Встреча Кулебы и Лаврова состоится сегодня в Турции

Впервые с начала войны России против Украины переговоры обеих стран выходят на уровень Министерства иностранных дел. Сегодня в турецкой Анталии состоится встреча глав внешнеполитических ведомств Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует РБК-Украина.

Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в Анталии состоится трехсторонний саммит с участием Кулебы и Лаврова. Третьим будет сам турецкий министр. По его словам, украинские и российские коллеги хотели, чтобы он принял участие.

"Наша цель – как можно скорее остановить конфликт. Мы приложили усилия, чтобы сблизить наших российских и украинских собеседников. До конфликта мы поддерживали наши контакты без перерыва. После войны мы еще больше усилили эту работу", - отметил Чавушоглу.

По словам Кулебы, на встрече с Лавровым будет обсуждаться прекращение боевых действий и вывод российских вооруженных сил из Украины.

"Говорить надо, поскольку война продолжается, ее нужно остановить. Но говорить – не значит сдаваться", – сказал он и добавил, что хочет услышать аргументы главы МИД России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем выжимать максимум. У Украины есть три пункта требований, - Кулеба о переговорах с Лавровым

На переговорах в Анталии украинская сторона выдвигает три требования:

- прекращение огня;

- освобождение оккупированных территорий;

- решение гуманитарных вопросов.



При этом Кулеба понимает, что от встречи с Лавровым не следует ждать прорыва, но намерен использовать эту возможность по максимуму.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что сегодняшняя встреча положит начало урегулированию, в частности, продолжительному режиму тишины.

"Позиция Турции, как ключевой страны, способной разговаривать с обеими сторонами (Украиной и Россией. – Ред.), очень ценится во всем мире", – отметил он.