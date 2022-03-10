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"Остановите кровопролитие", - Гутерриш после авиаудара по роддому в Мариуполе

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал немедленно остановить кровопролитие после нанесения российскими оккупантами авиаудара по роддому в Мариуполе.

Об этом Гутерриш сообщил в микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодняшняя атака на больницу в Мариуполе (9 марта. – Ред.), где расположено родильное и детское отделение, ужасная. Гражданские платят самую высокую цену за войну, которая никоим образом их не касается. Это бессмысленное насилие должно прекратиться. Остановите кровопролитие сейчас", – подчеркнул Гутерриш.

Как сообщалось, 9 марта во время авианалета российской авиации на Мариуполь было уничтожено роддом в центре города, а также больницу, детское отделение и отделение терапии.

Также читайте: Джонсон отреагировал на авиаудар по детской больнице в Мариуполе
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Топ комментарии
+22
ООН точно імпотентна організація, взагалі нічого не може зробити. Тільки озаботитись, сильно озаботитись а тепер і закликати.
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10.03.2022 05:20
+17
А до кого він звернувся???
Сситься путлера назвати по імені? Гидота!
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10.03.2022 05:26
+13
Позор для ООН. Очередной.

Интересно, был ли хоть один конфликт или война, которую хоть как-то смогли разрулить в ООН? Какой вообще смысл в этой организации? она расчитана на цивилизованные страны, на правила... но туда входят животные типа РФ и Китая, например. Абсурд.
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10.03.2022 05:22
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ООН точно імпотентна організація, взагалі нічого не може зробити. Тільки озаботитись, сильно озаботитись а тепер і закликати.
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10.03.2022 05:20 Ответить
Позор для ООН. Очередной.

Интересно, был ли хоть один конфликт или война, которую хоть как-то смогли разрулить в ООН? Какой вообще смысл в этой организации? она расчитана на цивилизованные страны, на правила... но туда входят животные типа РФ и Китая, например. Абсурд.
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10.03.2022 05:22 Ответить
ООН нужна для того, чтобы её сотрудники получали зарплату. Так что смысл есть.
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10.03.2022 05:31 Ответить
ООН то таке шоб --а поговоріть
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10.03.2022 05:32 Ответить
Организация Озабоченных Наций - ООН
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10.03.2022 05:35 Ответить
Та ты шо? Китай это же стратегический партнер и нужно строить страну по примеру Китая, и не забывать смотреть в глаза... в них видно мир и заботу о ближнем
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10.03.2022 06:24 Ответить
А до кого він звернувся???
Сситься путлера назвати по імені? Гидота!
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10.03.2022 05:26 Ответить
Такое ощущение, что инопланетяне начали войну, и ООН призывает их остановить кровопролитие.
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10.03.2022 05:45 Ответить
астанавітє...написав в твітері і пішов пити каву.генеральний секратар..
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10.03.2022 05:30 Ответить
ті всі світові організаціїї то повна херня..Все одно в світі кожен за сабе
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10.03.2022 05:33 Ответить
Mr Guterres, you like sucking russkie dick please keep it private, shame on UN, useless.
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10.03.2022 05:40 Ответить
А ти для чого
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10.03.2022 05:48 Ответить
Це він з якої організації - "Всесвітні *********"?
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10.03.2022 05:54 Ответить
Астанавите гутерришу надо выйти. Вот возьми и останови . Ты там на какой х...р сидишь.Не мы эту проклятую войну начинали .
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10.03.2022 06:16 Ответить
До кого зверятається це нікчемне гівно,чекаючи внесків від засрашки? Оон-це збіговисько дармоїдів та покидьків.
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10.03.2022 06:26 Ответить
Ну так візьми і зупини! Зроби, ****, свою грьобану роботу, падло!! Введи миротворців. Для початку хоча б на аес та прикрий гуманітарні коридори, а в подальшому - на кордоні між парашею та Україною, нє? Кому ти ото говориш, до кого звертаєшся? До пришельців з марсу? *******, нікчемний імпотент. Організація Озабочених Націй. Вже сидів би та не позорився, чучело.
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10.03.2022 06:37 Ответить
И к кому он обратился?! У него язык в жопе!!!
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10.03.2022 06:43 Ответить
Так в этом и был смысл. Сказать так, чтобы ничего не сказать и "обратиться" так чтобы никого не обидеть.
Детский сад, ясельная группа: Трактор в поле дыр-дыр-дыр, мы за мир.
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10.03.2022 08:47 Ответить
Ну что ты там стоишь как поц и дрыгаешь как цуцык!
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10.03.2022 08:25 Ответить
 
 