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Війну треба закінчувати та сідати за стіл переговорів, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війну треба закінчувати та сідати за стіл переговорів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що війну потрібно закінчувати та сідати за стіл переговорів.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Війну треба закінчувати, треба сідати за стіл переговорів. Але чесних і предметних, в інтересах людей, а не застарілих, вбивчих амбіцій", - сказав глава держави.

Зеленський повідомив, що сьогодні розмовляв з прем'єром Нідерландів Марком Рютте, премє'ром Ізраїлю Бенетом, прем'єром Люксембургу Бетелем та з президентом Франції Макроном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікуємо нових жорстких санкційних рішень проти РФ від ЄС, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+78
Знову побачив мір в очах *****? Невиправний довбйб.
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09.03.2022 00:04
+73
З вбивцями не ведуть перемовин.Вбивця має бути засудженим.
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09.03.2022 00:04
+70
А с ****** что делать? Не зеля, так не пойдет
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09.03.2022 00:03
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Це правда - ВІЙНУ ПЕРЕМОВИНАМИ НЕ ВИГРАЮТЬ.
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09.03.2022 09:19 Відповісти
А вам не кажется, что Зеля знает обстановку реальную, а не по брифингам Арестовича?
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09.03.2022 09:28 Відповісти
За стол можно садится если Украина пойдет на условия пуйла. Во всех других случаях бесполезно.
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09.03.2022 09:30 Відповісти
Після таких жертв, руйнувань, біженців, коли кацапська рать "загрузла" і перемелюється - здати Україну ***** на його умовах??? Час би уже військовим сказати своє слово.
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09.03.2022 09:32 Відповісти
Ні,це бєня хоче миру для кремлівської мафії...тому світ з осторогою співпрацює....та НАШІ ВОЇНИ і НАШІ ЛЮДИ надихають!А тим часом "рада" голосує про дистанційне голосування-управління (???!!!!)песиголовець ***** тупцяє ніжкою на Захід та США і лякає українців розгромленою наголову росіянською армією (аж смішно якби не було так моторошно )а перемовини з Ізраїлем як зберегти владу песиголовцю бЄНі????Знову вводять народ України в оману.Народе,не дай себе знову намахати злодіям!Поки увесь цивілізованний світ довіряє тільки нашій АРМІЇ і відданому своїй країні НАРОДУ.
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09.03.2022 09:34 Відповісти
Война нужна ***** что бы разрушить нашу страну а народ сделать рабами и он долго к этому готовился . Только уничтожение захватчиков и освобождение территории от этой заразы. Слава Украине!
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09.03.2022 09:39 Відповісти
Про що воно блєє???? Є така підтримка світу!Наші вони безстрашні і непереможні!Знову ,****** оман????
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09.03.2022 09:41 Відповісти
Треба так усадити бєню,що б більше ніколи не встав Доки українці будуть терпіти каламоя і його свору злодіїв,зрадників,брехунів,аферистів.
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09.03.2022 09:44 Відповісти
Воїни виграють в бою,та програють в середині країни!Є ж розумні:як зупинити цю внутрішню навалу?Кошулинський,спасай Україну!!!!!!
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09.03.2022 09:46 Відповісти
Досить, це нас так приручають а самі вже домовились....українська кров не водиця.
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09.03.2022 09:48 Відповісти
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