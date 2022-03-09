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Российские оккупанты захватили гражданское спасательное судно "Сапфир" и принудительно транспортируют в Севастополь

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Российские захватчики транспортируют гражданское спасательное судно "Сапфир" в Севастополь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Фейсбуке.

Капитан "Сапфира", которому дали возможность связаться с Администрацией морских портов Украины, проинформировал, что захваченное судно транспортируют в порт временно оккупированного Севастополя.

Он сообщил, что на борту находятся "зеленые человечки", которые держат экипаж "под дулами". Функции командования взял на себя прибывший на судно российский капитан.

Одесский координационно-спасательный центр обратился к российским военным кораблям с позывными "Бугель-490", "Касс", "Аргумент", "Бульба", "Гусар", "Витал".

"Вами незаконно захвачено и удерживается украинское спасательное судно "Сапфир", которое находилось в территориальных водах Украины в районе острова Змеиный. Ваши действия незаконны. Это проявление слабости и классифицируется как пиратский захват. Вы нарушили все нормы международного морского права и ведения морских действий в море. Требуем немедленно освободить спасательное судно "Сапфир" и не препятствовать его следованию в порт Одесса. Захват гражданского судна в очередной раз подтверждает, что у российских военных нет чести. Развязав войну, вы прикрываетесь гражданскими. Это очередная позорная страница вашего флота. Вам не смыть этот позор никогда", - говорилось в обращении.

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Гражданское спасательное судно "Сапфир" находится на балансе морской поисково-спасательной службы Украины.

Борт предназначен для патрулирования в открытом море, спасения судов, терпящих бедствие, выполнения морских буксировок судов и плавсредств, пожаротушения, выполнения подводно-технических работ на глубинах до 50 метров, спасения людей и оказания медпомощи пострадавшим.

На момент захвата судно выполняло гуманитарную миссию по спасению людей.

В Главном управлении разведки подчеркнули, что действия российских захватчиков квалифицируются исключительно как пиратство и прямое нарушение норм Международного морского права и Международных конвенций безопасности мореплавания.

ГУР предоставляет в свободный доступ радиопереговоры капитана судна "Сапфир" с Одесским портом.
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Топ комментарии
+4
Унітази знімати будуть?
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09.03.2022 15:23
+3
🇺🇦✊✌️
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09.03.2022 15:17
+3
кацапи не тільки терористи, військові злочинці та мародери, вони ще й пірати. Яка ГНИДЬ!
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09.03.2022 15:34
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Правила форума Совет форумчан
🇺🇦✊✌️
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09.03.2022 15:17 Ответить
Смерть москалям
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19.03.2022 08:52 Ответить
Унітази знімати будуть?
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09.03.2022 15:23 Ответить
Свои судна сломались, теперь экспропририруют украинских.
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09.03.2022 15:29 Ответить
кацапи не тільки терористи, військові злочинці та мародери, вони ще й пірати. Яка ГНИДЬ!
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09.03.2022 15:34 Ответить
Кілька днів тому? Не тормозіть!
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09.03.2022 15:44 Ответить
Заборонити їм для початку Чорноморський флот. Що він робить у внутрішнх водах ЕС?
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09.03.2022 15:45 Ответить
Забороняти на папірцях можна що завгодно. Але флот рашистів уже є в акваторії Чорного моря, має бази та ремонтні доки в окупованому Криму. А от якщо знищити ракетними ударами Керченський міст разом з комунікаціями, електростанції та водогони рашистів - ось тоді утримання флоту на півострові стане для підєрациі проблемою.
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09.03.2022 16:37 Ответить
Страна мародер.
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09.03.2022 15:48 Ответить
Всі офіцери підлягають повішанню на щоглі, як пірати, еквпажі на довічне ув'язнення.

Так спокон віку було!

Але зараз майже всі живуть у 22-му столітті, і лише одна країна залишилась у 18-му!
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09.03.2022 16:15 Ответить
Не потрібно звератись до "рюсскіх воєнних кораблєй" і переказувати їм порушені пункти морського права. Треба в'***ти протикорабельною ракетою по одному з корит рашистів. Кажуть, що масовий візит ************ на вічний концерт до кабиздона позитивно відображається на дефекації тих рашистів, які виживуть
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09.03.2022 16:19 Ответить
що це судно там робило? мля...
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09.03.2022 16:26 Ответить
Не пускать российские корабли в порты мира
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19.03.2022 08:54 Ответить
 
 