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Польща зробила крок, щоб передати свої МІГ-29 Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Польща зробила крок, щоб передати свої МІГ-29 Україні

Польська влада готова передати Україні всі свої літаки Міг-29

"Влада Республіки Польща, після консультацій між Президентом та Урядом, готова негайно та безкоштовно розмістити всі свої літаки МІГ-29 на авіабазу Рамштайн і передати їх у розпорядження уряду Сполучені Штати Америки", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ.

У той же час Польща просить США надати їм вживані літаки з відповідними оперативними можливостями. 

Польський уряд також просить інших членів НАТО – власників літаків МІГ-29 – діяти в тому ж ключі.

Раніше Wall Streat Journal повідомляв, що Польща може надати Україні винищувачі МіГ-29 та штурмовики Су-25, згодом взамін отримавши від США F-16.

У свою чергу, у коментарі CNN представник США сказав, що відправка винищувачів в Україну є "самостійним рішенням, яке може ухвалити будь-яка країна", і зазначив, що необхідно опрацювати безліч логістичних питань, зокрема те, як літак перекинуть з Польщі до України.

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Топ коментарі
+51
Я ж говорил об этом в комментах, а вы мне не верили
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08.03.2022 21:24
+40
Короче нормально придумали. Кацапы на Польшу не наедут. Причин нет. Потому что формально передавать самолёты Украине будут США. А на США не наедут потому что ссыкотно.
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08.03.2022 21:38
+38
Brawo Polska ! Kocham Was Polacy !!!
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08.03.2022 21:26
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для меня в этом проблемы нет. От слова "вообще".
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09.03.2022 10:48 Відповісти
если нет проблем - тогда почему прячетесь через ВПН и с какой целью интересуетесь и задаёте наводящие вопросы ?
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09.03.2022 10:52 Відповісти
Я не задаю наводящий вопрос. И не интересуюсь. Я ответ знаю.
А без ВПНа на сайт зайти не смогу.
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09.03.2022 10:54 Відповісти
ну если ответ известен зачем писать вопрос?
п.с. по поводу ВПН вкурсе, что у вас этот сайт заблокирован.
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09.03.2022 10:58 Відповісти
для чего писать вопрос?
Попробуйте прочитать ветку с самого начала и увидите ответ.
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09.03.2022 11:00 Відповісти
Не передає.НАТО заборонило.НАТО обосцато.
Треба Україні створювати нові ВІЙСЬКОВІ союзи на теіторії Європи.НАТО розпадеться само.
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09.03.2022 03:11 Відповісти
https://fakty.com.ua/ua/svit/svitovi-novyny/20220309-ssha-vidmovyly-polshhi-u-dostavlenni-vynyshhuvachiv-v-********/
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09.03.2022 03:12 Відповісти
Вмето ф16. В общем долгая история.
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09.03.2022 03:59 Відповісти
слава Богу.дошло наконец.готовтесь членососы.
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09.03.2022 06:44 Відповісти
я дико вибачаюсь але шоб виграти в шахрая в карти потрібен ше більший шахрай невже не можна купити ці літаки десь в гвінеї ну й шо шо ихтамнет
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09.03.2022 08:31 Відповісти
Штаты химичат. Уже переиграли многоходовочку. Старый Байлен. Та и ***** стар та болен. Хрен зна що.
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09.03.2022 09:02 Відповісти
США отклонили предложение Польши о передаче своих истребителей МиГ-29 на базу США в Германии как способ пополнить ВВС Украины для защиты от вторжения российских сил, - Reuters (https://www.reuters.com/world/us/us-surprised-polands-decision-give-it-fighter-jets-ukraine-2022-03-08/).
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09.03.2022 08:59 Відповісти
Читайте уважно. І якщо знаходите залізну логіку в наступних словах, то копіюйте та перепощуйте. Роздруковуйте та поширюйте. Бо розуміння усього цього та погодження з цим - є скріплюючим клеєм вже існуючої монолітності українського суспільства.

1). Ці уроди, жорстокі до інших та до себе психопати, не розуміють ніяких доводів розуму або логіки. В них своя "логіка" і вони виховані за нею з пуп'янка та не збираються змінюватися чи вчитися новому у інших. Тому це ви бачите в їх підтримці дій чергового царя, в пропаганді та інших проявах. Вони тупо переїхали танками кордон та стріляють в усе що тільки можуть заради чергової брєдовоі ідеї.

ТОМУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЇХ ПЕРЕКОНАТИ/ перевиховати/ або про щось домовитися. Ваше бажання домовлятися розглядається лише як слабкість.

Це нація гопників та мусорів. Грабіжників та вбивць. І ментальність там однакова як у зеків так і у тих хто їх охороняє. Культурну поведінку та делікатність західних політиків чи українців гопникі бачать лише та виключно як боягузливу поведінку "лохів".

Гопники, починаючи з головного у Кремлі розуміють та поважають лише одну мову. Мову брутальної фізичної, а в нашому випадку - смертельної сили.

