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Голова Центробанку РФ Набіулліна подала у відставку, Путін відмовив

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Голова Центробанку РФ Набіулліна подала у відставку, Путін відмовив

Глава Центробанку РФ (аналог українського НБУ) Ельвіра Набіулліна подала у відставку, проте президент Росії Володимир Путін відмовився її звільняти. Через ситуацію, що склалася, РФ перебуває в стані дефолту, а вся фінансова система може в будь-який момент впасти.

Як написав на своїй сторінці у Facebook експрем'єр-міністр Олексій Гончарук, "щури вже побігли з російського військового корабля. Відставку не прийнято. Путін потягне до дна всіх своїх посіпак". Інформацію про бажання Набіулліної піти у відставку OBOZREVATEL підтвердили і два незв'язаних між собою джерела серед російської політичної еліти, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, Набіулліна озвучила бажання піти у відставку особисто під час розмови із російським прем'єром Михайлом Мішустіним. Вона поскаржилася: її ніхто не попереджав про те, що ситуація буде погіршена війною проти України (у її інтерпретації "воєнною операцією"), а впоратися з такою кризою на цьому етапі практично неможливо.

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Мішустін передав слова Путіна про те, що у відставку нікого не відпускатимуть. Окрім того, він уїдливо додав, що у МВФ Набіулліну тепер ніколи не візьмуть. За словами співрозмовників, раніше глава російського Центробанку розглядала можливість після закінчення кар'єри в РФ піти на підвищення – у МВФ. Але наразі цих перспектив для неї більше немає.

До речі, такі настрої існують не тільки в керівництві Центробанку РФ. Набіулліній довелося записувати відео зі зверненням до своїх співробітників, щоб заспокоїти їх. До речі, повноваження голови Центробанку закінчуються 21 березня, тому її бажання піти у відставку в цій ситуації є цілком логічним.
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Топ коментарі
+123
Нравится, не нравится - терпи, моя красавица)
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09.03.2022 15:35
+48
По етапу, на чолі з недофюрером, всі підете а не у відставку.
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09.03.2022 15:35
+42
Эээ,нет. Тонуть всем вместе. Все повязаны кровью. Выход один-ликвидировать плешивого маньяка.
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09.03.2022 15:36
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АХАХАХАХАХАХАХАААХААА
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09.03.2022 15:35 Відповісти
A ti ne smeisa, s porvanoj zhopoi ne tak i prosto - vot poslushatj mozhno kak ono -

https://youtu.be/fMSlA5SO8mM?list=RDCMUCkp0Tc7ll67bChomTyB1ezQ&t=111
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09.03.2022 16:34 Відповісти
Нравится, не нравится - терпи, моя красавица)
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09.03.2022 15:35 Відповісти
"сядэм усэ..!"
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09.03.2022 15:38 Відповісти
Тебя посадят, а ты не воруй!
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09.03.2022 15:47 Відповісти
нравица, не нравица - за кораблем отправятся
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09.03.2022 16:01 Відповісти
По етапу, на чолі з недофюрером, всі підете а не у відставку.
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09.03.2022 15:35 Відповісти
Примерно четверть высокопоставленных чиновников и работников госкорпораций рф задумались об увольнении после начала войны с Украиной и введения жестких санкций против россии. Об этом сообщает "Медуза", ссылаясь на источники.

В основном речь идет о "людях инициативных, знакомых с передовыми практиками управления и ведения бизнеса", утверждают собеседники "Медузы", близкие к администрации президента рф и правительству.

Однако никаких громких увольнений с начала вторжения не последовало.

Близкий к правительству источник журналистов объясняет это тем, что "увольнение сейчас приравнивается к бегству. А за бегство - расстреливают".

Источники также подчеркивают: очень многие высокопоставленные чиновники и сотрудники госкомпаний не знали о планах полномасштабного нападения на Украину и не ожидали настолько жестких санкций со стороны Запада.

Один из собеседников, близких к правительству, говорит, что у них "были учения по стрессовым сценариям, но не на такой уровень стресса. Расчет был на относительно мягкие санкции".

По его словам, до 24 февраля - даже несмотря на уже действующие санкции - чиновники и главы госкомпаний могли добиваться на своих участках ощутимого результата. Сейчас же "никаких явных достижений показать никому не удастся даже внутри страны", а тем более заграницей, констатирует один из собеседников.

