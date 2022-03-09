МАГАТЭ о ситуации на ЧАЭС: Без "критического влияния" на безопасность
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляет, что не видит критического влияния на безопасность после обесточивания всех объектов Чернобыльской атомной электростанции, захваченной российскими войсками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Украина сообщила МАГАТЭ об утрате электроэнергии на Чернобыльской АЭС. Рафаэль Гросси (председатель МАГАТЭ – ред.) говорит, что такое развитие событий нарушает ключевой принцип безопасности по обеспечению бесперебойного электроснабжения", – сообщило МАГАТЭ в твиттере 9 марта.
При этом в агентстве добавили, что в этой ситуации не видят "критического влияния на безопасность".
"МАГАТЭ сообщает, что тепловая нагрузка бассейна для хранения отработанного топлива и объема охлаждающей воды на Чернобыльской атомной электростанции достаточна для эффективного отвода тепла без потребности в электроснабжении", – говорится в сообщении.
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ці тупі люди теж напевно живуть на іншій планеті як путя
Воно типа "і само все охололо би"?
Сховищі збудованому і працювавшем "по всім вимогам МАГАТЕ".
24 години на добу, 7 діб на тиждень, 365 діб на рік - безперевне охолодження за наш рахунок.
Південна Корея також
2й блок - ну на пів України пошириться радіація, но не смертельно, буде у людей по 2 члена, 4 руки;
3 блоки - ну піде до Європи і парашії, но - жить будем! І тд...
Кути котиться цей світ?