Глава Центробанка РФ Набиуллина подала в отставку, Путин отказал
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Глава Центробанка РФ (аналог украинского НБУ) Эльвира Набиуллина подала в отставку, однако президент России Владимир Путин отказался ее увольнять. Из-за сложившейся ситуации РФ находится в состоянии дефолта, а вся финансовая система может в любой момент упасть.
Как написал на своей странице в Facebook экс-премьер-министр Алексей Гончарук, "крысы уже побежали с русского военного корабля. Отставка не принята. Путин потянет ко дну всех своих прихвостней". Информацию о желании Набиуллиной уйти в отставку OBOZREVATEL подтвердили и два не связанных между собой источника среди российской политической элиты, передает Цензор.НЕТ.
По их словам, Набиуллина озвучила желание уйти в отставку лично во время разговора с российским премьером Михаилом Мишустиным. Она пожаловалась: ее никто не предупреждал о том, что ситуация будет ухудшаться из-за войны против Украины (в ее интерпретации "военной операции"), а справиться с таким кризисом на данном этапе практически невозможно.
Мишустин передал слова Путина о том, что в отставку никого не будут отпускать. Кроме того, он язвительно добавил, что у МВФ Набиуллину теперь никогда не возьмут. По словам собеседников, ранее глава российского Центробанка рассматривала возможность по окончании карьеры в РФ пойти на повышение – в МВФ. Но сейчас этих перспектив для нее больше нет.
К слову, такие настроения существуют не только в руководстве Центробанка РФ. Набиуллиной пришлось записывать видео с обращением к своим сотрудникам, чтобы успокоить их. Кстати, полномочия главы Центробанка заканчиваются 21 марта, поэтому ее желание уйти в отставку в этой ситуации вполне логично.
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https://youtu.be/fMSlA5SO8mM?list=RDCMUCkp0Tc7ll67bChomTyB1ezQ&t=111
В основном речь идет о "людях инициативных, знакомых с передовыми практиками управления и ведения бизнеса", утверждают собеседники "Медузы", близкие к администрации президента рф и правительству.
Однако никаких громких увольнений с начала вторжения не последовало.
Близкий к правительству источник журналистов объясняет это тем, что "увольнение сейчас приравнивается к бегству. А за бегство - расстреливают".
Источники также подчеркивают: очень многие высокопоставленные чиновники и сотрудники госкомпаний не знали о планах полномасштабного нападения на Украину и не ожидали настолько жестких санкций со стороны Запада.
Один из собеседников, близких к правительству, говорит, что у них "были учения по стрессовым сценариям, но не на такой уровень стресса. Расчет был на относительно мягкие санкции".
По его словам, до 24 февраля - даже несмотря на уже действующие санкции - чиновники и главы госкомпаний могли добиваться на своих участках ощутимого результата. Сейчас же "никаких явных достижений показать никому не удастся даже внутри страны", а тем более заграницей, констатирует один из собеседников.
На этом фоне практически все значимые кадровые назначения или перемещения тоже заморожены - это касается и федеральных постов, и губернаторских, пишет "Медуза". Нынешнюю идеологию кадровых решений кремля собеседник, близкий к правительству, описывает так: "Главное, чтобы все были на своих местах, сейчас не время для шатаний".
При этом, по мнению одного из собеседников "Медузы", еще в начале 2022 года планировался "большой пакет перестановок", включая министерские должности. Но после начала войны, по словам источников, "не востребован технократический подход к политике". По его словам, теперь "время других людей - ультрапатриотических технологов или политологов".
АЛЕ ЩУРІ ЗНАЮТЬ БІЛЬШЕ
Обойдетесь и бадьёю, не давать же вам ладью.
Это для особо упоротых радетелей потроха и гонтаревой
Если бы она не вычистила отмывочные банки - курс мог бы быть такой как в рашуе, но дебилы все на Гонтареву кивают а не на прачечные бабы Бени и прочих которые вас лохов и доили всю жизнь, сливая вплюту за бугор
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Помаленьку але...
Vам...піZда.
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Слава нації
Смерть москалям.
"Не дрейфь Козлодоев! Сядем усе!"
Присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2022 року:
ГОРНОСТАЙ Катерині Павлівні, режисерці - за повнометражний ігровий фільм «СТОП-ЗЕМЛЯ»;
ГРАБОВИЧУ Джорджу Григорію (Грабовичу Григорію Юлійовичу), літературознавцеві, громадянину Сполучених Штатів Америки - за цикл статей «Переосмислюючи Павла Тичину - переосмислюючи український модернізм»;
ДУДІ Тамарі Анатоліївні (Тамарі Горіха Зерня), письменниці - за роман «Доця»;
КАДАНУ Микиті Вікторовичу (Нікіті Кадану), художникові - за персональну виставку «Камінь б'є камінь»;
РЯБЧУКУ Миколі Юрійовичу, письменникові - за книгу «Лексикон націоналіста та інші есеї»;
СІЛЬВАШІ Тіберію Йосиповичу, художникові - за інсталяцію «Крила»;
ТРУНОВІЙ Тамарі Вікторівні, режисерці-постановниці, ВОРОЖБИТ Наталі Анатоліївні, авторці п'єси, ЛАРІОНОВУ Юрію Олександровичу, художникові-сценографу, ІСАЄНКУ Андрію Миколайовичу та ХОДОС Валерії Ігорівні, акторам - за виставу «Погані дороги» Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.
Установити на 2022 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 397 тисяч гривень кожна.
https://litgazeta.com.ua/news/nazvani-laureaty-shevchenkivskoi-premii/
- Вася, срочно всплывай, мы тонем!
а на кого вішати всіх собак за економіку раші?
нєєє, вхід на посаду рубль а вихід не передбачений
Добавив президент РФ.
Бойовики тримають у заручниках екіпаж судна «Сапфір та примусово транспортують його до Севастополя
Як розповів капітан Сапфіра, якому дали можливість зв'язатися з Адміністрацією морських портів України, на борту знаходяться зелені чоловічки. Вони тримають екіпаж під дулами. На судно прибув капітан окупантів, який взяв він функції командування.
Цивільне рятувальне судно «Сапфір» перебуває на балансі морської пошуково-рятувальної служби України. Воно призначене для патрулювання у відкритому морі, порятунку судів, що зазнають лиха, виконання морських буксирувань суден і плавзасобів, пожежогасіння, виконання підводно-технічних робіт на глибинах до 50 метрів, порятунку людей та надання медичної допомоги постраждалим.
Вказано, що на момент захоплення судно виконувало гуманітарну місію із порятунку людей. https://t.me/operativnoZSU/12373
―И самое обидное, не я в этом виноват. Правда?
―Правда.
―Не виноват! Предки виноваты! Прадеды-прабабки, внучатые дяди-тети разные, праотцы, ну, и праматери, угу. В жизни вели себя как свиньи последние, а сейчас я расхлебывай их прошлое.
До 21 березня дочекатись не спроможня!!
Займай чергу у банкомат та знімай фуфлі скоріш
Теперь на повышение - это мыть полы в бункере *****.