На этом фоне практически все значимые кадровые назначения или перемещения тоже заморожены - это касается и федеральных постов, и губернаторских, пишет "Медуза". Нынешнюю идеологию кадровых решений кремля собеседник, близкий к правительству, описывает так: "Главное, чтобы все были на своих местах, сейчас не время для шатаний".

При этом, по мнению одного из собеседников "Медузы", еще в начале 2022 года планировался "большой пакет перестановок", включая министерские должности. Но после начала войны, по словам источников, "не востребован технократический подход к политике". По его словам, теперь "время других людей - ультрапатриотических технологов или политологов".
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09.03.2022 16:00 Відповісти
Ну эта жи пабЭда
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09.03.2022 15:35 Відповісти
Эээ,нет. Тонуть всем вместе. Все повязаны кровью. Выход один-ликвидировать плешивого маньяка.
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09.03.2022 15:36 Відповісти
... Корабль ... Крысы .... Бег ...
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09.03.2022 15:36 Відповісти
капітан знає усе

АЛЕ ЩУРІ ЗНАЮТЬ БІЛЬШЕ
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09.03.2022 15:53 Відповісти
спокойно, Козлодоев, сядем усе
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09.03.2022 15:37 Відповісти
Мы посадим вас в бадью, кинем в море и адью.
Обойдетесь и бадьёю, не давать же вам ладью.
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09.03.2022 15:37 Відповісти
І що тобі Гонтарєва поганого зробила? У твого дружбана бЄні банк отжала?
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09.03.2022 15:42 Відповісти
ну да ничего не сделала-в три раза обвалили гривну,сгорело на счетах народа и предприятий и фопов сотни миллиардов гривен ,я уж молчу что эти же деньги в три раза обесценились по покупательной способности (кстати со щетов предприятий и фоп-деньги быстро не снимешь ,и в баксы не переведешь)
Это для особо упоротых радетелей потроха и гонтаревой
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09.03.2022 15:46 Відповісти
Поэтому Гонтарева в МВФ реформы проводит, а ты русиянские побрехеньки пересказываешь?)
Если бы она не вычистила отмывочные банки - курс мог бы быть такой как в рашуе, но дебилы все на Гонтареву кивают а не на прачечные бабы Бени и прочих которые вас лохов и доили всю жизнь, сливая вплюту за бугор
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09.03.2022 15:55 Відповісти
Касаби ?
..
Помаленьку але...
Vам...піZда.
...
Слава нації
Смерть москалям.
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09.03.2022 15:37 Відповісти
Набиулинна профессионал высочайшего уровня, и если даже она ничего сделать не может, то Рашке тризда, даже сомнений нет
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09.03.2022 15:38 Відповісти
ну прям доктор Менгеле...
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09.03.2022 16:46 Відповісти
пусть вешается ))
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09.03.2022 15:38 Відповісти
Русский банк - пошел ******!
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09.03.2022 15:38 Відповісти
Run, horse, run(c)
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09.03.2022 15:39 Відповісти
run LOLA , run
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09.03.2022 15:47 Відповісти
Ну шо, майже перша кріса здриснула з потопаючого расєйського корабля , який-такі пішов накуй!
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09.03.2022 15:39 Відповісти
Думаю завтра - післязавтра долар буде по 200 після слухів про звільнення.
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09.03.2022 15:57 Відповісти
да ты чувак оптимист походу...)))
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09.03.2022 16:01 Відповісти
Та пофіх! рашка у предкоматозному стані! Але насєлєніє ще нє вкурсє...
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09.03.2022 16:05 Відповісти
Не здриснула! Її Пиня наказав до крісла ланцюгом прикувать !
"Не дрейфь Козлодоев! Сядем усе!"
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09.03.2022 19:41 Відповісти
Процесс пошел...
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09.03.2022 15:39 Відповісти
Что хтось дивится «Володар перснів»?
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09.03.2022 15:39 Відповісти
нє, всі читають "Доцю" - шевченківську лауреатку 2022 р.

Присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2022 року:

ГОРНОСТАЙ Катерині Павлівні, режисерці - за повнометражний ігровий фільм «СТОП-ЗЕМЛЯ»;
ГРАБОВИЧУ Джорджу Григорію (Грабовичу Григорію Юлійовичу), літературознавцеві, громадянину Сполучених Штатів Америки - за цикл статей «Переосмислюючи Павла Тичину - переосмислюючи український модернізм»;
ДУДІ Тамарі Анатоліївні (Тамарі Горіха Зерня), письменниці - за роман «Доця»;
КАДАНУ Микиті Вікторовичу (Нікіті Кадану), художникові - за персональну виставку «Камінь б'є камінь»;
РЯБЧУКУ Миколі Юрійовичу, письменникові - за книгу «Лексикон націоналіста та інші есеї»;
СІЛЬВАШІ Тіберію Йосиповичу, художникові - за інсталяцію «Крила»;
ТРУНОВІЙ Тамарі Вікторівні, режисерці-постановниці, ВОРОЖБИТ Наталі Анатоліївні, авторці п'єси, ЛАРІОНОВУ Юрію Олександровичу, художникові-сценографу, ІСАЄНКУ Андрію Миколайовичу та ХОДОС Валерії Ігорівні, акторам - за виставу «Погані дороги» Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Установити на 2022 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 397 тисяч гривень кожна.

https://litgazeta.com.ua/news/nazvani-laureaty-shevchenkivskoi-premii/
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09.03.2022 15:53 Відповісти
Книга набагато краща!
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09.03.2022 19:39 Відповісти
Який МВФ??? Тепер ця тварина може іти тільки за російським військовим кораблем!
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09.03.2022 15:39 Відповісти
********* відмовилась найо-ти. Касабський сюрреалізм
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09.03.2022 15:41 Відповісти
Кстати теперь она в отместку может помочь Западу ещё быстрее рашу утопить. Об этом путлер наверно не подумал?
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09.03.2022 15:41 Відповісти
Точняк! Здасть плєшивого, як піть дать!
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09.03.2022 16:20 Відповісти
эта хакасская корячка почуяла кырдык спинным мозгом и попыталась отпетлять. но видать не сложилось.
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09.03.2022 15:42 Відповісти
Да! ****, да!! Вот так вот - всех потянет за собой глав-пацюк!! Вояк сделал палачами а чинуш соучастниками!! Мрази!!!
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09.03.2022 15:43 Відповісти
не-не, давай уже доллар по 200, а потом уже и в отставку можно.
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09.03.2022 15:43 Відповісти
Член команди тонучого корабля подав у відставку? Ні-ні! Тільки на дно разом з капітаном!
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09.03.2022 15:43 Відповісти
Цей рабський народ заслуговує на це, бо крім свого фюрера, він нічого і нікого не бачить і включає мізки.
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09.03.2022 15:43 Відповісти
Первая крыса побежала. Ждем когда подобные заявления напишут шойгу и патрушев, сразу станет ясно, что недоимперия - всьо.
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09.03.2022 15:43 Відповісти
«Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!» Роберт Бёрнс
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09.03.2022 15:43 Відповісти
Мішустін пристрелити нікого не збирається?
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09.03.2022 15:44 Відповісти
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09.03.2022 15:44 Відповісти
Напевно підвищення зарплати хоче, таке буває коли заробітна платня маленька
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09.03.2022 15:45 Відповісти
Раньше они сыры и колбасу настоящие, видели только то телику, а теперь и доллар с евро там же можно посмотреть. Гуляй рванина.
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09.03.2022 15:45 Відповісти
********* хотiла втекти з титанiка але пукiн не вiдпускае
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09.03.2022 15:46 Відповісти
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09.03.2022 15:47 Відповісти
Нагадало анекдот, коли водолазу передають з корабля:
- Вася, срочно всплывай, мы тонем!
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09.03.2022 15:47 Відповісти
Там трохи не так: "Вася, можешь не всплывать, мы тонем!"
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09.03.2022 16:00 Відповісти
Первая крыса покинула рюский корабль, идущий на*уй
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09.03.2022 15:48 Відповісти
все ток начинается
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09.03.2022 15:48 Відповісти
kak to uzhe pohren, pustj uvoljnjajetsia ili net, glavnoje chto ostalas na srashke - tam budet mnogo interesnogo, vojenim nezaplatjat i vsio - vot i vam voruzhonije bandi kak v 90-ih ,kotorimi ***** pugal ili nakarkal - raspishites i poluchaite. Mne ih ne zhalko.
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09.03.2022 15:49 Відповісти
яку відставку?
а на кого вішати всіх собак за економіку раші?
нєєє, вхід на посаду рубль а вихід не передбачений
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09.03.2022 15:49 Відповісти
"Сядєм усе"

