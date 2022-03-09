8 212 25
Российские оккупанты продвигаются очень медленно, потому что все украинское общество сопротивляется, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ движутся по территории Украины очень-очень медленно. ВСУ, тероборона и обычные граждане бьют врага по всем направлениям.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Они двигаются очень-очень медленно, потому что бьем врага по всем направлениям. Отрабатывает Тероборона, отрабатывает ССО, отрабатывают филигранно военные. По всем направлениям там, где они желали продвинуться, сейчас продвигаются гораздо дольше. Потому что все общество оказывает сопротивление. того же дух нашего общества очень яростный и я не вижу никакой возможности, чтобы враг победил", - объяснил он.
Топ комментарии
+13 ladyar
показать весь комментарий09.03.2022 21:32
+8 govtva
показать весь комментарий09.03.2022 21:34
+7 wittmann1980
показать весь комментарий09.03.2022 21:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Відкрилося б ще два фронти Грузигський та Японський , сталоб набагато легше , а то все мясо зараз тут
Ну что ж. Наступление захлебнулось - за последние трое суток продвижения нет. Количество отмобилизованных Украиной войск приближается к 190-200 тысячам (напомню, армия вторжения вместе со всем обеспечивающим персоналом - около 190 000). Мобилизованные - как правило, УБД в ООС и знают, что делать. Оружие есть. Итого - нападающая и защищающаяся армия имеют паритет по л/с. Ни о каком перевесе ни на каком направлении речь не идет.
Даже не будем сравнивать мораль депрессивных русликов и злых, как шершни, украинских резервистов.
Более половины уничтоженных орочьих танков и ББМ - работа артиллерии и авиации, темпы поступления пехотных ПТ средств настолько превышают темпы их расходования, что NLAW и Panzerfaust-3 идут уже в ТРО - регулярные части насыщены. Прямо сейчас в стране раздают очередную партию "Стингеров" - 2000 шт. Напомним, что на бригаду положено 52 ПЗРК.
У русни превосходство в артиллерии и авиации. Количественное. Но никак не качественное. Уровень мастерства артиллеристов просто несравним. Пример:
Первый, самый страшный удар ВТО поразил менее 20% целей. К примеру, из 5 "Калибров", выпущенных по аэродрому в Кульбакино, один попал в рулежную дорожку и 4 - в газон возле аэродрома. Самолеты не пострадали.
Другой пример - удар украинской артиллерии по оккупированному аэродрому в Чернобаевке уничтожил на земле вертолетный полк. Без преувеличения. На спутниковых снимках, предоставленных всевидящими союзниками, четко идентифицируются 40 сгоревших вертолетов. Устроенный там же базовый склад боеприпасов - наоборот, уже никак не идентифицируется, равно как и личный состав полка, находившийся там в момент удара.
Не имея ударного флота, ВМСУ сильно повредило один из десантных кораблей (отбуксирован умирать в Севастополь после атак легким вооружением малого артиллерийского катера с пушечкой) и утопили новейший корвет 2018 года выпуска, выманив его под удар 2х РСЗО БМ-21 "Град".
Летчики РФ отказываются вылетать на задания и пишут рапорта (это вам не больницы в Сирии чугуном с 5000м засыпать), в самолеты за шиворот тащат кадетов без налета. В то время как украинское ПВО живо ДО СИХ ПОР и стремительно набирает бесценный боевой опыт.
Киев и Одесса превращенs в крепости. Работы не останавливаются, количество бойцов ТРО наращивается непрерывно (в Одессе формируется уже ВТОРАЯ бригада ТРО, первая укомплектована полностью), в Киеве, Запорожье, Днепре - то же самое.
Массовая легкая пехота с носимыми ПТ средствами для растянутых коммуникаций врага, не контролирующего территорию и посылающего колонны бензовозов ВООБЩЕ без сопровождения (а нечем, все уже в боях).
Гвардейская суперпупер-второе-августа мегаэлитная десантура 7-го полка ВДВ за один день потеряла в Вознесенске целую БТГр, в конфликте гибнут один российский генерал за другим. Русня подтягивает последние резервы, надевает последние памперсы и готовит второй и, скорее всего, последний в этой кампании, банзай-штурм. Параллельно ведется целенаправленное уничтожение украинских больниц, школ, роддомов и объектов водо- и электроснабжения.
После этого штурма российской армии будет нечем воевать.
И, кстати, похоже на то, что в категории "пленные" вакансии для бомжахедов РФ кончились.