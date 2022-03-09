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Войну нужно заканчивать и садиться за стол переговоров, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войну нужно заканчивать и садиться за стол переговоров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что войну следует заканчивать и садиться за стол переговоров.

Об этом президент заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Войну нужно заканчивать, нужно садиться за стол переговоров. Но честных и предметных, в интересах людей, а не устаревших, убийственных амбиций", - сказал глава государства.

Зеленский сообщил, что сегодня разговаривал с премьером Нидерландов Марком Рютте, премьером Израиля Бенетом, премьером Люксембурга Бетелем и президентом Франции Макроном.

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Топ комментарии
+78
Знову побачив мір в очах *****? Невиправний довбйб.
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09.03.2022 00:04
+73
З вбивцями не ведуть перемовин.Вбивця має бути засудженим.
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09.03.2022 00:04
+70
А с ****** что делать? Не зеля, так не пойдет
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09.03.2022 00:03
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Страница 2 из 2
Це правда - ВІЙНУ ПЕРЕМОВИНАМИ НЕ ВИГРАЮТЬ.
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09.03.2022 09:19 Ответить
А вам не кажется, что Зеля знает обстановку реальную, а не по брифингам Арестовича?
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09.03.2022 09:28 Ответить
За стол можно садится если Украина пойдет на условия пуйла. Во всех других случаях бесполезно.
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09.03.2022 09:30 Ответить
Після таких жертв, руйнувань, біженців, коли кацапська рать "загрузла" і перемелюється - здати Україну ***** на його умовах??? Час би уже військовим сказати своє слово.
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09.03.2022 09:32 Ответить
Ні,це бєня хоче миру для кремлівської мафії...тому світ з осторогою співпрацює....та НАШІ ВОЇНИ і НАШІ ЛЮДИ надихають!А тим часом "рада" голосує про дистанційне голосування-управління (???!!!!)песиголовець ***** тупцяє ніжкою на Захід та США і лякає українців розгромленою наголову росіянською армією (аж смішно якби не було так моторошно )а перемовини з Ізраїлем як зберегти владу песиголовцю бЄНі????Знову вводять народ України в оману.Народе,не дай себе знову намахати злодіям!Поки увесь цивілізованний світ довіряє тільки нашій АРМІЇ і відданому своїй країні НАРОДУ.
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09.03.2022 09:34 Ответить
Война нужна ***** что бы разрушить нашу страну а народ сделать рабами и он долго к этому готовился . Только уничтожение захватчиков и освобождение территории от этой заразы. Слава Украине!
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09.03.2022 09:39 Ответить
Про що воно блєє???? Є така підтримка світу!Наші вони безстрашні і непереможні!Знову ,****** оман????
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09.03.2022 09:41 Ответить
Треба так усадити бєню,що б більше ніколи не встав Доки українці будуть терпіти каламоя і його свору злодіїв,зрадників,брехунів,аферистів.
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09.03.2022 09:44 Ответить
Воїни виграють в бою,та програють в середині країни!Є ж розумні:як зупинити цю внутрішню навалу?Кошулинський,спасай Україну!!!!!!
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09.03.2022 09:46 Ответить
Досить, це нас так приручають а самі вже домовились....українська кров не водиця.
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09.03.2022 09:48 Ответить
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