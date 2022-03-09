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Російського підполковника Агаркова, який командував мотострілецьким полком, було вбито в Україні
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8 березня, в Україні було вбито російського підполковника Юрія Агаркова, який командував мотострілецьким полком дислокованим у місті Камишин Волгоградської області.
Про це повідомив у Твіттері блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.
Юрій Агарков раніше займав посаду начальника штабу 56-ї ОДШБ у місті Камишин Волгоградської області до моменту її передислокації в окупований Крим. Пізніше при формуванні в Камишині 33 МСП його було призначено на посаду командира.
Топ коментарі
+58 Marko Lukash
показати весь коментар09.03.2022 00:09
+39 Семн Семныя
показати весь коментар09.03.2022 00:10
+38 Сергей Осадчий bf081de4
показати весь коментар09.03.2022 00:17
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Будь ласка, зачекайте...
До речі,не вбито...вбивають людей...
Свинособака-утилізована
"В нас так тільки швейцари у готелях вдягаються". 😁
А от форма точно якась не то з швейцара, не то з Першої кінної армії.
Як у военначальника часів Другої світової, курва.
Чи не онучок сРалінського маршала Агаркова?
Яка втрата... яка ж радість.
Земля йому бетоном.
Слава ЗСУ!
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5278857075511663
не он первый, не он последний....
Tut neotvetil, tak kak ot bezumca bil otprvlen v banju, teperj uzhe net smisla, eto potom razjasnil na sledujushchij denj ili cherez dva dnja Portnikov.
правильно: в Україні вбито, без було. Скільки вас можна вчити?
Но вверху закреплен пост, что хохлы дезинформируют и все это неправда.