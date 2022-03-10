"Зупиніть кровопролиття", - Гутерріш після авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав негайно зупинити кровопролиття після завдання російськими окупантами авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі.

Про це Гутерріш повідомив у мікроблозі Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогоднішня атака на лікарню в Маріуполі (9 березня. – Ред.), де розташовано пологове та дитяче відділення, жахлива. Цивільні сплачують найвищу ціну за війну, яка жодним чином їх не стосується. Це безглузде насильство має припинитися. Зупиніть кровопролиття зараз", - наголосив Гутерріш.

Як повідомлялося, 9 березня під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь було знищено пологовий будинок у центрі міста, а також лікарню, дитяче відділення та відділення терапії.

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