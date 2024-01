Польща зробила крок, щоб передати свої МІГ-29 Україні

Польська влада готова передати Україні всі свої літаки Міг-29

"Влада Республіки Польща, після консультацій між Президентом та Урядом, готова негайно та безкоштовно розмістити всі свої літаки МІГ-29 на авіабазу Рамштайн і передати їх у розпорядження уряду Сполучені Штати Америки", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ.

У той же час Польща просить США надати їм вживані літаки з відповідними оперативними можливостями.

Poland is "ready to deploy – immediately and free of charge – all their MIG-29 jets to the Rammstein Air Base and place them at the disposal of the USG.



Poland requests the U.S. to provide us with used aircraft with corresponding operational capabilities." https://t.co/kY9NIZEpz1