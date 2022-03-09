Проблеми з постачанням у війську агресора лише збільшуватимуться, - Грозєв
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У логістиці постачання для російських військ, які вторглися на територію України, спостерігаються проблеми, які збільшуватимуться.
Про це розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Ресурси, які були перенесені на українську територію, не людські, а інвентарні – це включає бензин, ракети, амуніцію, були призначені для війни, яка б тривала 7-8 днів. Зараз є дуже реальна дірка у постачанні", - сказав він.
Грозєв підкреслив, що ці "дірки" ставатимуть дедалі більшими, оскільки довезти цистерни до місць дислокації російських військ, які дуже розкидані по Україні, практично неможливо.
"Найслабша сторона російської армії – це логістика, це всі знали і зараз це бачимо наочно", - наголосив журналіст-розслідувач.
Водночас він не виключив найближчими днями нових атак росії на українські міста ракетами, але росіяни можуть отримати там "несподіванку".
"Я очікую, що все-таки будуть завтра або післязавтра нові спроби наявними засобами, менш далекобійними ракетами, які на 120-130 км можуть стріляти, спроба повторити по Сумах, Харкову, це видно з пересування військових частин. Але я очікую, що тут несподіванка буде", - наголосив Грозєв.
Будь ласка, зачекайте...
Наскільки я бачу останні два дні діє принцип "не наступають - не чіпаємо". При такому підході їхні проблеми з логістикую будуть зменшуватись!
Вони підтягнуть тили, їм же ніхто не заважає?
Військами керують, планують дії фахові військові, які більше покладаються на кооперацію з такими ж фахівцями західної коаліції аніж вказівки "вєлічайшево" з бункеру під Банковой.
Прибуття до України досвідчених та кваліфікованих (у роботі з незнайомим українцям озброєнням) добровольців має щось говорити навіть недолугим.
Я про пана, а мені = про Івана.
При чім тут до конкретного моєго коменту Зеленський і гаварящая голова?
Мене (як людину, яка більше двох років була на війні - не на Донбасі) турбує те, що ворог в ці дні активно і спокійно закріплюється на остаточно захоплених територіях півночі і півдня.
Це вторгнення було розраховано на бліцкріг - вони йщли з мінімальним запасом.
Сьогожні вони переглянули тактику і виправляють помилки.
Чи ви хочете, щоб це вгризання на наші території розтягнулось на роки?
І чке незнайоме озброєння? Вже Пентагон признав, що наші хлопці працюють з їхнім озброєнням вправніше, ніж їхні солдати в Іраку.
Що до озброєння, javelins and nlaws високо технологічні але не складні у вжитку системи. До того ж бійці ЗСУ мали достатньо часу на їхнє освоєння.
Як ви бачите українського бійця за пультом керування, скажімо системи Patriot або чимось подібним, який знає про ці системи з інтернету?
1. "Проблеми з логістикою" у більш розгорнутій формі - "складнощі у закріплені на захоплених територіях через відсутність достатнього тилового забезпечення".
Так, якщо незрозуміло, я й про це написав! Вони за тиждень організують це "достатньє тилове забезпечення". І що тоді? Ой, ми не знали, що вони не відступлять?
2. Як ви бачите українського бійця за пультом керування, скажімо системи Patriot або чимось подібним, який знає про ці системи з інтернету?
Хоч сам зрозумів, що написав? По твоєму виходить, що
Прибуття до України досвідчених та кваліфікованих (у роботі з незнайомим українцям озброєнням) добровольців
забезпечить нам якісне керування системами Петріот чи чимось подібним ??????
Господи боже мій, яке ж воно дійсно недолуге, ще й час витачаю пояснювати 1+1=2. Але вже......
Ще раз:
Повний бойовий комплект комплексу Петріот коштує 9(!) мільярдів доларів. Пуск однієї ракети - 3(!) мільони доларів. Такі комплекси США передали виключно своїм стратегічним партнерам - Японії та Кувейту. Ні одна країна НАТО не володіє жодним таким комплексом. Всі , які розміщені в Європі (зараз ще додатково 2 розгортають в Польщі) належать і обслеговуються виключно Пентагоном!
Тому ні про які Петріоти "і щось подібне" в Україні мова навіть не йде.
вам батєнька тєльняшку би да в полководци.
ніхто не говорив за Petriot на теренах України як доконаний факт.
але є і інше озброєння, яке потребує часу на освоєння, якого як ви кажете Україна не має.
https://censor.net/ua/news/3323139/***************************************************************************************************
Нуланд:
1. Не військовий спеціаліст.
2. Де видно, що вона саказала = будуть інші американські, натівські системи ППО? Очивидно мова йшла про старі системи, які є в Німеччині і які лишились від НДР. На днях оголосили, що їх віддадуть. В якому вони стані -неясно, 30 років на складах пролежали.
3. Новітні системи ППО нам ніхто не дасть - це ще "гірший злочин", ніж передати боєздатні радянські літаки.
Зеленський це знає і бачу хоче дати ворогу перепочити свома перемовинами.