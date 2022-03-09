Війну треба закінчувати та сідати за стіл переговорів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що війну потрібно закінчувати та сідати за стіл переговорів.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Війну треба закінчувати, треба сідати за стіл переговорів. Але чесних і предметних, в інтересах людей, а не застарілих, вбивчих амбіцій", - сказав глава держави.

Зеленський повідомив, що сьогодні розмовляв з прем'єром Нідерландів Марком Рютте, премє'ром Ізраїлю Бенетом, прем'єром Люксембургу Бетелем та з президентом Франції Макроном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікуємо нових жорстких санкційних рішень проти РФ від ЄС, - Зеленський