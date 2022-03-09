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Держдеп США радить всім американцям покинути Росію

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Держдеп США радить всім американцям покинути Росію

Посольство США у Росії рекомендує американцям негайно залишити РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Держдепартаменту США 9 березня.

"Громадяни США повинні негайно покинути Росію, скориставшись одним з обмеженої кількості все ще доступних комерційних варіантів", - йдеться у релізі.

У посольстві заявили, що ситуація на кордоні РФ "постійно змінюється" і уточнили: сторінка на сайті Держдепу із цим сповіщенням щодня оновлюватиметься.

Рекомендації для громадян США, які планують залишити РФ, видали "з огляду на невизначеність обставин у цій країні після початку недавніх військових дій Росії в Україні", йдеться у повідомленні Держдепу.

Посол США в РФ Джон Салліван сказав сьогодні на брифінгу, щоб американці виїжджали "зараз", пише російське державне агентство "РІА Новини". За словами Саллівана, "російський уряд може закрити посольство" США у Москві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США радять американцям, які їдуть в Україну, написати заповіт та залишити зразки ДНК

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
Что-то похожее они рекомендовали и относительно Украины за месяц до начала войны. С чего бы это предупреждение … А … аналогия
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09.03.2022 22:13
+17
значить свіфту пи....да
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09.03.2022 22:10
+15
Значит будут бомбить Воронежь с начала а потом мацкву!
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09.03.2022 22:12
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значить свіфту пи....да
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09.03.2022 22:10 Відповісти
Це якісь там екстремали залишились?
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09.03.2022 22:11 Відповісти
А коли нарешті кацапи рознесуть вщент той сраний Воронєж?
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09.03.2022 22:12 Відповісти
Значит будут бомбить Воронежь с начала а потом мацкву!
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09.03.2022 22:12 Відповісти
Что-то похожее они рекомендовали и относительно Украины за месяц до начала войны. С чего бы это предупреждение … А … аналогия
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09.03.2022 22:13 Відповісти
невже Діду все ж таки вирішив бомбити рашку ?
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09.03.2022 22:13 Відповісти
vy protiv ?
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09.03.2022 22:16 Відповісти
Будуть бамбіть мАскву. Кацапи - вам хмизда!
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09.03.2022 22:15 Відповісти
Тільки бункєр. Але так, щоб на 1000 км від нього нічого не вижило.
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09.03.2022 22:19 Відповісти
interesno - etot...Steven chaika vse esho tam ?
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09.03.2022 22:16 Відповісти
Скоріше за все путлєр може взяти іноземних громадян в заручники
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09.03.2022 22:16 Відповісти
Готуються нас небо закривати?
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09.03.2022 22:17 Відповісти
можно й так назвать
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09.03.2022 22:50 Відповісти
Щось хлопці з америки знають ...
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09.03.2022 22:18 Відповісти
спецоперацию готовят?
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09.03.2022 22:18 Відповісти
циц
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09.03.2022 22:27 Відповісти
прощай немытая раССея..
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09.03.2022 22:23 Відповісти
Значит готовимся к большой войне!
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09.03.2022 22:24 Відповісти
к кончине росии
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09.03.2022 22:30 Відповісти
Одновременно с этим надо повторить депортацию из США всех рашистов и совкодрочеров. Ну как зимой 1919-1920 годов они отправили в совок "советский ковчег" с коммуняками, как подарок старику крупскому, так и сейчас можно отправить "мокшанский ковчег", в подарок старику кабаеву.
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09.03.2022 22:31 Відповісти
+ из ЕС, да и у нас их еще хватает
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09.03.2022 22:35 Відповісти
У них там всё как-то толерантно к этому относятся, а у нас со временем с ними разберутся, я так думаю.
Правда гложет одна мысль, что они этого ждать не будут, и сами туда лыжи навострят. Чтобы здесь "бендеровцы" их по столбам и деревьям не развешивали. )
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09.03.2022 22:41 Відповісти
Ну не знаю. В Латвии и Эстонии ватного наследствия СССР выше 30% от населения. Они сейчас притихли. Но если дед войны тут залезет, кто-то может и поднятся с колен.
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09.03.2022 23:28 Відповісти
На счёт Эстонии не сказу, не знаю. А вот по поводу Латвии - согласен. У меня там брат троюродный живёт, рассказывал. Да и сам я там гостил, правда откровенных ватников не наблюдал.
Но придерживаюсь того же мнения, что в случае захода "освободителей" они оживут 100%. Примеров предостаточно.
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09.03.2022 23:42 Відповісти
Прав он. У нас вата хоть обросла цивилизацией, но внутри то самое дерьмо. По большому отставные офицери советской армии, от которых в 1994 нелзя было избавится, бывшая советская номенклатурщина и отчасти семьи всех упомянутых. Кстати предупреждайте своих беженцев об этом.
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09.03.2022 23:57 Відповісти
Не знаю, как из других регионов, но у нас, на Буковине, туда особо и не рвутся. Здесь много этнических молдаван, румын, поляков, немцев.Так что в случае чего они, я думаю, будут ехать именно на историческую родину. Моя родня, вернее женская её половина, уже рассматривает, как вариант, Германию. Тем более, что родни там хватает.
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10.03.2022 00:17 Відповісти
ось чому не закривали небо над Україною
Бояться що Фуйло візьме заложників
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09.03.2022 22:32 Відповісти
заручників
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09.03.2022 23:12 Відповісти
З Україною було таке ж саме місяць потому! З цього виходить - Бомбування московії?!))))
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09.03.2022 22:33 Відповісти
Похороны Сатаны, фреска XIV века, собор Вероны
любопытен как сам дьявол, так и его покрывальце
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09.03.2022 22:45 Відповісти
Я видела это когда то очень давно,то ли в телевизоре то лиинтернете.Сходство сильное с пуйлом.Да любопытен.
И одеяльце,точно...а я и не заметила сначала
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09.03.2022 23:39 Відповісти
бо прилетить бумеранг
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09.03.2022 22:50 Відповісти
Бояться, шо кацапы пойдут убивать оставшихся иностранцев из-за санкций?
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09.03.2022 23:01 Відповісти
Серйозний натяк на розборки з кацапами.
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09.03.2022 23:09 Відповісти
Интересно - будет только бункер сумашедшего бомбить или вместе с Кремлем и госдурмой?
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09.03.2022 23:22 Відповісти
Все на соловьева на информационную войну в коменты,я один там,короче их уже какой то генерал подготавливает к слову,у них уже жуткое разочарование,эйфория прошла.
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09.03.2022 23:58 Відповісти
Я там глянула немного; Соловьева, Кеди, Шахназарова прям не узнать, куда-то делся их апломб, лихость, насмешки, у всех присутсвующих в студии личики почему-то напуганно-грустные. Может случилось что?
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10.03.2022 00:14 Відповісти
Це ознака того, що вони не отримали нових зрозумілих інструкцій, відповідно їх накриває страх. Розуміють що Пуйло почало імпровізувати і мечеться у крайнощи. А ще паузу тримати не вміють, тому й мордяки кислі.
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10.03.2022 00:38 Відповісти
Світ довго не буде терпіть цю кацапо-підарасню та ще в центрі Європи, бо в чаші Грааль є остання крапля цього самого терпіння.
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10.03.2022 00:37 Відповісти
85% як на мене
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10.03.2022 00:39 Відповісти
 
 