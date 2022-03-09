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Новости За рубежом
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дефолт (435) отставка (3094) Путин (29854) Россия (91225) Набиуллина (10) Мишустин (24)

Глава Центробанка РФ Набиуллина подала в отставку, Путин отказал

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава Центробанка РФ Набиуллина подала в отставку, Путин отказал

Глава Центробанка РФ (аналог украинского НБУ) Эльвира Набиуллина подала в отставку, однако президент России Владимир Путин отказался ее увольнять. Из-за сложившейся ситуации РФ находится в состоянии дефолта, а вся финансовая система может в любой момент упасть.

Как написал на своей странице в Facebook экс-премьер-министр Алексей Гончарук, "крысы уже побежали с русского военного корабля. Отставка не принята. Путин потянет ко дну всех своих прихвостней". Информацию о желании Набиуллиной уйти в отставку OBOZREVATEL подтвердили и два не связанных между собой источника среди российской политической элиты, передает Цензор.НЕТ.

По их словам, Набиуллина озвучила желание уйти в отставку лично во время разговора с российским премьером Михаилом Мишустиным. Она пожаловалась: ее никто не предупреждал о том, что ситуация будет ухудшаться из-за войны против Украины (в ее интерпретации "военной операции"), а справиться с таким кризисом на данном этапе практически невозможно.

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Мишустин передал слова Путина о том, что в отставку никого не будут отпускать. Кроме того, он язвительно добавил, что у МВФ Набиуллину теперь никогда не возьмут. По словам собеседников, ранее глава российского Центробанка рассматривала возможность по окончании карьеры в РФ пойти на повышение – в МВФ. Но сейчас этих перспектив для нее больше нет.

К слову, такие настроения существуют не только в руководстве Центробанка РФ. Набиуллиной пришлось записывать видео с обращением к своим сотрудникам, чтобы успокоить их. Кстати, полномочия главы Центробанка заканчиваются 21 марта, поэтому ее желание уйти в отставку в этой ситуации вполне логично.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+123
Нравится, не нравится - терпи, моя красавица)
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09.03.2022 15:35
+48
По етапу, на чолі з недофюрером, всі підете а не у відставку.
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09.03.2022 15:35
+42
Эээ,нет. Тонуть всем вместе. Все повязаны кровью. Выход один-ликвидировать плешивого маньяка.
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09.03.2022 15:36
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АХАХАХАХАХАХАХАААХААА
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09.03.2022 15:35 Ответить
A ti ne smeisa, s porvanoj zhopoi ne tak i prosto - vot poslushatj mozhno kak ono -

https://youtu.be/fMSlA5SO8mM?list=RDCMUCkp0Tc7ll67bChomTyB1ezQ&t=111
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09.03.2022 16:34 Ответить
Нравится, не нравится - терпи, моя красавица)
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09.03.2022 15:35 Ответить
"сядэм усэ..!"
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09.03.2022 15:38 Ответить
Тебя посадят, а ты не воруй!
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09.03.2022 15:47 Ответить
нравица, не нравица - за кораблем отправятся
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09.03.2022 16:01 Ответить
По етапу, на чолі з недофюрером, всі підете а не у відставку.
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09.03.2022 15:35 Ответить
Примерно четверть высокопоставленных чиновников и работников госкорпораций рф задумались об увольнении после начала войны с Украиной и введения жестких санкций против россии. Об этом сообщает "Медуза", ссылаясь на источники.

В основном речь идет о "людях инициативных, знакомых с передовыми практиками управления и ведения бизнеса", утверждают собеседники "Медузы", близкие к администрации президента рф и правительству.

Однако никаких громких увольнений с начала вторжения не последовало.

Близкий к правительству источник журналистов объясняет это тем, что "увольнение сейчас приравнивается к бегству. А за бегство - расстреливают".

Источники также подчеркивают: очень многие высокопоставленные чиновники и сотрудники госкомпаний не знали о планах полномасштабного нападения на Украину и не ожидали настолько жестких санкций со стороны Запада.

Один из собеседников, близких к правительству, говорит, что у них "были учения по стрессовым сценариям, но не на такой уровень стресса. Расчет был на относительно мягкие санкции".

