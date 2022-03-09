МАГАТЕ про ситуацію на ЧАЕС: Без "критичного впливу" на безпеку
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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляє, що не бачить критичного впливу на безпеку після знеструмлення всіх об’єктів Чорнобильської атомної електростанції, захопленої російськими військами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Україна повідомила МАГАТЕ про втрату електроенергії на Чорнобильській АЕС. Рафаель Гроссі (голова МАГАТЕ, – ред.) каже, що такий розвиток подій порушує ключовий принцип безпеки щодо гарантування безперебійного електропостачання", – повідомило МАГАТЕ у твітері 9 березня.
При цьому в агентстві додали, що в цьому випадку не бачать "критичного впливу на безпеку".
"МАГАТЕ повідомляє, що теплового навантаження басейну для зберігання відпрацьованого палива та об’єму охолоджувальної води на Чорнобильській атомній електростанції достатньо для ефективного відведення тепла без потреби електропостачання", – йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
ці тупі люди теж напевно живуть на іншій планеті як путя
Воно типа "і само все охололо би"?
Сховищі збудованому і працювавшем "по всім вимогам МАГАТЕ".
24 години на добу, 7 діб на тиждень, 365 діб на рік - безперевне охолодження за наш рахунок.
Південна Корея також
2й блок - ну на пів України пошириться радіація, но не смертельно, буде у людей по 2 члена, 4 руки;
3 блоки - ну піде до Європи і парашії, но - жить будем! І тд...
Кути котиться цей світ?