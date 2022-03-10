Встреча Кулебы и Лаврова состоится сегодня в Турции
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Впервые с начала войны России против Украины переговоры обеих стран выходят на уровень Министерства иностранных дел. Сегодня в турецкой Анталии состоится встреча глав внешнеполитических ведомств Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует РБК-Украина.
Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в Анталии состоится трехсторонний саммит с участием Кулебы и Лаврова. Третьим будет сам турецкий министр. По его словам, украинские и российские коллеги хотели, чтобы он принял участие.
"Наша цель – как можно скорее остановить конфликт. Мы приложили усилия, чтобы сблизить наших российских и украинских собеседников. До конфликта мы поддерживали наши контакты без перерыва. После войны мы еще больше усилили эту работу", - отметил Чавушоглу.
По словам Кулебы, на встрече с Лавровым будет обсуждаться прекращение боевых действий и вывод российских вооруженных сил из Украины.
"Говорить надо, поскольку война продолжается, ее нужно остановить. Но говорить – не значит сдаваться", – сказал он и добавил, что хочет услышать аргументы главы МИД России.
На переговорах в Анталии украинская сторона выдвигает три требования:
- прекращение огня;
- освобождение оккупированных территорий;
- решение гуманитарных вопросов.
При этом Кулеба понимает, что от встречи с Лавровым не следует ждать прорыва, но намерен использовать эту возможность по максимуму.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что сегодняшняя встреча положит начало урегулированию, в частности, продолжительному режиму тишины.
"Позиция Турции, как ключевой страны, способной разговаривать с обеими сторонами (Украиной и Россией. – Ред.), очень ценится во всем мире", – отметил он.
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Кожен має допомагати, як вміє. В залежності від ситуації. Хтось ніколи не служив в армії, наприклад і війна застала за кордоном, і що тепер? Повернутися і постояти в черзі в тероборону три дні для того, щоб поставити "галочку" ось, я повернувся?
Тут, у Польщі, для наших біженців, українці роблять дуже багато.
Вчера в 09:00 ·
Пересмотрел фильм "темные времена" про У. Черчиля ,
некоторые цитаты:
- эвакуациями войну не выиграть.
- миротворец - это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот съест его последним.
- нации проигравшие битву восстанавливаются. сдавшиеся - исчезают.
- меня часто спрашивают: «за что мы сражаемся?» могу ответить: «перестанем сражаться - тогда узнаете»
- никогда, никогда, никогда не сдавайтесь!
- когда вы, наконец, поймете, что невозможно договориться с тигром, если твоя голова у него в пасти!