По его словам, до 24 февраля - даже несмотря на уже действующие санкции - чиновники и главы госкомпаний могли добиваться на своих участках ощутимого результата. Сейчас же "никаких явных достижений показать никому не удастся даже внутри страны", а тем более заграницей, констатирует один из собеседников.

На этом фоне практически все значимые кадровые назначения или перемещения тоже заморожены - это касается и федеральных постов, и губернаторских, пишет "Медуза". Нынешнюю идеологию кадровых решений кремля собеседник, близкий к правительству, описывает так: "Главное, чтобы все были на своих местах, сейчас не время для шатаний".

При этом, по мнению одного из собеседников "Медузы", еще в начале 2022 года планировался "большой пакет перестановок", включая министерские должности. Но после начала войны, по словам источников, "не востребован технократический подход к политике". По его словам, теперь "время других людей - ультрапатриотических технологов или политологов".
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09.03.2022 16:00 Ответить
Ну эта жи пабЭда
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09.03.2022 15:35 Ответить
Эээ,нет. Тонуть всем вместе. Все повязаны кровью. Выход один-ликвидировать плешивого маньяка.
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09.03.2022 15:36 Ответить
... Корабль ... Крысы .... Бег ...
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09.03.2022 15:36 Ответить
капітан знає усе

АЛЕ ЩУРІ ЗНАЮТЬ БІЛЬШЕ
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09.03.2022 15:53 Ответить
спокойно, Козлодоев, сядем усе
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09.03.2022 15:37 Ответить
Мы посадим вас в бадью, кинем в море и адью.
Обойдетесь и бадьёю, не давать же вам ладью.
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09.03.2022 15:37 Ответить
І що тобі Гонтарєва поганого зробила? У твого дружбана бЄні банк отжала?
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09.03.2022 15:42 Ответить
ну да ничего не сделала-в три раза обвалили гривну,сгорело на счетах народа и предприятий и фопов сотни миллиардов гривен ,я уж молчу что эти же деньги в три раза обесценились по покупательной способности (кстати со щетов предприятий и фоп-деньги быстро не снимешь ,и в баксы не переведешь)
Это для особо упоротых радетелей потроха и гонтаревой
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09.03.2022 15:46 Ответить
Поэтому Гонтарева в МВФ реформы проводит, а ты русиянские побрехеньки пересказываешь?)
Если бы она не вычистила отмывочные банки - курс мог бы быть такой как в рашуе, но дебилы все на Гонтареву кивают а не на прачечные бабы Бени и прочих которые вас лохов и доили всю жизнь, сливая вплюту за бугор
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09.03.2022 15:55 Ответить
Касаби ?
..
Помаленьку але...
Vам...піZда.
...
Слава нації
Смерть москалям.
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09.03.2022 15:37 Ответить
Набиулинна профессионал высочайшего уровня, и если даже она ничего сделать не может, то Рашке тризда, даже сомнений нет
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09.03.2022 15:38 Ответить
ну прям доктор Менгеле...
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09.03.2022 16:46 Ответить
пусть вешается ))
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09.03.2022 15:38 Ответить
Русский банк - пошел ******!
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09.03.2022 15:38 Ответить
Run, horse, run(c)
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09.03.2022 15:39 Ответить
run LOLA , run
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09.03.2022 15:47 Ответить
Ну шо, майже перша кріса здриснула з потопаючого расєйського корабля , який-такі пішов накуй!
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09.03.2022 15:39 Ответить
Думаю завтра - післязавтра долар буде по 200 після слухів про звільнення.
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09.03.2022 15:57 Ответить
да ты чувак оптимист походу...)))
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09.03.2022 16:01 Ответить
Та пофіх! рашка у предкоматозному стані! Але насєлєніє ще нє вкурсє...
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09.03.2022 16:05 Ответить
Не здриснула! Її Пиня наказав до крісла ланцюгом прикувать !
"Не дрейфь Козлодоев! Сядем усе!"
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09.03.2022 19:41 Ответить
Процесс пошел...
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09.03.2022 15:39 Ответить
Что хтось дивится «Володар перснів»?
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09.03.2022 15:39 Ответить
нє, всі читають "Доцю" - шевченківську лауреатку 2022 р.

Присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2022 року:

ГОРНОСТАЙ Катерині Павлівні, режисерці - за повнометражний ігровий фільм «СТОП-ЗЕМЛЯ»;
ГРАБОВИЧУ Джорджу Григорію (Грабовичу Григорію Юлійовичу), літературознавцеві, громадянину Сполучених Штатів Америки - за цикл статей «Переосмислюючи Павла Тичину - переосмислюючи український модернізм»;
ДУДІ Тамарі Анатоліївні (Тамарі Горіха Зерня), письменниці - за роман «Доця»;
КАДАНУ Микиті Вікторовичу (Нікіті Кадану), художникові - за персональну виставку «Камінь б'є камінь»;
РЯБЧУКУ Миколі Юрійовичу, письменникові - за книгу «Лексикон націоналіста та інші есеї»;
СІЛЬВАШІ Тіберію Йосиповичу, художникові - за інсталяцію «Крила»;
ТРУНОВІЙ Тамарі Вікторівні, режисерці-постановниці, ВОРОЖБИТ Наталі Анатоліївні, авторці п'єси, ЛАРІОНОВУ Юрію Олександровичу, художникові-сценографу, ІСАЄНКУ Андрію Миколайовичу та ХОДОС Валерії Ігорівні, акторам - за виставу «Погані дороги» Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Установити на 2022 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 397 тисяч гривень кожна.

https://litgazeta.com.ua/news/nazvani-laureaty-shevchenkivskoi-premii/
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09.03.2022 15:53 Ответить
Книга набагато краща!
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09.03.2022 19:39 Ответить
Який МВФ??? Тепер ця тварина може іти тільки за російським військовим кораблем!
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09.03.2022 15:39 Ответить
********* відмовилась найо-ти. Касабський сюрреалізм
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09.03.2022 15:41 Ответить
Кстати теперь она в отместку может помочь Западу ещё быстрее рашу утопить. Об этом путлер наверно не подумал?
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09.03.2022 15:41 Ответить
Точняк! Здасть плєшивого, як піть дать!
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09.03.2022 16:20 Ответить
эта хакасская корячка почуяла кырдык спинным мозгом и попыталась отпетлять. но видать не сложилось.
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09.03.2022 15:42 Ответить
Да! ****, да!! Вот так вот - всех потянет за собой глав-пацюк!! Вояк сделал палачами а чинуш соучастниками!! Мрази!!!
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09.03.2022 15:43 Ответить
не-не, давай уже доллар по 200, а потом уже и в отставку можно.
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09.03.2022 15:43 Ответить
Член команди тонучого корабля подав у відставку? Ні-ні! Тільки на дно разом з капітаном!
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09.03.2022 15:43 Ответить
Цей рабський народ заслуговує на це, бо крім свого фюрера, він нічого і нікого не бачить і включає мізки.
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09.03.2022 15:43 Ответить
Первая крыса побежала. Ждем когда подобные заявления напишут шойгу и патрушев, сразу станет ясно, что недоимперия - всьо.
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09.03.2022 15:43 Ответить
«Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!» Роберт Бёрнс
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09.03.2022 15:43 Ответить
Мішустін пристрелити нікого не збирається?
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09.03.2022 15:44 Ответить
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09.03.2022 15:44 Ответить
Напевно підвищення зарплати хоче, таке буває коли заробітна платня маленька
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09.03.2022 15:45 Ответить
Раньше они сыры и колбасу настоящие, видели только то телику, а теперь и доллар с евро там же можно посмотреть. Гуляй рванина.
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09.03.2022 15:45 Ответить
********* хотiла втекти з титанiка але пукiн не вiдпускае
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09.03.2022 15:46 Ответить
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09.03.2022 15:47 Ответить
Нагадало анекдот, коли водолазу передають з корабля:
- Вася, срочно всплывай, мы тонем!
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09.03.2022 15:47 Ответить
Там трохи не так: "Вася, можешь не всплывать, мы тонем!"
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09.03.2022 16:00 Ответить
Первая крыса покинула рюский корабль, идущий на*уй
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09.03.2022 15:48 Ответить
все ток начинается
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09.03.2022 15:48 Ответить
kak to uzhe pohren, pustj uvoljnjajetsia ili net, glavnoje chto ostalas na srashke - tam budet mnogo interesnogo, vojenim nezaplatjat i vsio - vot i vam voruzhonije bandi kak v 90-ih ,kotorimi ***** pugal ili nakarkal - raspishites i poluchaite. Mne ih ne zhalko.
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09.03.2022 15:49 Ответить
яку відставку?
а на кого вішати всіх собак за економіку раші?
нєєє, вхід на посаду рубль а вихід не передбачений
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09.03.2022 15:49 Ответить
"Сядєм усе"

