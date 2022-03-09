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Проблеми з постачанням у війську агресора лише збільшуватимуться, - Грозєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Проблеми з постачанням у війську агресора лише збільшуватимуться, - Грозєв

У логістиці постачання для російських військ, які вторглися на територію України, спостерігаються проблеми, які збільшуватимуться.

Про це розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ресурси, які були перенесені на українську територію, не людські, а інвентарні – це включає бензин, ракети, амуніцію, були призначені для війни, яка б тривала 7-8 днів. Зараз є дуже реальна дірка у постачанні", - сказав він.

Грозєв підкреслив, що ці "дірки" ставатимуть дедалі більшими, оскільки довезти цистерни до місць дислокації російських військ, які дуже розкидані по Україні, практично неможливо.

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"Найслабша сторона російської армії – це логістика, це всі знали і зараз це бачимо наочно", - наголосив журналіст-розслідувач.

Водночас він не виключив найближчими днями нових атак росії на українські міста ракетами, але росіяни можуть отримати там "несподіванку".

"Я очікую, що все-таки будуть завтра або післязавтра нові спроби наявними засобами, менш далекобійними ракетами, які на 120-130 км можуть стріляти, спроба повторити по Сумах, Харкову, це видно з пересування військових частин. Але я очікую, що тут несподіванка буде", - наголосив Грозєв.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
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09.03.2022 05:22
+9
Зрозумійте будьласка, Зеленскій на сьогодні є тільки "гаварящая галава".
Військами керують, планують дії фахові військові, які більше покладаються на кооперацію з такими ж фахівцями західної коаліції аніж вказівки "вєлічайшево" з бункеру під Банковой.
Прибуття до України досвідчених та кваліфікованих (у роботі з незнайомим українцям озброєнням) добровольців має щось говорити навіть недолугим.
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09.03.2022 06:02
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09.03.2022 05:22 Відповісти
так то оно так... но почему вдруг зеле показался блеск глаз педофила, к НАТО его подъостыло, как только украинская армия начала серьезно давить на кацапского оккупанта вдруг, ни с того ни с его появляется информация, что за 10 дней сидения в бункере на величайшего было совершено 3 покушения... вдруг США готовы дать убежище... оно загнало себя в тупик... а когда пришло в себя, то поняло - разбираться с ним будут, поэтому надо прикрываться чем-нибудь... кстати, и о деле вагнеровцев обязательно спросят... ну а пока что надо бороться против агрессора и ни в коем случае не дать величайшему совершить дурость типа "все-равно по какой улице с каким названием мы идем" или на День независимости пригласить танцевать в центре Киева ************ безгрудых...
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09.03.2022 05:22 Відповісти
І ще, крім того, що значить "будут збільшуватись"? Грозєв, ти нічого не поплутав?

Наскільки я бачу останні два дні діє принцип "не наступають - не чіпаємо". При такому підході їхні проблеми з логістикую будуть зменшуватись!

Вони підтягнуть тили, їм же ніхто не заважає?
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09.03.2022 05:29 Відповісти
Зрозумійте будьласка, Зеленскій на сьогодні є тільки "гаварящая галава".
Військами керують, планують дії фахові військові, які більше покладаються на кооперацію з такими ж фахівцями західної коаліції аніж вказівки "вєлічайшево" з бункеру під Банковой.
Прибуття до України досвідчених та кваліфікованих (у роботі з незнайомим українцям озброєнням) добровольців має щось говорити навіть недолугим.
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09.03.2022 06:02 Відповісти
"Нате мій глек на капусту, та й я буду Настя".
Я про пана, а мені = про Івана.
При чім тут до конкретного моєго коменту Зеленський і гаварящая голова?
Мене (як людину, яка більше двох років була на війні - не на Донбасі) турбує те, що ворог в ці дні активно і спокійно закріплюється на остаточно захоплених територіях півночі і півдня.
Це вторгнення було розраховано на бліцкріг - вони йщли з мінімальним запасом.
Сьогожні вони переглянули тактику і виправляють помилки.
Чи ви хочете, щоб це вгризання на наші території розтягнулось на роки?
І чке незнайоме озброєння? Вже Пентагон признав, що наші хлопці працюють з їхнім озброєнням вправніше, ніж їхні солдати в Іраку.
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09.03.2022 06:24 Відповісти
"Проблеми з логістикою" у більш розгорнутій формі - "складнощі у закріплені на захоплених територіях через відсутність достатнього тилового забезпечення".
Що до озброєння, javelins and nlaws високо технологічні але не складні у вжитку системи. До того ж бійці ЗСУ мали достатньо часу на їхнє освоєння.
Як ви бачите українського бійця за пультом керування, скажімо системи Patriot або чимось подібним, який знає про ці системи з інтернету?
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09.03.2022 06:51 Відповісти
javelins and nlaws наші бійці вивчили за день два..вчора слухав захисника з тероборони Києва
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09.03.2022 07:02 Відповісти
Шановному Val 7469e38c

1. "Проблеми з логістикою" у більш розгорнутій формі - "складнощі у закріплені на захоплених територіях через відсутність достатнього тилового забезпечення".
 Так, якщо незрозуміло, я й про це написав! Вони за тиждень організують це "достатньє тилове забезпечення". І що тоді? Ой, ми не знали, що вони не відступлять?

