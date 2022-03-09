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В Харькове возобновлено украинское телевизионное вещание

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Цифровое телевизионное вещание в области работает благодаря усилиям технического специалиста харьковского филиала Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

В настоящее время харьковчанам уже доступны 16 национальных телеканалов мультиплексов МХ-1 и МХ-2, а также местный общественный вещатель - UA Харьков.

Напомним, телебашня в Харькове пострадала от обстрела оккупантами 6 марта.

Госспецсвязи напоминает, что кроме эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами: на спутнике, на YouTube, ОТТ-сервисах, а также в "Дія".

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Автор: Анастасія Потіха
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09.03.2022 11:28 Ответить
 
 