Добавив президент РФ.
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09.03.2022 15:51 Ответить
і хто ж це таке наробив...
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09.03.2022 15:51 Ответить
нет уж тварь... если - на дно - то вместе.....
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09.03.2022 15:53 Ответить
Крысы тикают с ТОНУЩЕГО ***** корабля
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09.03.2022 15:55 Ответить
...і захоплюють рятувальне судно

Бойовики тримають у заручниках екіпаж судна «Сапфір та примусово транспортують його до Севастополя

Як розповів капітан Сапфіра, якому дали можливість зв'язатися з Адміністрацією морських портів України, на борту знаходяться зелені чоловічки. Вони тримають екіпаж під дулами. На судно прибув капітан окупантів, який взяв він функції командування.

Цивільне рятувальне судно «Сапфір» перебуває на балансі морської пошуково-рятувальної служби України. Воно призначене для патрулювання у відкритому морі, порятунку судів, що зазнають лиха, виконання морських буксирувань суден і плавзасобів, пожежогасіння, виконання підводно-технічних робіт на глибинах до 50 метрів, порятунку людей та надання медичної допомоги постраждалим.

Вказано, що на момент захоплення судно виконувало гуманітарну місію із порятунку людей. https://t.me/operativnoZSU/12373
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09.03.2022 16:22 Ответить
Обыкновенное чудо
―И самое обидное, не я в этом виноват. Правда?
―Правда.
―Не виноват! Предки виноваты! Прадеды-прабабки, внучатые дяди-тети разные, праотцы, ну, и праматери, угу. В жизни вели себя как свиньи последние, а сейчас я расхлебывай их прошлое.
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09.03.2022 15:56 Ответить
Який дефолт.біля мавзолея роздають баранки
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09.03.2022 15:57 Ответить
О як хвоста прижали!!
До 21 березня дочекатись не спроможня!!
Займай чергу у банкомат та знімай фуфлі скоріш
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09.03.2022 15:58 Ответить
После 14 года именно она спасла русскую экономику за что её признали лучшим банкиром Европы. Так что она прекрасно понимает с чем имеет дело.
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09.03.2022 16:03 Ответить
Крысы! На старт, внимание, марш!
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09.03.2022 16:04 Ответить
Це якби перед падінням рейху міністри фюрера почали подавати у відставку, щоб спасти шкірку. Ні-ні! Гаага, Нюрнберг вас всіх терпеливо чекає.
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09.03.2022 16:05 Ответить
Не Гаага а Харьков.
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09.03.2022 16:23 Ответить
Будет работать, пока доллар не станет по 1000 ржублей, а там посмотрим)))
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09.03.2022 16:18 Ответить
Наїбуліна в курсі дєла
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09.03.2022 16:23 Ответить
Крысы побежали. Главный крыс загоняет всех обратно в трюм.
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09.03.2022 16:41 Ответить
Вот такая вот **********
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09.03.2022 16:49 Ответить
Набіуліна починала "творчу" діяльність секретуткою у Чубайса, а в банк її взяли через батька, відомого в часи СРСР спеца банкіра по виводу грошиків за кордон. А у сестри мішустіна крупна нерухомість в гансів, він спеціалізувався в податковій теж на виводі грошей на Дикий захід.
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09.03.2022 16:52 Ответить
Эльвира устала жопу рвать
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09.03.2022 17:09 Ответить
Щури починають їсти один одного.
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09.03.2022 17:50 Ответить
Любишь кататься - люби и саночки в зубах тянуть наверх (с кирпичами).
Теперь на повышение - это мыть полы в бункере *****.
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09.03.2022 19:02 Ответить
А кого ж Пиня призначить винним за дефолт? Не себе ж самого!
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09.03.2022 19:33 Ответить
 
 