Российские оккупанты продвигаются очень медленно, потому что все украинское общество сопротивляется, - Данилов

Войска РФ движутся по территории Украины очень-очень медленно. ВСУ, тероборона и обычные граждане бьют врага по всем направлениям.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Они двигаются очень-очень медленно, потому что бьем врага по всем направлениям. Отрабатывает Тероборона, отрабатывает ССО, отрабатывают филигранно военные. По всем направлениям там, где они желали продвинуться, сейчас продвигаются гораздо дольше. Потому что все общество оказывает сопротивление. того же дух нашего общества очень яростный и я не вижу никакой возможности, чтобы враг победил", - объяснил он.

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