Добавив президент РФ.
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09.03.2022 15:51 Відповісти
і хто ж це таке наробив...
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09.03.2022 15:51 Відповісти
нет уж тварь... если - на дно - то вместе.....
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09.03.2022 15:53 Відповісти
Крысы тикают с ТОНУЩЕГО ***** корабля
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09.03.2022 15:55 Відповісти
...і захоплюють рятувальне судно

Бойовики тримають у заручниках екіпаж судна «Сапфір та примусово транспортують його до Севастополя

Як розповів капітан Сапфіра, якому дали можливість зв'язатися з Адміністрацією морських портів України, на борту знаходяться зелені чоловічки. Вони тримають екіпаж під дулами. На судно прибув капітан окупантів, який взяв він функції командування.

Цивільне рятувальне судно «Сапфір» перебуває на балансі морської пошуково-рятувальної служби України. Воно призначене для патрулювання у відкритому морі, порятунку судів, що зазнають лиха, виконання морських буксирувань суден і плавзасобів, пожежогасіння, виконання підводно-технічних робіт на глибинах до 50 метрів, порятунку людей та надання медичної допомоги постраждалим.

Вказано, що на момент захоплення судно виконувало гуманітарну місію із порятунку людей. https://t.me/operativnoZSU/12373
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09.03.2022 16:22 Відповісти
Обыкновенное чудо
―И самое обидное, не я в этом виноват. Правда?
―Правда.
―Не виноват! Предки виноваты! Прадеды-прабабки, внучатые дяди-тети разные, праотцы, ну, и праматери, угу. В жизни вели себя как свиньи последние, а сейчас я расхлебывай их прошлое.
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09.03.2022 15:56 Відповісти
Який дефолт.біля мавзолея роздають баранки
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09.03.2022 15:57 Відповісти
О як хвоста прижали!!
До 21 березня дочекатись не спроможня!!
Займай чергу у банкомат та знімай фуфлі скоріш
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09.03.2022 15:58 Відповісти
После 14 года именно она спасла русскую экономику за что её признали лучшим банкиром Европы. Так что она прекрасно понимает с чем имеет дело.
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09.03.2022 16:03 Відповісти
Крысы! На старт, внимание, марш!
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09.03.2022 16:04 Відповісти
Це якби перед падінням рейху міністри фюрера почали подавати у відставку, щоб спасти шкірку. Ні-ні! Гаага, Нюрнберг вас всіх терпеливо чекає.
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09.03.2022 16:05 Відповісти
Не Гаага а Харьков.
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09.03.2022 16:23 Відповісти
Будет работать, пока доллар не станет по 1000 ржублей, а там посмотрим)))
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09.03.2022 16:18 Відповісти
Наїбуліна в курсі дєла
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09.03.2022 16:23 Відповісти
Крысы побежали. Главный крыс загоняет всех обратно в трюм.
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09.03.2022 16:41 Відповісти
Вот такая вот **********
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09.03.2022 16:49 Відповісти
Набіуліна починала "творчу" діяльність секретуткою у Чубайса, а в банк її взяли через батька, відомого в часи СРСР спеца банкіра по виводу грошиків за кордон. А у сестри мішустіна крупна нерухомість в гансів, він спеціалізувався в податковій теж на виводі грошей на Дикий захід.
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09.03.2022 16:52 Відповісти
Эльвира устала жопу рвать
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09.03.2022 17:09 Відповісти
Щури починають їсти один одного.
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09.03.2022 17:50 Відповісти
Любишь кататься - люби и саночки в зубах тянуть наверх (с кирпичами).
Теперь на повышение - это мыть полы в бункере *****.
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09.03.2022 19:02 Відповісти
А кого ж Пиня призначить винним за дефолт? Не себе ж самого!
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09.03.2022 19:33 Відповісти
 
 