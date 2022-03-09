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МАГАТЭ о ситуации на ЧАЭС: Без "критического влияния" на безопасность

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

МАГАТЭ о ситуации на ЧАЭС: Без

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляет, что не видит критического влияния на безопасность после обесточивания всех объектов Чернобыльской атомной электростанции, захваченной российскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Украина сообщила МАГАТЭ об утрате электроэнергии на Чернобыльской АЭС. Рафаэль Гросси (председатель МАГАТЭ – ред.) говорит, что такое развитие событий нарушает ключевой принцип безопасности по обеспечению бесперебойного электроснабжения", – сообщило МАГАТЭ в твиттере 9 марта.

При этом в агентстве добавили, что в этой ситуации не видят "критического влияния на безопасность".

"МАГАТЭ сообщает, что тепловая нагрузка бассейна для хранения отработанного топлива и объема охлаждающей воды на Чернобыльской атомной электростанции достаточна для эффективного отвода тепла без потребности в электроснабжении", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас 48 часов для налаживания энергоснабжения на ЧАЭС, – и.о. директора атомной станции Сейда
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Топ комментарии
+19
Ще одна абсолютно нікчемна організація.
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09.03.2022 16:49
+16
МАГАТЕ хоче сказать, що ми 30+ років робили "дурну справу" по ліквідації наслідків?
Воно типа "і само все охололо би"?
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09.03.2022 16:52
+15
Очевидно, что и в этой шараге сидят ********** консервы.
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09.03.2022 16:54
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А якщо ніт?
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09.03.2022 16:48 Ответить
Треш
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09.03.2022 16:48 Ответить
Ще одна абсолютно нікчемна організація.
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09.03.2022 16:49 Ответить
Що там добряче згнило на Заході, треба по новій формувати світові інституції.
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09.03.2022 16:50 Ответить
коли ЧАЕС йо*не, тоді магате скаже "ну - ой"

ці тупі люди теж напевно живуть на іншій планеті як путя
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09.03.2022 16:49 Ответить
МАГАТЕ хоче сказать, що ми 30+ років робили "дурну справу" по ліквідації наслідків?
Воно типа "і само все охололо би"?
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09.03.2022 16:52 Ответить
Там не у наслідках аварії проблема, а у окремо збудованому сховищі відпрацьованого палива
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09.03.2022 17:38 Ответить
Да-да, сховищі...
Сховищі збудованому і працювавшем "по всім вимогам МАГАТЕ".
24 години на добу, 7 діб на тиждень, 365 діб на рік - безперевне охолодження за наш рахунок.
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09.03.2022 18:37 Ответить
Я в шоці.Якісь сцикуни всі.А якщо ***** скаже,віддайте балтійські країни,а то скину атомну бомбу, то що то тоді? А бо ви постачали гранатомети,то я скидую атомну бомбу.Що будуть робити західні партнери?
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09.03.2022 16:52 Ответить
капец.... как жеж они ***** боятся...
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09.03.2022 16:53 Ответить
Очевидно, что и в этой шараге сидят ********** консервы.
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09.03.2022 16:54 Ответить
Все вірно. У організації атомних імпотентів МАГАТЕ сидять сцикуни та *************. Тим більше, рашка виробляє сталеві корпуси водо-водяних реакторів, та тепловиділяючі збірки. Окрім того, рашка займається сервісним обслуговуванням цих та інших реакторів, навчає персонал енергоблоків і ще багато чого. Тому, на жаль, МАГАТЕ залежить від грошей і від ресурсів лаптєрейха. Атомна енергетика деяких країн (напр., Індії) тотально залежить від кассабів. На щастя, існують потужні конкуренти рашкован (зокрема, в США - Westinghouse), інакше була б монополія
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09.03.2022 17:12 Ответить
Не тільки США

Південна Корея також
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09.03.2022 17:21 Ответить
Пусть будет ядерный выброс, лишь бы не было войны-МАГАТЕ
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09.03.2022 16:56 Ответить
Пздц... Не бачать тепер критичних змін. З такими магате на ЗАЕС **бнуть орки 1 блок - та всьо норм, всяке буває;
2й блок - ну на пів України пошириться радіація, но не смертельно, буде у людей по 2 члена, 4 руки;
3 блоки - ну піде до Європи і парашії, но - жить будем! І тд...
Кути котиться цей світ?
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09.03.2022 16:57 Ответить
міжнародні організації це прихисток для виродків і імпотентів, які хочуть тільки солодка пити і жерти, бесплатно подоружувати світом по всяких симпозіумах і походжати там з важним виглядом.
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09.03.2022 17:00 Ответить
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09.03.2022 17:00 Ответить
Ций довбойоб прямим текстом каже, що зараз зима, холодно і відпрацьоване паливо не вибухне.
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09.03.2022 17:01 Ответить
да ну, ***! А зачем тогда требования по электроснабжению и обеспечению охлаждения, если и так норм?
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09.03.2022 17:08 Ответить
Виходить, що і МАГАТЕ "кухарки" керують.
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09.03.2022 17:10 Ответить
Уровень,,озабоченности,, перешел на новый--,,пихуй,,
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09.03.2022 17:12 Ответить
Ще одна світова організація із ***** дуже важливих букафф у назві, яка має деякі проблеми із зором..... ОБСЕ, ООН, ось тепер МАГАТЕ додалась, не бачать і все.... Усі світові проблеми так чи інакше пов'язані з сексом, хто в очі їбеться, хто в вуха.....
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09.03.2022 17:25 Ответить
Очевидно,світові міжнародні організації добряче пропахли рускім духом.І з цим треба щось робити.
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09.03.2022 17:51 Ответить
Если признать что критическая ситуация, то они должны что-нибудь делать, а там стреляют... да ну его на... и так может пройдет.
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09.03.2022 17:56 Ответить
"поковиряємся в носі" поки стане критично???
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09.03.2022 18:12 Ответить
Мені все більше здається що крім українців в цьому світі не залишилось адекватних
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09.03.2022 18:13 Ответить
 
 