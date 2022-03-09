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Проблемы по поставкам в войска агрессора будут только увеличиваться, - Грозев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Проблемы по поставкам в войска агрессора будут только увеличиваться, - Грозев

В логистике поставок для российских войск, вторгшихся на территорию Украины, наблюдаются усиливающиеся проблемы.

Об этом рассказал журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ресурсы, которые были перенесены на украинскую территорию, не человеческие, а инвентарные – это включает бензин, ракеты, амуницию, были предназначены для войны, которая длилась 7-8 дней. Сейчас есть очень реальная дыра в поставках", - сказал он.

Грозев подчеркнул, что эти "дыры" будут становиться все больше, поскольку довезти цистерны до мест дислокации российских войск, которые очень разбросаны по Украине, практически невозможно.

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"Самая слабая сторона российской армии – это логистика, это все знали и сейчас это видим наглядно", - подчеркнул журналист-расследователь.

В то же время, он не исключил в ближайшие дни новых атак россии на украинские города ракетами, но россияне могут получить там "неожиданность".

"Я ожидаю, что все-таки будут завтра или послезавтра новые попытки имеющимися средствами, менее дальнобойными ракетами, которые на 120-130 км могут стрелять, попытка повторить по Сумам, Харькову, это видно из передвижения воинских частей. Но я ожидаю, что здесь неожиданность будет", - подчеркнул Грозев.

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Топ комментарии
+27
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09.03.2022 05:22
+9
Зрозумійте будьласка, Зеленскій на сьогодні є тільки "гаварящая галава".
Військами керують, планують дії фахові військові, які більше покладаються на кооперацію з такими ж фахівцями західної коаліції аніж вказівки "вєлічайшево" з бункеру під Банковой.
Прибуття до України досвідчених та кваліфікованих (у роботі з незнайомим українцям озброєнням) добровольців має щось говорити навіть недолугим.
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09.03.2022 06:02
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09.03.2022 05:22 Ответить
так то оно так... но почему вдруг зеле показался блеск глаз педофила, к НАТО его подъостыло, как только украинская армия начала серьезно давить на кацапского оккупанта вдруг, ни с того ни с его появляется информация, что за 10 дней сидения в бункере на величайшего было совершено 3 покушения... вдруг США готовы дать убежище... оно загнало себя в тупик... а когда пришло в себя, то поняло - разбираться с ним будут, поэтому надо прикрываться чем-нибудь... кстати, и о деле вагнеровцев обязательно спросят... ну а пока что надо бороться против агрессора и ни в коем случае не дать величайшему совершить дурость типа "все-равно по какой улице с каким названием мы идем" или на День независимости пригласить танцевать в центре Киева ************ безгрудых...
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09.03.2022 05:22 Ответить
І ще, крім того, що значить "будут збільшуватись"? Грозєв, ти нічого не поплутав?

Наскільки я бачу останні два дні діє принцип "не наступають - не чіпаємо". При такому підході їхні проблеми з логістикую будуть зменшуватись!

Вони підтягнуть тили, їм же ніхто не заважає?
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09.03.2022 05:29 Ответить
Зрозумійте будьласка, Зеленскій на сьогодні є тільки "гаварящая галава".
Військами керують, планують дії фахові військові, які більше покладаються на кооперацію з такими ж фахівцями західної коаліції аніж вказівки "вєлічайшево" з бункеру під Банковой.
Прибуття до України досвідчених та кваліфікованих (у роботі з незнайомим українцям озброєнням) добровольців має щось говорити навіть недолугим.
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09.03.2022 06:02 Ответить
"Нате мій глек на капусту, та й я буду Настя".
Я про пана, а мені = про Івана.
При чім тут до конкретного моєго коменту Зеленський і гаварящая голова?
Мене (як людину, яка більше двох років була на війні - не на Донбасі) турбує те, що ворог в ці дні активно і спокійно закріплюється на остаточно захоплених територіях півночі і півдня.
Це вторгнення було розраховано на бліцкріг - вони йщли з мінімальним запасом.
Сьогожні вони переглянули тактику і виправляють помилки.
Чи ви хочете, щоб це вгризання на наші території розтягнулось на роки?
І чке незнайоме озброєння? Вже Пентагон признав, що наші хлопці працюють з їхнім озброєнням вправніше, ніж їхні солдати в Іраку.
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09.03.2022 06:24 Ответить
"Проблеми з логістикою" у більш розгорнутій формі - "складнощі у закріплені на захоплених територіях через відсутність достатнього тилового забезпечення".
Що до озброєння, javelins and nlaws високо технологічні але не складні у вжитку системи. До того ж бійці ЗСУ мали достатньо часу на їхнє освоєння.
Як ви бачите українського бійця за пультом керування, скажімо системи Patriot або чимось подібним, який знає про ці системи з інтернету?
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09.03.2022 06:51 Ответить
javelins and nlaws наші бійці вивчили за день два..вчора слухав захисника з тероборони Києва
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09.03.2022 07:02 Ответить
Шановному Val 7469e38c

1. "Проблеми з логістикою" у більш розгорнутій формі - "складнощі у закріплені на захоплених територіях через відсутність достатнього тилового забезпечення".
 Так, якщо незрозуміло, я й про це написав! Вони за тиждень організують це "достатньє тилове забезпечення". І що тоді? Ой, ми не знали, що вони не відступлять?

