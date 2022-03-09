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МАГАТЕ про ситуацію на ЧАЕС: Без "критичного впливу" на безпеку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

МАГАТЕ про ситуацію на ЧАЕС: Без

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляє, що не бачить критичного впливу на безпеку після знеструмлення всіх об’єктів Чорнобильської атомної електростанції, захопленої російськими військами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Україна повідомила МАГАТЕ про втрату електроенергії на Чорнобильській АЕС. Рафаель Гроссі (голова МАГАТЕ, – ред.) каже, що такий розвиток подій порушує ключовий принцип безпеки щодо гарантування безперебійного електропостачання", – повідомило МАГАТЕ у твітері 9 березня.

При цьому в агентстві додали, що в цьому випадку не бачать "критичного впливу на безпеку".

"МАГАТЕ повідомляє, що теплового навантаження басейну для зберігання відпрацьованого палива та об’єму охолоджувальної води на Чорнобильській атомній електростанції достатньо для ефективного відведення тепла без потреби електропостачання", – йдеться в повідомленні.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
Ще одна абсолютно нікчемна організація.
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09.03.2022 16:49
+16
МАГАТЕ хоче сказать, що ми 30+ років робили "дурну справу" по ліквідації наслідків?
Воно типа "і само все охололо би"?
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09.03.2022 16:52
+15
Очевидно, что и в этой шараге сидят ********** консервы.
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09.03.2022 16:54
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А якщо ніт?
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09.03.2022 16:48 Відповісти
Треш
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09.03.2022 16:48 Відповісти
Ще одна абсолютно нікчемна організація.
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09.03.2022 16:49 Відповісти
Що там добряче згнило на Заході, треба по новій формувати світові інституції.
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09.03.2022 16:50 Відповісти
коли ЧАЕС йо*не, тоді магате скаже "ну - ой"

ці тупі люди теж напевно живуть на іншій планеті як путя
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09.03.2022 16:49 Відповісти
МАГАТЕ хоче сказать, що ми 30+ років робили "дурну справу" по ліквідації наслідків?
Воно типа "і само все охололо би"?
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09.03.2022 16:52 Відповісти
Там не у наслідках аварії проблема, а у окремо збудованому сховищі відпрацьованого палива
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09.03.2022 17:38 Відповісти
Да-да, сховищі...
Сховищі збудованому і працювавшем "по всім вимогам МАГАТЕ".
24 години на добу, 7 діб на тиждень, 365 діб на рік - безперевне охолодження за наш рахунок.
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09.03.2022 18:37 Відповісти
Я в шоці.Якісь сцикуни всі.А якщо ***** скаже,віддайте балтійські країни,а то скину атомну бомбу, то що то тоді? А бо ви постачали гранатомети,то я скидую атомну бомбу.Що будуть робити західні партнери?
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09.03.2022 16:52 Відповісти
капец.... как жеж они ***** боятся...
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09.03.2022 16:53 Відповісти
Очевидно, что и в этой шараге сидят ********** консервы.
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09.03.2022 16:54 Відповісти
Все вірно. У організації атомних імпотентів МАГАТЕ сидять сцикуни та *************. Тим більше, рашка виробляє сталеві корпуси водо-водяних реакторів, та тепловиділяючі збірки. Окрім того, рашка займається сервісним обслуговуванням цих та інших реакторів, навчає персонал енергоблоків і ще багато чого. Тому, на жаль, МАГАТЕ залежить від грошей і від ресурсів лаптєрейха. Атомна енергетика деяких країн (напр., Індії) тотально залежить від кассабів. На щастя, існують потужні конкуренти рашкован (зокрема, в США - Westinghouse), інакше була б монополія
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09.03.2022 17:12 Відповісти
Не тільки США

Південна Корея також
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09.03.2022 17:21 Відповісти
Пусть будет ядерный выброс, лишь бы не было войны-МАГАТЕ
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09.03.2022 16:56 Відповісти
Пздц... Не бачать тепер критичних змін. З такими магате на ЗАЕС **бнуть орки 1 блок - та всьо норм, всяке буває;
2й блок - ну на пів України пошириться радіація, но не смертельно, буде у людей по 2 члена, 4 руки;
3 блоки - ну піде до Європи і парашії, но - жить будем! І тд...
Кути котиться цей світ?
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09.03.2022 16:57 Відповісти
міжнародні організації це прихисток для виродків і імпотентів, які хочуть тільки солодка пити і жерти, бесплатно подоружувати світом по всяких симпозіумах і походжати там з важним виглядом.
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09.03.2022 17:00 Відповісти
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09.03.2022 17:00 Відповісти
Ций довбойоб прямим текстом каже, що зараз зима, холодно і відпрацьоване паливо не вибухне.
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09.03.2022 17:01 Відповісти
да ну, ***! А зачем тогда требования по электроснабжению и обеспечению охлаждения, если и так норм?
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09.03.2022 17:08 Відповісти
Виходить, що і МАГАТЕ "кухарки" керують.
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09.03.2022 17:10 Відповісти
Уровень,,озабоченности,, перешел на новый--,,пихуй,,
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09.03.2022 17:12 Відповісти
Ще одна світова організація із ***** дуже важливих букафф у назві, яка має деякі проблеми із зором..... ОБСЕ, ООН, ось тепер МАГАТЕ додалась, не бачать і все.... Усі світові проблеми так чи інакше пов'язані з сексом, хто в очі їбеться, хто в вуха.....
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09.03.2022 17:25 Відповісти
Очевидно,світові міжнародні організації добряче пропахли рускім духом.І з цим треба щось робити.
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09.03.2022 17:51 Відповісти
Если признать что критическая ситуация, то они должны что-нибудь делать, а там стреляют... да ну его на... и так может пройдет.
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09.03.2022 17:56 Відповісти
"поковиряємся в носі" поки стане критично???
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09.03.2022 18:12 Відповісти
Мені все більше здається що крім українців в цьому світі не залишилось адекватних
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09.03.2022 18:13 Відповісти
 
 