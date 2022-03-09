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Я роблю все можливе, щоб підтримати президента України Зеленського, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Я роблю все можливе, щоб підтримати президента України Зеленського, - Порошенко

Петро Порошенко в ефірі британської телекомпанії BBC наголосив, що робить все можливе для підтримки президента України Володимира Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Сьогодні в нас президентом є Зеленський. І я роблю все від мене можливе для того, щоб підтримати президента України для демонстрації єдності, заради забезпечення його мандатом на переговорах. Я виступаю категорично проти того, щоб ускладнювати його позиції, адже він має бути сильним – завдяки українській єдності. Сильним завдяки західній підтримці, західним військовим винищувачам для нашої армії, які слід постачати вже зараз", – наголосив Порошенко.

Відповідаючи на запитання ведучої Люсі Гокінгс щодо необхідності нейтрального статусу України, Порошенко нагадав, що у 2014 році Путін напав на Україну, коли вона була позаблоковою державою. Він зауважив, що справжня мета Путіна – не в цьому.

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"Його мета в тому, щоб окупувати Україну. Метою Путіна є й далі вести війну проти Заходу. Війну проти вас. Ми повинні бути достатньо мужніми для того, щоб не піддаватися на його божевільний шантаж", – наголошує Петро Порошенко.

"Прошу, дуже уважно вивчіть уроки 1938 року. Ця дата посідає дуже важливе значення у британській історії. А також згадайте про уроки премʼєр-міністра Черчилля, коли він створив уряд національної єдності. Весь світ обʼєднався тоді та атакував Гітлера з метою збереження миру. Повірте, що зараз ситуація така сама", – переконаний п’ятий президент.
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Топ коментарі
+84
Правильно, сейчас не время для внутренних, политических противостояний.
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09.03.2022 18:53
+62


Генерал ВСУ Николай Куклюк оценил снаряжение "легендарной армии".

"Шлемы стальные 1941 года, берцы - «1000 шагов», подсумок для магазинов - «обнять и плакать», ремень поясной полевой с жестяной советской звездой, ну и горшок чтобы не обосcаться (в комплекте). Легендарная и непобедимая армия. Бояться всем!"
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09.03.2022 18:54
+42
Правильно делает.
Сейчас не время разногласий
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09.03.2022 18:54
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