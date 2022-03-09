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Я делаю все возможное, чтобы поддержать президента Зеленского, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Я делаю все возможное, чтобы поддержать президента Зеленского, - Порошенко

Петр Порошенко в эфире британской телекомпании BBC подчеркнул, что делает все возможное для поддержки президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Сегодня у нас президент Зеленский. И я делаю все от меня возможное для того, чтобы поддержать президента Украины для демонстрации единства, ради обеспечения его мандатом на переговорах. Я выступаю категорически против того, чтобы усложнять его позиции, ведь он должен быть сильным – благодаря украинскому единству. Сильным благодаря западной поддержке, западным военным истребителям для нашей армии, которые следует поставлять уже сейчас", - подчеркнул Порошенко.

Отвечая на вопрос ведущей Люси Гокингс по поводу необходимости нейтрального статуса Украины, Порошенко напомнил, что в 2014 году Путин напал на Украину, когда она была внеблоковым государством. Он отметил, что настоящая цель Путина – не в этом.

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"Его цель в том, чтобы оккупировать Украину. Целью Путина есть и дальше вести войну против Запада. Войну против вас. Мы должны быть достаточно мужественными для того, чтобы не поддаваться на его безумный шантаж", – отмечает Петр Порошенко.

"Прошу, очень внимательно изучите уроки 1938 года. Эта дата занимает очень важное значение в британской истории. А также вспомните об уроках премьер-министра Черчилля, когда он создал правительство национального единства. Весь мир объединился тогда и атаковал Гитлера с целью сохранения мира. Поверьте, что сейчас ситуация такая же", – убежден пятый президент.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+84
Правильно, сейчас не время для внутренних, политических противостояний.
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09.03.2022 18:53
+62


Генерал ВСУ Николай Куклюк оценил снаряжение "легендарной армии".

"Шлемы стальные 1941 года, берцы - «1000 шагов», подсумок для магазинов - «обнять и плакать», ремень поясной полевой с жестяной советской звездой, ну и горшок чтобы не обосcаться (в комплекте). Легендарная и непобедимая армия. Бояться всем!"
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09.03.2022 18:54
+42
Правильно делает.
Сейчас не время разногласий
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09.03.2022 18:54
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