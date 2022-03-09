МАГАТЕ про ситуацію на ЧАЕС: Без "критичного впливу" на безпеку

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляє, що не бачить критичного впливу на безпеку після знеструмлення всіх об’єктів Чорнобильської атомної електростанції, захопленої російськими військами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Україна повідомила МАГАТЕ про втрату електроенергії на Чорнобильській АЕС. Рафаель Гроссі (голова МАГАТЕ, – ред.) каже, що такий розвиток подій порушує ключовий принцип безпеки щодо гарантування безперебійного електропостачання", – повідомило МАГАТЕ у твітері 9 березня.

При цьому в агентстві додали, що в цьому випадку не бачать "критичного впливу на безпеку".

"МАГАТЕ повідомляє, що теплового навантаження басейну для зберігання відпрацьованого палива та об’єму охолоджувальної води на Чорнобильській атомній електростанції достатньо для ефективного відведення тепла без потреби електропостачання", – йдеться в повідомленні.

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