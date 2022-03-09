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Российский подполковник Агарков, командовавший мотострелковым полком, был убит в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

8 марта, в Украине был убит российский подполковник Юрий Агарков, командовавший мотострелковым полком дислоцированным в городе Камышин Волгоградской области.

Об этом сообщил в Твиттере блогер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ.

Юрий Агарков ранее занимал должность начальника штаба 56 ОДШБ в городе Камышин Волгоградской области до момента ее передислокации в оккупированный Крым. Позже при формировании в Камышине 33 МСП он был назначен на должность командира.

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Российский подполковник Агарков, командовавший мотострелковым полком, был убит в Украине 01
Российский подполковник Агарков, командовавший мотострелковым полком, был убит в Украине 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+58
Агарков став огарком ... Яка ж противна пика , Господи прости ... То дійсно якесь зомбі кацапське ...
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09.03.2022 00:09
+39
Кожен вечір якась гарна новина. Вчора генерал, сьогодні полковник. Супер. Можно спати. Добраніч.
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09.03.2022 00:10
+38
Унтерфюрер СС
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09.03.2022 00:17
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Агарков став огарком ... Яка ж противна пика , Господи прости ... То дійсно якесь зомбі кацапське ...
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09.03.2022 00:09 Ответить
Унтерфюрер СС
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09.03.2022 00:17 Ответить
практически та же мысль пришла особенно глядя на форму
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09.03.2022 00:21 Ответить
Зажмурилося навіки чергове кацапське мурло... Слава Богові!!!
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09.03.2022 00:34 Ответить
А ведь действительно форма очень похожа на форму Вермахта
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09.03.2022 01:25 Ответить
Ja-ja!
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09.03.2022 16:07 Ответить
Окурком стал
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09.03.2022 00:29 Ответить
Земля йому скловатою.
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09.03.2022 00:10 Ответить
Кожен вечір якась гарна новина. Вчора генерал, сьогодні полковник. Супер. Можно спати. Добраніч.
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09.03.2022 00:10 Ответить
це ***** повний розйоб русских свинособак)
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09.03.2022 00:10 Ответить
уже давно отмечаю петлицы...- походу, сходятся...
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09.03.2022 00:10 Ответить
Земля бетоном.
До речі,не вбито...вбивають людей...
Свинособака-утилізована
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09.03.2022 00:10 Ответить
Подох як собака. А мочканцв би в Раші одного збожеволілого полковника - став би героєм.
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09.03.2022 00:11 Ответить
мочканув би
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09.03.2022 00:11 Ответить
Яка сумна новина!🤣🤣🤣
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09.03.2022 00:11 Ответить
почему в сводках потерь количество вертолетов-самолётов указываются, а количество одвухсоченных подполов и прочих енералов нет???? Это непорядок.
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09.03.2022 00:11 Ответить
Томущо подпол та генерал - це не матеріальний актиа. Це взагалі не актив, а гівно у погонах.
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09.03.2022 00:13 Ответить
Ну, это конечно, да. Тот же трофейный "Бук" лучше, скажем, чем трофейный "тигр". А вот удобрение из подпола ничем не отличается от удобрения из ефрейтора.
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09.03.2022 00:22 Ответить
Сдохла мразь фашисткая
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09.03.2022 00:11 Ответить
І нова форма у них відповідна.
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09.03.2022 00:12 Ответить
Щось, коли дивлюся на світлини кацапських"офвцерів", згадую фільм "Червона жара", коли американьський детектив каже совєцькому міліціонеру про його форму:

"В нас так тільки швейцари у готелях вдягаються". 😁
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09.03.2022 00:12 Ответить
Какой прекрасный подарок на 8 марта жене, матери и дочени (если такие есть)
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09.03.2022 00:12 Ответить
Косплеил Буденного походу 😁
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09.03.2022 00:13 Ответить
Скоріше Котовського. Будьоний не був лисий ьа носив великі вуса.

