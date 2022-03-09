УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6802 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
54 085 85
армія РФ (13448) війна (56233) втрати (3818)

Російського підполковника Агаркова, який командував мотострілецьким полком, було вбито в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

8 березня, в Україні було вбито російського підполковника Юрія Агаркова, який командував мотострілецьким полком дислокованим у місті Камишин Волгоградської області.

Про це повідомив у Твіттері блогер Necro Mancer‏, передає Цензор.НЕТ.

Юрій Агарков раніше займав посаду начальника штабу 56-ї ОДШБ у місті Камишин Волгоградської області до моменту її передислокації в окупований Крим. Пізніше при формуванні в Камишині 33 МСП його було призначено на посаду командира.

Також читайте: Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: майже 12 тис. осіб, 303 танки, 1036 броньованих машин, 48 літаків, 80 гелікоптерів

Російського підполковника Агаркова, який командував мотострілецьким полком, було вбито в Україні 01
Російського підполковника Агаркова, який командував мотострілецьким полком, було вбито в Україні 02

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+58
Агарков став огарком ... Яка ж противна пика , Господи прости ... То дійсно якесь зомбі кацапське ...
показати весь коментар
09.03.2022 00:09
+39
Кожен вечір якась гарна новина. Вчора генерал, сьогодні полковник. Супер. Можно спати. Добраніч.
показати весь коментар
09.03.2022 00:10
+38
Унтерфюрер СС
показати весь коментар
09.03.2022 00:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Агарков став огарком ... Яка ж противна пика , Господи прости ... То дійсно якесь зомбі кацапське ...
показати весь коментар
09.03.2022 00:09 Відповісти
Унтерфюрер СС
показати весь коментар
09.03.2022 00:17 Відповісти
практически та же мысль пришла особенно глядя на форму
показати весь коментар
09.03.2022 00:21 Відповісти
Зажмурилося навіки чергове кацапське мурло... Слава Богові!!!
показати весь коментар
09.03.2022 00:34 Відповісти
А ведь действительно форма очень похожа на форму Вермахта
показати весь коментар
09.03.2022 01:25 Відповісти
Ja-ja!
показати весь коментар
09.03.2022 16:07 Відповісти
Окурком стал
показати весь коментар
09.03.2022 00:29 Відповісти
Земля йому скловатою.
показати весь коментар
09.03.2022 00:10 Відповісти
Кожен вечір якась гарна новина. Вчора генерал, сьогодні полковник. Супер. Можно спати. Добраніч.
показати весь коментар
09.03.2022 00:10 Відповісти
це ***** повний розйоб русских свинособак)
показати весь коментар
09.03.2022 00:10 Відповісти
уже давно отмечаю петлицы...- походу, сходятся...
показати весь коментар
09.03.2022 00:10 Відповісти
Земля бетоном.
До речі,не вбито...вбивають людей...
Свинособака-утилізована
показати весь коментар
09.03.2022 00:10 Відповісти
Подох як собака. А мочканцв би в Раші одного збожеволілого полковника - став би героєм.
показати весь коментар
09.03.2022 00:11 Відповісти
мочканув би
показати весь коментар
09.03.2022 00:11 Відповісти
Яка сумна новина!🤣🤣🤣
показати весь коментар
09.03.2022 00:11 Відповісти
почему в сводках потерь количество вертолетов-самолётов указываются, а количество одвухсоченных подполов и прочих енералов нет???? Это непорядок.
показати весь коментар
09.03.2022 00:11 Відповісти
Томущо подпол та генерал - це не матеріальний актиа. Це взагалі не актив, а гівно у погонах.
показати весь коментар
09.03.2022 00:13 Відповісти
Ну, это конечно, да. Тот же трофейный "Бук" лучше, скажем, чем трофейный "тигр". А вот удобрение из подпола ничем не отличается от удобрения из ефрейтора.
показати весь коментар
09.03.2022 00:22 Відповісти
Сдохла мразь фашисткая
показати весь коментар
09.03.2022 00:11 Відповісти
І нова форма у них відповідна.
показати весь коментар
09.03.2022 00:12 Відповісти
Щось, коли дивлюся на світлини кацапських"офвцерів", згадую фільм "Червона жара", коли американьський детектив каже совєцькому міліціонеру про його форму:

"В нас так тільки швейцари у готелях вдягаються". 😁
показати весь коментар
09.03.2022 00:12 Відповісти
Какой прекрасный подарок на 8 марта жене, матери и дочени (если такие есть)
показати весь коментар
09.03.2022 00:12 Відповісти
Косплеил Буденного походу 😁
показати весь коментар
09.03.2022 00:13 Відповісти
Скоріше Котовського. Будьоний не був лисий ьа носив великі вуса.