2. Як ви бачите українського бійця за пультом керування, скажімо системи Patriot або чимось подібним, який знає про ці системи з інтернету?
Хоч сам зрозумів, що написав? По твоєму виходить, що
Прибуття до України досвідчених та кваліфікованих (у роботі з незнайомим українцям озброєнням) добровольців
забезпечить нам якісне керування системами Петріот чи чимось подібним ??????
Господи боже мій, яке ж воно дійсно недолуге, ще й час витачаю пояснювати 1+1=2. Але вже......
Ще раз:
Повний бойовий комплект комплексу Петріот коштує 9(!) мільярдів доларів. Пуск однієї ракети - 3(!) мільони доларів. Такі комплекси США передали виключно своїм стратегічним партнерам - Японії та Кувейту. Ні одна країна НАТО не володіє жодним таким комплексом. Всі , які розміщені в Європі (зараз ще додатково 2 розгортають в Польщі) належать і обслеговуються виключно Пентагоном!
Тому ні про які Петріоти "і щось подібне" в Україні мова навіть не йде.
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09.03.2022 10:35 Ответить
на даний час москальня пробує зібрати якусь подобу резерву на лугандонії і криму, не можуть переконати військо бульбофюрера та недомолдован з придністров'я стати на захист скрєп але запросто перекинуть за кілька днів військо дальнєвосточного і кьонінгсбьорского улусів.
вам батєнька тєльняшку би да в полководци.

ніхто не говорив за Petriot на теренах України як доконаний факт.
але є і інше озброєння, яке потребує часу на освоєння, якого як ви кажете Україна не має.

https://censor.net/ua/news/3323139/***************************************************************************************************
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09.03.2022 10:59 Ответить
Розберись будь ласка з інфою і чітко фільтруй те, що кажуть.
Нуланд:
1. Не військовий спеціаліст.
2. Де видно, що вона саказала = будуть інші американські, натівські системи ППО? Очивидно мова йшла про старі системи, які є в Німеччині і які лишились від НДР. На днях оголосили, що їх віддадуть. В якому вони стані -неясно, 30 років на складах пролежали.
3. Новітні системи ППО нам ніхто не дасть - це ще "гірший злочин", ніж передати боєздатні радянські літаки.
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09.03.2022 11:14 Ответить
Певно, пора вже запускати ракети на кацабстан, щоби кацабськи руді баби і бородаті діди теж відчули, що таке бомбардування... Принаймні - на аеродроми та вокзали прикордонних бєлгородів, брянсків, та ростових... Нехай вони відчують, що таке - реальна війна, меньше своїх виродків в свою сволотну армію будуть відпускати... І забити на всіх, відновити атомну бомбу. На це піде до 2-х років, але россомони будуть поставлені на коліна!
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09.03.2022 05:34 Ответить
Осталось нам найти ракеты.
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09.03.2022 06:01 Ответить
бєлгород не чіпай, бєлгород наш.
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09.03.2022 06:13 Ответить
Здохни Рашка
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09.03.2022 05:45 Ответить
На півдні у них немає проблем з логістикою, із окупованого Криму постачається все.
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09.03.2022 05:49 Ответить
навіть залізницею .
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09.03.2022 05:57 Ответить
відволікають Києвом,шоб захопити південь
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09.03.2022 07:05 Ответить
Згідно повідомлень цього Христо ми вже відбили атаки ще позавчора, та вже бої точаться за Ростов....
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09.03.2022 06:49 Ответить
они скоро хавать друг друга.
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09.03.2022 06:52 Ответить
Сєпарам в АТО жрати мишей було за щастя, що там вже казати про канібалізм.
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09.03.2022 09:22 Ответить
мордор підтягує тили щоб окопатись і закріпитись...хоче таке я лднеерія робити
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09.03.2022 07:00 Ответить
На первый-второй рассчитайсь !
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09.03.2022 07:01 Ответить
У логістиці постачання для російських військ, які вторглися на територію України, спостерігаються проблеми, які збільшуватимуться. Джерело: https://censor.net/ua/n3323073

Зеленський це знає і бачу хоче дати ворогу перепочити свома перемовинами.
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09.03.2022 09:21 Ответить
Грозєв у нас вєлікій експерт. Моя морська свинка робить кращі прогнози ніж він.
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09.03.2022 09:32 Ответить
грозєв - де фільм про розслідування заходу вагнерівців зі сторони білорусі?
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09.03.2022 10:24 Ответить
Новость хорошая. Плохо то, что они обносят дома на захваченных территориях. Поэтому это больная тема для многих.
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09.03.2022 17:47 Ответить
 
 