https://t.co/kY9NIZEpz1 — Sławomir Dębski (@SlawomirDebski) March 8, 2022

Польское правительство также просит других членов НАТО, располагающих самолетами МИГ-29, действовать в том же ключе.

Poland gives a green light 🇺🇸 to look at possible options. https://t.co/lPPikgy7Nc — Sławomir Dębski (@SlawomirDebski) March 8, 2022

Ранее издание Wall Streat Journal сообщало, что Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, впоследствии взамен получив от США F-16.

В свою очередь, в комментарии CNN представитель США сказал, что отправка истребителей в Украину является "самостоятельным решением, которое может принять любая страна", и отметил, что необходимо проработать множество логистических вопросов, в частности, как самолет перебросят из Польши в Украину.

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