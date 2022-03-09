Проблемы по поставкам в войска агрессора будут только увеличиваться, - Грозев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В логистике поставок для российских войск, вторгшихся на территорию Украины, наблюдаются усиливающиеся проблемы.
Об этом рассказал журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Ресурсы, которые были перенесены на украинскую территорию, не человеческие, а инвентарные – это включает бензин, ракеты, амуницию, были предназначены для войны, которая длилась 7-8 дней. Сейчас есть очень реальная дыра в поставках", - сказал он.
Грозев подчеркнул, что эти "дыры" будут становиться все больше, поскольку довезти цистерны до мест дислокации российских войск, которые очень разбросаны по Украине, практически невозможно.
"Самая слабая сторона российской армии – это логистика, это все знали и сейчас это видим наглядно", - подчеркнул журналист-расследователь.
В то же время, он не исключил в ближайшие дни новых атак россии на украинские города ракетами, но россияне могут получить там "неожиданность".
"Я ожидаю, что все-таки будут завтра или послезавтра новые попытки имеющимися средствами, менее дальнобойными ракетами, которые на 120-130 км могут стрелять, попытка повторить по Сумам, Харькову, это видно из передвижения воинских частей. Но я ожидаю, что здесь неожиданность будет", - подчеркнул Грозев.
Пожалуйста, подождите...
Наскільки я бачу останні два дні діє принцип "не наступають - не чіпаємо". При такому підході їхні проблеми з логістикую будуть зменшуватись!
Вони підтягнуть тили, їм же ніхто не заважає?
Військами керують, планують дії фахові військові, які більше покладаються на кооперацію з такими ж фахівцями західної коаліції аніж вказівки "вєлічайшево" з бункеру під Банковой.
Прибуття до України досвідчених та кваліфікованих (у роботі з незнайомим українцям озброєнням) добровольців має щось говорити навіть недолугим.
Я про пана, а мені = про Івана.
При чім тут до конкретного моєго коменту Зеленський і гаварящая голова?
Мене (як людину, яка більше двох років була на війні - не на Донбасі) турбує те, що ворог в ці дні активно і спокійно закріплюється на остаточно захоплених територіях півночі і півдня.
Це вторгнення було розраховано на бліцкріг - вони йщли з мінімальним запасом.
Сьогожні вони переглянули тактику і виправляють помилки.
Чи ви хочете, щоб це вгризання на наші території розтягнулось на роки?
І чке незнайоме озброєння? Вже Пентагон признав, що наші хлопці працюють з їхнім озброєнням вправніше, ніж їхні солдати в Іраку.
Що до озброєння, javelins and nlaws високо технологічні але не складні у вжитку системи. До того ж бійці ЗСУ мали достатньо часу на їхнє освоєння.
Як ви бачите українського бійця за пультом керування, скажімо системи Patriot або чимось подібним, який знає про ці системи з інтернету?
1. "Проблеми з логістикою" у більш розгорнутій формі - "складнощі у закріплені на захоплених територіях через відсутність достатнього тилового забезпечення".
Так, якщо незрозуміло, я й про це написав! Вони за тиждень організують це "достатньє тилове забезпечення". І що тоді? Ой, ми не знали, що вони не відступлять?
2. Як ви бачите українського бійця за пультом керування, скажімо системи Patriot або чимось подібним, який знає про ці системи з інтернету?
Хоч сам зрозумів, що написав? По твоєму виходить, що
Прибуття до України досвідчених та кваліфікованих (у роботі з незнайомим українцям озброєнням) добровольців
забезпечить нам якісне керування системами Петріот чи чимось подібним ??????
Господи боже мій, яке ж воно дійсно недолуге, ще й час витачаю пояснювати 1+1=2. Але вже......
Ще раз:
Повний бойовий комплект комплексу Петріот коштує 9(!) мільярдів доларів. Пуск однієї ракети - 3(!) мільони доларів. Такі комплекси США передали виключно своїм стратегічним партнерам - Японії та Кувейту. Ні одна країна НАТО не володіє жодним таким комплексом. Всі , які розміщені в Європі (зараз ще додатково 2 розгортають в Польщі) належать і обслеговуються виключно Пентагоном!
Тому ні про які Петріоти "і щось подібне" в Україні мова навіть не йде.
вам батєнька тєльняшку би да в полководци.
ніхто не говорив за Petriot на теренах України як доконаний факт.
але є і інше озброєння, яке потребує часу на освоєння, якого як ви кажете Україна не має.
https://censor.net/ua/news/3323139/***************************************************************************************************
Нуланд:
1. Не військовий спеціаліст.
2. Де видно, що вона саказала = будуть інші американські, натівські системи ППО? Очивидно мова йшла про старі системи, які є в Німеччині і які лишились від НДР. На днях оголосили, що їх віддадуть. В якому вони стані -неясно, 30 років на складах пролежали.
3. Новітні системи ППО нам ніхто не дасть - це ще "гірший злочин", ніж передати боєздатні радянські літаки.
Зеленський це знає і бачу хоче дати ворогу перепочити свома перемовинами.