УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15178 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
9 377 19
війна (56332) Маріуполь (2820) обстріл (21024) Гутерріш Антоніу (350)

"Зупиніть кровопролиття", - Гутерріш після авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав негайно зупинити кровопролиття після завдання російськими окупантами авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі.

Про це Гутерріш повідомив у мікроблозі Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогоднішня атака на лікарню в Маріуполі (9 березня. – Ред.), де розташовано пологове та дитяче відділення, жахлива. Цивільні сплачують найвищу ціну за війну, яка жодним чином їх не стосується. Це безглузде насильство має припинитися. Зупиніть кровопролиття зараз", - наголосив Гутерріш.

Як повідомлялося, 9 березня під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь було знищено пологовий будинок у центрі міста, а також лікарню, дитяче відділення та відділення терапії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЮНІСЕФ засудили варварське бомбардування пологового будинку в Маріуполі

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
ООН точно імпотентна організація, взагалі нічого не може зробити. Тільки озаботитись, сильно озаботитись а тепер і закликати.
показати весь коментар
10.03.2022 05:20
+17
А до кого він звернувся???
Сситься путлера назвати по імені? Гидота!
показати весь коментар
10.03.2022 05:26
+13
Позор для ООН. Очередной.

Интересно, был ли хоть один конфликт или война, которую хоть как-то смогли разрулить в ООН? Какой вообще смысл в этой организации? она расчитана на цивилизованные страны, на правила... но туда входят животные типа РФ и Китая, например. Абсурд.
показати весь коментар
10.03.2022 05:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ООН точно імпотентна організація, взагалі нічого не може зробити. Тільки озаботитись, сильно озаботитись а тепер і закликати.
показати весь коментар
10.03.2022 05:20 Відповісти
Позор для ООН. Очередной.

Интересно, был ли хоть один конфликт или война, которую хоть как-то смогли разрулить в ООН? Какой вообще смысл в этой организации? она расчитана на цивилизованные страны, на правила... но туда входят животные типа РФ и Китая, например. Абсурд.
показати весь коментар
10.03.2022 05:22 Відповісти
ООН нужна для того, чтобы её сотрудники получали зарплату. Так что смысл есть.
показати весь коментар
10.03.2022 05:31 Відповісти
ООН то таке шоб --а поговоріть
показати весь коментар
10.03.2022 05:32 Відповісти
Организация Озабоченных Наций - ООН
показати весь коментар
10.03.2022 05:35 Відповісти
Та ты шо? Китай это же стратегический партнер и нужно строить страну по примеру Китая, и не забывать смотреть в глаза... в них видно мир и заботу о ближнем
показати весь коментар
10.03.2022 06:24 Відповісти
А до кого він звернувся???
Сситься путлера назвати по імені? Гидота!
показати весь коментар
10.03.2022 05:26 Відповісти
Такое ощущение, что инопланетяне начали войну, и ООН призывает их остановить кровопролитие.
показати весь коментар
10.03.2022 05:45 Відповісти
астанавітє...написав в твітері і пішов пити каву.генеральний секратар..
показати весь коментар
10.03.2022 05:30 Відповісти
ті всі світові організаціїї то повна херня..Все одно в світі кожен за сабе
показати весь коментар
10.03.2022 05:33 Відповісти
Mr Guterres, you like sucking russkie dick please keep it private, shame on UN, useless.
показати весь коментар
10.03.2022 05:40 Відповісти
А ти для чого
показати весь коментар
10.03.2022 05:48 Відповісти
Це він з якої організації - "Всесвітні *********"?
показати весь коментар
10.03.2022 05:54 Відповісти
Астанавите гутерришу надо выйти. Вот возьми и останови . Ты там на какой х...р сидишь.Не мы эту проклятую войну начинали .
показати весь коментар
10.03.2022 06:16 Відповісти
До кого зверятається це нікчемне гівно,чекаючи внесків від засрашки? Оон-це збіговисько дармоїдів та покидьків.
показати весь коментар
10.03.2022 06:26 Відповісти
Ну так візьми і зупини! Зроби, ****, свою грьобану роботу, падло!! Введи миротворців. Для початку хоча б на аес та прикрий гуманітарні коридори, а в подальшому - на кордоні між парашею та Україною, нє? Кому ти ото говориш, до кого звертаєшся? До пришельців з марсу? *******, нікчемний імпотент. Організація Озабочених Націй. Вже сидів би та не позорився, чучело.
показати весь коментар
10.03.2022 06:37 Відповісти
И к кому он обратился?! У него язык в жопе!!!
показати весь коментар
10.03.2022 06:43 Відповісти
Так в этом и был смысл. Сказать так, чтобы ничего не сказать и "обратиться" так чтобы никого не обидеть.
Детский сад, ясельная группа: Трактор в поле дыр-дыр-дыр, мы за мир.
показати весь коментар
10.03.2022 08:47 Відповісти
Ну что ты там стоишь как поц и дрыгаешь как цуцык!
показати весь коментар
10.03.2022 08:25 Відповісти
 
 