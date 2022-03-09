Польща зробила крок, щоб передати свої МІГ-29 Україні

Польська влада готова передати Україні всі свої літаки Міг-29

"Влада Республіки Польща, після консультацій між Президентом та Урядом, готова негайно та безкоштовно розмістити всі свої літаки МІГ-29 на авіабазу Рамштайн і передати їх у розпорядження уряду Сполучені Штати Америки", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ.

У той же час Польща просить США надати їм вживані літаки з відповідними оперативними можливостями.

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Poland is "ready to deploy – immediately and free of charge – all their MIG-29 jets to the Rammstein Air Base and place them at the disposal of the USG.



Poland requests the U.S. to provide us with used aircraft with corresponding operational capabilities." https://t.co/kY9NIZEpz1 — Sławomir Dębski (@SlawomirDebski) March 8, 2022

Польський уряд також просить інших членів НАТО – власників літаків МІГ-29 – діяти в тому ж ключі.

Poland gives a green light 🇺🇸 to look at possible options. https://t.co/lPPikgy7Nc — Sławomir Dębski (@SlawomirDebski) March 8, 2022

Раніше Wall Streat Journal повідомляв, що Польща може надати Україні винищувачі МіГ-29 та штурмовики Су-25, згодом взамін отримавши від США F-16.

У свою чергу, у коментарі CNN представник США сказав, що відправка винищувачів в Україну є "самостійним рішенням, яке може ухвалити будь-яка країна", і зазначив, що необхідно опрацювати безліч логістичних питань, зокрема те, як літак перекинуть з Польщі до України.

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