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У Харкові відновлено українське телевізійне мовлення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Цифрове телевізійне мовлення в області працює завдяки зусиллям технічного фахівця харківської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв’язку.

Наразі харків'янам уже доступні 16 національних телеканалів мультиплексів МХ-1 та МХ-2, а також місцевий суспільний мовник — UA Харків.

Нагадується, телевежа в Харкові постраждала від обстрілу окупантами 6 березня.

Держспецзв'язку нагадує, що, окрім ефірного мовлення, отримати безоплатний доступ до українських телеканалів можна декількома способами: на супутнику, на YouTube, ОТТ-сервісах, а також у "Дії".

Також читайте: У Харкові відновили цифрову ретрансляцію телеканалів

Автор: Ірина Дашківська
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09.03.2022 11:28 Відповісти
 
 