А от форма точно якась не то з швейцара, не то з Першої кінної армії.
показати весь коментар
09.03.2022 00:16 Відповісти
У Ваших трьох словах унікально поєднується минуле з теперішнім
показати весь коментар
09.03.2022 00:43 Відповісти
форма як у нацистів Другої світової. Полетіла душа у пекло, служити Гітлеру.
показати весь коментар
09.03.2022 00:13 Відповісти
Ці дрібні злодії все крадуть, навіть форму у хвашиздів вкрали.
показати весь коментар
09.03.2022 00:22 Відповісти
.уй с ним, с Юрой Агарковым.
показати весь коментар
09.03.2022 00:13 Відповісти
С тузов зашли. Вчера трефовый, сегодня бубновый.
показати весь коментар
09.03.2022 00:13 Відповісти
Окурком
показати весь коментар
09.03.2022 00:13 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2022 00:13 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2022 00:28 Відповісти
Отправляйся назад в ад, очередная адская тварь!
показати весь коментар
09.03.2022 00:14 Відповісти
Яке чудове дохле їбало. Хоча воно і живим ніколи не було.
показати весь коментар
09.03.2022 00:14 Відповісти
А прізвище ж яке!!!
Як у военначальника часів Другої світової, курва.
Чи не онучок сРалінського маршала Агаркова?
Яка втрата... яка ж радість.
Земля йому бетоном.
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
09.03.2022 00:15 Відповісти
Камишин - це конкретна ж*па світу, і була такою завжди. Не дарма лапті повзуть звідти в Україну - для них Київ все одно що Париж.
показати весь коментар
09.03.2022 00:17 Відповісти
Цю падлу задушив чорний песець:
показати весь коментар
09.03.2022 00:18 Відповісти
ФСБ-шники вивезли сім'ї з Криму, різко стартував продаж квартир на півострові.
показати весь коментар
09.03.2022 00:18 Відповісти
Звідки інфа?
показати весь коментар
09.03.2022 00:42 Відповісти
невже драпають фашистюри?
показати весь коментар
09.03.2022 01:22 Відповісти
Можливо ще буде атака.
показати весь коментар
09.03.2022 01:30 Відповісти
Після трьох бімб, які гахнули сьогодні біля мене, цьому лисому миттєва карма прилетіла. Смажся у пеклі!
показати весь коментар
09.03.2022 00:18 Відповісти
ну и рожа
показати весь коментар
09.03.2022 00:18 Відповісти
Ще один шанувальник кобзона полетів на концерт у пекло.
показати весь коментар
09.03.2022 00:19 Відповісти
агарков на росії на тебе всім срати , і вбито тебе безславно і спалено буде в криматорії як звичайне сміття
показати весь коментар
09.03.2022 00:19 Відповісти
Хоч він і кацап а все ж таки виявився дуже чуйним: гарний подарунок зробив для своєї самиці...
показати весь коментар
09.03.2022 00:19 Відповісти
Земля ему бетоном!
показати весь коментар
09.03.2022 00:19 Відповісти
Туди йому й дорога!
показати весь коментар
09.03.2022 00:20 Відповісти
подарок жінці зробив
показати весь коментар
09.03.2022 00:22 Відповісти
да и *** с ним.... плакать по нему даже мама не будет.....
не он первый, не он последний....
показати весь коментар
09.03.2022 00:23 Відповісти
Таким темпами лише генералів і полковників меривих буде 500, цікаво москалі хоч додумаються порахувати кількість таких некрологів?
показати весь коментар
09.03.2022 00:26 Відповісти
03.03.2022 18:36

