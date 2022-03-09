Голова Центробанку РФ Набіулліна подала у відставку, Путін відмовив

Глава Центробанку РФ (аналог українського НБУ) Ельвіра Набіулліна подала у відставку, проте президент Росії Володимир Путін відмовився її звільняти. Через ситуацію, що склалася, РФ перебуває в стані дефолту, а вся фінансова система може в будь-який момент впасти.

Як написав на своїй сторінці у Facebook експрем'єр-міністр Олексій Гончарук, "щури вже побігли з російського військового корабля. Відставку не прийнято. Путін потягне до дна всіх своїх посіпак". Інформацію про бажання Набіулліної піти у відставку OBOZREVATEL підтвердили і два незв'язаних між собою джерела серед російської політичної еліти, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, Набіулліна озвучила бажання піти у відставку особисто під час розмови із російським прем'єром Михайлом Мішустіним. Вона поскаржилася: її ніхто не попереджав про те, що ситуація буде погіршена війною проти України (у її інтерпретації "воєнною операцією"), а впоратися з такою кризою на цьому етапі практично неможливо.

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Мішустін передав слова Путіна про те, що у відставку нікого не відпускатимуть. Окрім того, він уїдливо додав, що у МВФ Набіулліну тепер ніколи не візьмуть. За словами співрозмовників, раніше глава російського Центробанку розглядала можливість після закінчення кар'єри в РФ піти на підвищення – у МВФ. Але наразі цих перспектив для неї більше немає.

До речі, такі настрої існують не тільки в керівництві Центробанку РФ. Набіулліній довелося записувати відео зі зверненням до своїх співробітників, щоб заспокоїти їх. До речі, повноваження голови Центробанку закінчуються 21 березня, тому її бажання піти у відставку в цій ситуації є цілком логічним.