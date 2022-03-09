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Госдеп США советует всем американцам покинуть Россию

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Госдеп США советует всем американцам покинуть Россию

Посольство США в России рекомендует американцам немедленно покинуть РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента США 9 марта.

"Граждане США должны немедленно покинуть Россию, воспользовавшись одним из ограниченного числа все еще доступных коммерческих вариантов", - говорится в релизе.

В посольстве заявили, что ситуация на границе РФ "постоянно меняется" и уточнили: страница на сайте Госдепа с данным уведомлением будет ежедневно обновляться.

Рекомендации для граждан США, которые планируют покинуть РФ, выдали "учитывая неопределенность обстоятельств в этой стране после начала недавних военных действий России в Украине", говорится в сообщении Госдепа.

Посол США в РФ Джон Салливан сказал сегодня на брифинге, чтобы американцы уезжали "сейчас", пишет российское государственное агентство "РИА Новости". По словам Салливана, "российское правительство может закрыть посольство США в Москве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только после прямых переговоров с Путиным мы сможем завершить эту войну, - Зеленский
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Топ комментарии
+24
Что-то похожее они рекомендовали и относительно Украины за месяц до начала войны. С чего бы это предупреждение … А … аналогия
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09.03.2022 22:13
+17
значить свіфту пи....да
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09.03.2022 22:10
+15
Значит будут бомбить Воронежь с начала а потом мацкву!
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09.03.2022 22:12
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Правила форума Совет форумчан
значить свіфту пи....да
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09.03.2022 22:10 Ответить
Це якісь там екстремали залишились?
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09.03.2022 22:11 Ответить
А коли нарешті кацапи рознесуть вщент той сраний Воронєж?
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09.03.2022 22:12 Ответить
Значит будут бомбить Воронежь с начала а потом мацкву!
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09.03.2022 22:12 Ответить
Что-то похожее они рекомендовали и относительно Украины за месяц до начала войны. С чего бы это предупреждение … А … аналогия
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09.03.2022 22:13 Ответить
невже Діду все ж таки вирішив бомбити рашку ?
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09.03.2022 22:13 Ответить
vy protiv ?
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09.03.2022 22:16 Ответить
Будуть бамбіть мАскву. Кацапи - вам хмизда!
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09.03.2022 22:15 Ответить
Тільки бункєр. Але так, щоб на 1000 км від нього нічого не вижило.
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09.03.2022 22:19 Ответить
interesno - etot...Steven chaika vse esho tam ?
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09.03.2022 22:16 Ответить
Скоріше за все путлєр може взяти іноземних громадян в заручники
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09.03.2022 22:16 Ответить
Готуються нас небо закривати?
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09.03.2022 22:17 Ответить
можно й так назвать
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09.03.2022 22:50 Ответить
Щось хлопці з америки знають ...
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09.03.2022 22:18 Ответить
спецоперацию готовят?
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09.03.2022 22:18 Ответить
циц
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09.03.2022 22:27 Ответить
прощай немытая раССея..
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09.03.2022 22:23 Ответить
Значит готовимся к большой войне!
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09.03.2022 22:24 Ответить
к кончине росии
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09.03.2022 22:30 Ответить
Одновременно с этим надо повторить депортацию из США всех рашистов и совкодрочеров. Ну как зимой 1919-1920 годов они отправили в совок "советский ковчег" с коммуняками, как подарок старику крупскому, так и сейчас можно отправить "мокшанский ковчег", в подарок старику кабаеву.
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09.03.2022 22:31 Ответить
+ из ЕС, да и у нас их еще хватает
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09.03.2022 22:35 Ответить
У них там всё как-то толерантно к этому относятся, а у нас со временем с ними разберутся, я так думаю.
Правда гложет одна мысль, что они этого ждать не будут, и сами туда лыжи навострят. Чтобы здесь "бендеровцы" их по столбам и деревьям не развешивали. )
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09.03.2022 22:41 Ответить
Ну не знаю. В Латвии и Эстонии ватного наследствия СССР выше 30% от населения. Они сейчас притихли. Но если дед войны тут залезет, кто-то может и поднятся с колен.
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09.03.2022 23:28 Ответить
На счёт Эстонии не сказу, не знаю. А вот по поводу Латвии - согласен. У меня там брат троюродный живёт, рассказывал. Да и сам я там гостил, правда откровенных ватников не наблюдал.
Но придерживаюсь того же мнения, что в случае захода "освободителей" они оживут 100%. Примеров предостаточно.
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09.03.2022 23:42 Ответить
Прав он. У нас вата хоть обросла цивилизацией, но внутри то самое дерьмо. По большому отставные офицери советской армии, от которых в 1994 нелзя было избавится, бывшая советская номенклатурщина и отчасти семьи всех упомянутых. Кстати предупреждайте своих беженцев об этом.
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09.03.2022 23:57 Ответить
Не знаю, как из других регионов, но у нас, на Буковине, туда особо и не рвутся. Здесь много этнических молдаван, румын, поляков, немцев.Так что в случае чего они, я думаю, будут ехать именно на историческую родину. Моя родня, вернее женская её половина, уже рассматривает, как вариант, Германию. Тем более, что родни там хватает.
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10.03.2022 00:17 Ответить
ось чому не закривали небо над Україною
Бояться що Фуйло візьме заложників
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09.03.2022 22:32 Ответить
заручників
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09.03.2022 23:12 Ответить
З Україною було таке ж саме місяць потому! З цього виходить - Бомбування московії?!))))
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09.03.2022 22:33 Ответить
Похороны Сатаны, фреска XIV века, собор Вероны
любопытен как сам дьявол, так и его покрывальце
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09.03.2022 22:45 Ответить
Я видела это когда то очень давно,то ли в телевизоре то лиинтернете.Сходство сильное с пуйлом.Да любопытен.
И одеяльце,точно...а я и не заметила сначала
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09.03.2022 23:39 Ответить
бо прилетить бумеранг
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09.03.2022 22:50 Ответить
Бояться, шо кацапы пойдут убивать оставшихся иностранцев из-за санкций?
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09.03.2022 23:01 Ответить
Серйозний натяк на розборки з кацапами.
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09.03.2022 23:09 Ответить
Интересно - будет только бункер сумашедшего бомбить или вместе с Кремлем и госдурмой?
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09.03.2022 23:22 Ответить
Все на соловьева на информационную войну в коменты,я один там,короче их уже какой то генерал подготавливает к слову,у них уже жуткое разочарование,эйфория прошла.
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09.03.2022 23:58 Ответить
Я там глянула немного; Соловьева, Кеди, Шахназарова прям не узнать, куда-то делся их апломб, лихость, насмешки, у всех присутсвующих в студии личики почему-то напуганно-грустные. Может случилось что?
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10.03.2022 00:14 Ответить
Це ознака того, що вони не отримали нових зрозумілих інструкцій, відповідно їх накриває страх. Розуміють що Пуйло почало імпровізувати і мечеться у крайнощи. А ще паузу тримати не вміють, тому й мордяки кислі.
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10.03.2022 00:38 Ответить
Світ довго не буде терпіть цю кацапо-підарасню та ще в центрі Європи, бо в чаші Грааль є остання крапля цього самого терпіння.
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10.03.2022 00:37 Ответить
85% як на мене
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10.03.2022 00:39 Ответить
 
 