Проблеми з постачанням у війську агресора лише збільшуватимуться, - Грозєв

У логістиці постачання для російських військ, які вторглися на територію України, спостерігаються проблеми, які збільшуватимуться.

Про це розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ресурси, які були перенесені на українську територію, не людські, а інвентарні – це включає бензин, ракети, амуніцію, були призначені для війни, яка б тривала 7-8 днів. Зараз є дуже реальна дірка у постачанні", - сказав він.

Грозєв підкреслив, що ці "дірки" ставатимуть дедалі більшими, оскільки довезти цистерни до місць дислокації російських військ, які дуже розкидані по Україні, практично неможливо.

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"Найслабша сторона російської армії – це логістика, це всі знали і зараз це бачимо наочно", - наголосив журналіст-розслідувач.

Водночас він не виключив найближчими днями нових атак росії на українські міста ракетами, але росіяни можуть отримати там "несподіванку".

"Я очікую, що все-таки будуть завтра або післязавтра нові спроби наявними засобами, менш далекобійними ракетами, які на 120-130 км можуть стріляти, спроба повторити по Сумах, Харкову, це видно з пересування військових частин. Але я очікую, що тут несподіванка буде", - наголосив Грозєв.

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