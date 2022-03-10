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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
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Лавров (2205) Турция (3231) Кулеба Дмитрий (2633) переговоры с Россией (442)

Встреча Кулебы и Лаврова состоится сегодня в Турции

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Встреча Кулебы и Лаврова состоится сегодня в Турции

Впервые с начала войны России против Украины переговоры обеих стран выходят на уровень Министерства иностранных дел. Сегодня в турецкой Анталии состоится встреча глав внешнеполитических ведомств Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует РБК-Украина.

Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в Анталии состоится трехсторонний саммит с участием Кулебы и Лаврова. Третьим будет сам турецкий министр. По его словам, украинские и российские коллеги хотели, чтобы он принял участие.

"Наша цель – как можно скорее остановить конфликт. Мы приложили усилия, чтобы сблизить наших российских и украинских собеседников. До конфликта мы поддерживали наши контакты без перерыва. После войны мы еще больше усилили эту работу", - отметил Чавушоглу.

По словам Кулебы, на встрече с Лавровым будет обсуждаться прекращение боевых действий и вывод российских вооруженных сил из Украины.

"Говорить надо, поскольку война продолжается, ее нужно остановить. Но говорить – не значит сдаваться", – сказал он и добавил, что хочет услышать аргументы главы МИД России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем выжимать максимум. У Украины есть три пункта требований, - Кулеба о переговорах с Лавровым

На переговорах в Анталии украинская сторона выдвигает три требования:

- прекращение огня;
- освобождение оккупированных территорий;
- решение гуманитарных вопросов.


При этом Кулеба понимает, что от встречи с Лавровым не следует ждать прорыва, но намерен использовать эту возможность по максимуму.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что сегодняшняя встреча положит начало урегулированию, в частности, продолжительному режиму тишины.