Tut neotvetil, tak kak ot bezumca bil otprvlen v banju, teperj uzhe net smisla, eto potom razjasnil na sledujushchij denj ili cherez dva dnja Portnikov.
показати весь коментар
09.03.2022 01:01 Відповісти
Встиг таки підполкан на святковий концерт Кабздона!
показати весь коментар
09.03.2022 00:29 Відповісти
Йой, яке прикре самогубство...
показати весь коментар
09.03.2022 00:33 Відповісти
Мля, фантомас в погонах.
показати весь коментар
09.03.2022 00:34 Відповісти
Какой-то мор кацапов начался.
показати весь коментар
09.03.2022 00:37 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2022 00:38 Відповісти
ЦЕНЗОРу: в Україні було вбито
правильно: в Україні вбито, без було. Скільки вас можна вчити?
показати весь коментар
09.03.2022 00:51 Відповісти
Volodimir, - ce censor kaifue ot PAST CONTINUOUS prošloe prodolžajuščeesia vremia na angeljskom
показати весь коментар
09.03.2022 11:45 Відповісти
Настав момент контактувати не з Путіним через представників Ізраїлю, а безпосередньо з керівниками росколон. Вони вже розуміють розвиток подій і можуть відмовитися від виконання наказів знавіснілого підлітка. Бажано надати їм інформацію про суспільство-ХХІ, що буде побудоване на ноотехнологіях, а не на плюндруванні біосфери. Масиви територій більше ніколи не будуть потрібні. Для розуміння цих слів раджу поглянути в Інтернеті на "протеїн Fy". За детальнішими поясненнями прошу звертатися до [email protected]. Науковець і винахідник Костянтин Корсак
показати весь коментар
09.03.2022 01:06 Відповісти
Блогер у твітері убив полковника, оце так новина)
показати весь коментар
09.03.2022 01:23 Відповісти
Це ще бойові шамани і некроманти (не менш бойові!) до справи не взялися.
показати весь коментар
09.03.2022 04:09 Відповісти
приємна новина перед сном)))
показати весь коментар
09.03.2022 01:24 Відповісти
муссолини вылитый, красавец....
показати весь коментар
09.03.2022 01:35 Відповісти
Эх, полковник, не видать тебе больше шашлычков под водочку да блинчиков со смятаною. Смотришь своей бывшей сытой харей да и думаешь в своем мешке пластиковом, за что это с тобой. А я тебе расскажу, свиное твое рыло, за что. За тех людей, которых вы голодом морите, бомбите, семьи разлучаете, детей сиротами оставляете. Ну и между нами, ты когда ехал с такой поганой рожей в Украину, о чем думал?
показати весь коментар
09.03.2022 03:00 Відповісти
В Украине живут, а на Украине погибают. Что то, до них туго доходит.
показати весь коментар
09.03.2022 03:25 Відповісти
почему никто не узнает где оказался 33 полк... он оказался в нужное время и в нужном место под обстрелом украинской артиллерии... и, наверное, большинство кацапоидов козломордых навечно останутся в списках без вести пропавших... они просто испарились... ну, чем больше испарившегося кацапья - тем лучше...
показати весь коментар
09.03.2022 04:01 Відповісти
https://bloknot-volgograd.ru зайдіть через впн. я був приємно вражений. кожна друга стаття про похорони защітніков, ціни на продукти, черги в обі, блокіровку платіжних карт і т д. душа радується
показати весь коментар
09.03.2022 04:18 Відповісти
удачи лох
показати весь коментар
09.03.2022 07:38 Відповісти
Иногда захожу в группы ВДВ кацапской федерации... Налюбоваться не могу... Каждый час "светлая память" какому-то орку-офицеру. Солдат там никто не считает.
Но вверху закреплен пост, что хохлы дезинформируют и все это неправда.
показати весь коментар
09.03.2022 08:44 Відповісти
****.. фантомас... Земля скловатою.
показати весь коментар
09.03.2022 10:06 Відповісти
КОЗЛА ЗАБИЛИ СЛIДУЮЧИЙ IДИ СЮДИ!
показати весь коментар
09.03.2022 10:24 Відповісти
ВСЕ ОРКИ СОВМЕСТНО С НЕДОЦАРЬКОМ ПУТЛОМ СРОЧНО НА КОНЦЕРТ КОБЗОНА !
показати весь коментар
09.03.2022 10:26 Відповісти
Этот урод уже занял место на концерте кабздона!
показати весь коментар
09.03.2022 10:27 Відповісти
"Пальковнику нихто нэ" пишет..-капут!
показати весь коментар
09.03.2022 10:37 Відповісти
Земля тобі бетоном, огарок. Забрав би ти ще з собою свого окурка фюрера...
показати весь коментар
09.03.2022 10:45 Відповісти
создал проблем бледномолевому окурку. а мог бы засортириться тихонько глубинно-сортирно скрепно в удобстве за амбаром.
показати весь коментар
09.03.2022 10:49 Відповісти
1000 дохлых рашакофашиковых унтерменшей расейских в натуре . пуйлу тайгу придется вырубить до состояния пустыни на гробы. китайские сибирьнаши таво.... хотя пуйло приказал своих фашиковых унтерменшей к мамкам на расею не возить , а изготавливать из них органическое удобрение для улучшения украинских черноземов.
показати весь коментар
09.03.2022 11:12 Відповісти
Яке прикре самогубство )
показати весь коментар
09.03.2022 11:18 Відповісти
Пишу в котре.Свинка = свята тваринка, корисна, дає сальце, собака також класна тваринка. Цим тварям є тільки одна назва= ШАКАЛИ ***...ЧІ. Цій подлоті гориті в пеклі.Нехай буде проклята шакаломатка яка його висрала на цей світ. Нехай будут прокляті його діти і внуки, його кров від першого до останнього покоління. І так для кожного орка який прийшов до нас з війною. А взагалі послухаешь їх перемовини з дружинами про військові трофеї які вони збирають , таке враження що вони николи не бачили блендера. Боже мій, примитивні дикуни. С лава Україні! Смерть ворогам!.
показати весь коментар
09.03.2022 11:31 Відповісти
 
 