А от форма точно якась не то з швейцара, не то з Першої кінної армії.
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09.03.2022 00:16 Ответить
У Ваших трьох словах унікально поєднується минуле з теперішнім
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09.03.2022 00:43 Ответить
форма як у нацистів Другої світової. Полетіла душа у пекло, служити Гітлеру.
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09.03.2022 00:13 Ответить
Ці дрібні злодії все крадуть, навіть форму у хвашиздів вкрали.
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09.03.2022 00:22 Ответить
.уй с ним, с Юрой Агарковым.
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09.03.2022 00:13 Ответить
С тузов зашли. Вчера трефовый, сегодня бубновый.
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09.03.2022 00:13 Ответить
Окурком
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09.03.2022 00:13 Ответить
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09.03.2022 00:13 Ответить
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09.03.2022 00:28 Ответить
Отправляйся назад в ад, очередная адская тварь!
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09.03.2022 00:14 Ответить
Яке чудове дохле їбало. Хоча воно і живим ніколи не було.
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09.03.2022 00:14 Ответить
А прізвище ж яке!!!
Як у военначальника часів Другої світової, курва.
Чи не онучок сРалінського маршала Агаркова?
Яка втрата... яка ж радість.
Земля йому бетоном.
Слава ЗСУ!
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09.03.2022 00:15 Ответить
Камишин - це конкретна ж*па світу, і була такою завжди. Не дарма лапті повзуть звідти в Україну - для них Київ все одно що Париж.
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09.03.2022 00:17 Ответить
Цю падлу задушив чорний песець:
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09.03.2022 00:18 Ответить
ФСБ-шники вивезли сім'ї з Криму, різко стартував продаж квартир на півострові.
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09.03.2022 00:18 Ответить
Звідки інфа?
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09.03.2022 00:42 Ответить
невже драпають фашистюри?
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09.03.2022 01:22 Ответить
Можливо ще буде атака.
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09.03.2022 01:30 Ответить
Після трьох бімб, які гахнули сьогодні біля мене, цьому лисому миттєва карма прилетіла. Смажся у пеклі!
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09.03.2022 00:18 Ответить
ну и рожа
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09.03.2022 00:18 Ответить
Ще один шанувальник кобзона полетів на концерт у пекло.
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09.03.2022 00:19 Ответить
агарков на росії на тебе всім срати , і вбито тебе безславно і спалено буде в криматорії як звичайне сміття
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09.03.2022 00:19 Ответить
Хоч він і кацап а все ж таки виявився дуже чуйним: гарний подарунок зробив для своєї самиці...
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09.03.2022 00:19 Ответить
Земля ему бетоном!
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09.03.2022 00:19 Ответить
Туди йому й дорога!
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09.03.2022 00:20 Ответить
подарок жінці зробив
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09.03.2022 00:22 Ответить
да и *** с ним.... плакать по нему даже мама не будет.....
не он первый, не он последний....
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09.03.2022 00:23 Ответить
Таким темпами лише генералів і полковників меривих буде 500, цікаво москалі хоч додумаються порахувати кількість таких некрологів?
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09.03.2022 00:26 Ответить
03.03.2022 18:36

