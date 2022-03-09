Госдеп США советует всем американцам покинуть Россию
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Посольство США в России рекомендует американцам немедленно покинуть РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента США 9 марта.
"Граждане США должны немедленно покинуть Россию, воспользовавшись одним из ограниченного числа все еще доступных коммерческих вариантов", - говорится в релизе.
В посольстве заявили, что ситуация на границе РФ "постоянно меняется" и уточнили: страница на сайте Госдепа с данным уведомлением будет ежедневно обновляться.
Рекомендации для граждан США, которые планируют покинуть РФ, выдали "учитывая неопределенность обстоятельств в этой стране после начала недавних военных действий России в Украине", говорится в сообщении Госдепа.
Посол США в РФ Джон Салливан сказал сегодня на брифинге, чтобы американцы уезжали "сейчас", пишет российское государственное агентство "РИА Новости". По словам Салливана, "российское правительство может закрыть посольство США в Москве.
Пожалуйста, подождите...
Правда гложет одна мысль, что они этого ждать не будут, и сами туда лыжи навострят. Чтобы здесь "бендеровцы" их по столбам и деревьям не развешивали. )
Но придерживаюсь того же мнения, что в случае захода "освободителей" они оживут 100%. Примеров предостаточно.
Бояться що Фуйло візьме заложників
любопытен как сам дьявол, так и его покрывальце
И одеяльце,точно...а я и не заметила сначала
рмой?