Держдеп США радить всім американцям покинути Росію
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Посольство США у Росії рекомендує американцям негайно залишити РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Держдепартаменту США 9 березня.
"Громадяни США повинні негайно покинути Росію, скориставшись одним з обмеженої кількості все ще доступних комерційних варіантів", - йдеться у релізі.
У посольстві заявили, що ситуація на кордоні РФ "постійно змінюється" і уточнили: сторінка на сайті Держдепу із цим сповіщенням щодня оновлюватиметься.
Рекомендації для громадян США, які планують залишити РФ, видали "з огляду на невизначеність обставин у цій країні після початку недавніх військових дій Росії в Україні", йдеться у повідомленні Держдепу.
Посол США в РФ Джон Салліван сказав сьогодні на брифінгу, щоб американці виїжджали "зараз", пише російське державне агентство "РІА Новини". За словами Саллівана, "російський уряд може закрити посольство" США у Москві.
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Правда гложет одна мысль, что они этого ждать не будут, и сами туда лыжи навострят. Чтобы здесь "бендеровцы" их по столбам и деревьям не развешивали. )
Но придерживаюсь того же мнения, что в случае захода "освободителей" они оживут 100%. Примеров предостаточно.
Бояться що Фуйло візьме заложників
любопытен как сам дьявол, так и его покрывальце
И одеяльце,точно...а я и не заметила сначала
рмой?