Я делаю все возможное, чтобы поддержать президента Зеленского, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Петр Порошенко в эфире британской телекомпании BBC подчеркнул, что делает все возможное для поддержки президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
"Сегодня у нас президент Зеленский. И я делаю все от меня возможное для того, чтобы поддержать президента Украины для демонстрации единства, ради обеспечения его мандатом на переговорах. Я выступаю категорически против того, чтобы усложнять его позиции, ведь он должен быть сильным – благодаря украинскому единству. Сильным благодаря западной поддержке, западным военным истребителям для нашей армии, которые следует поставлять уже сейчас", - подчеркнул Порошенко.
Отвечая на вопрос ведущей Люси Гокингс по поводу необходимости нейтрального статуса Украины, Порошенко напомнил, что в 2014 году Путин напал на Украину, когда она была внеблоковым государством. Он отметил, что настоящая цель Путина – не в этом.
"Его цель в том, чтобы оккупировать Украину. Целью Путина есть и дальше вести войну против Запада. Войну против вас. Мы должны быть достаточно мужественными для того, чтобы не поддаваться на его безумный шантаж", – отмечает Петр Порошенко.
"Прошу, очень внимательно изучите уроки 1938 года. Эта дата занимает очень важное значение в британской истории. А также вспомните об уроках премьер-министра Черчилля, когда он создал правительство национального единства. Весь мир объединился тогда и атаковал Гитлера с целью сохранения мира. Поверьте, что сейчас ситуация такая же", – убежден пятый президент.
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