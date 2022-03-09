Голова Центробанку РФ Набіулліна подала у відставку, Путін відмовив
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава Центробанку РФ (аналог українського НБУ) Ельвіра Набіулліна подала у відставку, проте президент Росії Володимир Путін відмовився її звільняти. Через ситуацію, що склалася, РФ перебуває в стані дефолту, а вся фінансова система може в будь-який момент впасти.
Як написав на своїй сторінці у Facebook експрем'єр-міністр Олексій Гончарук, "щури вже побігли з російського військового корабля. Відставку не прийнято. Путін потягне до дна всіх своїх посіпак". Інформацію про бажання Набіулліної піти у відставку OBOZREVATEL підтвердили і два незв'язаних між собою джерела серед російської політичної еліти, передає Цензор.НЕТ.
За їхніми словами, Набіулліна озвучила бажання піти у відставку особисто під час розмови із російським прем'єром Михайлом Мішустіним. Вона поскаржилася: її ніхто не попереджав про те, що ситуація буде погіршена війною проти України (у її інтерпретації "воєнною операцією"), а впоратися з такою кризою на цьому етапі практично неможливо.
Мішустін передав слова Путіна про те, що у відставку нікого не відпускатимуть. Окрім того, він уїдливо додав, що у МВФ Набіулліну тепер ніколи не візьмуть. За словами співрозмовників, раніше глава російського Центробанку розглядала можливість після закінчення кар'єри в РФ піти на підвищення – у МВФ. Але наразі цих перспектив для неї більше немає.
До речі, такі настрої існують не тільки в керівництві Центробанку РФ. Набіулліній довелося записувати відео зі зверненням до своїх співробітників, щоб заспокоїти їх. До речі, повноваження голови Центробанку закінчуються 21 березня, тому її бажання піти у відставку в цій ситуації є цілком логічним.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/fMSlA5SO8mM?list=RDCMUCkp0Tc7ll67bChomTyB1ezQ&t=111
В основном речь идет о "людях инициативных, знакомых с передовыми практиками управления и ведения бизнеса", утверждают собеседники "Медузы", близкие к администрации президента рф и правительству.
Однако никаких громких увольнений с начала вторжения не последовало.
Близкий к правительству источник журналистов объясняет это тем, что "увольнение сейчас приравнивается к бегству. А за бегство - расстреливают".
Источники также подчеркивают: очень многие высокопоставленные чиновники и сотрудники госкомпаний не знали о планах полномасштабного нападения на Украину и не ожидали настолько жестких санкций со стороны Запада.
Один из собеседников, близких к правительству, говорит, что у них "были учения по стрессовым сценариям, но не на такой уровень стресса. Расчет был на относительно мягкие санкции".
По его словам, до 24 февраля - даже несмотря на уже действующие санкции - чиновники и главы госкомпаний могли добиваться на своих участках ощутимого результата. Сейчас же "никаких явных достижений показать никому не удастся даже внутри страны", а тем более заграницей, констатирует один из собеседников.
На этом фоне практически все значимые кадровые назначения или перемещения тоже заморожены - это касается и федеральных постов, и губернаторских, пишет "Медуза". Нынешнюю идеологию кадровых решений кремля собеседник, близкий к правительству, описывает так: "Главное, чтобы все были на своих местах, сейчас не время для шатаний".
При этом, по мнению одного из собеседников "Медузы", еще в начале 2022 года планировался "большой пакет перестановок", включая министерские должности. Но после начала войны, по словам источников, "не востребован технократический подход к политике". По его словам, теперь "время других людей - ультрапатриотических технологов или политологов".
АЛЕ ЩУРІ ЗНАЮТЬ БІЛЬШЕ
Обойдетесь и бадьёю, не давать же вам ладью.
Это для особо упоротых радетелей потроха и гонтаревой
Если бы она не вычистила отмывочные банки - курс мог бы быть такой как в рашуе, но дебилы все на Гонтареву кивают а не на прачечные бабы Бени и прочих которые вас лохов и доили всю жизнь, сливая вплюту за бугор
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Помаленьку але...
Vам...піZда.
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Слава нації
Смерть москалям.
"Не дрейфь Козлодоев! Сядем усе!"
Присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2022 року:
ГОРНОСТАЙ Катерині Павлівні, режисерці - за повнометражний ігровий фільм «СТОП-ЗЕМЛЯ»;
ГРАБОВИЧУ Джорджу Григорію (Грабовичу Григорію Юлійовичу), літературознавцеві, громадянину Сполучених Штатів Америки - за цикл статей «Переосмислюючи Павла Тичину - переосмислюючи український модернізм»;
ДУДІ Тамарі Анатоліївні (Тамарі Горіха Зерня), письменниці - за роман «Доця»;
КАДАНУ Микиті Вікторовичу (Нікіті Кадану), художникові - за персональну виставку «Камінь б'є камінь»;
РЯБЧУКУ Миколі Юрійовичу, письменникові - за книгу «Лексикон націоналіста та інші есеї»;
СІЛЬВАШІ Тіберію Йосиповичу, художникові - за інсталяцію «Крила»;
ТРУНОВІЙ Тамарі Вікторівні, режисерці-постановниці, ВОРОЖБИТ Наталі Анатоліївні, авторці п'єси, ЛАРІОНОВУ Юрію Олександровичу, художникові-сценографу, ІСАЄНКУ Андрію Миколайовичу та ХОДОС Валерії Ігорівні, акторам - за виставу «Погані дороги» Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.
Установити на 2022 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 397 тисяч гривень кожна.
https://litgazeta.com.ua/news/nazvani-laureaty-shevchenkivskoi-premii/
- Вася, срочно всплывай, мы тонем!
а на кого вішати всіх собак за економіку раші?
нєєє, вхід на посаду рубль а вихід не передбачений
Добавив президент РФ.
Бойовики тримають у заручниках екіпаж судна «Сапфір та примусово транспортують його до Севастополя
Як розповів капітан Сапфіра, якому дали можливість зв'язатися з Адміністрацією морських портів України, на борту знаходяться зелені чоловічки. Вони тримають екіпаж під дулами. На судно прибув капітан окупантів, який взяв він функції командування.
Цивільне рятувальне судно «Сапфір» перебуває на балансі морської пошуково-рятувальної служби України. Воно призначене для патрулювання у відкритому морі, порятунку судів, що зазнають лиха, виконання морських буксирувань суден і плавзасобів, пожежогасіння, виконання підводно-технічних робіт на глибинах до 50 метрів, порятунку людей та надання медичної допомоги постраждалим.
Вказано, що на момент захоплення судно виконувало гуманітарну місію із порятунку людей. https://t.me/operativnoZSU/12373
―И самое обидное, не я в этом виноват. Правда?
―Правда.
―Не виноват! Предки виноваты! Прадеды-прабабки, внучатые дяди-тети разные, праотцы, ну, и праматери, угу. В жизни вели себя как свиньи последние, а сейчас я расхлебывай их прошлое.
До 21 березня дочекатись не спроможня!!
Займай чергу у банкомат та знімай фуфлі скоріш
Теперь на повышение - это мыть полы в бункере *****.