Tut neotvetil, tak kak ot bezumca bil otprvlen v banju, teperj uzhe net smisla, eto potom razjasnil na sledujushchij denj ili cherez dva dnja Portnikov.
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09.03.2022 01:01 Ответить
Встиг таки підполкан на святковий концерт Кабздона!
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09.03.2022 00:29 Ответить
Йой, яке прикре самогубство...
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09.03.2022 00:33 Ответить
Мля, фантомас в погонах.
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09.03.2022 00:34 Ответить
Какой-то мор кацапов начался.
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09.03.2022 00:37 Ответить
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09.03.2022 00:38 Ответить
ЦЕНЗОРу: в Україні було вбито
правильно: в Україні вбито, без було. Скільки вас можна вчити?
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09.03.2022 00:51 Ответить
Volodimir, - ce censor kaifue ot PAST CONTINUOUS prošloe prodolžajuščeesia vremia na angeljskom
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09.03.2022 11:45 Ответить
Настав момент контактувати не з Путіним через представників Ізраїлю, а безпосередньо з керівниками росколон. Вони вже розуміють розвиток подій і можуть відмовитися від виконання наказів знавіснілого підлітка. Бажано надати їм інформацію про суспільство-ХХІ, що буде побудоване на ноотехнологіях, а не на плюндруванні біосфери. Масиви територій більше ніколи не будуть потрібні. Для розуміння цих слів раджу поглянути в Інтернеті на "протеїн Fy". За детальнішими поясненнями прошу звертатися до [email protected]. Науковець і винахідник Костянтин Корсак
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09.03.2022 01:06 Ответить
Блогер у твітері убив полковника, оце так новина)
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09.03.2022 01:23 Ответить
Це ще бойові шамани і некроманти (не менш бойові!) до справи не взялися.
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09.03.2022 04:09 Ответить
приємна новина перед сном)))
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09.03.2022 01:24 Ответить
муссолини вылитый, красавец....
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09.03.2022 01:35 Ответить
Эх, полковник, не видать тебе больше шашлычков под водочку да блинчиков со смятаною. Смотришь своей бывшей сытой харей да и думаешь в своем мешке пластиковом, за что это с тобой. А я тебе расскажу, свиное твое рыло, за что. За тех людей, которых вы голодом морите, бомбите, семьи разлучаете, детей сиротами оставляете. Ну и между нами, ты когда ехал с такой поганой рожей в Украину, о чем думал?
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09.03.2022 03:00 Ответить
В Украине живут, а на Украине погибают. Что то, до них туго доходит.
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09.03.2022 03:25 Ответить
почему никто не узнает где оказался 33 полк... он оказался в нужное время и в нужном место под обстрелом украинской артиллерии... и, наверное, большинство кацапоидов козломордых навечно останутся в списках без вести пропавших... они просто испарились... ну, чем больше испарившегося кацапья - тем лучше...
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09.03.2022 04:01 Ответить
https://bloknot-volgograd.ru зайдіть через впн. я був приємно вражений. кожна друга стаття про похорони защітніков, ціни на продукти, черги в обі, блокіровку платіжних карт і т д. душа радується
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09.03.2022 04:18 Ответить
удачи лох
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09.03.2022 07:38 Ответить
Иногда захожу в группы ВДВ кацапской федерации... Налюбоваться не могу... Каждый час "светлая память" какому-то орку-офицеру. Солдат там никто не считает.
Но вверху закреплен пост, что хохлы дезинформируют и все это неправда.
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09.03.2022 08:44 Ответить
****.. фантомас... Земля скловатою.
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09.03.2022 10:06 Ответить
КОЗЛА ЗАБИЛИ СЛIДУЮЧИЙ IДИ СЮДИ!
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09.03.2022 10:24 Ответить
ВСЕ ОРКИ СОВМЕСТНО С НЕДОЦАРЬКОМ ПУТЛОМ СРОЧНО НА КОНЦЕРТ КОБЗОНА !
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09.03.2022 10:26 Ответить
Этот урод уже занял место на концерте кабздона!
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09.03.2022 10:27 Ответить
"Пальковнику нихто нэ" пишет..-капут!
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09.03.2022 10:37 Ответить
Земля тобі бетоном, огарок. Забрав би ти ще з собою свого окурка фюрера...
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09.03.2022 10:45 Ответить
создал проблем бледномолевому окурку. а мог бы засортириться тихонько глубинно-сортирно скрепно в удобстве за амбаром.
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09.03.2022 10:49 Ответить
1000 дохлых рашакофашиковых унтерменшей расейских в натуре . пуйлу тайгу придется вырубить до состояния пустыни на гробы. китайские сибирьнаши таво.... хотя пуйло приказал своих фашиковых унтерменшей к мамкам на расею не возить , а изготавливать из них органическое удобрение для улучшения украинских черноземов.
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09.03.2022 11:12 Ответить
Яке прикре самогубство )
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09.03.2022 11:18 Ответить
Пишу в котре.Свинка = свята тваринка, корисна, дає сальце, собака також класна тваринка. Цим тварям є тільки одна назва= ШАКАЛИ ***...ЧІ. Цій подлоті гориті в пеклі.Нехай буде проклята шакаломатка яка його висрала на цей світ. Нехай будут прокляті його діти і внуки, його кров від першого до останнього покоління. І так для кожного орка який прийшов до нас з війною. А взагалі послухаешь їх перемовини з дружинами про військові трофеї які вони збирають , таке враження що вони николи не бачили блендера. Боже мій, примитивні дикуни. С лава Україні! Смерть ворогам!.
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09.03.2022 11:31 Ответить
 
 