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Российский подполковник Агарков, командовавший мотострелковым полком, был убит в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
8 марта, в Украине был убит российский подполковник Юрий Агарков, командовавший мотострелковым полком дислоцированным в городе Камышин Волгоградской области.
Об этом сообщил в Твиттере блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
Юрий Агарков ранее занимал должность начальника штаба 56 ОДШБ в городе Камышин Волгоградской области до момента ее передислокации в оккупированный Крым. Позже при формировании в Камышине 33 МСП он был назначен на должность командира.
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+58 Marko Lukash
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+39 Семн Семныя
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+38 Сергей Осадчий bf081de4
показать весь комментарий09.03.2022 00:17
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До речі,не вбито...вбивають людей...
Свинособака-утилізована
"В нас так тільки швейцари у готелях вдягаються". 😁
А от форма точно якась не то з швейцара, не то з Першої кінної армії.
Як у военначальника часів Другої світової, курва.
Чи не онучок сРалінського маршала Агаркова?
Яка втрата... яка ж радість.
Земля йому бетоном.
Слава ЗСУ!
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5278857075511663
не он первый, не он последний....
Tut neotvetil, tak kak ot bezumca bil otprvlen v banju, teperj uzhe net smisla, eto potom razjasnil na sledujushchij denj ili cherez dva dnja Portnikov.
правильно: в Україні вбито, без було. Скільки вас можна вчити?
Но вверху закреплен пост, что хохлы дезинформируют и все это неправда.