"Позиция Турции, как ключевой страны, способной разговаривать с обеими сторонами (Украиной и Россией. – Ред.), очень ценится во всем мире", – отметил он.
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Топ комментарии
+16
Треба тільки не допустити ніяких нейтралітетів позаблокових. Були вже з гарантіями і позаблокові - втратили Крим, Донбас, Луганськ і зараз нищать нас
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10.03.2022 07:29
+15
Кулеба убей его по возмодности
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10.03.2022 07:26
+9
Як тільки почнуться перемовини почнеться штурм Києва чи Маріуполя. Так завжди
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10.03.2022 07:27
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Там ні з ким перемовини везти. Як не кінь-голова, так валька-стакан, ще є захарка-зашмарка. Ні з ким.
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10.03.2022 07:24 Ответить
"Армія рф - лайно, але цього лайна надто багато. ...Цих переговорів я боюся більше, ніж можливих бомбардувань наших міст" - Євген Дикий
https://www.youtube.com/watch?v=muAAMIrTOQg&ab_channel=Espreso.TV
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10.03.2022 08:50 Ответить
Договорятся о прекращении огня и гуманитарных коридорах, а основной вопрос про оккупированные территории на потом когда нибудь
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10.03.2022 07:25 Ответить
Кулеба убей его по возмодности
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10.03.2022 07:26 Ответить
Кулеба пєдалі Сєрьожику повезе?
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10.03.2022 07:27 Ответить
Як тільки почнуться перемовини почнеться штурм Києва чи Маріуполя. Так завжди
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10.03.2022 07:27 Ответить
Раніше
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10.03.2022 07:31 Ответить
Пропонуєш нашим хєрачити першими? Та ніхто не проти.
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10.03.2022 08:41 Ответить
Треба тільки не допустити ніяких нейтралітетів позаблокових. Були вже з гарантіями і позаблокові - втратили Крим, Донбас, Луганськ і зараз нищать нас
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10.03.2022 07:29 Ответить
там мова буде йти про коридори гумконвоїв
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10.03.2022 07:43 Ответить
У мене якось склалась думка, що у нашого Кулеби яйка більше, ніж у нашого Зе.
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10.03.2022 07:29 Ответить
Це виходячи з того, з ким порівнювати далі. Бо можуть у обох бути мікроскопічні.
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10.03.2022 07:32 Ответить
Сьогодні побачимо.
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10.03.2022 08:44 Ответить
Толк от этой встречи может быть только один-загнуздать гнедого,накинуть седло и покататься по кабинету. Всё.
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10.03.2022 07:31 Ответить
Спєсівая кобила буде вимагати здатись .
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10.03.2022 07:32 Ответить
Дима, дай этому ****** гнойному в его поганое _бало...
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10.03.2022 07:32 Ответить
хорошо было бы увидеть в ходе переговоров как кулеба физически ****** говорящую лошадиную голову лаврика... когда очки отскакивают от дебильной башки лаврика и летят в неизвестном направлении...
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10.03.2022 07:33 Ответить
Кулеба що означає "звільнити наші території "? Чому обтікаемо? Чому не уточнюется? С Кримом та Донецьком і Луганськом? Людям після стольких загиблих!!! треба знати все! Я, як українець вимогаю не торгувати "Внеблоковым статусом"!!! Саме це вимогають рашисти!!! НАТО це безпека в майбутньому! Інакше це відстрокова капітуляція! Знову ті й самі граблі вже 350 років війни з рашистами! Українці борються, перемагають, політики зливають по договорняку на угоду кремля та після 20 років паузи знов війна! І так по колу! Дуже негативне передчуття, що нас вводять в оману, чи приховують щось! Знищення рф до кінця! Полний розрад! Інакше всі наші загибли даремно!
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10.03.2022 07:41 Ответить
мова буде йти про гумконвої
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10.03.2022 07:45 Ответить
ти з Німеччини їдь до нас, можеш і свою сім'ю забрат, базікати здаля не тяжко
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10.03.2022 08:53 Ответить
А у вас, що там, в одній руці автомат, а в іншій телефон з коментарями?
Кожен має допомагати, як вміє. В залежності від ситуації. Хтось ніколи не служив в армії, наприклад і війна застала за кордоном, і що тепер? Повернутися і постояти в черзі в тероборону три дні для того, щоб поставити "галочку" ось, я повернувся?
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10.03.2022 10:15 Ответить
Маю час - проглядаю новини. Так повертатись і захищати країну, а не розказувати нам як тут бути. Порадників хватає.....язиком ляпати - не мішки носити.
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10.03.2022 10:18 Ответить
Кожен має бути там, де він потрібний.
Тут, у Польщі, для наших біженців, українці роблять дуже багато.
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10.03.2022 10:26 Ответить
знаю, але що робити тут, коли діти з жінками разів по 3-4 на день бігають в підвал під час повітряної тривоги, не знаючи чи не засипе будинок їх там.
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10.03.2022 10:41 Ответить
не треба верещати--Зрада..мова йде про гумконвої...та припинення вогню..Кулеба не такий дурний.щоб приймати важливо територіальні рішення
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10.03.2022 07:47 Ответить
Я не зовсім розумію про припинення вогню? Тобто орда окупувала частину України, вогонь припиняєм і кожен залишається при своїх здобутках?
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10.03.2022 08:36 Ответить
Надо тянуть резину, мочить окупантов всеми силами и дотянуть орду до полного смертельного дефолта, а тогда, думаю, они забудут про свои хотелки
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10.03.2022 08:08 Ответить
віддай цей керосин ВСУ не марнуй ресурси
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10.03.2022 08:21 Ответить
Наступ взимку, я навіть не знаю, як воно буде.
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10.03.2022 08:46 Ответить
ніякого прориву в цих перемовинах не буде, не вірю, що вони якийсь найдуть компроміс
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10.03.2022 08:56 Ответить
Ясно, що коняка Пржевальського - маріонетка кремлефюрера. Проте відсутність серед вимог України питання Криму насторожує
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10.03.2022 08:57 Ответить
міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу-скотиняка,тварюка-"конфлікт"...***
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10.03.2022 10:12 Ответить
Травленый овес. Без него никуда.
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10.03.2022 10:14 Ответить
Кулеба що означає "звільнити наші території "? Чому обтікаемо? Чому не уточнюется? С Кримом та Донецьком і Луганськом? Людям після стольких загиблих!!! треба знати все! Я, як українець вимогаю не торгувати "Внеблоковым статусом"!!! Саме це вимогають рашисти!!! НАТО це безпека в майбутньому! Інакше це відстрокова капітуляція! Знову ті й самі граблі вже 350 років війни з рашистами! Українці борються, перемагають, політики зливають по договорняку на угоду кремля та після 20 років паузи знов війна! І так по колу! Дуже негативне передчуття, що нас вводять в оману, чи приховують щось! Знищення рф до кінця! Полний розрад! Інакше всі наші загибли даремно!
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10.03.2022 10:21 Ответить
Андрей Владимирович

Вчера в 09:00 ·



Пересмотрел фильм "темные времена" про У. Черчиля ,
некоторые цитаты:
- эвакуациями войну не выиграть.
- миротворец - это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот съест его последним.
- нации проигравшие битву восстанавливаются. сдавшиеся - исчезают.
- меня часто спрашивают: «за что мы сражаемся?» могу ответить: «перестанем сражаться - тогда узнаете»
- никогда, никогда, никогда не сдавайтесь!
- когда вы, наконец, поймете, что невозможно договориться с тигром, если твоя голова у него в пасти!
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10.03.2022 10:47 Ответить
 
 