2. Як ви бачите українського бійця за пультом керування, скажімо системи Patriot або чимось подібним, який знає про ці системи з інтернету?
Хоч сам зрозумів, що написав? По твоєму виходить, що
Прибуття до України досвідчених та кваліфікованих (у роботі з незнайомим українцям озброєнням) добровольців
забезпечить нам якісне керування системами Петріот чи чимось подібним ??????
Господи боже мій, яке ж воно дійсно недолуге, ще й час витачаю пояснювати 1+1=2. Але вже......
Ще раз:
Повний бойовий комплект комплексу Петріот коштує 9(!) мільярдів доларів. Пуск однієї ракети - 3(!) мільони доларів. Такі комплекси США передали виключно своїм стратегічним партнерам - Японії та Кувейту. Ні одна країна НАТО не володіє жодним таким комплексом. Всі , які розміщені в Європі (зараз ще додатково 2 розгортають в Польщі) належать і обслеговуються виключно Пентагоном!
Тому ні про які Петріоти "і щось подібне" в Україні мова навіть не йде.
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09.03.2022 10:35 Відповісти
на даний час москальня пробує зібрати якусь подобу резерву на лугандонії і криму, не можуть переконати військо бульбофюрера та недомолдован з придністров'я стати на захист скрєп але запросто перекинуть за кілька днів військо дальнєвосточного і кьонінгсбьорского улусів.
вам батєнька тєльняшку би да в полководци.

ніхто не говорив за Petriot на теренах України як доконаний факт.
але є і інше озброєння, яке потребує часу на освоєння, якого як ви кажете Україна не має.

https://censor.net/ua/news/3323139/***************************************************************************************************
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09.03.2022 10:59 Відповісти
Розберись будь ласка з інфою і чітко фільтруй те, що кажуть.
Нуланд:
1. Не військовий спеціаліст.
2. Де видно, що вона саказала = будуть інші американські, натівські системи ППО? Очивидно мова йшла про старі системи, які є в Німеччині і які лишились від НДР. На днях оголосили, що їх віддадуть. В якому вони стані -неясно, 30 років на складах пролежали.
3. Новітні системи ППО нам ніхто не дасть - це ще "гірший злочин", ніж передати боєздатні радянські літаки.
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09.03.2022 11:14 Відповісти
Певно, пора вже запускати ракети на кацабстан, щоби кацабськи руді баби і бородаті діди теж відчули, що таке бомбардування... Принаймні - на аеродроми та вокзали прикордонних бєлгородів, брянсків, та ростових... Нехай вони відчують, що таке - реальна війна, меньше своїх виродків в свою сволотну армію будуть відпускати... І забити на всіх, відновити атомну бомбу. На це піде до 2-х років, але россомони будуть поставлені на коліна!
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09.03.2022 05:34 Відповісти
Осталось нам найти ракеты.
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09.03.2022 06:01 Відповісти
бєлгород не чіпай, бєлгород наш.
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09.03.2022 06:13 Відповісти
Здохни Рашка
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09.03.2022 05:45 Відповісти
На півдні у них немає проблем з логістикою, із окупованого Криму постачається все.
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09.03.2022 05:49 Відповісти
навіть залізницею .
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09.03.2022 05:57 Відповісти
відволікають Києвом,шоб захопити південь
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09.03.2022 07:05 Відповісти
Згідно повідомлень цього Христо ми вже відбили атаки ще позавчора, та вже бої точаться за Ростов....
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09.03.2022 06:49 Відповісти
они скоро хавать друг друга.
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09.03.2022 06:52 Відповісти
Сєпарам в АТО жрати мишей було за щастя, що там вже казати про канібалізм.
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09.03.2022 09:22 Відповісти
мордор підтягує тили щоб окопатись і закріпитись...хоче таке я лднеерія робити
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09.03.2022 07:00 Відповісти
На первый-второй рассчитайсь !
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09.03.2022 07:01 Відповісти
У логістиці постачання для російських військ, які вторглися на територію України, спостерігаються проблеми, які збільшуватимуться. Джерело: https://censor.net/ua/n3323073

Зеленський це знає і бачу хоче дати ворогу перепочити свома перемовинами.
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09.03.2022 09:21 Відповісти
Грозєв у нас вєлікій експерт. Моя морська свинка робить кращі прогнози ніж він.
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09.03.2022 09:32 Відповісти
грозєв - де фільм про розслідування заходу вагнерівців зі сторони білорусі?
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09.03.2022 10:24 Відповісти
Новость хорошая. Плохо то, что они обносят дома на захваченных территориях. Поэтому это больная тема для многих.
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09.03.2022 17:47 Відповісти
 
 