2). Треба не просто зупинити постріли. Треба не просто зупинити бомбардування жилих будинків та скінчення терору. Треба не просто "Нєт Вайне!"

Така зупинка лише відкладе розв'язку на пізніше. Як я попереджав у 2014-2015. Та мені казали не розхитувати і що я взагалі екстреміст і що мудрі порошенки усе порішають а я мушу сидіти в Америці та не розказувати українцям як їм жити.

Дожились.

Проте від орків нас відрізняє здатність аналізувати та робити висновки на майбутнє.

Якщо зупинити війну знову черговими "мінськими угодами" чи ще якоюсь дипломатичною сракою - то вона потім буде вестися тими дітьми що сьогодні тримають вас за руку та з безкінечною довірою йдуть за вами у бомбосховище.
Не думайте про комфорт та "стабільність". Про тишу чи затишок. Напівзаходи відносно Криму та Донбасу було оцінено як слабкість і тому сьогодні ракети та снаряди летять у багатоповерхівки практично по всій Україні.

Треба не просто зупинити війну. Треба здобути абсолютну перемогу в цій війні. Тоді вона зупиниться надовго.

3). Захід не стоїть осторонь. Роблять що можуть і будуть робити ще більше.
Закінчуйте з ментальністю типового васала що домінувала і голови, і телебачення, і кабінети влади усі ці роки незалежності що впала просто з неба. Перестаньте озиратися на сусідів. Робіть важку справу самостійно - сусіди допоможуть, вражені вашою наполегливістю. Звісно, порядні сусіди, а не бидло.

4). Є лише один метод. Існує лише один засіб отримати НАЙСКОРІШУ перемогу та гарантію майбутньої безпеки поколінь наших нащадків в Україні.

Це тотальний опір. Безкомпромісне фізичне знищення тих, хто приповз з-за кордону без запрошення.

Як багато діячів культури навчилися матюкатися на адресу загарбників за останні три тижні - так усім поголовно треба навчитися використовувати та ефективно застосовувати зброю. Бажано декілька видів зброї.
Та опановувати тактику прийшов- вдарив- відійшов.
Начебто звичайна продавчиня магазину, вчитель чи біженець. Перевтілення в оператора переносного ракетного комплексу, снайпера, гранатометника на деякий короткий час. І потім знову продавчиня, вчитель чи біженець.
Це найстрашнішій жах будь якого окупанта.

За останніми даними ЦРУ в Україні 17,000,000 працездатного населення. Нехай частину евакуйовано. Частина зайнята логістикою та дистрибуцією.
Але п'ять мільйонів є за будь якого моменту.
Це колосальна армія котру ніяка росія не подужає навіть оголосивши тотальну мобілізацію.
Війна закінчиться коли кожний ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ з цієї армії вб'є бодай одного ворога. Якщо Кремль напружить останні резерви та сили та надішле ще одну хвилю - то треба щоб кожний ДВАДЦЯТИЙ зробив те ж саме.
Тобто абсолютна більшість озброєних громадян навіть не буде мати шансу в когось вцілити бо вони вже будуть валятися по узбіччям добривом.

Якщо росія у війні з Україною втратить півмільйона солдат, офіцерів та генералів - війна не просто скінчиться українською перемогою. Вона скінчиться довгостроковою гарантією миру. Від такого фіаско навіть такі покидьки як росіяне - не оговтаються ще пару поколінь.

За цей час, народжена у пеклі війни та вже по-справжньому суверенна нація передивиться своє відношення до егоїстичної ментальності типового корумпованого суспільства, впровадить реальну реформацію державного устрою та отримає додатковий захист, набувши членства в НАТО.

Друзі, я не маю жодних сумнівів в перемозі України в цій війні.
Мені буде шкода, якщо війна затягнеться або відстрочиться знову на найближче майбутнє за причиною не розуміння тезисів що викладено вище.

Ворог буде підвищувати рівень терору саме для того щоб люди зламалися та бажали припинення вогню будь якою ціною.

Ворог є мастером демагогії та псевдологіки і тому він буде намагатися втягнути вас у полеміку, опустити вас на свій рівень гопника- де просто знову досягне своєї мети, роз'єднавши українське суспільство.

Не будьте наївними та дурними. Не ведіться.

І останнє. Просто викарбуйте собі в розумі як стародавнє та безсмертне "Карфаген повинно бути зруйновано!"

Перемоги не буде без повернення Донбасу та Криму. І це має бути зроблено силою. Військовою, і якщо потрібно - смертельною силою. Тому налаштовуйтеся на повну, а не часткову перемогу.

Конечна мета. Та тільки логічна і єдина мета - фізичне знищення орків та відновлення контролю над кордоном 2013 року. Того що визнано цивілізованим світом та закріплено у міжнародних юридичних документах.
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15.03.2022 20:27 Відповісти
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